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Минздрав (4883) подделка (430) сертификат (225) штраф (1263)

Суд вынес первый приговор за подделку COVID-сертификатов: врач получил штраф 34 тыс. грн и отстранение от работы сроком на один год

Суд вынес первый приговор за подделку COVID-сертификатов: врач получил штраф 34 тыс. грн и отстранение от работы сроком на один год

Первое судебное решение по делу о подделке COVID-сертификатов было вынесено на прошлой неделе.

Об этом сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко на совещании у Президента Украины Владимира Зеленского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По информации Национальной полиции, врач из Павлограда Днепропетровской области получил штраф в размере 34 тыс. грн и лишение права деятельности по специальности сроком на один год.

Также за минувшую неделю было проведено 13 обысков и начато 12 уголовных производств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 400 тыс. грн ежемесячно "зарабатывали" двое жителей Чернигова на подделке COVID-сертификатов, - СБУ. ФОТОрепортаж

"Вакцинация от ковида спасает жизни. Нельзя допустить, чтобы врачи так презирали свое звание и пренебрегали здоровьем украинцев, - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко. - Мы продолжаем сотрудничать с Нацполицией и максимально возможно способствуем следствию, чтобы наказать тех, кто подделывает документы о вакцинации от COVID-19."

На прошлой неделе Минздрав направил представление к владельцам учреждений здравоохранения с требованиями отстранить руководство 15 больниц, врачи которых подделывали COVID-сертификаты о вакцинации.

Также читайте: Минздрав требует отстранить руководство 15 больниц, чьи врачи подозреваются в подделке COVID-сертификатов

Также Минздрав предусмотрел средства для установления минимальной заработной платы для врачей на уровне 20 тысяч гривен и 13,5 тысячи гривен для средних медицинских работников в проект бюджета на 2022 год.
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Топ комментарии
+3
Хе-хе. Счас антиваксеры заголосят
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04.10.2021 19:01
+2
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04.10.2021 18:53
+2
Прибыль за пол дня, а продолжать начатое могут коллеги...
Зачетно покарали)
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04.10.2021 20:34
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04.10.2021 18:53 Ответить
Хе-хе. Счас антиваксеры заголосят
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04.10.2021 19:01 Ответить
Не антиваксеры, а антибебилаксеры))). Штраф это не статья УК за подделку сертификатов, предложенная Ляшко, которая еще даже не рассматривалась. А нам суют что уже состоялась.
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04.10.2021 19:05 Ответить
А за подделку закона, сколько предусмотрено?
Проголосовали один закон, а на подпись Разумкову принесли другой.
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04.10.2021 19:12 Ответить
Разумкова на днях снесут...
Нет тела - нет дела!
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04.10.2021 20:35 Ответить
Это был чисто теоретический вопрос.
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04.10.2021 20:41 Ответить
Прибыль за пол дня, а продолжать начатое могут коллеги...
Зачетно покарали)
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04.10.2021 20:34 Ответить
Новость не читал полностью, только заголовок. Есть надежда что это СБУ сработало?
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04.10.2021 23:33 Ответить
Мало! Кроме мошеничества липовые сертификаты- огромный ущерб стране и нам. Липово вакцинорованные будут способствовать распространнению Ковид. И еще - это угроза безвизу, Европа может запретить въезд с сертификатами вакцинации,более не доверяя их истинности.
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05.10.2021 09:14 Ответить
А кто вам сказал, что вакцинированные не распостраняют ковид?
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11.10.2021 18:23 Ответить
 
 