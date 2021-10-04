В приказе Минздрава об обязательной вакцинации будет две категории профессий: госслужащие и работники сферы образования, - Малюська

Приказ Министерства здравоохранения, которым утверждается перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации, будет зарегистрирован в ближайшее время

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Документ на самом деле поступит, мы ожидаем, где-то в понедельник на регистрацию. Идея какая: Минздрав действительно имеет право определять перечень категорий профессий, где вакцинация является обязательной, учитывая потенциальную опасность для общества. Таких категорий будет две - это государственные служащие и работники сферы образования", - сказал Малюська.

Чиновник добавил, что Минюст будет изучать текст приказа на соответствие законодательству.

"Очевидно, в каком-то виде, возможно, мы будем дискутировать по поводу формулировок, но точно он выйдет... и будет зарегистрирован в ближайшее время", - сказал министр юстиции.

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Напоминаем, Министерство здравоохранения подготовило проект приказа, которым утверждается перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам при отсутствии абсолютных медицинских противопоказаний.

Согласно проекту документа, обязательным профилактическим прививкам против COVID-19 подлежат работники: центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений; местных государственных администраций; учреждений высшего, последипломного, профессионального перед высшим, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

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