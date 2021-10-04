Евросоюз согласовал санкции против еще восьми человек за подрыв территориальной целостности Украины, - журналист Йозвяк
Послы Евросоюза согласовали включение еще 8 человек в санкционный список, в который входят причастные к подрыву территориальной целостности Украины.
Об этом сообщил коореспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Послы ЕС согласились добавить (в санкционный список. – Ред.) еще 8 человек за подрыв территориальной целостности Украины", – рассказал журналист.
Имена и фамилии восьми человек пока не известны, так же, как и причина введения санкций против них. Известно только, что они в основном работают в судебном секторе временно оккупированного Россией Крыма.
По словам Йозвяка, решение должно быть официально принято на следующей неделе.
В текущем санкционный список ЕС, утвержденном в связи с нарушением территориальной целостности Украины, находятся 177 человек и 48 организаций.
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