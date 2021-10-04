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Задержан украинский хакер, нанесший более чем 100 иностранным компаниям убытков на 150 млн долл., - прокуратура. ФОТО

Правоохранителями задержан хакер, причастный к совершению кибератак на более чем 100 иностранных компаний в Европе и США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Задержан украинский хакер, нанесший более чем 100 иностранным компаниям убытков на 150 млн долл., - прокуратура 01

По данным следствия,25-летний гражданин Украины распространял вредоносное программное обеспечение с целью дальнейшего вымогательства денежных средств у иностранных компаний за восстановление данных. Вирусное ПО попадало в компьютерные системы корпораций путем взлома программы для удаленной работы пользователя с компьютером, а также через спам-рассылку. После этого вирус осуществлял шифрование данных, за восстановление доступа к которым от компаний требовались денежные средства.

В результате от кибератак пострадали более 100 иностранных компаний. Среди них известные мировые энергетическая и туристическая компании, а также разработчики техники, которым нанесен ущерб на сумму более 150 млн долларов США.

Задержан украинский хакер, нанесший более чем 100 иностранным компаниям убытков на 150 млн долл., - прокуратура 02

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Проведены обыски на территории Киева, Киевской и Хмельницкой областей по месту жительства хакера и близких к нему лиц. Изъяты денежные средства на общую сумму более 360 тыс долларов, компьютерная техника, терминалы мобильной связи, транспортные средства. Кроме того, на криптокошельках мужчины заблокировано 1,3 миллиона долларов.

Задержан украинский хакер, нанесший более чем 100 иностранным компаниям убытков на 150 млн долл., - прокуратура 03

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Хакеру грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

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Топ комментарии
+3
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04.10.2021 17:22
+3
Кроме того, на криптокошельках мужчины заблокировано 1,3 миллиона долларов. .... настало время ох..ительных историй) каким образом заблокировали????
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04.10.2021 17:23
+3
Пожил красиво!!! Но недолго....
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04.10.2021 17:38
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Ну и сколько хаЦкеров у нас сидит в тюрьме? Или бабло забрали, инфу получили и гуляй до следующего случая?
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04.10.2021 17:17 Ответить
стопудово. шо агент. тока вот другое странно6 раз патрыот, то почему не делился грошами для перемоги над агрессором?
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04.10.2021 17:22 Ответить
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04.10.2021 17:22 Ответить
Кроме того, на криптокошельках мужчины заблокировано 1,3 миллиона долларов. .... настало время ох..ительных историй) каким образом заблокировали????
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04.10.2021 17:23 Ответить
Изъяли флешку
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04.10.2021 17:53 Ответить
и пароль из мозга путем лоботомии?))
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04.10.2021 18:17 Ответить
кулек целофановый на голову.. и ни каких следов! )))
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04.10.2021 20:08 Ответить
Маня, флешка без пароля бесполезна, пароль без флешки - тоже. Полная блокировка
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04.10.2021 23:01 Ответить
Какая к зеленскому надежда?!

безнадёга сплошная!

содержимое флехи давно скопировано, архивировано под паролем и сохранено в "левом" почтовом ящике
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04.10.2021 23:08 Ответить
Стільки талантів пропадає. Кіберполіція шукає талант!
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04.10.2021 17:28 Ответить
Хакер - блогер, судя по аудиожелезкам ? Ну или песни пел в перерывах между хацкерством...
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04.10.2021 17:28 Ответить
хакер - дебил...
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04.10.2021 17:31 Ответить
это элементы системы записи и изменения голоса. Вполне стандартный набор для таких штучек
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04.10.2021 17:47 Ответить
Він може і крутий хакер, але нікудишній логіст-фінансист...) не зміг грамотно замести сліди....
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04.10.2021 17:33 Ответить
Пожил красиво!!! Но недолго....
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04.10.2021 17:38 Ответить
судячи з дешевого обладнання та меблів, пожити красиво він не встиг - незрозуміло нафіга він взагалі ті гроші збирав
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04.10.2021 19:14 Ответить
Я ось взагалі допускаю варіант що гроші не його. Просто хтось обрубав кінці за взятку і знайшов крайнього.

Якщо ти вкрав хоча б 100 мільйонів, то подарити 100 тисяч $ за порішати, і ще мільйон, а то і пару щоб підставити когось та притормозити псів це не такі великі витрати.

Далі тебе ніхто не шукає. І ти спокійно знаходиш якогось фопа та відмиваєш гроші.

Хах щось мені здається це так і було.
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04.10.2021 19:35 Ответить
Вообщето этим скотам руки сходу ломать надо - обе аеще желательно позвоночник.
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04.10.2021 18:09 Ответить
Тупоголовые, вроде тебя об этом только и мечтают! Или хакер производителей материальных благ обидел?
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04.10.2021 18:19 Ответить
да шо ты говориш
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04.10.2021 18:23 Ответить
пожелаю от всего сердца - чтоб тебе вот такой вот чудный чувак "повесил" весь твой бизнес к хер@м и не раз
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04.10.2021 18:25 Ответить
Я занимаюсь выращиванием гарбузов (тыкв), пусть попробует! Если что, можешь ему помочь, адвакат хреновый! Может, с логистикой?
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04.10.2021 18:40 Ответить
Вот когда твой адекват "подвесит" "твой" же банк или логистическую контору услугами которой ты пользуешся тогда и посмотрим в в какую из дырок ты будеш засовывать свои ковуны которые из за вот такого вот козла будут просто гнить у тебя на поле, в таких случаях как этот страдают не только те кого "ломанули" но и все окружающие.

Но ничего еще не потерянно - можешь внести за него залог как за хорошего парня, вперед, еще ему и денег дай.
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04.10.2021 18:50 Ответить
Малыш, я не пользуюсь услугами международных банков и какой-то мифической логистической конторы! Приехал на грузовичке - и забрал, Или самовывозом за небольшие деньги, есть и так! А ты лучше, свой пенис сломай об украинскую землю, так всем лучше будет! Размечтался , костолом хреновый, хакеров ***!
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04.10.2021 19:34 Ответить
а може бізнесу від самого початку потрібно було налаштовувати якісну і захищену комп'ютерну систему і наймати хороших сис. адмінів? Бо бізнес любить болт забити на комп. безпеку, бо це ж витрати.... а потім, коли грім вдарить - стогнуть і плачуть, що їх поламали!
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04.10.2021 18:28 Ответить
збитки на 150 млн., а вилучено 360 тис.?? ХАХАХАХА!!! КЛОВАНИ!
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04.10.2021 18:25 Ответить
хм... попробую объяснить на пальцах, залезло чмо в мастерскую и стырила двигатель с ЧПУ, разобрало его и сдало медь на металолом и в берлогу принесло 500 грн. А чистого убытку будет на 500$ и косвенного еще как минимум на столько же. Поймают то чмо и найдут 500 грн. Вот и математика на пальцах.
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04.10.2021 19:04 Ответить
В іт це не так працює.

Там або ти вкрав рівно таку суму як у тебе знайшли на руках. Або хтось в убитки записав цифри із стелі які витратив на себе любимого щоб типу "закрити діру в безпеці".

Там правда є ще стаття відмивання. Але навіть так якщо судити по фільмах і слухах то відсоток із цієї суми на руках би залишився не такий смішний.
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04.10.2021 19:24 Ответить
Можливо там і були іт фірми серед постраждалих, але якщо вони там і були то вони навряд чи заявляли про це, бо які ж вони іт компанії якщо їх змогли "поламати". Для них це приговор.
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04.10.2021 19:29 Ответить
А я про іт фірми? Я про те як взлом - крадіжка відбувається інструментами айті. Там немає можливості вкрасти техніку і здати її на метали. Там крадуть чи отримують іншим шляхом зазвичай тільки гроші чи інформацію.

А крадіжка інформації це не те за що треба карати того хто її вкрав, тим більше якщо вкрали інформацію в компанії не твого політичного об'єднання, а чужого. Бо єдине призначення копірайту чи іншого обмеження поширення інформації це контроль рівня розвитку та доступних технологій у відповідності до концепції "центральних світів та фронтиру". Простими словами треба бути ідіотом щоб захищати чужу інформацію, і якби Китай це робив то він би досі був аграрною країною і виробничо відсталим як Індія.
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04.10.2021 20:01 Ответить
ти хоч на 1% зрозумів що робив той "хакер" та чому були збитки?
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04.10.2021 20:56 Ответить
Створив вірус типу того що пару років назад масово шифрував інфу на комп'ютерах використовуючи вбудований у віндовс бекдор.
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04.10.2021 21:08 Ответить
точно... і багато хто готовий заплатити реальні кошти щоб відновити доступ до інформації.. Порою щоб відновити інформацію потрібно достобіса часу та ресурсів.
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04.10.2021 21:13 Ответить
у компаній збитки від простоїв, а не від тих копійок, що вони заплатили за дешифровку постраждалих компів. По справедливості ці збитки слід вираховувати з системних адміністраторів компаній та конкретно тих тупих пациків, що допустили зараження компів
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04.10.2021 19:22 Ответить
Рахувати недоотриманий прибуток це трохи ідіотизм. Копірайтери собі в такий спосіб казкові цифри пишуть, але в реальності ті хто піратять не змогли б собі банально дозволити купити їх продукцію.

Так само із тим недоотриманим прибутком - його не можна записувати в збитки, бо причина цього в тупості та бездарності керуючого компанією який зекономив, або просто не хотів напрягатись хоча я більше чим впевнений що айтішники його попереджали чи намагались попередити, но були послані.
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04.10.2021 19:28 Ответить
Ну от ....... а піндоси все волають:"російські хакери!"
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04.10.2021 18:46 Ответить
Фамилии тех кацапов известны, пуйло не отдает, говорит они ему тоже нужны...
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04.10.2021 19:23 Ответить
Можна було би вирішити половину проблем українського бюджету, а вони . . . .
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04.10.2021 20:57 Ответить
зшито білими нитками
сумнівно якось
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04.10.2021 23:52 Ответить
 
 