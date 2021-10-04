Запрет посещать учебные заведения при менее чем 80% вакцинированных учителей оспаривают в ОАСК

В Окружном административном суде Киева зарегистрировали иск к Кабинету Министров о запрете посещать учебные заведения при менее чем 80% вакцинированных учителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Окружным административным судом города Киева зарегистрирован иск к Кабинету Министров Украины, истцом указанный Дмитрий Ламза.

Истец просит отменить Постановление Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 №1236 (в редакции от 24.09.21) "Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV 2" в части, касающейся посещения учебных заведений соискателями образования.

В частности, согласно оспариваемым положениям, в случае установления "желтого" уровня эпидемической опасности детям будет разрешено посещать дошкольные, специальные заведения, 1-4 классы учреждений общего среднего образования, а также учебные заведения, в которых работает не менее 80% работников, имеющих документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации, отрицательный тест и тому подобное. А в случае установления "красного" уровня - все работники должны иметь один из вышеуказанных документов.

По мнению истца, положения обжалуемого постановления являются дискриминационными по отношению к работникам образования.

Сейчас суд решает вопрос открытия производства по делу.

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