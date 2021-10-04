Джапарова в ООН выступила от имени 40 государств с осуждением действий РФ в оккупированном Крыму

Первая замглавы МИД Украины Эмине Джапарова выступила с заявлением от имени 40 государств-членов ООН во время 48-й сессии Совета ООН по правам человека.

Об этом она сообщила в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"В частности, в заявлении приветствуется запуск "Крымской платформы", осуждается проведение выборов в Государственную Думу России на суверенной территории Украины 17-19 сентября, не признаются результаты этих выборов, осуждаются политически мотивированные обыски и задержания крымских татар в Крыму 3-4 сентября", - написала Джапарова.

Совет по правам человека проводит свою 48 сессию с 13 сентября по 8 октября 2021 года в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве.

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