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скандал (4467) Осадчая (2)

Осадчая о поездке с полицейскими мигалками из Трускавца: Опаздывала на кормление сына

Осадчая о поездке с полицейскими мигалками из Трускавца: Опаздывала на кормление сына

Телеведущая Катя Осадчая извинилась за поездку с полицейскими мигалками из Трускавца, где проходило заседание фракции "Слуги народа". Она пояснила, что иначе могла бы опоздать на кормление полуторамесячного сына.

Об этом Осадчая написала в Instagram, сообщает Цензор.НЕТ.

Она попросила прощения у всех, кого возмутила поездка с мигалками.

"Я с благодарностью откликнулась на предложение о помощи, ведь мне крайне важно было успеть на утреннее кормление малыша, а учитывая задержку на съемках, других вариантов попасть на поезд не было", - написала Осадчая.

Телеведущая отметила, что "спешка кормящей мамы с работы не должен была стать скандалом".

Смотрите: Катя Осадчая опаздывала на поезд после вечеринки "слуг народа" в Трускавце, поэтому ее везли полицейские с мигалками. ВИДЕО

Напомним, ранее журналисты сообщили, что Осадчая и съемочная группа программы "Светская жизнь" опаздывали на поезд после выездного заседания фракции "Слуги народа" в Трускавце. Во Львов ее примчали на полицейской машине с мигалками. Поступок телеведущей вызвал волну возмущения.

 
 
 
 
 
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Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

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Топ комментарии
+82
всем кормящим мамам на заметку
- опаздываете на кормление малыша? - вызывайте ментов
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04.10.2021 16:46
+62
Она ментов в машине усыновила. И накормила
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04.10.2021 16:46
+58
"ведь мне крайне важно было успеть на утреннее кормление малыша"

всю ночь тусила и не подумала что утром надо ребенка кормить?
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04.10.2021 16:45
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Страница 2 из 2
Це правильно куме.
-Чого це?!
-Бо Катя розумниця,та слiдкуэ за фигурой.
-До чого тут фигура куме?!Що ви верзете?!
-До того,що кормление палить каллории.А Кате, треба для шоубиза гарно виглядати.
-Ну тодi тост:За малят якi,бережуть мамину фигуру!
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04.10.2021 17:55 Ответить
гинуть бійці на сході, люди ги нуть, а на сайтах осадча з горбуновим і сином, вони забавляються тусовщики. Таке враження, що люди подуріли і що твориться в державі їм пофіг. Схаменіться, подивіться на себе в зеркало, горе і біднота навкруг, люди в мусорках риються. Горе нашій Україні.
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04.10.2021 17:59 Ответить
Она же мать! Это все обьяснило! Отстаньте от нее, с кем не бывает!
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04.10.2021 18:15 Ответить
Нормально так ресурсы полиции используются,от нехрен делать катают фифу по городу на мигалках.
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04.10.2021 18:20 Ответить
Вообще странно, почему не вертолётом?!))
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04.10.2021 18:20 Ответить
не сообразила
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04.10.2021 22:38 Ответить
у неё ай-кью не выше чем у безуглой
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04.10.2021 23:10 Ответить
Може вона там прямо в машині погодувала б Зеленського?
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04.10.2021 18:26 Ответить
а могла просто викликати вертоліт МВС....
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04.10.2021 18:32 Ответить
Лишить курицу родительских прав и пускай дальше развлекается
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04.10.2021 18:44 Ответить
да к тебе в принципе то какие вопросы... тут должен отвечать клименко и монастрыский...

но про кормление сына ..... какой стыд .... лучше бы не извинялась...
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04.10.2021 18:49 Ответить
лярва
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04.10.2021 18:50 Ответить
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04.10.2021 18:51 Ответить

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4360357984001406&set=a.209728849064361&type=3

https://www.facebook.com/lvivpolice/?fref=mentions Патрульна поліція Львівської області , https://www.facebook.com/profile.php?id=100001127581165&fref=mentions Катерина Рибій , я розумію, що цілий тред коментарів вам перечитати не під силу, тому запитаю окремим дописом: на підставі чого поліцейські, повертаючись до Львова після несення служби і підвозячи по дорозі журналістів, використовували проблискові маячки і спецсигнали?
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04.10.2021 18:56 Ответить
"что Осадчая и съемочная группа программы "Светская жизнь" опаздывали на поезд" Источник:
+
"мне крайне важно было успеть на утреннее кормление малыша" Источник:

Малюк був у Києві, поїзді чи на вокзалі?
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04.10.2021 19:10 Ответить
Слуги народа и совесть? Это же несовместимые вещи. Как и то, что Зеленский - порядочный человек
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04.10.2021 19:17 Ответить
И шо Зебилы привет💩
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04.10.2021 19:29 Ответить
Бог не фраер ,все равно знает сколько сколько ребенок голодал,пока мамаша забыла о нем, и рванула на дискотеку в Трускавец ,которую возглавил ди-джей "ара и хамия" с баснями,которые ей рассказывал сказочник "зе" и т,д
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04.10.2021 19:45 Ответить
Охренеть! Вот что значит припизидент янелох оманский в Украине!
КУШАЙТЕ зебилоиды!
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04.10.2021 19:53 Ответить
А чого ш ти така мати маленьку дитину покинула на тата ?
Що без Світського життя - вже не можеш ?
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04.10.2021 21:07 Ответить
Ылита
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04.10.2021 21:36 Ответить
Нехер шастать! Ты или с ребенком сиди или по бл..м бегай!
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04.10.2021 22:37 Ответить
****, отбитая ****!
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04.10.2021 22:39 Ответить
Быдлотная ылыта Украины!
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04.10.2021 22:42 Ответить
завтра позвоню на 102 и вызову ментов. А что , ей можно, а мне - нет?
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04.10.2021 22:44 Ответить
Надеюсь всем понравилось
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04.10.2021 23:24 Ответить
Мать-героиня)))
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05.10.2021 00:22 Ответить
Вообще обалдели.
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05.10.2021 09:37 Ответить
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