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офшор (511) Палатный (14)

Проводить обыски сейчас следует не у меня, а у героев офшорного скандала, - Палатный

Проводить обыски сейчас следует не у меня, а у героев офшорного скандала, - Палатный

Власть пытается отвлечь внимание общества от скандала мирового масштаба с участием президента Зеленского, устраивая провокации против политических конкурентов.

Об этом заявил Артур Палатный на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Радует, как зе-власть пытается тушить пожар, вспыхнувший из-за громкого расследования "Офшор 95". Отвлечь общество от очередного зашквара международного масштаба они пытаются стандартными грязными средствами - провокациями и политическими преследованиями. Читаю в telegram-каналах, что в очередной раз по сфальсифицированным делам ГБР готовится проводить обыски у меня, моего окружения и нашей команды", - сообщил Палатный.

Он риторически спрашивает, не ошиблась ли ГБР адресом.

"Мы всегда к этому готовы. Попытки политической расправы продолжаются давно. Эта клоунада ничего не даст: я, в отличие от вас, грязные деньги через офшоры не отмывал. Поэтому, может, не по тому адресу стоит искать?" - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Друг Кличко Палатный сообщил об обысках в его доме: Давление Банковой, потому что "Удар" конкурент на выборах

Палатный обращает внимание, что провокации в отношении него готовятся в тот самый момент, как в стране разгорелся громкий скандал с офшорными схемами президента и его команды.

"Вообще эта история впечатляет. Команда, которая шла к власти под вывеской "новые лица", уже в середине каденции оказывается в центре расследования, которое прогремело на весь мир. Еще один резонанс, который уничтожает международный имидж нашей страны. И что они делают в ответ? Говорят: это нормальная практика, мол, таким образом защищали бизнес. Нет, вы защищали свои доходы от налогообложения, прятали деньги подальше от украинской юрисдикции, а значит влезли в карманы каждого украинца", - отмечает Палатный.

Он выразил уверенность, что заказчики и исполнители преступных приказов в конце концов понесут ответственность.

"Вечно прятаться у вас не получится. Наша команда готова давать отпор и ворам, и политическим провокаторам. Ответственность гастигнет, и заказчиков, и исполнителей ", - отметил Палатный.

Читайте также: С Банковой предупреждали. Просили приостановить деятельность партии "Удар", - Палатный про обыски

Как сообщалось, расследование по использованию офшорных схем Зеленским проводилось в рамках международного проекта PandoraPapers. По данным PandoraPapers, в Украине 38 политиков замечены в оффшорных схемах и отмывании денег. По этому показателю Украина занимает первое место среди более чем 90 стран мира.

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Топ комментарии
+44
Обережно! Еротика від Марусі Звіробій
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04.10.2021 19:21
+31
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04.10.2021 19:26
+29
щас зеленожопые наделают ошибок
вообще для них все крайне неприятно складывается
разумков, трускавец, офшорки - скандал на скандале подряд. и достаточно все болючие
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04.10.2021 19:18
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Правила форума Совет форумчан
щас зеленожопые наделают ошибок
вообще для них все крайне неприятно складывается
разумков, трускавец, офшорки - скандал на скандале подряд. и достаточно все болючие
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04.10.2021 19:18 Ответить
До жопы это все, если каналы олигархов это не раздувают. Президентов Украине ведь выбирают олигахи посредством своих СМИ
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04.10.2021 19:22 Ответить
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04.10.2021 19:26 Ответить
к сожалению зе-мерзоту этим не проймешь. брехня и скандал - это их способ существования.
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04.10.2021 19:23 Ответить
с 2019 года там череда ошибок, зашкваров и проё***... но зелебобикам поприколу... они привыкли к неросе по косым очам, привыкают уже и плавать в этом дерьме зеленом... пуская зловонные бульки с изумрудной надеждой, что "новым литсам" надо еще дать время... они ж только учатся)))))
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04.10.2021 19:24 Ответить
У них есть группа поддержки для быдла. Они докажут что все хорошо.

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04.10.2021 19:24 Ответить
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04.10.2021 19:47 Ответить
А де ж Люся???
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05.10.2021 07:46 Ответить
Порошенко попереджав про це ще два з половиною роки тому…

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04.10.2021 19:29 Ответить
Обережно! Еротика від Марусі Звіробій
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04.10.2021 19:21 Ответить
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04.10.2021 19:21 Ответить
The Guardian

https://www.theguardian.com/news/series/pandora-papers Pandora papers





https://www.theguardian.com/news/2021/oct/03/revealed-anti-oligarch-ukrainian-president-offshore-connections-volodymyr-zelenskiy Revealed: 'anti-oligarch' Ukrainian president's offshore connections
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04.10.2021 19:24 Ответить
И сколько Петя отмыл? Поведай нам
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04.10.2021 19:24 Ответить
Почему к нему должны прийти?
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04.10.2021 19:26 Ответить
потому что у него тоже офшоры. Скинуть ссылку или забыл? Порохоботы рассказывали тогда что офшоры это даже хорошо, слепой траст и т.д. Забыли?
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04.10.2021 20:02 Ответить
я не пойму - тебе нравится что тебя зе-гниды в лохах держат грабя и уничтожая страну?
или о чём ты воняешь?
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04.10.2021 20:25 Ответить
Тебе же дауну ниже ответили ты и в самом деле тупой или прикидываешься?


Смішно читати про кивання в сторону «офшорів Порошенка» від влади і їх розумово відсталих підгавкувачів.
Як взагалі можна порівнювати власні чесно зароблені кошти з коштами які Коломойський вкрав в Приватбанку, відмив, і заплатив Зеленському через офшор.
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04.10.2021 20:39 Ответить
'Простой' ли парень? (с)
Офшор Александрович Зеленский
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04.10.2021 21:00 Ответить
Все всё помнят:
- за 2,5 года на Порошенко криминала у Зе не нашли. Ибо, нет НИЧЕГО.

Никодим
Иван
Харитон
Ульяна
Яков

А вот Зе натворил на два пожизненных:

офшоры/вагнеры/чаус/шефир..+....... = #

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3689332.html На запитання Зеленського 'чому ми досі не в НАТО', відповідає поліція Чехії

Чеські правоохоронці на наступний день після виходу матеріалів Pandora Papers, розпочали розслідування проти свого прем'єр-міністра Бабіша та всіх інших фігурантів цього скандалу
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04.10.2021 21:12 Ответить
Смішно читати про кивання в сторону «офшорів Порошенка» від влади і їх розумово відсталих підгавкувачів.
Як взагалі можна порівнювати власні чесно зароблені кошти з коштами які Коломойський вкрав в Приватбанку, відмив, і заплатив Зеленському через офшор.
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04.10.2021 19:27 Ответить
Это одна из дежурных отмазок подоляковских при подобных зашкварах "Одни одинаковые, они одним миром мазаны".
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04.10.2021 19:29 Ответить

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04.10.2021 19:46 Ответить
Значить так - мухи-окремо , котлети-окремо
Яник за свої справи - відповідає - окремо !
Порох за свої справи - відповідає - окремо !
Зе за свої справи - відповідає - окремо !
І не треба усе змішувати - типа - винуватий Яник , бо при ньому усі ! - боялися втратити власний чесний бізнес і тому мутили різні схеми ..., і це не тільки Зе , бо Порох також у офшори виходив
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04.10.2021 22:32 Ответить
Было. Портнов получил приговор в Панаме за эти фантазии.
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04.10.2021 19:27 Ответить
А сколько у него офшоров и сколько он отмыл? Расскажи нам, поведай все.
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04.10.2021 19:27 Ответить
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04.10.2021 19:31 Ответить
Так ніби його поставили туди обкладати ушамі москалів, а він на українців переключився.
До речі, і звернула увагу, що на параді дівчата були в звичайних туфлях, без підборів.
І скільки це обійшлось бюджетові..
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04.10.2021 19:38 Ответить
а вот ета пєрвое слово на букви ху - ЄТО КТО КАК АБЗИВАЕТСЯ ТОТ ТАКІМ І ЯВЛЯЕТСЯ?
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04.10.2021 19:47 Ответить
Собака лает, караван идет)))
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04.10.2021 20:00 Ответить
Що тут скажеш? Зелене бидло.
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04.10.2021 20:34 Ответить
По данным PandoraPapers, в Украине 38 политиков замечены в оффшорных схемах и отмывании денег. По этому показателю Украина занимает первое место среди более чем 90 стран мира.
"Коррупция есть везде!" - кричал Зеленский.
"Мы не понимаем о чем они говорят!" - вторили за ним его "Слуги".
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04.10.2021 19:32 Ответить
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04.10.2021 19:44 Ответить
Ну хоч у чомусь - "мы впереди планеты всей!"
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04.10.2021 22:36 Ответить
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04.10.2021 19:41 Ответить
нас всем отвлекают от ЕРМАКОПЕРЕВОРОТА
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04.10.2021 19:48 Ответить
Переворот случился 21 апреля 2019 г., когда коллективный Шариков выбрал себе преЗЕдента
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04.10.2021 19:54 Ответить
Хто вас зрадив в 2016?
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04.10.2021 20:35 Ответить
Шо?
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04.10.2021 20:56 Ответить
Ну і на що чекаєте??
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04.10.2021 19:56 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3689533.html Як чорти від ладана: "слуги урода" почали тікати від виступу Пороха щодо оффшорів ЗЕленого мудака

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3689332.html На запитання Зеленського 'чому ми досі не в НАТО', відповідає поліція Чехії

Чеські правоохоронці на наступний день після виходу матеріалів Pandora Papers, розпочали розслідування проти свого прем'єр-міністра Бабіша та всіх інших фігурантів цього скандалу.

P.S. Кроме Чехии, на данные Pandora Papers прореагировали правительства или правоохранители в Пакистане, Австралии и Великобритании.
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04.10.2021 19:57 Ответить
Зе - Слуга Офшора (с)
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04.10.2021 19:59 Ответить
приятное культурное личико на фото.
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04.10.2021 20:06 Ответить
Зеленский проведет реформу судов и пр. или его и нас в этом навозе похоронят.
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04.10.2021 20:13 Ответить
Ти у це віриш, ЗЕбілл? Щоб ЗЕбздент щось провів, крім трускавецьких шабашів та іннет-відосиків... Ну-ну чекай!
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04.10.2021 21:20 Ответить
Зеленский? Реформу?? Судов???
Это этот, чтоль?

Офшор Александрович Зеленский

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04.10.2021 21:34 Ответить
Зрадник-скоморох

Поки ми ще рубалися в битві,

Поки ми ще були,

Князь-скоморох ходив по шинках,

І тихо сідав за столи.

Він підливав у келих вино,

А в вуха казки та мед.

Мовляв - ти скажи, а ми все дамо,

Негайно і наперед.

І ти заживеш без війни і турбот,

Без мита і заборон.

Бери скільки треба грошей і свобод,

Коли я залізу на трон.

Веселі як хміль, і сліпі як кроти,

Під хор пісень та коляд,

Вони підхопилися блазня нести

Гуртом до княжих палат.

Ще пили всі за даровизну і мир

І ще не згризли кістки,

А ворог вже тихо заходив у двір,

І землю рвав на шматки

Бо поруч нікого, хто б встав і закрив

Від лиха і ворогів.

Бо ми полягли, а тих хто вцілів

Забрали у ланцюги.
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04.10.2021 20:20 Ответить
Не можу сказати, що "прикро вражений" риго-жидо-югендом Коломойского.
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04.10.2021 21:13 Ответить
зелох попал на перши шпальти мировых СМИ!
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05.10.2021 00:26 Ответить
Великая стройка когда песок по 40 евро за куб. Твари, тупо крадут налоги
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05.10.2021 04:44 Ответить
КАКИЕ ОБЫСКИ !? ВЗЯТЬ ВАС ВСЕХ И РАССТРЕЛЯТЬ ПРИВСЕЛЮДНО !!! ТОЛЬКО ТОГДА НАРОД УСПОКОИТСЯ НА ВРЕМЯ !!!
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05.10.2021 07:38 Ответить
 
 