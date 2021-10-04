Убийство полицейского в Чернигове: всех подозреваемых отправили под стражу. ФОТОрепортаж
В СИЗО отправили пять человек. За решеткой они будут находиться во время досудебного расследования.
Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Действия четырех злоумышленников правоохранители квалифицируют по п.12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Поступок еще одного задержанного фигуранта квалифицирован как грабеж, соединенный с насилием, или по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 186) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 2 октября около 1:00 ночи на улице Независимости в Чернигове группа молодых людей избила двух сотрудников полиции. Оба полицейских находились в отпуске и были одеты в гражданскую одежду.
По предварительным данным, одному из полицейских нанесли более 20 ударов в голову, и он умер на месте происшествия. Второго полицейского злоумышленники избили и в бессознательном состоянии ограбили. Мужчину госпитализировали с телесными повреждениями.
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так что они не лучшет а учитывая наличие погон,
то теперь понятно, откуда как вы пишете - отбросы,
эти полицейские лицо государства
Десятка - это минимум. а учитывая что были в группе - то и на больше потянут.
в зоне их никто опускать не станет - там все такие же сидят.
Из наших тюрем все выходят хуже чем были до тюрьмы. Выйдут к 30 годам озлобившимися кончеными людьми..
ужас.
тем более по ходу дела они узнали, что они из полиции
вот зачем связываться? доказать свое превосходство? чтобы что?
опять же того, что в реанимации сейчас, бить начали таки в АТБ недалеко от касс...
Но ты прав, если бы не было кумовства, то, по-хорошему, наручники и в отделение.
И был бы порядок, и были бы все целы.
Савон (тот, кто в реанимации) сделал в АТБ замечание шумящей компании. В итоге его побили (примерно 23:30), но "несильно" (видео происходящего возле касс есть). Бил вроде один, остальные смотрели и даже оттаскивали.
Вернулся он уже с Ерохиным (позже убитым), который был пьян, ибо успел накидаться "в честь отпуска". Он накинулся на чувака в желтой куртке (Туник его фамилия, позже он снимал, как его дружки добивали лежачих) на входе в магазин (остальные отошли в это время, кто в туалет, кто "за водой"). По возвращению начали снова прессовать вшестером или вчетвером двоих (в какой-то момент двое малолеток решили, что лучше не ввязываться, и не зря). Приехали патрульные, которых пьяный Ерохин в грубой форме "убедил, что сам разберется". Есть непроверенная инфа , что его даже перцем заливали. Возможно, экипаж прибывал не один.
В любом случае после отбытия патрульных (примерно в начале первого часа ночи) напряжение между конфликтующими только возросло, что и закончилось тем, что уже всем известно.
Хочу заметить, что свидетелей было достаточно. Место не совсем пустынное как бы... Но
Мусора свое нашли (да в принципе и без погон таких уникумов хватает) ,Дать всем малолеткам по максимуму лет по 15,один хрен они отмороженые,сейчас не посадишь,через год еще кого забьют, а на зоне с их темпераментом, либо уснут навеки,либо инвалидами выйдут (перевоспитают их наврядли). Мусоров которые приезжали на вызов - гнать нахер, ибо это имбицилы не выполняющие свои прямые обязаности, и устроить полную проверку отделений.