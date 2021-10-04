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Австралия (419) Великобритания (4717) офшор (511) Пакистан (130) расследование (3019)

В Пакистане, Австралии и Великобритании будут расследовать деятельность людей, фигурирующих в Pandora Papers

В Пакистане, Австралии и Великобритании будут расследовать деятельность людей, фигурирующих в Pandora Papers

Кроме Чехии, на данные Pandora Papers прореагировали правительства или правоохранители в Пакистане, Австралии и Великобритании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан пообещал расследовать информацию о пакистанских гражданах, которые могут быть связаны с незаконными сделками с Pandora Papers.

Журналисты выяснили, что ряд высокопоставленных чиновников Пакистана, в частности, министры, обладают многочисленными состояниями, которые они накопили благодаря уклонению от налогов и коррупции. В то же время оппоненты уже призвали Имрана Хана уйти из-за этой информации журналистов в отставку.

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В налоговом управлении Австралии сообщили, что хотя они не опираются на утечку данных в своей работе, информация Pandora Papers их заинтересовала. Заместитель комиссара управления Уилл Дэй заявил, что фигурантов этих документов, прибегавших к незаконным махинациям, могут "ждать серьезные последствия за свои действия".

Похожее заявление сделали и в Великобритании. Там министр финансов Риши Сунак сказал, что департамент, отвечающий за налоги, изучит Pandora Papers. По его словам, это сделают для того, "чтобы увидеть, есть ли что-нибудь, что мы можем узнать".

Pandora Papers - коллаборация более чем 600 журналистов-расследователей из 117 стран мира, которые в течение года исследовали 11,9 миллиона файлов - крупнейшей за всю историю утечки конфиденциальных документов.

По словам расследователей, он раскрывает тайны 35 нынешних и бывших мировых лидеров, более 330 чиновников в 90 странах мира, художников и убийц. К работе над этими файлами присоединились и украинские журналисты из агентства "Слідство.Інфо".

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Документы Pandora Papers свидетельствуют о деятельности 14 мировых провайдеров - юридических компаний, которые создавали, управляли и держали в тени финансовую активность офшорных компаний в таких юрисдикциях, как Британские Виргинские острова, Белиз, Кипр и Самоа.

В документах нашли сведения об украинских олигархах, бывших и действующих чиновников - всего в Pandora Papers более 1,5 тысячи украинцев.

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Топ комментарии
+15
А в Украине будут расследовать деятельность журналистов посмевших озвучить и распространить эту информацию!
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04.10.2021 19:06
+10
А коли будуть розслідування про несплату податків тата Бєні з Буратіною?
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04.10.2021 19:03
+8
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04.10.2021 19:06
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А в Украине все в порядке,как обычно.
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04.10.2021 19:00 Ответить
А коли будуть розслідування про несплату податків тата Бєні з Буратіною?
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04.10.2021 19:03 Ответить
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04.10.2021 19:06 Ответить
Учитывая, что сам Баканов там фигурант.
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04.10.2021 19:19 Ответить
А в Украине будут расследовать деятельность журналистов посмевших озвучить и распространить эту информацию!
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04.10.2021 19:06 Ответить
а шо там расследовать? - показал телеканал пандору пейперс значит канал олигархический - санкции и закрыть по новому "закону".
Не показал значит канал нормальный и честный как зеленский.
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04.10.2021 19:39 Ответить
А в Україні подоляк скащав, що нічого не сталось.,.
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04.10.2021 19:10 Ответить
Сирожа Лещ сказал что все пучком и каждая базарная торговка семечками уже имеет офшор.
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04.10.2021 19:21 Ответить
Украина на первом месте в мире. у нас 39 фигурантов этого расследования
38 политиков и влиятельных лиц замешанных в подозрительных и криминальных оборотах с офшорами в панаме.
с чем всех и поздравляю
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04.10.2021 19:16 Ответить
поправка - 38
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04.10.2021 19:16 Ответить
Давайте англичане, проверьте, арестуйте капиталы Зеленского и БАКАНОВА, так же как арестована наша квартира в 40 квадратных метров в Херсоне по фейковому иску. Вжарьте этих ворюг, чтоб земля горела у них под ногами!
Сделайте так, что бы никто из клики Зеленского больше никогда не увидел ни лондонских квартир ни 40 краденых миллионов долларов.
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04.10.2021 19:19 Ответить
До списку попадає Бєня і Фірташ і його сиволапа панамська маріонетка.
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04.10.2021 19:56 Ответить
Представляю какой вой начнется, если власти начнут следствие по оффшорам одного великого кормчего, засветившегося в Pandora Papers еще в 2016 году.
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04.10.2021 19:57 Ответить
Останні пять років ти провів в комі?
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04.10.2021 23:15 Ответить
"Вагнергейт", "офшоры", сейчас превращение парламента в "не место для дискуссий"? Сколько еще преступлений нужно сделать великому кормчему, чтобы посадить его туда, где ему место? Когда народ проснется? А ведь завтра можем проснуться в концлагере!
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04.10.2021 20:30 Ответить
73%ные экспериментаторы, классный прикол у вас получился?..
чи вы доси не раздуплились, как сами себя и своих детей уже на годы вперёд трахтарарахнули..?
будете и дальше "топить" за хриплую, вонючую крысу, барыгу-клоуна?..
или уже "поумнели" и теперь ваши кумиры, кацапские засланцы Бойко или Мураев?
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04.10.2021 20:49 Ответить
Ну і почався тест на правочинність дежав !
Великобританія , Чехія , Австралія та Пакистан - зразу почали його проходити .
Україна піде з ними?
Чи приєднається до РФ , Казахстану , Кенії , Йорданії і т.д. (усього у списку більше 90 країн)
Чи Служити Народові ще не значить Відповідати перед Народом ?
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04.10.2021 21:55 Ответить
Шо ти морозиш?!!!
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04.10.2021 23:16 Ответить
 
 