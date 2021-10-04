НАПК учтет данные Pandora Papers при проверке деклараций Зеленского и Баканова, - глава ведомства Новиков

Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) проверяет декларации президента Украины Владимира Зеленского и председателя СБУ Ивана Баканова, учитывая информацию Pandora Papers.

Об этом Радио НВ рассказал председатель НАПК Александр Новиков, передает Цензор.НЕТ.

"Проводим полную проверку декларации президента. Во время проверки используем в том числе данные СМИ, сотрудничаем с журналистами. Так что эта информация также будет учтена. <...> Первый помощник президента на общественных началах не должен подавать декларацию, а следовательно мы не можем проверить декларацию (Сергея Шефира. - Ред.). А декларацию председателя СБУ мы проверяем", - отметил Новиков.

Председатель НАПК добавил, что проверка деклараций Зеленского и Баканова происходит не из-за опубликованной журналистами информации, а согласно порядку очередности.

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"Первая декларация, проверяется в стране, - это декларация президента. Проверка была начата еще в апреле и ее результаты будут опубликованы до 18 октября", - сообщил Новиков.

В то же время председатель Нацагентства пояснил, могут ли быть изложены в журналистском расследовании факты основанием для привлечения к ответственности чиновников.

"Не отображение (в декларации. - Ред.) средств на счетах офшорных компаний не является нарушением. Нарушение - неотражение самих компаний, если эти компании принадлежат субъектам. Хочу сказать, что в законе "О предотвращении коррупции" есть часть 3 статьи 46. Она говорит, что отображается только объекты, которые зарегистрированы на офшорные компании, если это имущество, которое не используется в хозяйственной деятельности. Все остальное - не подлежит отражению в декларации. То есть средства не подлежат отражению в декларации, если они принадлежат не физическому лицу, а юридическому, каковыми есть компании. <...> Сами по себе эти факты, которые имели место в 2012 году, не могут быть основанием для ответственности. Они могут быть основанием, если продолжили существовать на 31 декабря 2020 года и не были отражены в декларации. Существовали ли они или не существовали - это предмет полной проверки. Действия 2012 года в принципе не могут быть квалифицированы как нарушение в рамках компетенции НАПК", - объяснил Новиков.

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Пока никаких обращений о необходимости проверки фактов, изложенных в фильме-расследовании, в НАПК не поступало.