В Броварах конфликт из-за такси двух нетрезвых пассажиров закончился стрельбой, - Нацполиция. ФОТО
В Броварах (Киевская область) конфликт из-за такси двух нетрезвых мужчин закончился стрельбой.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Правоохранители выяснили, что оба мужчины навеселе одновременно вызвали такси, а когда приехал автомобиль - не смогли определиться, кто первый поедет. В результате конфликта, который перерос в драку, один из мужчин достал травматическое оружие и выстрелил в воздух, а затем ранил оппонента в грудь.
После этого стрелявший сел в такси и уехал. Прибывшие на место медики оказали 32-летнему пострадавшему помощь на месте. От госпитализации он отказался - его жизни ничего не угрожает.
Полиция задержала стрелявшего. Им оказался 47-летний житель Броваров. По месту его жительства обнаружено травматическое оружие.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.
Пожалуйста, подождите...
И здесь опасно !
Мы с кольтом двигаем прогресс...
хоплофобам:
- и вместо голимой злостной хулиганки с условным на выходе - реально мог быть срок по 115