Осадчая о поездке с полицейскими мигалками из Трускавца: Опаздывала на кормление сына

Телеведущая Катя Осадчая извинилась за поездку с полицейскими мигалками из Трускавца, где проходило заседание фракции "Слуги народа". Она пояснила, что иначе могла бы опоздать на кормление полуторамесячного сына.

Об этом Осадчая написала в Instagram, сообщает Цензор.НЕТ.

Она попросила прощения у всех, кого возмутила поездка с мигалками.

"Я с благодарностью откликнулась на предложение о помощи, ведь мне крайне важно было успеть на утреннее кормление малыша, а учитывая задержку на съемках, других вариантов попасть на поезд не было", - написала Осадчая.

Телеведущая отметила, что "спешка кормящей мамы с работы не должен была стать скандалом".

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Напомним, ранее журналисты сообщили, что Осадчая и съемочная группа программы "Светская жизнь" опаздывали на поезд после выездного заседания фракции "Слуги народа" в Трускавце. Во Львов ее примчали на полицейской машине с мигалками. Поступок телеведущей вызвал волну возмущения.