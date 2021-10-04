Задержан украинский хакер, нанесший более чем 100 иностранным компаниям убытков на 150 млн долл., - прокуратура. ФОТО
Правоохранителями задержан хакер, причастный к совершению кибератак на более чем 100 иностранных компаний в Европе и США.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По данным следствия,25-летний гражданин Украины распространял вредоносное программное обеспечение с целью дальнейшего вымогательства денежных средств у иностранных компаний за восстановление данных. Вирусное ПО попадало в компьютерные системы корпораций путем взлома программы для удаленной работы пользователя с компьютером, а также через спам-рассылку. После этого вирус осуществлял шифрование данных, за восстановление доступа к которым от компаний требовались денежные средства.
В результате от кибератак пострадали более 100 иностранных компаний. Среди них известные мировые энергетическая и туристическая компании, а также разработчики техники, которым нанесен ущерб на сумму более 150 млн долларов США.
Проведены обыски на территории Киева, Киевской и Хмельницкой областей по месту жительства хакера и близких к нему лиц. Изъяты денежные средства на общую сумму более 360 тыс долларов, компьютерная техника, терминалы мобильной связи, транспортные средства. Кроме того, на криптокошельках мужчины заблокировано 1,3 миллиона долларов.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Хакеру грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.
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безнадёга сплошная!
содержимое флехи давно скопировано, архивировано под паролем и сохранено в "левом" почтовом ящике
Якщо ти вкрав хоча б 100 мільйонів, то подарити 100 тисяч $ за порішати, і ще мільйон, а то і пару щоб підставити когось та притормозити псів це не такі великі витрати.
Далі тебе ніхто не шукає. І ти спокійно знаходиш якогось фопа та відмиваєш гроші.
Хах щось мені здається це так і було.
Но ничего еще не потерянно - можешь внести за него залог как за хорошего парня, вперед, еще ему и денег дай.
Там або ти вкрав рівно таку суму як у тебе знайшли на руках. Або хтось в убитки записав цифри із стелі які витратив на себе любимого щоб типу "закрити діру в безпеці".
Там правда є ще стаття відмивання. Але навіть так якщо судити по фільмах і слухах то відсоток із цієї суми на руках би залишився не такий смішний.
А крадіжка інформації це не те за що треба карати того хто її вкрав, тим більше якщо вкрали інформацію в компанії не твого політичного об'єднання, а чужого. Бо єдине призначення копірайту чи іншого обмеження поширення інформації це контроль рівня розвитку та доступних технологій у відповідності до концепції "центральних світів та фронтиру". Простими словами треба бути ідіотом щоб захищати чужу інформацію, і якби Китай це робив то він би досі був аграрною країною і виробничо відсталим як Індія.
Так само із тим недоотриманим прибутком - його не можна записувати в збитки, бо причина цього в тупості та бездарності керуючого компанією який зекономив, або просто не хотів напрягатись хоча я більше чим впевнений що айтішники його попереджали чи намагались попередити, но були послані.
сумнівно якось