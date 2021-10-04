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В приказе Минздрава об обязательной вакцинации будет две категории профессий: госслужащие и работники сферы образования, - Малюська

В приказе Минздрава об обязательной вакцинации будет две категории профессий: госслужащие и работники сферы образования, - Малюська

Приказ Министерства здравоохранения, которым утверждается перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации, будет зарегистрирован в ближайшее время

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Документ на самом деле поступит, мы ожидаем, где-то в понедельник на регистрацию. Идея какая: Минздрав действительно имеет право определять перечень категорий профессий, где вакцинация является обязательной, учитывая потенциальную опасность для общества. Таких категорий будет две - это государственные служащие и работники сферы образования", - сказал Малюська.

Чиновник добавил, что Минюст будет изучать текст приказа на соответствие законодательству.

"Очевидно, в каком-то виде, возможно, мы будем дискутировать по поводу формулировок, но точно он выйдет... и будет зарегистрирован в ближайшее время", - сказал министр юстиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Принудительной вакцинации педагогов не будет, будет обязательная, - Ляшко

Напоминаем, Министерство здравоохранения подготовило проект приказа, которым утверждается перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам при отсутствии абсолютных медицинских противопоказаний.

Согласно проекту документа, обязательным профилактическим прививкам против COVID-19 подлежат работники: центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений; местных государственных администраций; учреждений высшего, последипломного, профессионального перед высшим, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

Также читайте: Кулеба о возможном исключении Украины из "зеленого списка" ЕС: Хочешь путешествовать - вакцинируйся

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Топ комментарии
+6
А медики- НІ!
Дуже показово...
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04.10.2021 19:52
+3
врачи раздули "эпидемию", и сами спрыгнули
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04.10.2021 21:22
+2
Ну раз так, тогда учителя автоматически должны быть причислены к когорте госслужащих - имеется ввиду всякие бонусы и пенсии, иначе как-то непонятно тогда
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04.10.2021 19:51
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Ну раз так, тогда учителя автоматически должны быть причислены к когорте госслужащих - имеется ввиду всякие бонусы и пенсии, иначе как-то непонятно тогда
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04.10.2021 19:51 Ответить
Какие ещё льготы и так учителя гребут по 4000 баксов в месяц! Сам хочу в школу или трудовиком или физруком устроится! Зеленский не может врать! Он сам сказал эпоха брехни и бидности закончилась!
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04.10.2021 20:05 Ответить
А медики- НІ!
Дуже показово...
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04.10.2021 19:52 Ответить
врачи раздули "эпидемию", и сами спрыгнули
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04.10.2021 21:22 Ответить
Луиза Чкалова@luiza4kaLova_

https://twitter.com/luiza4kaLova_/status/1445024555114827780 3 ч



Во Львове и Харькове сегодня отчитались о "стремительном приближении к красной зоне")
Ну да, синоптики через несколько дней обещают заморозки до -5, нужно школы начинать отапливать) ну или закрывать на карантин))
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04.10.2021 20:13 Ответить
Вота шо чудодейственные розовый пиджак и желтые ботинки делают, чувак стал здравохоронением интересоваться
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04.10.2021 20:41 Ответить
Сам для себя пишешь?Ты болен😂🌷×××
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04.10.2021 20:54 Ответить
не бальней тебя, из какой вагины ты вылезло?🤣
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04.10.2021 20:56 Ответить
иную свинью приходится силой рылом в корыто тыкать, шоб от голода не сдохла.
Так и с нашим мудрым наридом.
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04.10.2021 21:36 Ответить
А ведь поувольняются учителя. Хотя они наверное этого и добиваются. Кто-то уволится, кто-то ласты склеит после вакцинации, а где-то школу прикроют из-за недостаточного процента вакцинированных и в итоге получим малообразованное поколение которым легко манипулировать. Кстати безмозглые реформы в образовании и онлайн уже привели к печальным результатам на ЗНО в последние годы. Добавьте к этому развал здравоохранения, стремительное падение уровня жизни, кстати Порох постарался обесценив гривну в один день, а Зеля тарифами добивает, слаженно работают, и геноцид не увидит только идиот, ну или тот кто его воплощает.
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04.10.2021 22:26 Ответить
Вы абсолютно правы!
Происходит геноцид украинского народа!
Цель всех принимаемых законов - сделать гражданина преступником, нищим, больным, гомосексуалистом...
Это методичная, целенаправленная политика очистки территории от коренного населения и превращения оставшихся в рабов!
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05.10.2021 06:52 Ответить
А медпрацівники - вони найбільше спілкуються з хворими на ковід ?
А в магазинах , хоч у супермаркетах - скільки там людей і хворих і здорових за день проходить !?
Список треба подумати і збільшити !
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04.10.2021 22:58 Ответить
Вчителів не жалко: вчителем з деякого часу може бути будь-хто з ВО і бажанням працювати. Держслужбовці - теж - таке - не треба володіти особливими знаннями і спецосвітою.
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05.10.2021 06:27 Ответить
 
 