Масштабный сбой в работе Facebook, WhatsApp и Instagram

Пользователи по всему миру жалуются на невозможность подключиться к Facebook, WhatsApp и Instagram.

Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, сообщает Цензор.НЕТ.

На сбой в работе Facebook пожаловались более 60 тыс. пользователей по всему миру. О проблемах с Instagram сообщили 55 тыс. человек, с WhatsApp - почти 15 тыс.

Основные жалобы связаны с работой сайтов и приложений этих соцсетей, а также с соединением с серверами. Пользователи WhatsApp также жалуются на невозможность отправить сообщения.

Представители соцсетей пока официально не прокомментировали ситуацию.

Читайте: Сотрудники столичной IT-компании продавали программы для взлома WhatsApp, Viber и Telegram, - СБУ. ФОТОрепортаж