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С начала суток зафиксирован пролет беспилотника войск РФ, потерь нет, - штаб ООС

С начала суток зафиксирован пролет беспилотника войск РФ, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток один раз нарушили режим "тишины". Потерь среди украинских воинов нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

На Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи по назначению", - добавили в штабе.

Также читайте: В армию РФ за шесть лет незаконно призвали 34 тысячи крымчан, - прокуратура АРК

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Топ комментарии
+5
Над Кончей куча глушилок беспилотников - муха не проскочит. А на фронте беспилотники шастают как хотят...
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04.10.2021 17:16
+5
Почему не сбили, пять сопли жевали, писали доклады?
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04.10.2021 17:18
+5
А сбивать будете или статистику позора будете вести
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04.10.2021 17:24
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Над Кончей куча глушилок беспилотников - муха не проскочит. А на фронте беспилотники шастают как хотят...
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04.10.2021 17:16 Ответить
Не факт. Обычные квадрокоптеры не проскочат, а вот серьезный аппарат типа орлана - может и проскочит.
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04.10.2021 17:37 Ответить
Так и РЭБ на фронте под это заточен, ваще-то... Вплоть до того, что выжигается электроника аппарата и он физически не может продолжать полёт вообще никак.
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04.10.2021 17:41 Ответить
так шо. надо всею украиной метеором промчался и скрылся в сторону моря?
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04.10.2021 17:17 Ответить
Почему не сбили, пять сопли жевали, писали доклады?
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04.10.2021 17:18 Ответить
А чому не збили, говнокомандувач не дозволив???
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04.10.2021 17:20 Ответить
Так ніби ж вже дозволили... без дозволу
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04.10.2021 18:08 Ответить
А сбивать будете или статистику позора будете вести
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04.10.2021 17:24 Ответить
Как разрешили отвечать, так и нарушений поменшало.
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04.10.2021 17:35 Ответить
Херня в том , что "накрывают" наших на следующий день. Он когда пролетает , то бьют очень прицельно .
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04.10.2021 18:05 Ответить
А збити його не було чим
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04.10.2021 18:07 Ответить
 
 