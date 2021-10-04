Регулятор ЕС рекомендует сделать бустерные дозы вакцинами Pfizer и Moderna людям с ослабленным иммунитетом

Комитет Европейского агентства лекарственных средств (EMA) по лекарствам для человека рекомендует сделать бустерные дозы вакцинами Pfizer и Moderna от коронавируса людям с ослабленным иммунитетом. Такая доза может вводиться через 28 дней после второй.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сообщается, что по данным исследований, третья доза этих вакцин увеличивает способность вырабатывать антитела против вируса, который вызывает COVID-19, у пациентов с трансплантацией органов с ослабленной иммунной системой.

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При этом нет прямых доказательств того, что способность вырабатывать антитела у этих пациентов защищает от COVID-19. Но ожидается, что бустерная доза повысит защиту, по крайней мере, у некоторых пациентов.

"EMA будет продолжать отслеживать любые данные о ее эффективности", - говорится в сообщении EMA.