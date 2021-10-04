РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12647 посетителей онлайн
Новости
25 271 112
Зеленский (19024) офшор (511) скандал (4467) Бабинец (9)

Зеленский отказался комментировать скандал с офшорами до выхода расследования, но теперь ему придется это сделать, - журналистка Бабинец

Зеленский отказался комментировать скандал с офшорами до выхода расследования, но теперь ему придется это сделать, - журналистка Бабинец

Журналисты более трех месяцев добивались интервью с президентом Владимиром Зеленским относительно офшоров, но так и не смогли получить комментарии.

Об этом пишет в Facebook журналистка Анна Бабинец, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ответа не будет", - написал за несколько дней до публикации фильма об офшорах пресс-секретарь Зеленского нашей журналистке Елене Логиновой. Она уже три месяца добивалась интервью с президентом", - написала Бабинец.

Она отметила, что украинские журналисты вместе с Guardian, BBC и The Washington Post подготовили три страницы детальных вопросов президенту - но Зеленский решил не давать комментариев.

Читайте: Зеленский украл 40 млн долларов вместе с Коломойским, - Порошенко

Теперь, отмечает Бабинец, фото Зеленского - на первых страницах СМИ по всему миру, а фильм об офшорах - на третьем месте в трендах украинского YouTube.

"Поэтому "ответ" все-таки будет. Сегодня или завтра, короткий или развернутый. На открытой пресс-конференции или на закрытых международных мероприятиях. Если Зеленский думает, что офшорную историю можно пересидеть и завтра она забудется, как страшный сон, то нет, не забудется (может спросить у своего предшественника)", - считает Бабинец.

Также читайте: Офшорный скандал Зеленского прокомментировал внештатный пиар-советник ОП: Тогда бизнес так защищался

"Важный урок, который должен вынести украинский президент из своих "офшорных грабель": игнорирование медиа всегда существенно сказывается на рейтингах", - добавила журналистка.

Автор: 
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+58
Сергій Таран

На запитання Володимира Зеленського, чому ми все ще не в ЄС і НАТО, відповідає поліція Чехії.

Чеські правоохоронці на наступний день після виходу матеріалів Pandora Papers розпочали розслідування проти прем'єр-міністра Бабіша та всіх інших фігурантів цього скандалу.
показать весь комментарий
04.10.2021 17:06
+42
во первых он не в курсе
во вторых . ему их подбросили
в третьих . а у Пороха тоже офшоры и вообще он первый начал
показать весь комментарий
04.10.2021 17:04
+37
говорил с одним таким фанатом честного зеленского. Один вопрос - А ты доверил бы ему СВОИ собственные деньги? Задумался - не разговаоивает)
показать весь комментарий
04.10.2021 17:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
https://t.me/pecherhill Печерский холм
https://telegra.ph/file/a2e3b37426640be767c34.jpg ​​ 🏛Источники сообщили, что день президента Украины начался с очень тяжелого разговора с главой Офиса президента. Дело в том, что фильм «Офшор 95» для Андрея Ермака стал сюрпризом. Точнее не сам фильм, а озвученный там факт, что оказывается, олигарх Коломойский на момент президентских выборов являлся совладельцем оффшорной фирмы - владельца студии «Квартал 95». Т е, помощник президента Зеленського Сергей Шефир оказывается официальный деловой партнер Игоря Коломойского, а президент Зеленський получает роялти (незаконное, как показано в фильме) от фирмы в т ч Игоря Коломойского.

😤Это уже скандал. Причем скандал, который бьет по всей команде Зеленського. Годами они все доказывали, что мол, с Коломойским их не связывает ничего кроме прошлого. И вот - получите, распишитесь.

😟Только не смейтесь, но Зеленский доказывал Ермаку, что он о том, что совладельцем его оффшора является Коломойский… забыл. Мол, это все Ванька Баканов организовывал, он должен был предупредить. Зеленский то, может быть об этом факте и забыл. А вот Коломойский помнит, и помнит хорошо.

🤫Вообще, давно известно, что знаменитую сказку о мальчике, который кричал «Волки», и доигрался, что во время реальной опасности никто не пришел на помощь, спецслужбы используют наоборот. Они десяток раз привлекают внимание в одной проблеме. А реальную проблему создают в другом месте. То, что за всеми этими сливами оффшорных документов прессе стоят спецслужбы США и Великобритании, известно давно. То, что фильм-расследование жестко сидящего на западных грантах агентства «Слідство.Інфо» явно не случайно вышел именно сейчас, уже очевидно.

😎Фильм «Офшор 95», это горячий привет от британской разведки, которая морочила Ермаку голову «вагнеровцами», а ударила по теме оффшоров Зеленского. Прямо накануне отопительного сезона. Руководство Киевского СБУ своей идиотской инициативой сорвать предпоказ, создало фильму грандиозную рекламу. Очевидно, почему британцы подняли тему оффшоров. Зеленский и компания слишком увлеклись процессом полной узурпации власти в стране. Очевидно, этот привет не последний и рейтинг власти от «приветов» страдать будет сильно.

🤔Сам по себе фильм опасностей практически не несет, озвученые там факты преимущественно случились еще до президентства Зеленского. Проблема в том, что факты, озвученные в фильме «Офшор 95» подтверждают выводы ряда других журналистских расследований, а это уже бьет по рейтингу действующей власти. Никто не знает что еще «выкопают» журналисты из бумаг «Pandora Papers».

🤭Но важно даже не это. Важно то, что в массах уже пошли сплетни и слухи «У Зеленского нашли оффшоры». Что в переводе на народный означает «Зеленский - вор». Образ президента, который не берет, рассыпается на глазах. И проблема в том, что бороться со слухами в условиях Украины, нереально.
показать весь комментарий
04.10.2021 20:27 Ответить
Это где «давно известно»,что за сливами информации стоят спецслужбы США и Англии? Можно увидеть источники информации
показать весь комментарий
04.10.2021 21:06 Ответить
То все Порошенко...
показать весь комментарий
04.10.2021 20:35 Ответить
Не був би злодієм -не отримав би підтримки від своїх злодіїв компаньйонів - не виграв би вибори
показать весь комментарий
04.10.2021 20:43 Ответить
По хорошему ЗЕ! должен уйти в отставку. Это же не в какие ворота не лезет на фоне всех тех законов про налоги и угрозе невыплаты пенсий будущим пенсионерам
показать весь комментарий
04.10.2021 21:05 Ответить
По-хорошему зе должен сесть!
показать весь комментарий
04.10.2021 21:09 Ответить
У сіоністському садочку, з дерева коломойши, впало недалеко, гниле яблучко.
показать весь комментарий
04.10.2021 23:29 Ответить
В МОГИЛКУ С СОБОЙ НЕ ЗАБЕРЕТ ТОЧНО !!! А ЧТО БУДЕТ С БОГАТЫМИ ДЕТКАМИ ЭТО НЕ ВОПРОС, А УЖЕ ОТВЕТ !)
показать весь комментарий
05.10.2021 07:40 Ответить
Просто стало понятно что никакой Зеленский не и не борется с олигархами аизавидует .он такой же как Порошенко
показать весь комментарий
05.10.2021 09:40 Ответить
https://www.5.ua/suspilstvo/pravookhorontsi-maiut-pereviryty-rukh-koshtiv-iz-pryvatbanku-do-ofshornykh-kompanii-zelenskoho-avtorka-ofshor-95-256667.html Правоохоронці мають перевірити рух коштів із "ПриватБанку" до офшорних компаній Зеленського - авторка "Офшор 95"
Українські правоохоронці мають перевірити рух коштів із "ПриватБанку" до офшорних компаній, що пов'язана з бізнесом Володимира Зеленського і його оточення. На цьому в етері програми "Час. Підсумки дня" наголосила авторка журналістського розслідування "Офшор 95" Олена Логінова.
Мовиться про оприлюднені у матеріалі розслідувачів "Слідство.Інфо" дані про 40 мільйонів доларів, які 2012 року надійшли на рахунки офшорних компаній команди "95 кварталу" від фірм олігарха Ігоря Коломойського. На думку журналістки, важливо також простежити, у чиїх кишенях осіли ці гроші.
"Я б справді хотіла, щоб наші правоохоронці вивчили це все під мікроскопом, зважаючи на їхні можливості дивитися на банківські транзакції і додаткові документи, можливість допитувати людей. Тому що всі транзакції відбувалися через Кіпрську філію "ПриватБанку", ту саму, через яку Коломойський міг відмивати гроші. Ці фірми, на які зайшли 40 мільйонів доларів, вони далі пов'язані з іншими фірмами, які купили Лондонську нерухомість коштовну. Треба визначити, хто користується зараз цією нерухомістю", - зауважила Логінова.
показать весь комментарий
05.10.2021 10:26 Ответить
Зеленский Вор !!!!! Обворовал народ Украины на ,,большой сторонке ,, в 100 раз превысив реальную стоимость ремонта одного километра дорог и на материалах ! Эти дороги,, плывут ,, и ,, трещат по швам ,, как обещания этого ВОРА. Он и есть корупционер , он поднял нам тарифы а не облрады . Он украл деньги у жон и детей наших парней погибших на Донбассе !!!! Чемодан , вокзал , Израиль !
показать весь комментарий
05.10.2021 10:33 Ответить
Знову актуальним стає слоган-Банду геть!
показать весь комментарий
05.10.2021 10:49 Ответить
Страница 2 из 2
 
 