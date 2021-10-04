Зеленский отказался комментировать скандал с офшорами до выхода расследования, но теперь ему придется это сделать, - журналистка Бабинец
Журналисты более трех месяцев добивались интервью с президентом Владимиром Зеленским относительно офшоров, но так и не смогли получить комментарии.
Об этом пишет в Facebook журналистка Анна Бабинец, сообщает Цензор.НЕТ.
"Ответа не будет", - написал за несколько дней до публикации фильма об офшорах пресс-секретарь Зеленского нашей журналистке Елене Логиновой. Она уже три месяца добивалась интервью с президентом", - написала Бабинец.
Она отметила, что украинские журналисты вместе с Guardian, BBC и The Washington Post подготовили три страницы детальных вопросов президенту - но Зеленский решил не давать комментариев.
Теперь, отмечает Бабинец, фото Зеленского - на первых страницах СМИ по всему миру, а фильм об офшорах - на третьем месте в трендах украинского YouTube.
"Поэтому "ответ" все-таки будет. Сегодня или завтра, короткий или развернутый. На открытой пресс-конференции или на закрытых международных мероприятиях. Если Зеленский думает, что офшорную историю можно пересидеть и завтра она забудется, как страшный сон, то нет, не забудется (может спросить у своего предшественника)", - считает Бабинец.
"Важный урок, который должен вынести украинский президент из своих "офшорных грабель": игнорирование медиа всегда существенно сказывается на рейтингах", - добавила журналистка.
Пожалуйста, подождите...
https://telegra.ph/file/a2e3b37426640be767c34.jpg 🏛Источники сообщили, что день президента Украины начался с очень тяжелого разговора с главой Офиса президента. Дело в том, что фильм «Офшор 95» для Андрея Ермака стал сюрпризом. Точнее не сам фильм, а озвученный там факт, что оказывается, олигарх Коломойский на момент президентских выборов являлся совладельцем оффшорной фирмы - владельца студии «Квартал 95». Т е, помощник президента Зеленського Сергей Шефир оказывается официальный деловой партнер Игоря Коломойского, а президент Зеленський получает роялти (незаконное, как показано в фильме) от фирмы в т ч Игоря Коломойского.
😤Это уже скандал. Причем скандал, который бьет по всей команде Зеленського. Годами они все доказывали, что мол, с Коломойским их не связывает ничего кроме прошлого. И вот - получите, распишитесь.
😟Только не смейтесь, но Зеленский доказывал Ермаку, что он о том, что совладельцем его оффшора является Коломойский… забыл. Мол, это все Ванька Баканов организовывал, он должен был предупредить. Зеленский то, может быть об этом факте и забыл. А вот Коломойский помнит, и помнит хорошо.
🤫Вообще, давно известно, что знаменитую сказку о мальчике, который кричал «Волки», и доигрался, что во время реальной опасности никто не пришел на помощь, спецслужбы используют наоборот. Они десяток раз привлекают внимание в одной проблеме. А реальную проблему создают в другом месте. То, что за всеми этими сливами оффшорных документов прессе стоят спецслужбы США и Великобритании, известно давно. То, что фильм-расследование жестко сидящего на западных грантах агентства «Слідство.Інфо» явно не случайно вышел именно сейчас, уже очевидно.
😎Фильм «Офшор 95», это горячий привет от британской разведки, которая морочила Ермаку голову «вагнеровцами», а ударила по теме оффшоров Зеленского. Прямо накануне отопительного сезона. Руководство Киевского СБУ своей идиотской инициативой сорвать предпоказ, создало фильму грандиозную рекламу. Очевидно, почему британцы подняли тему оффшоров. Зеленский и компания слишком увлеклись процессом полной узурпации власти в стране. Очевидно, этот привет не последний и рейтинг власти от «приветов» страдать будет сильно.
🤔Сам по себе фильм опасностей практически не несет, озвученые там факты преимущественно случились еще до президентства Зеленского. Проблема в том, что факты, озвученные в фильме «Офшор 95» подтверждают выводы ряда других журналистских расследований, а это уже бьет по рейтингу действующей власти. Никто не знает что еще «выкопают» журналисты из бумаг «Pandora Papers».
🤭Но важно даже не это. Важно то, что в массах уже пошли сплетни и слухи «У Зеленского нашли оффшоры». Что в переводе на народный означает «Зеленский - вор». Образ президента, который не берет, рассыпается на глазах. И проблема в том, что бороться со слухами в условиях Украины, нереально.
Українські правоохоронці мають перевірити рух коштів із "ПриватБанку" до офшорних компаній, що пов'язана з бізнесом Володимира Зеленського і його оточення. На цьому в етері програми "Час. Підсумки дня" наголосила авторка журналістського розслідування "Офшор 95" Олена Логінова.
Мовиться про оприлюднені у матеріалі розслідувачів "Слідство.Інфо" дані про 40 мільйонів доларів, які 2012 року надійшли на рахунки офшорних компаній команди "95 кварталу" від фірм олігарха Ігоря Коломойського. На думку журналістки, важливо також простежити, у чиїх кишенях осіли ці гроші.
"Я б справді хотіла, щоб наші правоохоронці вивчили це все під мікроскопом, зважаючи на їхні можливості дивитися на банківські транзакції і додаткові документи, можливість допитувати людей. Тому що всі транзакції відбувалися через Кіпрську філію "ПриватБанку", ту саму, через яку Коломойський міг відмивати гроші. Ці фірми, на які зайшли 40 мільйонів доларів, вони далі пов'язані з іншими фірмами, які купили Лондонську нерухомість коштовну. Треба визначити, хто користується зараз цією нерухомістю", - зауважила Логінова.