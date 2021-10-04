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Газ (9402) россия (92999) Евросоюз (16683) Джентилони Паоло (8)

ЕС обсудит диверсификацию поставок газа из-за скачка цен и зависимости от РФ, - еврокомиссар Джентилони

ЕС обсудит диверсификацию поставок газа из-за скачка цен и зависимости от РФ, - еврокомиссар Джентилони

Министры экономики и финансов зоны евро на заседании Еврогруппы обсудят диверсификацию поставок и хранения газа на фоне зависимости от России и высоких цен. Также планируется рассмотреть экономические последствия роста стоимости энергоносителей.

Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Евросоюз намерен обсудить пути диверсификации поставок и хранения, а также решить проблему высоких цен на поставки", - сказал он, отвечая на вопрос о зависимости ЕС от поставок газа из России.

Джентилони отметил, что планируется обсуждение резкого скачка цен на электричество и его последствия, а также меры, которые могут быть приняты для их стабилизации. По его словам, для этого ЕС нужна координация действий как на уровне отдельных стран, так и на общеевропейском.

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"Еврокомиссия готовит доклад о влиянии на европейский рынок глобального роста цен на газ", - уточнил чиновник, добавив, что необходимо защитить от роста цен наиболее уязвимые категории европейских граждан.

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Топ комментарии
+14
Понастроили трубопроводов типа НАБУКО, СПГ-терминалов для газа из США, оклеили всё солнечными панелями, понатыкали ветряков, приняли разные энергетические антимонопольные пакты, ввели рынок газа. И.... очутились там же где и были только в ещё худшей зависимости от рф. Это надо уметь.
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04.10.2021 18:04
+8
дошло наконец то до еврожираф.. ...расеи верить -себя не уважать!, на все времена истина!
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04.10.2021 18:00
+7
А вас же предупреждали, что с цапами связываться себе дороже..
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04.10.2021 17:59
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Доигрались
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04.10.2021 17:57 Ответить
"Лучшее средство против высоких цен - высокие цены" (с)
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04.10.2021 17:58 Ответить
А вас же предупреждали, что с цапами связываться себе дороже..
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04.10.2021 17:59 Ответить
дошло наконец то до еврожираф.. ...расеи верить -себя не уважать!, на все времена истина!
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04.10.2021 18:00 Ответить
Надо сначала по тупому попасть в газовую зависимость от Раисы, а потом с ней героически бороться
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04.10.2021 18:02 Ответить
Началось наполнение газом первой нитки СП-2.
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04.10.2021 18:03 Ответить
Откуда инфа ?
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04.10.2021 18:12 Ответить
отсюда https://www.rbc.ua/rus/news/nachalos-zapolnenie-gazom-pervoy-nitki-severnogo-1633359301.html
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04.10.2021 18:44 Ответить
Давай нормальную ссылку, а не фсбешное говн
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04.10.2021 18:46 Ответить
На https://www.nord-stream2.com/ru/dlia-pressy/novosti-i-meropriiatiia/2-153/
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04.10.2021 18:51 Ответить
Да я понимаю, что у вас на лубянке и на лахте такое говно штампуют пачкам))) давай нормальный ресурс
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04.10.2021 19:52 Ответить
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04.10.2021 21:00 Ответить
Ну там только утверждают)) вот я например, утверждаю, что твоё сопливое пукин *****! Но ведь об этом знает весь мир, а значит, это не только моё мнение
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04.10.2021 21:08 Ответить
Мой президент Клаус Йоханнис , я гражданин Румынии , а твоё мнение меня мало интересует от слова ВООБЩЕ ))
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06.10.2021 09:11 Ответить
Откуда за уралом Румыния? Лаптеногое, целуй патрет *****, да смотри вовремя, на бояра не подадут)
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06.10.2021 09:20 Ответить
Румыния - центральная часть Европы , вчи хлопчик географию )) , Целовать трэба маты та свою жинку , а портреты не трэба . И да , лапти - по румынски молоко
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06.10.2021 09:30 Ответить
Ты на каком языке вещаешь, казламордое? Падаль мордовская, а ***** своему передай, мочили вашу мразь здесь, и будем мочить и дальше, а ты петух с бутылки не вставай, кокошник слетит
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06.10.2021 09:34 Ответить
Я на твоей родной мове и вещаю , бо на румынской ты не разумиешь ))

Европейцы не падаль , мож в тоби причина , не ? )) И да на бутылке сидеть не удобно , еврпопейцы предпочитают мягкое кресло
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06.10.2021 09:54 Ответить
********* как один, под разными никами эту херню пишут
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04.10.2021 18:44 Ответить
Понастроили трубопроводов типа НАБУКО, СПГ-терминалов для газа из США, оклеили всё солнечными панелями, понатыкали ветряков, приняли разные энергетические антимонопольные пакты, ввели рынок газа. И.... очутились там же где и были только в ещё худшей зависимости от рф. Это надо уметь.
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04.10.2021 18:04 Ответить
Дошло до бюргеров.
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04.10.2021 18:12 Ответить
Мне больше интересно другое. Где газовозы из Штатов ? Они ведь обещали полностью заместить рашку и ее газ-говно-пром на европейском рынке.
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04.10.2021 18:14 Ответить
Газовозы ещё на стапелях в южной Корее. А те, что есть - возят газ в Азию на Тихоокеанское побережье. Там газ ещё дороже.
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04.10.2021 18:17 Ответить
А кто-то контрактовал газ из США? Не? Ну и в лес
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04.10.2021 18:29 Ответить
ну и рашка может ответить так же. Действующие договоры выполняются ? Да. А чтобы увеличить поставки - надо увеличивать добычу, а это уже не так просто и не так быстро.
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04.10.2021 18:33 Ответить
Так об этом и речь, им говорили о деверсификации? Говорили. Они молились на потоки. Хто им дохтур?
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04.10.2021 18:35 Ответить
А где делся обещанный газ из США, Катара, Алжира? Почему они не помогут ЕС? Высокая цена не потому что РФ не поставляет газ. РФ никто не обвиняет в невыполнении контрактов. Цена газа такая потому что Китай в 2008 потреблял 120 млрд. м3, сегодня потребляет 240, а в 2030 хочет покупать триллион кубов в год, по любой цене. Газа на всех не хватит.
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04.10.2021 18:16 Ответить
Пусть доживут до 2030 го., а пока сидят без света...
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04.10.2021 19:26 Ответить
Немає чим доставляти. Будують. Треба ЄС ще почекати.
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04.10.2021 20:16 Ответить
"А где делся обещанный газ из США, Катара, Алжира" - так его надо было законтрактовать, но Меркельша и Ко, решили нах надо.
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04.10.2021 18:28 Ответить
А хто заважає законтрактувати зараз? Тим більше, що ця криза почалась не вчора?
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04.10.2021 19:02 Ответить
То что такие контракты заключаются сильно заранее? Не, ну можете попробовать купить у Маска отправку на орбиту спутника через неделю, или у боинга сотню самолей завтра
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04.10.2021 22:38 Ответить
проснулись
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04.10.2021 18:42 Ответить
Так-так. Обсудіть ))) Є така тєма. Як полізе інформація, кому і скільки дав на лапу Пупкін, то будете тікати в різні боки, як щурі. Європа вже давно продалася 2-3 рази.
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04.10.2021 18:43 Ответить
***** тратить мільярди на підкуп зарубіжних політиків (головним чином, політичних єврошлюх).
Про це повідомив Сергій Пугачов, - колишній член Совєта ********* РФ, і колишній друг кремлівської криси.

Ему тратить негде. Он их тратит на подкуп зарубежных политиков, президентов разных стран", - утверждает Пугачев.

По его словам, деньги на эти цели Путин тратит "мощно", но не делает этого лично. Источник:
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04.10.2021 19:04 Ответить
Что обосрались со своим СП-2 и *зельоной енергетикой*? Поцелуйте Шредера в ж*** за то что лоббировал закрытие АЕС. Еще и требуют чтобы Украина переходила на *зельоную енергетику*. Догадайтесь на кого и в пользу кого Ахметов работает.
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04.10.2021 18:55 Ответить
Zelionaja energija probyvajet put v Evrosojuze.Tolko vetruvki vyrabatyvajet 16% srednem elektricestva 2020 godu.Danija pocti 50% ,nemci 27%.Vot i budet obgovarivat kak etu cifru podniat vo vsiom ES stob tak nezavysset ot gaza
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04.10.2021 19:06 Ответить
Зелена енергетика це добре. Вона дозволяє балансувати АЕС і при тому взагалі не бути залежним від імпорту вугілля.
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04.10.2021 20:18 Ответить
"Евросоюз намерен обсудить пути диверсификации поставок и хранения, а также решить проблему высоких цен на поставки - диверсификацию и проблему высоких цен должен уплатить бюджет Германии во главе с путинской подельницей ,которые совместно протолкнули план грабежа ЕС и Украины .
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04.10.2021 19:06 Ответить
Пока пукін платить фрау,месьє та іншим депутатам все закічуватиметься вираженням великої стурбованості кого б він не труїв ,вбивав ,грабував чиї території не відбирав ,слуги у всіх країнах однакові.
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04.10.2021 19:59 Ответить
Тому що слуги це міф. Не існує ніяких слуг у владі.

Треба розуміти що будь-яка влада-держава це банда-мафія:

- застосування насильства в процесі захисту зон впливу одна з рис, загальних для держави і банди; Тобто обидві структури захищають свої території і інтереси від інших.

- щоб домогтися порядку, держава створює закони і збирає податки з громадян; І знову насильство в зонах впливу-основа становлення системи законності та оподаткування; Тобто обидві структури беруть податки за захист-кришу тих хто знаходиться на їх території, а в разі якщо хтось не захоче платити змушують їх силою-законами.

Наслідком цієї концепції є те що країна, із суспільством з анархічними політичними поглядами, яка як тільки знищить свою банду буде практично зразу окупована чужою сусідньою. Яка перетворить цих чужих їм анархістів в скот та буде стригти його і забивати на м'ясо і інші ресурси. Якось так.

Ось вам пояснення чому відбулись події із Кримом та Донбасом. Текст вище це перекладений текст із розважального твору для дітей. (Твору комедії про банду) Тобто щоб ви зрозуміли в деяких країнах таким простим істинам вчать дітей. В Україні текст вище з високою імовірністю навіть дорослим буде не зрозумілий через наявність великої кількості слів із невідомим значенням. Тобто в Україні совком настільки деградоване населення що жесть.

Так ось продовжуючи написане вище - Виходом із цієї патової ситуації де тебе в обох випадках експлуатує банда є стати частиною банди, а це так звана концепція національної держави, або більш пізній варіант концепція держави корпорації. Тобто без власної держави нікуди бо підеш на метан або м'ясо.
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04.10.2021 20:20 Ответить
Долбодятлы европейские. Думали с рашкой можно дело иметь. Вы на Украину молиться должны - украинцы свои жизни отдают, чтоб рашка на запад не лезла
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04.10.2021 20:23 Ответить
 
 