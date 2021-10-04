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Новости Санкции против России
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Евросоюз согласовал санкции против еще восьми человек за подрыв территориальной целостности Украины, - журналист Йозвяк

Евросоюз согласовал санкции против еще восьми человек за подрыв территориальной целостности Украины, - журналист Йозвяк

Послы Евросоюза согласовали включение еще 8 человек в санкционный список, в который входят причастные к подрыву территориальной целостности Украины.

Об этом сообщил коореспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Послы ЕС согласились добавить (в санкционный список. – Ред.) еще 8 человек за подрыв территориальной целостности Украины", – рассказал журналист.

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Имена и фамилии восьми человек пока не известны, так же, как и причина введения санкций против них. Известно только, что они в основном работают в судебном секторе временно оккупированного Россией Крыма.

По словам Йозвяка, решение должно быть официально принято на следующей неделе.

В текущем санкционный список ЕС, утвержденном в связи с нарушением территориальной целостности Украины, находятся 177 человек и 48 организаций.

Евросоюз согласовал санкции против еще восьми человек за подрыв территориальной целостности Украины, - журналист Йозвяк 01

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Савецкая бюрократия отдыхает
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04.10.2021 16:48 Ответить
Вона і поряд не стояла- тут століття еволюції!
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04.10.2021 16:51 Ответить
Засуньте ці санкції собі В...
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04.10.2021 16:50 Ответить
и восемь человек сразу афу ели от санкций

и прославились , возомнив себя незаменимыми
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04.10.2021 16:52 Ответить
чичас им в паспортах букву и на ы исправят,и до жопы ваши санкции.
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04.10.2021 16:55 Ответить
Надеюсь. шо це будет решающий удар по субъектам подозрительной наружности. подложившим динамиту под неушимую стену территориальной целостности украины
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04.10.2021 16:58 Ответить
 
 