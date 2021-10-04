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Убийство полицейского в Чернигове: всех подозреваемых отправили под стражу. ФОТОрепортаж

В СИЗО отправили пять человек. За решеткой они будут находиться во время досудебного расследования.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Действия четырех злоумышленников правоохранители квалифицируют по п.12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Поступок еще одного задержанного фигуранта квалифицирован как грабеж, соединенный с насилием, или по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 186) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 2 октября около 1:00 ночи на улице Независимости в Чернигове группа молодых людей избила двух сотрудников полиции. Оба полицейских находились в отпуске и были одеты в гражданскую одежду.

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По предварительным данным, одному из полицейских нанесли более 20 ударов в голову, и он умер на месте происшествия. Второго полицейского злоумышленники избили и в бессознательном состоянии ограбили. Мужчину госпитализировали с телесными повреждениями.

Убийство полицейского в Чернигове: всех подозреваемых отправили под стражу 01
Убийство полицейского в Чернигове: всех подозреваемых отправили под стражу 02
Убийство полицейского в Чернигове: всех подозреваемых отправили под стражу 03
Убийство полицейского в Чернигове: всех подозреваемых отправили под стражу 04
Убийство полицейского в Чернигове: всех подозреваемых отправили под стражу 05
Убийство полицейского в Чернигове: всех подозреваемых отправили под стражу 06

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Топ комментарии
+42
Мрази, испортили жизнь чужим 2 семьям, лишили человека жизни, и испортили свои судьбы и судьбы своих семей.
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04.10.2021 20:00
+34
В спортивних штанах з полосками? Типова гопота! Це як маркер бидла...
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04.10.2021 19:59
+28
Що тут дивного? наглухо відбита гопота з покоління тік-току...
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04.10.2021 20:15
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ипальники родителей пожалуйста, которые зачали эти отбросы. Зечары да алкаши в семьях?
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04.10.2021 21:40 Ответить
набери в телеге Всевидящее око - посмотри, многое прояснится. Это свежий ролик
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04.10.2021 22:14 Ответить
пишут, что мусора были буховые, быковали,
так что они не лучшет а учитывая наличие погон,
то теперь понятно, откуда как вы пишете - отбросы,
эти полицейские лицо государства
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05.10.2021 16:42 Ответить
вот так по дурному махачу по малолетке звереныши сядут по взрослой самой тяжелой статье.
Десятка - это минимум. а учитывая что были в группе - то и на больше потянут.
в зоне их никто опускать не станет - там все такие же сидят.
Из наших тюрем все выходят хуже чем были до тюрьмы. Выйдут к 30 годам озлобившимися кончеными людьми..
ужас.
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04.10.2021 21:56 Ответить
Мусора консеннве и готовые испортили жизнь детям провоцируя их. Моей семье также консеннве мусора портят жизнь, поэтому требую узаконить самозащиту, к сожалению в судьи также не очень и нет законности
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04.10.2021 21:59 Ответить
малолетки, если не были бы отморозками, просто свалили бы, дав пару тумаков
тем более по ходу дела они узнали, что они из полиции
вот зачем связываться? доказать свое превосходство? чтобы что?
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04.10.2021 22:19 Ответить
А если бы два бухих тела были реально настоящими полицейскими,не лазили в сраку бухие по маркетах,не посылали патруль,но оказались смертными
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04.10.2021 23:29 Ответить
тоже правда)
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04.10.2021 23:35 Ответить
Может повезёт и станут ***********, а если ещё одна нога, то это джек-пот для Голивуда.
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06.10.2021 08:37 Ответить
в целом ясно... Мусар нажрался, включил уровень горец по синьке, пошел учить, но умер Вывод: не бухай, если бухнул - будь скромным и сиди дома
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04.10.2021 22:11 Ответить
интересно, что первоначальная версия была "сделали замечание шумным малолеткам в АТБ"
опять же того, что в реанимации сейчас, бить начали таки в АТБ недалеко от касс...
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04.10.2021 22:14 Ответить
достаточно посмотреть последний ролик с патрульными и все станет ясным
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04.10.2021 22:18 Ответить
патрульные - тоже позорище... ну разве нельзя было "своих" куда-то увезти? во избежание возможных последствий...
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04.10.2021 22:19 Ответить
судя по разговору, мент слыл невменяшкой (это отчетливо слышно) и просто по-человечьи даже коллег подз..бал.
Но ты прав, если бы не было кумовства, то, по-хорошему, наручники и в отделение.
И был бы порядок, и были бы все целы.
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04.10.2021 22:26 Ответить
И утром были бы уволены патрульные)
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04.10.2021 22:37 Ответить
скорее всего их задним числом покоцают
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04.10.2021 22:43 Ответить
Более чем уверен, знаю черниговских мразей полицейских, которые и моей семье итмногом жизнь искалечили, что их в отпуск задним числом отправили
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05.10.2021 07:17 Ответить
К стенке просто к стенке эта мразь даже в тюрьме не заслуживает сидеть.Это нелюди
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04.10.2021 22:14 Ответить
Бидло забило людину до смерті, а потім ще знімали це все і сміялися... Таких треба газом травити
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04.10.2021 22:57 Ответить
Долго просили и получили
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04.10.2021 23:12 Ответить
Там як би бидло з обох боків ...
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05.10.2021 00:53 Ответить
Наиболее вероятен такой ход событий.
Савон (тот, кто в реанимации) сделал в АТБ замечание шумящей компании. В итоге его побили (примерно 23:30), но "несильно" (видео происходящего возле касс есть). Бил вроде один, остальные смотрели и даже оттаскивали.
Вернулся он уже с Ерохиным (позже убитым), который был пьян, ибо успел накидаться "в честь отпуска". Он накинулся на чувака в желтой куртке (Туник его фамилия, позже он снимал, как его дружки добивали лежачих) на входе в магазин (остальные отошли в это время, кто в туалет, кто "за водой"). По возвращению начали снова прессовать вшестером или вчетвером двоих (в какой-то момент двое малолеток решили, что лучше не ввязываться, и не зря). Приехали патрульные, которых пьяный Ерохин в грубой форме "убедил, что сам разберется". Есть непроверенная инфа , что его даже перцем заливали. Возможно, экипаж прибывал не один.
В любом случае после отбытия патрульных (примерно в начале первого часа ночи) напряжение между конфликтующими только возросло, что и закончилось тем, что уже всем известно.

Хочу заметить, что свидетелей было достаточно. Место не совсем пустынное как бы... Но
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04.10.2021 23:27 Ответить
Пьяный делает замечание,иными словами решил *********))Он на видео с маркета готовый
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04.10.2021 23:44 Ответить
Суд примет этот факт во внимание. Но это не точно.
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05.10.2021 00:14 Ответить
Мнение дебила. Когда старший делает замечание - угнул голову и ушел, можешь под нос послать но не УБИВАТЬ!. Так нас воспитали, а ты видно зеленое .......
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05.10.2021 08:03 Ответить
100% прав! но по пьяни все в другом ракурсе... и море по колено... итог плачевный! и вина даже есть тех патрульных, если они приезжали и уехали не убедившись, что концерт окончен
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05.10.2021 09:15 Ответить
А погубило их обычное чувство безнаказанности,патруль можно нахер послать,со смертью такое не прошло.
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04.10.2021 23:57 Ответить
погубила их синька, ибо по-трезвяку еще держались, а когда кора выключилась, вылезла суть
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05.10.2021 00:03 Ответить
Сейчас из тупых малолеток начнут лепить народных мстителей которые мстят за всех гопников.
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05.10.2021 00:27 Ответить
За всіх обіжених тітушек
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05.10.2021 00:51 Ответить
Дайте им пожизненное! Такие унтерменшы не должны жить рядом с нами!
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05.10.2021 02:19 Ответить
МНОГО ВОНИ !!!
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05.10.2021 07:24 Ответить
Бить в голову лежачего ногами - СОЗНАТЕЛЬНО пытаться убить человека! И кик-боксером быть для этого необязательно!
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05.10.2021 07:43 Ответить
Це закінчені мерзотники, які б погані не були поліцейські, права цій мразі вбивати Людину ніхто не давав.
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05.10.2021 09:01 Ответить
за такое поведение как на видео в посте, нападение на человека, в США имеет право гражданин пристрелить нападавшего! так что не нужно делать ангелов из быкоты мусорской! встретились две группы быкоты, мусорская проиграла... вот и весь итог! только этих 100% посадят, а мусорам ничего не было бы! от слова вообще!!!! разницу чувствуете???
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05.10.2021 09:11 Ответить
Быдло ли полицай - 100%, мрази ли малолетние ублюдки - 1000%, избить до того что кровь из башки хлещет, пинать безчуственные тела, и принять это как должное, ограбить и все это дело отснять и засветиться на видео - это надо быть конченой мразью, безчувственной .
Мусора свое нашли (да в принципе и без погон таких уникумов хватает) ,Дать всем малолеткам по максимуму лет по 15,один хрен они отмороженые,сейчас не посадишь,через год еще кого забьют, а на зоне с их темпераментом, либо уснут навеки,либо инвалидами выйдут (перевоспитают их наврядли). Мусоров которые приезжали на вызов - гнать нахер, ибо это имбицилы не выполняющие свои прямые обязаности, и устроить полную проверку отделений.
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05.10.2021 09:42 Ответить
всё более чем плохо ...
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05.10.2021 16:45 Ответить
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