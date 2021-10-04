Убийство полицейского в Чернигове: всех подозреваемых отправили под стражу. ФОТОрепортаж

В СИЗО отправили пять человек. За решеткой они будут находиться во время досудебного расследования.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Действия четырех злоумышленников правоохранители квалифицируют по п.12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Поступок еще одного задержанного фигуранта квалифицирован как грабеж, соединенный с насилием, или по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 186) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 2 октября около 1:00 ночи на улице Независимости в Чернигове группа молодых людей избила двух сотрудников полиции. Оба полицейских находились в отпуске и были одеты в гражданскую одежду.

Также смотрите: Группа пьяных мужчин избила ветерана на Волыни. Потом они просили прощения на коленях. ВИДЕО

По предварительным данным, одному из полицейских нанесли более 20 ударов в голову, и он умер на месте происшествия. Второго полицейского злоумышленники избили и в бессознательном состоянии ограбили. Мужчину госпитализировали с телесными повреждениями.











