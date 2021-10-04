ЕС обсудит диверсификацию поставок газа из-за скачка цен и зависимости от РФ, - еврокомиссар Джентилони
Министры экономики и финансов зоны евро на заседании Еврогруппы обсудят диверсификацию поставок и хранения газа на фоне зависимости от России и высоких цен. Также планируется рассмотреть экономические последствия роста стоимости энергоносителей.
Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Евросоюз намерен обсудить пути диверсификации поставок и хранения, а также решить проблему высоких цен на поставки", - сказал он, отвечая на вопрос о зависимости ЕС от поставок газа из России.
Джентилони отметил, что планируется обсуждение резкого скачка цен на электричество и его последствия, а также меры, которые могут быть приняты для их стабилизации. По его словам, для этого ЕС нужна координация действий как на уровне отдельных стран, так и на общеевропейском.
"Еврокомиссия готовит доклад о влиянии на европейский рынок глобального роста цен на газ", - уточнил чиновник, добавив, что необходимо защитить от роста цен наиболее уязвимые категории европейских граждан.
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Европейцы не падаль , мож в тоби причина , не ? )) И да на бутылке сидеть не удобно , еврпопейцы предпочитают мягкое кресло
Про це повідомив Сергій Пугачов, - колишній член Совєта ********* РФ, і колишній друг кремлівської криси.
Ему тратить негде. Он их тратит на подкуп зарубежных политиков, президентов разных стран", - утверждает Пугачев.
По его словам, деньги на эти цели Путин тратит "мощно", но не делает этого лично. Источник:
Треба розуміти що будь-яка влада-держава це банда-мафія:
- застосування насильства в процесі захисту зон впливу одна з рис, загальних для держави і банди; Тобто обидві структури захищають свої території і інтереси від інших.
- щоб домогтися порядку, держава створює закони і збирає податки з громадян; І знову насильство в зонах впливу-основа становлення системи законності та оподаткування; Тобто обидві структури беруть податки за захист-кришу тих хто знаходиться на їх території, а в разі якщо хтось не захоче платити змушують їх силою-законами.
Наслідком цієї концепції є те що країна, із суспільством з анархічними політичними поглядами, яка як тільки знищить свою банду буде практично зразу окупована чужою сусідньою. Яка перетворить цих чужих їм анархістів в скот та буде стригти його і забивати на м'ясо і інші ресурси. Якось так.
Ось вам пояснення чому відбулись події із Кримом та Донбасом. Текст вище це перекладений текст із розважального твору для дітей. (Твору комедії про банду) Тобто щоб ви зрозуміли в деяких країнах таким простим істинам вчать дітей. В Україні текст вище з високою імовірністю навіть дорослим буде не зрозумілий через наявність великої кількості слів із невідомим значенням. Тобто в Україні совком настільки деградоване населення що жесть.
Так ось продовжуючи написане вище - Виходом із цієї патової ситуації де тебе в обох випадках експлуатує банда є стати частиною банди, а це так звана концепція національної держави, або більш пізній варіант концепція держави корпорації. Тобто без власної держави нікуди бо підеш на метан або м'ясо.