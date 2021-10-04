Проводить обыски сейчас следует не у меня, а у героев офшорного скандала, - Палатный

Власть пытается отвлечь внимание общества от скандала мирового масштаба с участием президента Зеленского, устраивая провокации против политических конкурентов.

Об этом заявил Артур Палатный на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Радует, как зе-власть пытается тушить пожар, вспыхнувший из-за громкого расследования "Офшор 95". Отвлечь общество от очередного зашквара международного масштаба они пытаются стандартными грязными средствами - провокациями и политическими преследованиями. Читаю в telegram-каналах, что в очередной раз по сфальсифицированным делам ГБР готовится проводить обыски у меня, моего окружения и нашей команды", - сообщил Палатный.

Он риторически спрашивает, не ошиблась ли ГБР адресом.

"Мы всегда к этому готовы. Попытки политической расправы продолжаются давно. Эта клоунада ничего не даст: я, в отличие от вас, грязные деньги через офшоры не отмывал. Поэтому, может, не по тому адресу стоит искать?" - заявил он.

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Палатный обращает внимание, что провокации в отношении него готовятся в тот самый момент, как в стране разгорелся громкий скандал с офшорными схемами президента и его команды.

"Вообще эта история впечатляет. Команда, которая шла к власти под вывеской "новые лица", уже в середине каденции оказывается в центре расследования, которое прогремело на весь мир. Еще один резонанс, который уничтожает международный имидж нашей страны. И что они делают в ответ? Говорят: это нормальная практика, мол, таким образом защищали бизнес. Нет, вы защищали свои доходы от налогообложения, прятали деньги подальше от украинской юрисдикции, а значит влезли в карманы каждого украинца", - отмечает Палатный.

Он выразил уверенность, что заказчики и исполнители преступных приказов в конце концов понесут ответственность.

"Вечно прятаться у вас не получится. Наша команда готова давать отпор и ворам, и политическим провокаторам. Ответственность гастигнет, и заказчиков, и исполнителей ", - отметил Палатный.

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Как сообщалось, расследование по использованию офшорных схем Зеленским проводилось в рамках международного проекта PandoraPapers. По данным PandoraPapers, в Украине 38 политиков замечены в оффшорных схемах и отмывании денег. По этому показателю Украина занимает первое место среди более чем 90 стран мира.