В приказе Минздрава об обязательной вакцинации будет две категории профессий: госслужащие и работники сферы образования, - Малюська
Приказ Министерства здравоохранения, которым утверждается перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации, будет зарегистрирован в ближайшее время
Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Документ на самом деле поступит, мы ожидаем, где-то в понедельник на регистрацию. Идея какая: Минздрав действительно имеет право определять перечень категорий профессий, где вакцинация является обязательной, учитывая потенциальную опасность для общества. Таких категорий будет две - это государственные служащие и работники сферы образования", - сказал Малюська.
Чиновник добавил, что Минюст будет изучать текст приказа на соответствие законодательству.
"Очевидно, в каком-то виде, возможно, мы будем дискутировать по поводу формулировок, но точно он выйдет... и будет зарегистрирован в ближайшее время", - сказал министр юстиции.
Напоминаем, Министерство здравоохранения подготовило проект приказа, которым утверждается перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам при отсутствии абсолютных медицинских противопоказаний.
Согласно проекту документа, обязательным профилактическим прививкам против COVID-19 подлежат работники: центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений; местных государственных администраций; учреждений высшего, последипломного, профессионального перед высшим, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.
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Дуже показово...
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Во Львове и Харькове сегодня отчитались о "стремительном приближении к красной зоне")
Ну да, синоптики через несколько дней обещают заморозки до -5, нужно школы начинать отапливать) ну или закрывать на карантин))
Так и с нашим мудрым наридом.
Происходит геноцид украинского народа!
Цель всех принимаемых законов - сделать гражданина преступником, нищим, больным, гомосексуалистом...
Это методичная, целенаправленная политика очистки территории от коренного населения и превращения оставшихся в рабов!
А в магазинах , хоч у супермаркетах - скільки там людей і хворих і здорових за день проходить !?
Список треба подумати і збільшити !