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Регулятор ЕС рекомендует сделать бустерные дозы вакцинами Pfizer и Moderna людям с ослабленным иммунитетом

Регулятор ЕС рекомендует сделать бустерные дозы вакцинами Pfizer и Moderna людям с ослабленным иммунитетом

Комитет Европейского агентства лекарственных средств (EMA) по лекарствам для человека рекомендует сделать бустерные дозы вакцинами Pfizer и Moderna от коронавируса людям с ослабленным иммунитетом. Такая доза может вводиться через 28 дней после второй.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сообщается, что по данным исследований, третья доза этих вакцин увеличивает способность вырабатывать антитела против вируса, который вызывает COVID-19, у пациентов с трансплантацией органов с ослабленной иммунной системой.

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При этом нет прямых доказательств того, что способность вырабатывать антитела у этих пациентов защищает от COVID-19. Но ожидается, что бустерная доза повысит защиту, по крайней мере, у некоторых пациентов.

"EMA будет продолжать отслеживать любые данные о ее эффективности", - говорится в сообщении EMA.
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Антиваксеры - голос!
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04.10.2021 17:44 Ответить
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04.10.2021 18:22 Ответить
Навіщо? Добити щоб не мучились?
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04.10.2021 18:42 Ответить
так ведь пфайзер сам говорил месяцев 2 тому назад, что при двух ихних прививках 3-я не нужна, для иммунитета досточно 2-х
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04.10.2021 20:00 Ответить
так то было давно
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04.10.2021 21:46 Ответить
 
 