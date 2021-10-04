Осадчая о поездке с полицейскими мигалками из Трускавца: Опаздывала на кормление сына
Телеведущая Катя Осадчая извинилась за поездку с полицейскими мигалками из Трускавца, где проходило заседание фракции "Слуги народа". Она пояснила, что иначе могла бы опоздать на кормление полуторамесячного сына.
Об этом Осадчая написала в Instagram, сообщает Цензор.НЕТ.
Она попросила прощения у всех, кого возмутила поездка с мигалками.
"Я с благодарностью откликнулась на предложение о помощи, ведь мне крайне важно было успеть на утреннее кормление малыша, а учитывая задержку на съемках, других вариантов попасть на поезд не было", - написала Осадчая.
Телеведущая отметила, что "спешка кормящей мамы с работы не должен была стать скандалом".
Напомним, ранее журналисты сообщили, что Осадчая и съемочная группа программы "Светская жизнь" опаздывали на поезд после выездного заседания фракции "Слуги народа" в Трускавце. Во Львов ее примчали на полицейской машине с мигалками. Поступок телеведущей вызвал волну возмущения.
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Пожалуйста, подождите...
-Чого це?!
-Бо Катя розумниця,та слiдкуэ за фигурой.
-До чого тут фигура куме?!Що ви верзете?!
-До того,що кормление палить каллории.А Кате, треба для шоубиза гарно виглядати.
-Ну тодi тост:За малят якi,бережуть мамину фигуру!
но про кормление сына ..... какой стыд .... лучше бы не извинялась...
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4360357984001406&set=a.209728849064361&type=3
https://www.facebook.com/lvivpolice/?fref=mentions Патрульна поліція Львівської області , https://www.facebook.com/profile.php?id=100001127581165&fref=mentions Катерина Рибій , я розумію, що цілий тред коментарів вам перечитати не під силу, тому запитаю окремим дописом: на підставі чого поліцейські, повертаючись до Львова після несення служби і підвозячи по дорозі журналістів, використовували проблискові маячки і спецсигнали?
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"мне крайне важно было успеть на утреннее кормление малыша" Источник:
Малюк був у Києві, поїзді чи на вокзалі?
КУШАЙТЕ зебилоиды!
Що без Світського життя - вже не можеш ?