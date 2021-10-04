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Масштабный сбой в работе Facebook, WhatsApp и Instagram

Масштабный сбой в работе Facebook, WhatsApp и Instagram

Пользователи по всему миру жалуются на невозможность подключиться к Facebook, WhatsApp и Instagram.

Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, сообщает Цензор.НЕТ.

На сбой в работе Facebook пожаловались более 60 тыс. пользователей по всему миру. О проблемах с Instagram сообщили 55 тыс. человек, с WhatsApp - почти 15 тыс.

Основные жалобы связаны с работой сайтов и приложений этих соцсетей, а также с соединением с серверами. Пользователи WhatsApp также жалуются на невозможность отправить сообщения.

Представители соцсетей пока официально не прокомментировали ситуацию.

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Топ комментарии
+32
А я вже думав мене за приколи над Мар'яною Безуглою фейсбук деактивував.
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04.10.2021 19:25
+29
"Одноглазники" - ваше фсё?
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04.10.2021 19:26
+20
называй ее Безумной и не будет проблем с соц. сетями
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04.10.2021 19:28
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Пасіба, я вже у курсі
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04.10.2021 19:24 Ответить
Да пускай хоть совсем лягут, навсегда. Поменьше помоек будет.
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04.10.2021 19:25 Ответить
"Одноглазники" - ваше фсё?
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04.10.2021 19:26 Ответить
нє, воони тихо переповзли в мордокнигу вже

Десь уже з рік, а може, й більше, ця глобальна мережа, родом із містечка Менло-Парк, штат Каліфорнія, перетворилася на рупор совєтської пропаганди, ностальгії та різноманітних цінностей і мемів "русского мира". Facebook став зручним і безвідмовним майданчиком для оксамитових ідеологічних диверсій, де вам на щодень рекомендують приєднатися і стежити за дописами у тематичних групах, у яких на товар перетворили всі можливі й неможливі "скарби" російської культури та її околиць. - https://gazeta.ua/blog/55858/facebook-peretvorivsya-na-rupor-sovyetskoyi-nostalgiyi-i-memiv-russkogo-mira
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04.10.2021 19:41 Ответить
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04.10.2021 23:35 Ответить
То есть такой вариант, что человек в принципе не пользуется соцсетями - вы даже не рассматриваете? Если не мордокнига, значит обязательно какая-то кацапская херь?
Я вас удивлю - полно молодых и прогрессивных людей, которые не считают нужным тратить свое время на соцсети.
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05.10.2021 04:13 Ответить
Тогда это если и молодые (что тоже под сомнением), но точно не прогрессивные
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05.10.2021 09:43 Ответить
С чего вы взяли? Или просирать время в соцсетях по-вашему - очень прогрессивно?
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05.10.2021 11:49 Ответить
С того, что коммуникация в современном мире имеет первостепенное значение
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05.10.2021 11:51 Ответить
Соцети не являются чем-то необходимым для коммуникации. Да, это один из вариантов замены лавочки у подъезда...но и лавочки у подъезда также использовались для коммуникации ограниченным числом жильцов.
Да, у соцсетей есть плюсы, но также много и минусов и их использование не является признаком прогрессивности человека - скорее признаком того, что у человека слишком много свободного времени и ему не хватает общения.
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05.10.2021 12:17 Ответить
Соцсети - один из самых эффективных видов коммуникаций. И это инструмент, который кто-то использует, как лавочку у подъезда, и тогда это ни разу не прогрессивный тупень, а кто-то использует на 100% потенциал этого инструмента и становится успешным
Как, к примеру, деньги - дай тебе любую сумму, и ты их профукаешь в максимально короткие сроки, а кто-то может использовать с умом, преумножит и себе и людям.
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05.10.2021 12:22 Ответить
" к примеру, деньги - дай тебе любую сумму, и ты их профукаешь в максимально короткие сроки"

Вывод абсолютно неверный. Аналитик из вас никчемный.

"Соцсети - один из самых эффективных видов коммуникаций. И это инструмент, который кто-то использует, как лавочку у подъезда, и тогда это ни разу не прогрессивный тупень, а кто-то использует на 100% потенциал этого инструмента и становится успешным "

99% пользователей фейсбука используют его именно как лавочку под подъездом, оставшийся 1% - делает на этих 99% деньги. Так что если ты делаешь деньги в других сферах - наличие тебя в фейсбуке абсолютно не обязательно.
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05.10.2021 12:25 Ответить
именно. Испокон века противна эта шпионская срань...
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04.10.2021 20:19 Ответить
раньше жили без них и норм
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04.10.2021 23:48 Ответить
А я вже думав мене за приколи над Мар'яною Безуглою фейсбук деактивував.
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04.10.2021 19:25 Ответить
называй ее Безумной и не будет проблем с соц. сетями
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04.10.2021 19:28 Ответить
Её специально выставили для биться, чтоб народу было чем заняться.
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04.10.2021 19:29 Ответить
"битья"
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04.10.2021 19:30 Ответить
Нецікаво її бити, вона тупа як пробка.
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04.10.2021 19:33 Ответить
1) Умный бы и не согласился на эту роль.
2) Значит азарт у нападающих быстро угаснет, что тоже не плохо.
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04.10.2021 20:25 Ответить
не все так погано, хтось її ще й грає
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04.10.2021 22:22 Ответить
Я теж "гріхи" почала за собою шукати ! Думаю, що ж я таке читала, що тепер всЬО ?!
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04.10.2021 20:23 Ответить
А я думав що це тільки в мене. Дякую, заспокоїли...
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04.10.2021 19:25 Ответить
Поднялся Офшорный олигархат.
и в их стройных рядах - наш Зебеня.
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04.10.2021 19:27 Ответить
причем мордокнигу уже колбасило
предполагаю что это связано с пандора гейт
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04.10.2021 19:27 Ответить
Yes! Dopeless@_dopelesshttps://twitter.com/_dopeless/status/1445095882647642117 35 мин



Фейсбук, Інста Вотсап і ще купа сайтів наглухо лежать вже години 4.
Тепер уявіть собі, що так само припиняє працювати "країна в смартфоні". Тобто діяльність країни просто зупиняється на години.
Це одна з підстав, чому розвинені країни досі не в смартфоні, і не збираються там бути
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04.10.2021 22:14 Ответить
WhatsApp работает. Что за дитттчь?
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04.10.2021 19:33 Ответить
А я то думаю...
Раз на місяць зайшла на пейсбук і навіть відео не додивилась
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04.10.2021 19:33 Ответить
А россияне жалуются. что не могут попасть на украинские сайты никаким макаром)) Читают нас болезные, еще как читают
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04.10.2021 19:38 Ответить
"Той, хто не платить і не продає у Facebook, повинен змиритися з тим, що в одвічній симфонії "гроші-товар-гроші" йому належить - не багато й не мало - роль пасивного реципієнта фінансових комбінацій інших людей, заради яких усі ці соцмережі й були вигадані" (А. Бондар)

переклад:
якщо ти не сплачуєш за контент у Мережі, то ти там є не споживач, а товар
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04.10.2021 19:39 Ответить
Касапськії ФакенСсБушніки-хакери попрацювали.
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04.10.2021 19:43 Ответить
https://youtu.be/EO5PCqJjn8Y
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04.10.2021 19:52 Ответить
полные копии делают, мировые скрины
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04.10.2021 19:56 Ответить
Нетфлікс, Стім і плейстейшен теж легли, пишуть...
Без фєдєрастів не обійшлось...
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04.10.2021 20:10 Ответить
Царь Гвидон? Может быть Мидас, а не Гвидон?
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05.10.2021 04:21 Ответить
Концтабір ім. Цукерберга має померти назавжди.
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04.10.2021 20:21 Ответить
без жестких правил там такие как ты про плоскую землю будут спамить в каждом камменте )
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04.10.2021 20:48 Ответить
пока работает Цензор - не пропадем
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04.10.2021 22:31 Ответить
кстати пару дней назад заметил что куяндекс стал доступен, зелох все сливает что достигнуто
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04.10.2021 20:40 Ответить
и не только яндекс, а и мейл.сру, вконтакте и т.д.
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04.10.2021 21:42 Ответить
яндекс и мейлру хера, а вк открылся
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04.10.2021 22:36 Ответить
что-то мутят зе-сцуки
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04.10.2021 23:37 Ответить
Перевірив. В мене нічого з цієї срані без VPN не працює.
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04.10.2021 23:29 Ответить
Это зависит от провайдера. У меня в оффисе какая-то армянская контора инет дает - они и не закрывали эти кацапские помойки...а дома ланет сразу перекрыл и сейчас все перекрыто - только что проверил.
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05.10.2021 04:23 Ответить
Ну вот и начались глобальные учения по отключению интернета.
Шваб уже предупреждал о глобальной кибератаке. Сами её и устроят.

https://www.youtube.com/watch?v=8vw6RVTde-k
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04.10.2021 20:53 Ответить
..а зелёное болото Зели Кермита как раз намылилось выборы через тЫрнет проводить - результат у них будет 100500 за найвэлычнишу зэлэну квакуху - век воли не видать..
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04.10.2021 20:56 Ответить
ОсобЄнно ІнстаграммА нЄмає.... Цє кАпЄц! мляяяя....
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04.10.2021 21:07 Ответить
да ваЦап в жопе. . .
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04.10.2021 21:09 Ответить
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04.10.2021 21:09 Ответить
просто сеть игнорирует подключение к Ва Цап и ФБ. . .. . пишет что нет интернета . . . а я пишу на цензор-нет В ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ. .
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04.10.2021 21:12 Ответить
цукер в процессе получения цу от кремлядей
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04.10.2021 21:16 Ответить
домен Facebook по ошибке ( или нет) выставлен на продажу
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04.10.2021 21:20 Ответить
22.09 продлили
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04.10.2021 22:10 Ответить
лежить фейсбучина, лежить вотсапіна. інстаграміною не користуюсь
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04.10.2021 21:32 Ответить
А коли розчинять Вац-цап?
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04.10.2021 21:43 Ответить
розчлиняць?
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04.10.2021 21:51 Ответить
а в мене вирубилось, щойно розмістив оголошення... думав, забанили
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04.10.2021 21:53 Ответить
Проблемы с Facebook начались еще в субботу.
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04.10.2021 22:00 Ответить
Ага, у меня не показывало на компе посты за август и сентябрь. При этом с телефона всё ок
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04.10.2021 22:18 Ответить
Я тоже блин психанул из-за этого. Ну ничо... буду активнее развивать https://digitalowl.top/ свой блог и протестирую как быстро работает почта) может в олдскул снова все вернется)))
Бизнесы конечно подофигеют
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04.10.2021 22:11 Ответить
добре, що є міні-соцмережа цензор.нет 👍
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04.10.2021 22:13 Ответить
так) це непогано))
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04.10.2021 22:16 Ответить
Напоминаю всем кто знает лишь про Одноклассники, что есть альтернатива, это Твиттер! https://twitter.com/nikolajmazur
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04.10.2021 22:16 Ответить
дигитализация, твм...
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04.10.2021 22:31 Ответить
Виражаю глибоку стурбованість.
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04.10.2021 22:39 Ответить
[Переслано из Павел Дуров]
[ Опрос : Что лучше? ]
- Приостановка работы Facebook, WhatsApp и Instagram на несколько часов
- Полное прекращение работы Telegram в России
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04.10.2021 23:00 Ответить
Лучше дурова насадить на бутылку
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04.10.2021 23:03 Ответить
...виноваты, выражаясь терминами авторитетных политиков, дрочеры. Их кривые руки только могут охавтывать ужика, а не глобальные вызовы.
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05.10.2021 06:39 Ответить
 
 