Проводить обыски сейчас следует не у меня, а у героев офшорного скандала, - Палатный
Власть пытается отвлечь внимание общества от скандала мирового масштаба с участием президента Зеленского, устраивая провокации против политических конкурентов.
Об этом заявил Артур Палатный на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Радует, как зе-власть пытается тушить пожар, вспыхнувший из-за громкого расследования "Офшор 95". Отвлечь общество от очередного зашквара международного масштаба они пытаются стандартными грязными средствами - провокациями и политическими преследованиями. Читаю в telegram-каналах, что в очередной раз по сфальсифицированным делам ГБР готовится проводить обыски у меня, моего окружения и нашей команды", - сообщил Палатный.
Он риторически спрашивает, не ошиблась ли ГБР адресом.
"Мы всегда к этому готовы. Попытки политической расправы продолжаются давно. Эта клоунада ничего не даст: я, в отличие от вас, грязные деньги через офшоры не отмывал. Поэтому, может, не по тому адресу стоит искать?" - заявил он.
Палатный обращает внимание, что провокации в отношении него готовятся в тот самый момент, как в стране разгорелся громкий скандал с офшорными схемами президента и его команды.
"Вообще эта история впечатляет. Команда, которая шла к власти под вывеской "новые лица", уже в середине каденции оказывается в центре расследования, которое прогремело на весь мир. Еще один резонанс, который уничтожает международный имидж нашей страны. И что они делают в ответ? Говорят: это нормальная практика, мол, таким образом защищали бизнес. Нет, вы защищали свои доходы от налогообложения, прятали деньги подальше от украинской юрисдикции, а значит влезли в карманы каждого украинца", - отмечает Палатный.
Он выразил уверенность, что заказчики и исполнители преступных приказов в конце концов понесут ответственность.
"Вечно прятаться у вас не получится. Наша команда готова давать отпор и ворам, и политическим провокаторам. Ответственность гастигнет, и заказчиков, и исполнителей ", - отметил Палатный.
Как сообщалось, расследование по использованию офшорных схем Зеленским проводилось в рамках международного проекта PandoraPapers. По данным PandoraPapers, в Украине 38 политиков замечены в оффшорных схемах и отмывании денег. По этому показателю Украина занимает первое место среди более чем 90 стран мира.
Пожалуйста, подождите...
вообще для них все крайне неприятно складывается
разумков, трускавец, офшорки - скандал на скандале подряд. и достаточно все болючие
https://www.theguardian.com/news/series/pandora-papers Pandora papers
https://www.theguardian.com/news/2021/oct/03/revealed-anti-oligarch-ukrainian-president-offshore-connections-volodymyr-zelenskiy Revealed: 'anti-oligarch' Ukrainian president's offshore connections
или о чём ты воняешь?
Смішно читати про кивання в сторону «офшорів Порошенка» від влади і їх розумово відсталих підгавкувачів.
Як взагалі можна порівнювати власні чесно зароблені кошти з коштами які Коломойський вкрав в Приватбанку, відмив, і заплатив Зеленському через офшор.
Офшор Александрович Зеленский
- за 2,5 года на Порошенко криминала у Зе не нашли. Ибо, нет НИЧЕГО.
Никодим
Иван
Харитон
Ульяна
Яков
А вот Зе натворил на два пожизненных:
офшоры/вагнеры/чаус/шефир..+....... = #
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3689332.html На запитання Зеленського 'чому ми досі не в НАТО', відповідає поліція Чехії
Чеські правоохоронці на наступний день після виходу матеріалів Pandora Papers, розпочали розслідування проти свого прем'єр-міністра Бабіша та всіх інших фігурантів цього скандалу
Як взагалі можна порівнювати власні чесно зароблені кошти з коштами які Коломойський вкрав в Приватбанку, відмив, і заплатив Зеленському через офшор.
Яник за свої справи - відповідає - окремо !
Порох за свої справи - відповідає - окремо !
Зе за свої справи - відповідає - окремо !
І не треба усе змішувати - типа - винуватий Яник , бо при ньому усі ! - боялися втратити власний чесний бізнес і тому мутили різні схеми ..., і це не тільки Зе , бо Порох також у офшори виходив
До речі, і звернула увагу, що на параді дівчата були в звичайних туфлях, без підборів.
І скільки це обійшлось бюджетові..
"Коррупция есть везде!" - кричал Зеленский.
"Мы не понимаем о чем они говорят!" - вторили за ним его "Слуги".
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3689332.html На запитання Зеленського 'чому ми досі не в НАТО', відповідає поліція Чехії
Чеські правоохоронці на наступний день після виходу матеріалів Pandora Papers, розпочали розслідування проти свого прем'єр-міністра Бабіша та всіх інших фігурантів цього скандалу.
P.S. Кроме Чехии, на данные Pandora Papers прореагировали правительства или правоохранители в Пакистане, Австралии и Великобритании.
Это этот, чтоль?
Офшор Александрович Зеленский
Поки ми ще рубалися в битві,
Поки ми ще були,
Князь-скоморох ходив по шинках,
І тихо сідав за столи.
Він підливав у келих вино,
А в вуха казки та мед.
Мовляв - ти скажи, а ми все дамо,
Негайно і наперед.
І ти заживеш без війни і турбот,
Без мита і заборон.
Бери скільки треба грошей і свобод,
Коли я залізу на трон.
Веселі як хміль, і сліпі як кроти,
Під хор пісень та коляд,
Вони підхопилися блазня нести
Гуртом до княжих палат.
Ще пили всі за даровизну і мир
І ще не згризли кістки,
А ворог вже тихо заходив у двір,
І землю рвав на шматки
Бо поруч нікого, хто б встав і закрив
Від лиха і ворогів.
Бо ми полягли, а тих хто вцілів
Забрали у ланцюги.