В Пакистане, Австралии и Великобритании будут расследовать деятельность людей, фигурирующих в Pandora Papers
Кроме Чехии, на данные Pandora Papers прореагировали правительства или правоохранители в Пакистане, Австралии и Великобритании.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
Премьер-министр Пакистана Имран Хан пообещал расследовать информацию о пакистанских гражданах, которые могут быть связаны с незаконными сделками с Pandora Papers.
Журналисты выяснили, что ряд высокопоставленных чиновников Пакистана, в частности, министры, обладают многочисленными состояниями, которые они накопили благодаря уклонению от налогов и коррупции. В то же время оппоненты уже призвали Имрана Хана уйти из-за этой информации журналистов в отставку.
В налоговом управлении Австралии сообщили, что хотя они не опираются на утечку данных в своей работе, информация Pandora Papers их заинтересовала. Заместитель комиссара управления Уилл Дэй заявил, что фигурантов этих документов, прибегавших к незаконным махинациям, могут "ждать серьезные последствия за свои действия".
Похожее заявление сделали и в Великобритании. Там министр финансов Риши Сунак сказал, что департамент, отвечающий за налоги, изучит Pandora Papers. По его словам, это сделают для того, "чтобы увидеть, есть ли что-нибудь, что мы можем узнать".
Pandora Papers - коллаборация более чем 600 журналистов-расследователей из 117 стран мира, которые в течение года исследовали 11,9 миллиона файлов - крупнейшей за всю историю утечки конфиденциальных документов.
По словам расследователей, он раскрывает тайны 35 нынешних и бывших мировых лидеров, более 330 чиновников в 90 странах мира, художников и убийц. К работе над этими файлами присоединились и украинские журналисты из агентства "Слідство.Інфо".
Документы Pandora Papers свидетельствуют о деятельности 14 мировых провайдеров - юридических компаний, которые создавали, управляли и держали в тени финансовую активность офшорных компаний в таких юрисдикциях, как Британские Виргинские острова, Белиз, Кипр и Самоа.
В документах нашли сведения об украинских олигархах, бывших и действующих чиновников - всего в Pandora Papers более 1,5 тысячи украинцев.
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Не показал значит канал нормальный и честный как зеленский.
38 политиков и влиятельных лиц замешанных в подозрительных и криминальных оборотах с офшорами в панаме.
с чем всех и поздравляю
Сделайте так, что бы никто из клики Зеленского больше никогда не увидел ни лондонских квартир ни 40 краденых миллионов долларов.
чи вы доси не раздуплились, как сами себя и своих детей уже на годы вперёд трахтарарахнули..?
будете и дальше "топить" за хриплую, вонючую крысу, барыгу-клоуна?..
или уже "поумнели" и теперь ваши кумиры, кацапские засланцы Бойко или Мураев?
Великобританія , Чехія , Австралія та Пакистан - зразу почали його проходити .
Україна піде з ними?
Чи приєднається до РФ , Казахстану , Кенії , Йорданії і т.д. (усього у списку більше 90 країн)
Чи Служити Народові ще не значить Відповідати перед Народом ?