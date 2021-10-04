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В Броварах конфликт из-за такси двух нетрезвых пассажиров закончился стрельбой, - Нацполиция. ФОТО

В Броварах (Киевская область) конфликт из-за такси двух нетрезвых мужчин закончился стрельбой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Броварах конфликт из-за такси двух нетрезвых пассажиров закончился стрельбой, - Нацполиция 01

Правоохранители выяснили, что оба мужчины навеселе одновременно вызвали такси, а когда приехал автомобиль - не смогли определиться, кто первый поедет. В результате конфликта, который перерос в драку, один из мужчин достал травматическое оружие и выстрелил в воздух, а затем ранил оппонента в грудь.

После этого стрелявший сел в такси и уехал. Прибывшие на место медики оказали 32-летнему пострадавшему помощь на месте. От госпитализации он отказался - его жизни ничего не угрожает.

Полиция задержала стрелявшего. Им оказался 47-летний житель Броваров. По месту его жительства обнаружено травматическое оружие.

В Броварах конфликт из-за такси двух нетрезвых пассажиров закончился стрельбой, - Нацполиция 02

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.

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Топ комментарии
+10
а якби у них були вогнепали, вони б один одного вбили.. і таксиста би вбили. і медиків, які прибули. і ще з десяток дітей, які проходили неподалік. пів міста би перестріляли. тому пістолети дозволяти ні в якому разі не можна!! звичайно ж, окрім мусорів, депутатів, спортсменів (яким дають військові звання), військових. їм можна, хай стріляють.
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04.10.2021 18:13
+3
А де ті які кажуть ось як би і у другого була зброя...
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04.10.2021 18:18
+2
нет, просто хорошо знаю быдло. я же с вами общаюсь
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04.10.2021 18:28
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Теперь его на машине с решетками на окнах бесплатно прокатят. В один конец
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04.10.2021 18:11 Ответить
Ведь это Дикий Запад
И здесь опасно !
Мы с кольтом двигаем прогресс...
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04.10.2021 18:48 Ответить
Бровари=стрілянина
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04.10.2021 18:11 Ответить
а якби у них були вогнепали, вони б один одного вбили.. і таксиста би вбили. і медиків, які прибули. і ще з десяток дітей, які проходили неподалік. пів міста би перестріляли. тому пістолети дозволяти ні в якому разі не можна!! звичайно ж, окрім мусорів, депутатів, спортсменів (яким дають військові звання), військових. їм можна, хай стріляють.
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04.10.2021 18:13 Ответить
Техащина проти Броварщини отдихаєт !
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04.10.2021 18:49 Ответить
ты идиот? во многих странах мира легализовано оружие и преступности там меньше. а тебе советую вызывать полицию,если будут забивать ногами или пытаться пристрелить. только на том свете уже будешь до приезда кого-либо.
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04.10.2021 19:53 Ответить
им можно? серьезно? особенно депутатам,спортсменам. это как раз главные беспредельщики.
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04.10.2021 19:54 Ответить
звичайно ж серйозно. а ви як думали?
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04.10.2021 21:15 Ответить
эх, разрешили бы боевые.

хоплофобам:

- и вместо голимой злостной хулиганки с условным на выходе - реально мог быть срок по 115
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04.10.2021 18:14 Ответить
нострадамусе, ти?
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04.10.2021 18:15 Ответить
нет, просто хорошо знаю быдло. я же с вами общаюсь
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04.10.2021 18:28 Ответить
Благодаря тому что Аваков построил современную полицию преступления быстро раскрыты
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04.10.2021 18:15 Ответить
А де ті які кажуть ось як би і у другого була зброя...
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04.10.2021 18:18 Ответить
ГТА Сан Андреас. Там ще третій був - таксист, міг би теж дістати зброю.
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04.10.2021 18:41 Ответить
еще один журналист
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04.10.2021 18:19 Ответить
Зато, доехал с ветерком
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04.10.2021 18:30 Ответить
Кто первый встал, того и тапки)
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04.10.2021 18:32 Ответить
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04.10.2021 18:46 Ответить
Айайай.. у второго джентельмена не оказалось ствола. Дуэль не получилась. Незачёт. Ну куда нашему биомусору оружие ?
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04.10.2021 18:46 Ответить
А если б было и нормальное то и конфликта не было.
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04.10.2021 19:01 Ответить
в любой стране биомусора не меньше.
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04.10.2021 19:55 Ответить
кива, конечно, ни разу не биомусор
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04.10.2021 21:14 Ответить
вот что значит быть журналистом или казаком-везде у них дорога, а пересичным-зась
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04.10.2021 18:56 Ответить
Как это сел и уехал?? угрожал таксопитеку? так мона и банк ограбить - сесть и уехать, а таксист: А я шо, а я ничо, вызвали и везу, а то шо ограбил он банк - так это не мое дело чо(делает "шансон" громче)
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04.10.2021 19:03 Ответить
Легкое телесное - это пощечина. А здесь угроза жизни и здоровью. Да еще и травматом машет. Пятерик за такое надо давать.
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04.10.2021 19:07 Ответить
если каждому такому стрелку давать строк, то кто же эти травматы покупать будет?
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04.10.2021 21:14 Ответить
Короткоствол має бути в кожного Українця,рузьгємірцям,кацапам заборонити.
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04.10.2021 20:01 Ответить
от если бы в глаз или в область сердца с последующей леталкой... тогда да! а так это все легкие...телесные. ну посрались мужики просто изза тачки...
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04.10.2021 23:18 Ответить
 
 