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декларация (1339) Зеленский (19024) офшор (511) НАПК (1214) Баканов Иван (301) Новиков Александр (70)

НАПК учтет данные Pandora Papers при проверке деклараций Зеленского и Баканова, - глава ведомства Новиков

НАПК учтет данные Pandora Papers при проверке деклараций Зеленского и Баканова, - глава ведомства Новиков

Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) проверяет декларации президента Украины Владимира Зеленского и председателя СБУ Ивана Баканова, учитывая информацию Pandora Papers.

Об этом Радио НВ рассказал председатель НАПК Александр Новиков, передает Цензор.НЕТ.

"Проводим полную проверку декларации президента. Во время проверки используем в том числе данные СМИ, сотрудничаем с журналистами. Так что эта информация также будет учтена. <...> Первый помощник президента на общественных началах не должен подавать декларацию, а следовательно мы не можем проверить декларацию (Сергея Шефира. - Ред.). А декларацию председателя СБУ мы проверяем", - отметил Новиков.

Председатель НАПК добавил, что проверка деклараций Зеленского и Баканова происходит не из-за опубликованной журналистами информации, а согласно порядку очередности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Пакистане, Австралии и Великобритании будут расследовать деятельность людей, фигурирующих в Pandora Papers

"Первая декларация, проверяется в стране, - это декларация президента. Проверка была начата еще в апреле и ее результаты будут опубликованы до 18 октября", - сообщил Новиков.

В то же время председатель Нацагентства пояснил, могут ли быть изложены в журналистском расследовании факты основанием для привлечения к ответственности чиновников.

"Не отображение (в декларации. - Ред.) средств на счетах офшорных компаний не является нарушением. Нарушение - неотражение самих компаний, если эти компании принадлежат субъектам. Хочу сказать, что в законе "О предотвращении коррупции" есть часть 3 статьи 46. Она говорит, что отображается только объекты, которые зарегистрированы на офшорные компании, если это имущество, которое не используется в хозяйственной деятельности. Все остальное - не подлежит отражению в декларации. То есть средства не подлежат отражению в декларации, если они принадлежат не физическому лицу, а юридическому, каковыми есть компании. <...> Сами по себе эти факты, которые имели место в 2012 году, не могут быть основанием для ответственности. Они могут быть основанием, если продолжили существовать на 31 декабря 2020 года и не были отражены в декларации. Существовали ли они или не существовали - это предмет полной проверки. Действия 2012 года в принципе не могут быть квалифицированы как нарушение в рамках компетенции НАПК", - объяснил Новиков.

Также читайте: Зеленский отказался комментировать скандал с офшорами до выхода расследования, но теперь ему придется это сделать, - журналистка Бабинец

Пока никаких обращений о необходимости проверки фактов, изложенных в фильме-расследовании, в НАПК не поступало.

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Топ комментарии
+67
А ПОЧЕМУ МОЛЧАТ В ЭТО ВРЕМЯ ПЛАМЕННЫЕ БОРЦУНЫ С БАРИГАМИГ
Ну, один в фуре с продуктами на грузинскую кичу заехал, а вот что же молчат разного пошибы пуштуны, СерЛещи, абюсеровичи и егории *****-хорьковы с их женами маричками падлами?
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04.10.2021 20:05
+52
Лєщ не змовчав. Він старанно підлизав Зеленському.
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04.10.2021 20:07
+43
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3689533.html Як чорти від ладана: "слуги офшора" почали тікати від виступу Пороха щодо оффшорів ЗЕленого мудака

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3689332.html На запитання Зеленського 'чому ми досі не в НАТО', відповідає поліція Чехії

Чеські правоохоронці на наступний день після виходу матеріалів Pandora Papers, розпочали розслідування проти свого прем'єр-міністра Бабіша та всіх інших фігурантів цього скандалу.

P.S. Кроме Чехии, на данные Pandora Papers прореагировали правительства или правоохранители в Пакистане, Австралии и Великобритании.
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04.10.2021 20:01
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https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3689533.html Як чорти від ладана: "слуги урода" почали тікати від виступу Пороха щодо оффшорів ЗЕленого мудака

https://youtu.be/atZ0fjj_Sc8
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04.10.2021 21:08 Ответить
НАПК учтет данные Pandora Papers
вернее на эти данные забьет....
Эти теперь власть не отдадут.
Кто вообще за них голосовал?
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04.10.2021 21:11 Ответить
73% избирателей... Представляете?
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04.10.2021 21:14 Ответить
А Фейсбук сейчас не работает для того, чтобы посты про зеленые офшоры туда не попали?
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04.10.2021 21:14 Ответить
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04.10.2021 21:42 Ответить
Щас щось "замутять" типу спікеріади, аби забалакати цю подію. Це вже їх "фірменний" коньок.
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04.10.2021 21:17 Ответить
весь такой изменяющий страну , а по факту крысёныш , прячущий от налогов баблишко
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04.10.2021 21:24 Ответить
https://site.ua/markgordienko1968/po-ofsorrm-velicaisego-iygqp33 По офшорам Величайшего.

1. Иметь офшор это не преступление.

2. Передать офшор своим друзьям это тоже не преступление, даже если друг стал главой СБУ.

3. Что за деньги перечислил Коломойский тоже вопрос, то ли за кривляние на своем канале, то ли только за часть кривляния а остальное просто помыли ?

Все эти пункты ничто, если бы они касались обычного человека.

Но.

4. Если ты и твои пасипаки, типа Лещенко, с пеной у рта клеймили офшоры Порошенко, который ПЛАТИТ МИЛЛИАРДЫ гривен налога в Украине, а у Зеленского свои офшоры и практически ноль уплаты налогов, тогда возникает морально этический вопрос или даже матерное определение всей вашей циничной ОПГ которая на обмане и манипуляциях захватила власть в Украине.

5. Величайший став президентом, не легализирует своих паяцев в налоговом законодательстве Украины, а продолжает уклоняться от налогов, в то же время, блдь, социопат Гетьманцев делает все, что бы уничтожить малый и средний бизнес и все это под вой, что все должны платить налоги !

Все да не все получается...один закон для друзей и 95 квартала и другой закон для всех остальных.

Это уже было, Друзьям все, остальным закон.

6. Ну и еще не маловажен международный конфуз.

У европейских лидеров может быть такая конфигурация офшорных друзей и что было бы с ними при таком вот конфузе)? На обложке Гардиан, кто друзья Зеленского?

Путин, Эрдоган...

7. Все это копится в одну копилку, вранье про Оман, похищение Чауса, не прекращение операции «вагнеровцев», что в его праве как Главкома, а слив операции Путину через Лукашенко, «наглая международная политика»...
Пока так...
Марк Гордиенко
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04.10.2021 21:31 Ответить
Зє-офшорний, прастой парєнь із народа!
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04.10.2021 21:35 Ответить
Зе-пандорський офшорник.
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05.10.2021 00:21 Ответить
https://www.dymka.com.ua/ru/blogi/rassledovanye-kak-zelenskyj-grabyl-ukraynu-eshhe-ne-buduchy-prezydentom/ Расследование: как Зеленский грабил Украину еще не будучи президентом
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04.10.2021 22:21 Ответить
Цитата з цієї статті:

"последние 5 лет, лет войны и обескровливания страны, компании Зеленского цинично свернули свою официальную коммерческую деятельность, вывели в тень реальные обороты, скрыли реальное количество наемных работников и перевели предприятия на режим убыточности. Очевидно, что в 2014 году были сделаны все шаги для минимизации объемов налогов в бюджет Украины.

Когда гибли лучшие дочери и сыновья моей страны, когда мы собирали волонтерку, когда для бизнеса был введен трехлетний мораторий на проверки и надо было только одно: пахать на страну и наполнять бюджет, делать сильнее армию и платить налоги, пенсионный сбор, именно в этот сложный период компании Зеленского бросили свою страну и ушли в тень".

https://www.dymka.com.ua/ru/blogi/rassledovanye-kak-zelenskyj-grabyl-ukraynu-eshhe-ne-buduchy-prezydentom/
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05.10.2021 00:26 Ответить
https://www.theguardian.com/news/2021/oct/03/revealed-anti-oligarch-ukrainian-president-offshore-connections-volodymyr-zelenskiy Revealed: 'anti-oligarch' Ukrainian president's offshore connections.


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04.10.2021 22:27 Ответить
Інвестиційний банкір Сергій Фурса повідомив, що махінації Зеленського й Коломойського привернули увагу закордонних спецслужб, які почнуть своє розслідування.
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04.10.2021 22:48 Ответить
Документи частково підтвердили отримання фірмами Зеленського і Ко мільйонів від Коломойського

ПОНЕДІЛОК, 4 ЖОВТНЯ 2021, 09:20

Документи Pandora Papers, нового витоку з 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії, частково підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм президента Володимира Зеленського та його соратників.

Джерело: "https://www.slidstvo.info/news/zhurnalisty-pidtverdyly-zv-yazok-zelenskogo-iz-kolomojskym-na-40-miljoniv/?fbclid=IwAR2K0qFQB3kFBWWFdP619j_KB2iqYWXqZ9v3k0JlwH8QjBGq8CK96fm9imU Слідство.Інфо " з посиланням на свій фільм-розслідування "Офшор 95"

https://www.epravda.com.ua/news/2021/10/4/678380/

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04.10.2021 22:52 Ответить
У Зеленського прокоментували офшорне розслідування: Тоді бізнес так захищався
ПОНЕДІЛОК, 4 ЖОВТНЯ 2021, 13:25

https://www.epravda.com.ua/news/2021/10/4/678392/
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04.10.2021 22:54 Ответить
Документи частково підтвердили отримання фірмами Зеленського і Ко мільйонів від Коломойського

ПОНЕДІЛОК, 4 ЖОВТНЯ 2021, 09:20

Документи Pandora Papers, нового витоку з 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії, частково підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм президента Володимира Зеленського та його соратників.

Джерело: "https://www.slidstvo.info/news/zhurnalisty-pidtverdyly-zv-yazok-zelenskogo-iz-kolomojskym-na-40-miljoniv/?fbclid=IwAR2K0qFQB3kFBWWFdP619j_KB2iqYWXqZ9v3k0JlwH8QjBGq8CK96fm9imU Слідство.Інфо " з посиланням на свій фільм-розслідування "Офшор 95"

https://www.epravda.com.ua/news/2021/10/4/678380/
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04.10.2021 23:09 Ответить
У Зеленського прокоментували офшорне розслідування:

Тоді бізнес так захищався
ПОНЕДІЛОК, 4 ЖОВТНЯ 2021, 13:25

https://www.epravda.com.ua/news/2021/10/4/678392/

Это такой квартальный юмор?
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04.10.2021 23:12 Ответить
У Владимира Владимировича дружбан играл на виолончели. «Панамское досье», офшоры, ель шкандаль, все дела.
Владимир Александрович играл на пианине. Сам. «Досье Пандоры», офшоры, ель шкандаль, все дела.
Петр Алексеевич ни на чем не играл...
Все дело в музыке!
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04.10.2021 23:48 Ответить
И скоро будет так - лягут спать членом партии президента, а проснуться членом "преступной ассоциации" - это вполне реальный вариант для "слуг народа".

Не говорите, что вас не предупреждали)
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05.10.2021 00:16 Ответить
Екстрасенс вам на допомогу.

звезда телепрограммы "Следствие ведут экстрасенсы" стал замом Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.
https://antikor.com.ua/articles/487672-eks-sluga_naroda_lysjuk_byvshij_konsuljtantom_sledstvie_vedut_ekstrasensy_naznachen_zamglavy_upravlenija_po_borjbe_s_kor
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05.10.2021 00:17 Ответить
Интересная деталь - Когда Лысюк решил идти по списку "Слуги народа", то на военной службе не состоял, а восстановился там уже во время предвыборной кампании.
Какие же они все жулики и уроды 😡
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05.10.2021 00:25 Ответить
Весна прийде, саджати будемо. Зеленський рив яму Порошенку і сам в ту яму впав. Карма річ жорстока, але справедлива.
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05.10.2021 00:31 Ответить
Змії, ящери і просто гаддя корупції з ящика Пандори розповзлися по усій совкострані. Вони там і сиділи, та боялись. Топіру розперезались. Світ затремтів. Правосуддя в Україні під"яремне. То ж важко прогнозувати, чи спасатимуть нас цього разу, чи відскочать подалі, аби не замаратися. Найбільше тепер потерпають хворі. В муках, без допомоги , гинуть на довгих обстеженнях, інколи не дійшовши до процесу лікування. Та вони мовчать. Лише стогнуть. Гинуть. За товстими стінами байдужості.
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05.10.2021 01:14 Ответить
да он то парень неплохой... только ссытся и глухой...
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05.10.2021 06:10 Ответить
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05.10.2021 06:42 Ответить
Говно попало в вентилято😂
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05.10.2021 08:15 Ответить
Общая сумма не уплаченных налогов по офшорным операциям Зеленского составляет приблизительно 24-26 млн. гривен. Кроме того подлежат конфискации $1,76 млн оставшиеся на его офшорных счетах в качестве отчислений от $43.6 млн. выведенных из "Приватбанка" через эти счета.https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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05.10.2021 08:16 Ответить
Цiкаво, куди цей наркоклоун буде тiкать? Десь на веснi стане питання, що до уколiв з графеном... Ох i "веселий" буде 22 рiк.
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05.10.2021 08:22 Ответить
в давние времена честные офицеры стрелялись... но в настоящее время хвыцэры типа министры обороны, главы СлаБоУмных, смотрящего за ними и прочая имеют очень тонкую кишку... они будут обгаживаться, но не покончат свою жизнь честно...
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05.10.2021 09:19 Ответить
Ви знаєте, не смішно...
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05.10.2021 10:19 Ответить
Все це бла-бла-бла...до тих пір доки ЗЕ-понос криворіжський при владі нічого не буде,потрібно або оголосити імпічмент(але цього не відбудеться тому що з допомогою зебидла-"розумного наріду" Зелупа в Україні на правах імператора тому що все буквально всі під ним) або винести ногами вперед збройним повстанням починаючи з майдану,тому що ця влада просто так вже не піде.
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05.10.2021 10:35 Ответить
С апреля, пять месяцев, проверяете, господин Новиков?! Что же тогда называется по-другому? Тянуть резину, саботировать?
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05.10.2021 11:04 Ответить
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05.10.2021 11:32 Ответить
Незнание не освобождает от ответственности
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05.10.2021 12:13 Ответить
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