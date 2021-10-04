С начала суток зафиксирован пролет беспилотника войск РФ, потерь нет, - штаб ООС
Российско-оккупационные войска с начала суток один раз нарушили режим "тишины". Потерь среди украинских воинов нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
На Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи по назначению", - добавили в штабе.
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