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вакцина (3777) Окружной админсуд Киева (396) COVID-19 (18606)

Запрет посещать учебные заведения при менее чем 80% вакцинированных учителей оспаривают в ОАСК

Запрет посещать учебные заведения при менее чем 80% вакцинированных учителей оспаривают в ОАСК

В Окружном административном суде Киева зарегистрировали иск к Кабинету Министров о запрете посещать учебные заведения при менее чем 80% вакцинированных учителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Окружным административным судом города Киева зарегистрирован иск к Кабинету Министров Украины, истцом указанный Дмитрий Ламза.

Истец просит отменить Постановление Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 №1236 (в редакции от 24.09.21) "Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV 2" в части, касающейся посещения учебных заведений соискателями образования.

В частности, согласно оспариваемым положениям, в случае установления "желтого" уровня эпидемической опасности детям будет разрешено посещать дошкольные, специальные заведения, 1-4 классы учреждений общего среднего образования, а также учебные заведения, в которых работает не менее 80% работников, имеющих документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации, отрицательный тест и тому подобное. А в случае установления "красного" уровня - все работники должны иметь один из вышеуказанных документов.

По мнению истца, положения обжалуемого постановления являются дискриминационными по отношению к работникам образования.

Сейчас суд решает вопрос открытия производства по делу.

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Топ комментарии
+4
И так у нас везде: вместо того, чтобы просто ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ - ищем лазейки, покупаем сертификаты, судимся, оспариваем, доказываем... Точно так же: нарушаем ПДД и ищем как оспорить, доказать, что прибор не может быть использован и т.д. А можно просто НЕ НАРУШАТЬ!
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04.10.2021 17:56
+3
Только тут хитрожопость имеет вполне таки себе печальные перспективы:

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04.10.2021 17:57
+2
Нужна государственная политика в вопросе вакцинации - Постановление КМУ, Закон принятый Верховной Радой.. Но... Страной управляет клоун и квартальные шуты. Им это неинтересно. На этом бабла не срубишь.
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04.10.2021 17:50
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Правила форума Совет форумчан
Нужна государственная политика в вопросе вакцинации - Постановление КМУ, Закон принятый Верховной Радой.. Но... Страной управляет клоун и квартальные шуты. Им это неинтересно. На этом бабла не срубишь.
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04.10.2021 17:50 Ответить
И так у нас везде: вместо того, чтобы просто ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ - ищем лазейки, покупаем сертификаты, судимся, оспариваем, доказываем... Точно так же: нарушаем ПДД и ищем как оспорить, доказать, что прибор не может быть использован и т.д. А можно просто НЕ НАРУШАТЬ!
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04.10.2021 17:56 Ответить
Только тут хитрожопость имеет вполне таки себе печальные перспективы:

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04.10.2021 17:57 Ответить
Точно, всё что написал выше, можно описать одним словом - хитрожопость)
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04.10.2021 18:09 Ответить
Сколько в прошлом году людей умерло от гриппа, и почему в школы пускают не вакцинированных от гриппа учителей?
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04.10.2021 18:18 Ответить
И сколько умерло от гриппа?
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04.10.2021 18:19 Ответить
я так понял, что тебе плевать на другие смертельно опасные болезни, кроме ковида.
мое мнение, что если даже ОДИН человек может умереть, то нужно принимать меры, потому что ценна КАЖДАЯ жизнь.
Соответственно, нужно прививать учителей, и тебя заодно от гриппа.
Но если тебе плевать на какие нибуть десять тысяч умерших от гриппа - то можешь не прививаться. Ну и не заставляй других ценить чужие жизни.
(Под словом "грипп" подразумевается любая смертельно опасная болячка, от которой можно вакцинироваться.)
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04.10.2021 18:27 Ответить
Хе-хе. Шо ж ты сам надулся, сам и сдулся Так сколько умерло от гриппа?
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04.10.2021 18:28 Ответить
9765 человек
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04.10.2021 18:30 Ответить
А от КОВИД с начала эпидемии 60 тысяч человек.
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04.10.2021 18:31 Ответить
А ты спрашивал, сколько от гриппа с начала эпидемии умерло?
Ну этого никто точно не скажет, но счет уже перевалил за сотню миллионов.
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04.10.2021 18:36 Ответить
Почему никто не скажет? Смерти довольно точно регистрируются и учитываются в статистике. Откуда цифра "за сотню миллионов", если в Украине нет даже полусотни миллионов жителей?
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04.10.2021 18:39 Ответить
приведи статистику за 1905 год. или не мели чепухи.
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04.10.2021 18:41 Ответить
Ну слился и слился. Ступай
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04.10.2021 18:42 Ответить
грипп с человечеством точно с 1901 года, это когда обнаружили этот вирус, а неточно уже около 1500 лет. какую тебе статистику и кто может привести по гриппу с начала эпидемии?
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04.10.2021 18:46 Ответить
А ты всё продолжаешь ножками сучить Обтекай ольгинец
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04.10.2021 18:57 Ответить
Всем уже давно понятно, что ольгиинец это ты.
Ну так ты от гриппа прививку сделаешь, тихий убийца?
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04.10.2021 19:01 Ответить
Неплохая попытка, кацап, но и тут ты обосp@лся, не в силах перекинуть стрелки
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04.10.2021 19:03 Ответить
Смертность учитывается вне наличия или отсутствия вакцин. Так какая разница между этими двумя статистиками? Тоже "сотни миллионов", как у олежки?
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04.10.2021 18:41 Ответить
Ишь ты, какие мы умные. Смертность учитываем вне наличия и отсутствия вакцин...
А что ж ты тогда как попугай повторял вопрос про вакцинированных, когда тебе тыкали статистику по США?
Или тут ты умный, там красивый, а вооон там вообще пирожки в бумагу завернуты? Не хорошо...
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05.10.2021 10:16 Ответить
Так люди умирают и при наличии вакцин и при их отсутствии. Только вот при наличии вакцин появляется категория "вакцинированные", но вот эта категория почему-то в статистике участвует на уровне статистической погрешности
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05.10.2021 10:21 Ответить
Скажи, а 0,9% - это на уровне статистической погрешности?
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05.10.2021 10:29 Ответить
А тебя не учили анализировать погрешности?
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05.10.2021 10:32 Ответить
Мне интересно твое мнение на этот счет, если оно, конечно, есть.
Ответь)
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05.10.2021 10:34 Ответить
Мое мнение написано выше. Или ты путаешь фразы "на уровне" и "в пределах"?
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05.10.2021 10:36 Ответить
Они (эти две фразы) частично пересекаются и я решил уточнить. Ну ладно.
Тогда давай посчитаем вместе.
Всего на все США непосредственно КОВИД убил 740 чел за год (март 2020-март2021) из числа 4млн. госпитализированных.
Это 0,9% из числа госпитализированных... и 740/330000000 чел. = 0,00022% от общего числа населения США (приблизительно, я там чутка округлил цифры для удобства счета).
Вот это - ниже уровня статистической погрешности.
И из-за этой статистики весь сыр-бор с ковид-ограничениями... глупо, не находишь?
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05.10.2021 10:43 Ответить
Где в этих цифрах отражены полностью вакцинированные?
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05.10.2021 10:45 Ответить
740 - это суммарно и полностью вакцинированных, и частично и вообще не вакцинированных.

Позволю себе процитировать тебя же: "Смертность учитывается вне наличия или отсутствия вакцин."

Ты не играй, у тебя лучше получается когда ты адекватно отвечаешь.
Ты вправду считаешь, что 0,00022% - это риск, ради которого стоило затевать всю эту ернуду?
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05.10.2021 10:48 Ответить
Количество умерших от гриппа и пневмонии в октябре выросло в 3,5 раза
Вспышка смертей в этом периоде самая большая за последние три года

От гриппа и пневмонии в октябре 2020 года умерло 2 тысячи человек. Это в 3,5 раза больше, чем за соответствующий период 2019 года (579). И рекордный показатель за последние 3 года.

Данные также не включают в себя отдельную группу людей, умерших из-за ковид (в октябре официально от коронавируса умерло более 4 тысяч человек).

https://opendatabot.ua/ru/analytics/death-in-october-2020
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04.10.2021 18:39 Ответить
Поездишь по международной трассе типа Киев-Ужгород под знаком 40 при отсутствии поселений и минимум двухрядной пустой дороге - поймешь.
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04.10.2021 18:01 Ответить
А где там такие знаки? Шота не видел.
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04.10.2021 18:10 Ответить
Значит ты по ней не ездил. После Ровно - навалом.
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05.10.2021 09:42 Ответить
По всей ездил до границы - не видел такого.
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05.10.2021 09:46 Ответить
Значит ты был не внимателен, тем более до границы.
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05.10.2021 09:56 Ответить
Ограничение 40 км/ч по трассе? Не гони.
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05.10.2021 09:58 Ответить
Вот именно, что не гони.
За Ровно - там до Львова куча переходов через трассу. Пешеходных. Едешь такой... ограничение: 90... 70... 50... и до 40 доходит. Переехал через один, разогнался... через 1-2км еще один.
Возле каждой долбанной остановки автобуса.
Ты этого не видел? Либо ты сильно невнимателен, либо осознанно лжешь.
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05.10.2021 10:11 Ответить
Переходы видел. 40 не видел
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05.10.2021 10:11 Ответить
И знаков возле них не видел? Тебе повезло что там (пока) нет камер. Если (когда) их там установят, подобная оплошность будет стоить тебе денег. Имей ввиду.
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05.10.2021 10:15 Ответить
Придут фотки - посмотрим Пока не было (за много лет).
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05.10.2021 10:23 Ответить
Так там и камер пока нет. Пока))
Но такими темпами как их у нас ставят... в общем рекомендую быть внимательнее.

Кстати. Пешеходный переход на трассе международного значения. Наземный. Что скажешь. Не бред ли? Целиком и полностью законный.
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05.10.2021 10:31 Ответить
Бред, конечно. Считаю это преступлением.
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05.10.2021 10:33 Ответить
Но их размещение соответствует всем принятым сейчас нормам. Оно полностью законно.
И когда ты там не отпускаешь педальку тормоза, а продолжаешь ехать с разрешенной скоростью по дороге с разделителем в 110км/ч - ты нарушаешь правила.
Но остаешься безнаказанным, просто потому что нет камер.

Это как раз то о чем пишет тот кого я комментирую. Мол ужас, подделывают справки...
Хотя сама по себе сегрегация по любому признаку - бред и незаконна с точки зрения Конституции. Там прям так и написано "по любому признаку". То ест и по факту наличия/отсутствия справки о вакцинации, о которой так сокрушается автор. Если прям удолбиться в закон - то даже требовать такую справку есть факт раскрытия медицинской тайны и низзя такое спрашивать. Но...
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05.10.2021 10:40 Ответить
Ну сходи в бассейн без справки
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05.10.2021 10:42 Ответить
Какой именно? О прививках? Так вот хожу и норм, никто не спрашивал, например - вчера...
Если ты имеешь ввиду именно справку для бассейна то в самом спортлайфе она стоит 300грн. (стоила квартал назад, когда я оформлял абонемент), причем без всякого осмотра. Так что ее считай что нет.
Я её получил в принципе тоже удаленно... просто позвонил семейному и она выписала... да ее даже не я забирал а жена)). Стало жалко три сотни...

Лет 5-6 назад ходил в другой бассейн, "Спартак", что на Кирилловской (Ранее - Фрунзе) так там ваще никто не требовал... плати денежку и ходи себе мирно...
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05.10.2021 10:47 Ответить
 
 