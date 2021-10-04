Запрет посещать учебные заведения при менее чем 80% вакцинированных учителей оспаривают в ОАСК
В Окружном административном суде Киева зарегистрировали иск к Кабинету Министров о запрете посещать учебные заведения при менее чем 80% вакцинированных учителей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.
Окружным административным судом города Киева зарегистрирован иск к Кабинету Министров Украины, истцом указанный Дмитрий Ламза.
Истец просит отменить Постановление Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 №1236 (в редакции от 24.09.21) "Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV 2" в части, касающейся посещения учебных заведений соискателями образования.
В частности, согласно оспариваемым положениям, в случае установления "желтого" уровня эпидемической опасности детям будет разрешено посещать дошкольные, специальные заведения, 1-4 классы учреждений общего среднего образования, а также учебные заведения, в которых работает не менее 80% работников, имеющих документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации, отрицательный тест и тому подобное. А в случае установления "красного" уровня - все работники должны иметь один из вышеуказанных документов.
По мнению истца, положения обжалуемого постановления являются дискриминационными по отношению к работникам образования.
Сейчас суд решает вопрос открытия производства по делу.
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мое мнение, что если даже ОДИН человек может умереть, то нужно принимать меры, потому что ценна КАЖДАЯ жизнь.
Соответственно, нужно прививать учителей, и тебя заодно от гриппа.
Но если тебе плевать на какие нибуть десять тысяч умерших от гриппа - то можешь не прививаться. Ну и не заставляй других ценить чужие жизни.
(Под словом "грипп" подразумевается любая смертельно опасная болячка, от которой можно вакцинироваться.)
Ну этого никто точно не скажет, но счет уже перевалил за сотню миллионов.
Ну так ты от гриппа прививку сделаешь, тихий убийца?
А что ж ты тогда как попугай повторял вопрос про вакцинированных, когда тебе тыкали статистику по США?
Или тут ты умный, там красивый, а вооон там вообще пирожки в бумагу завернуты? Не хорошо...
Ответь)
Тогда давай посчитаем вместе.
Всего на все США непосредственно КОВИД убил 740 чел за год (март 2020-март2021) из числа 4млн. госпитализированных.
Это 0,9% из числа госпитализированных... и 740/330000000 чел. = 0,00022% от общего числа населения США (приблизительно, я там чутка округлил цифры для удобства счета).
Вот это - ниже уровня статистической погрешности.
И из-за этой статистики весь сыр-бор с ковид-ограничениями... глупо, не находишь?
Позволю себе процитировать тебя же: "Смертность учитывается вне наличия или отсутствия вакцин."
Ты не играй, у тебя лучше получается когда ты адекватно отвечаешь.
Ты вправду считаешь, что 0,00022% - это риск, ради которого стоило затевать всю эту ернуду?
Вспышка смертей в этом периоде самая большая за последние три года
От гриппа и пневмонии в октябре 2020 года умерло 2 тысячи человек. Это в 3,5 раза больше, чем за соответствующий период 2019 года (579). И рекордный показатель за последние 3 года.
Данные также не включают в себя отдельную группу людей, умерших из-за ковид (в октябре официально от коронавируса умерло более 4 тысяч человек).
https://opendatabot.ua/ru/analytics/death-in-october-2020
За Ровно - там до Львова куча переходов через трассу. Пешеходных. Едешь такой... ограничение: 90... 70... 50... и до 40 доходит. Переехал через один, разогнался... через 1-2км еще один.
Возле каждой долбанной остановки автобуса.
Ты этого не видел? Либо ты сильно невнимателен, либо осознанно лжешь.
Но такими темпами как их у нас ставят... в общем рекомендую быть внимательнее.
Кстати. Пешеходный переход на трассе международного значения. Наземный. Что скажешь. Не бред ли? Целиком и полностью законный.
И когда ты там не отпускаешь педальку тормоза, а продолжаешь ехать с разрешенной скоростью по дороге с разделителем в 110км/ч - ты нарушаешь правила.
Но остаешься безнаказанным, просто потому что нет камер.
Это как раз то о чем пишет тот кого я комментирую. Мол ужас, подделывают справки...
Хотя сама по себе сегрегация по любому признаку - бред и незаконна с точки зрения Конституции. Там прям так и написано "по любому признаку". То ест и по факту наличия/отсутствия справки о вакцинации, о которой так сокрушается автор. Если прям удолбиться в закон - то даже требовать такую справку есть факт раскрытия медицинской тайны и низзя такое спрашивать. Но...
Если ты имеешь ввиду именно справку для бассейна то в самом спортлайфе она стоит 300грн. (стоила квартал назад, когда я оформлял абонемент), причем без всякого осмотра. Так что ее считай что нет.
Я её получил в принципе тоже удаленно... просто позвонил семейному и она выписала... да ее даже не я забирал а жена)). Стало жалко три сотни...
Лет 5-6 назад ходил в другой бассейн, "Спартак", что на Кирилловской (Ранее - Фрунзе) так там ваще никто не требовал... плати денежку и ходи себе мирно...