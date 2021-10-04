В Броварах конфликт из-за такси двух нетрезвых пассажиров закончился стрельбой, - Нацполиция. ФОТО

В Броварах (Киевская область) конфликт из-за такси двух нетрезвых мужчин закончился стрельбой.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Правоохранители выяснили, что оба мужчины навеселе одновременно вызвали такси, а когда приехал автомобиль - не смогли определиться, кто первый поедет. В результате конфликта, который перерос в драку, один из мужчин достал травматическое оружие и выстрелил в воздух, а затем ранил оппонента в грудь.

После этого стрелявший сел в такси и уехал. Прибывшие на место медики оказали 32-летнему пострадавшему помощь на месте. От госпитализации он отказался - его жизни ничего не угрожает.

Полиция задержала стрелявшего. Им оказался 47-летний житель Броваров. По месту его жительства обнаружено травматическое оружие.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.