НАПК учтет данные Pandora Papers при проверке деклараций Зеленского и Баканова, - глава ведомства Новиков
Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) проверяет декларации президента Украины Владимира Зеленского и председателя СБУ Ивана Баканова, учитывая информацию Pandora Papers.
Об этом Радио НВ рассказал председатель НАПК Александр Новиков, передает Цензор.НЕТ.
"Проводим полную проверку декларации президента. Во время проверки используем в том числе данные СМИ, сотрудничаем с журналистами. Так что эта информация также будет учтена. <...> Первый помощник президента на общественных началах не должен подавать декларацию, а следовательно мы не можем проверить декларацию (Сергея Шефира. - Ред.). А декларацию председателя СБУ мы проверяем", - отметил Новиков.
Председатель НАПК добавил, что проверка деклараций Зеленского и Баканова происходит не из-за опубликованной журналистами информации, а согласно порядку очередности.
"Первая декларация, проверяется в стране, - это декларация президента. Проверка была начата еще в апреле и ее результаты будут опубликованы до 18 октября", - сообщил Новиков.
В то же время председатель Нацагентства пояснил, могут ли быть изложены в журналистском расследовании факты основанием для привлечения к ответственности чиновников.
"Не отображение (в декларации. - Ред.) средств на счетах офшорных компаний не является нарушением. Нарушение - неотражение самих компаний, если эти компании принадлежат субъектам. Хочу сказать, что в законе "О предотвращении коррупции" есть часть 3 статьи 46. Она говорит, что отображается только объекты, которые зарегистрированы на офшорные компании, если это имущество, которое не используется в хозяйственной деятельности. Все остальное - не подлежит отражению в декларации. То есть средства не подлежат отражению в декларации, если они принадлежат не физическому лицу, а юридическому, каковыми есть компании. <...> Сами по себе эти факты, которые имели место в 2012 году, не могут быть основанием для ответственности. Они могут быть основанием, если продолжили существовать на 31 декабря 2020 года и не были отражены в декларации. Существовали ли они или не существовали - это предмет полной проверки. Действия 2012 года в принципе не могут быть квалифицированы как нарушение в рамках компетенции НАПК", - объяснил Новиков.
Пока никаких обращений о необходимости проверки фактов, изложенных в фильме-расследовании, в НАПК не поступало.
Пожалуйста, подождите...
https://youtu.be/atZ0fjj_Sc8
вернее на эти данные забьет....
Эти теперь власть не отдадут.
Кто вообще за них голосовал?
1. Иметь офшор это не преступление.
2. Передать офшор своим друзьям это тоже не преступление, даже если друг стал главой СБУ.
3. Что за деньги перечислил Коломойский тоже вопрос, то ли за кривляние на своем канале, то ли только за часть кривляния а остальное просто помыли ?
Все эти пункты ничто, если бы они касались обычного человека.
Но.
4. Если ты и твои пасипаки, типа Лещенко, с пеной у рта клеймили офшоры Порошенко, который ПЛАТИТ МИЛЛИАРДЫ гривен налога в Украине, а у Зеленского свои офшоры и практически ноль уплаты налогов, тогда возникает морально этический вопрос или даже матерное определение всей вашей циничной ОПГ которая на обмане и манипуляциях захватила власть в Украине.
5. Величайший став президентом, не легализирует своих паяцев в налоговом законодательстве Украины, а продолжает уклоняться от налогов, в то же время, блдь, социопат Гетьманцев делает все, что бы уничтожить малый и средний бизнес и все это под вой, что все должны платить налоги !
Все да не все получается...один закон для друзей и 95 квартала и другой закон для всех остальных.
Это уже было, Друзьям все, остальным закон.
6. Ну и еще не маловажен международный конфуз.
У европейских лидеров может быть такая конфигурация офшорных друзей и что было бы с ними при таком вот конфузе)? На обложке Гардиан, кто друзья Зеленского?
Путин, Эрдоган...
7. Все это копится в одну копилку, вранье про Оман, похищение Чауса, не прекращение операции «вагнеровцев», что в его праве как Главкома, а слив операции Путину через Лукашенко, «наглая международная политика»...
Пока так...
Марк Гордиенко
"последние 5 лет, лет войны и обескровливания страны, компании Зеленского цинично свернули свою официальную коммерческую деятельность, вывели в тень реальные обороты, скрыли реальное количество наемных работников и перевели предприятия на режим убыточности. Очевидно, что в 2014 году были сделаны все шаги для минимизации объемов налогов в бюджет Украины.
Когда гибли лучшие дочери и сыновья моей страны, когда мы собирали волонтерку, когда для бизнеса был введен трехлетний мораторий на проверки и надо было только одно: пахать на страну и наполнять бюджет, делать сильнее армию и платить налоги, пенсионный сбор, именно в этот сложный период компании Зеленского бросили свою страну и ушли в тень".
https://www.dymka.com.ua/ru/blogi/rassledovanye-kak-zelenskyj-grabyl-ukraynu-eshhe-ne-buduchy-prezydentom/
ПОНЕДІЛОК, 4 ЖОВТНЯ 2021, 09:20
Документи Pandora Papers, нового витоку з 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії, частково підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм президента Володимира Зеленського та його соратників.
Джерело: "https://www.slidstvo.info/news/zhurnalisty-pidtverdyly-zv-yazok-zelenskogo-iz-kolomojskym-na-40-miljoniv/?fbclid=IwAR2K0qFQB3kFBWWFdP619j_KB2iqYWXqZ9v3k0JlwH8QjBGq8CK96fm9imU Слідство.Інфо " з посиланням на свій фільм-розслідування "Офшор 95"
https://www.epravda.com.ua/news/2021/10/4/678380/
ПОНЕДІЛОК, 4 ЖОВТНЯ 2021, 13:25
https://www.epravda.com.ua/news/2021/10/4/678392/
ПОНЕДІЛОК, 4 ЖОВТНЯ 2021, 09:20
Документи Pandora Papers, нового витоку з 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії, частково підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм президента Володимира Зеленського та його соратників.
Джерело: "https://www.slidstvo.info/news/zhurnalisty-pidtverdyly-zv-yazok-zelenskogo-iz-kolomojskym-na-40-miljoniv/?fbclid=IwAR2K0qFQB3kFBWWFdP619j_KB2iqYWXqZ9v3k0JlwH8QjBGq8CK96fm9imU Слідство.Інфо " з посиланням на свій фільм-розслідування "Офшор 95"
https://www.epravda.com.ua/news/2021/10/4/678380/
Тоді бізнес так захищався
ПОНЕДІЛОК, 4 ЖОВТНЯ 2021, 13:25
https://www.epravda.com.ua/news/2021/10/4/678392/
Это такой квартальный юмор?
Владимир Александрович играл на пианине. Сам. «Досье Пандоры», офшоры, ель шкандаль, все дела.
Петр Алексеевич ни на чем не играл...
Все дело в музыке!
Не говорите, что вас не предупреждали)
звезда телепрограммы "Следствие ведут экстрасенсы" стал замом Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.
https://antikor.com.ua/articles/487672-eks-sluga_naroda_lysjuk_byvshij_konsuljtantom_sledstvie_vedut_ekstrasensy_naznachen_zamglavy_upravlenija_po_borjbe_s_kor
Какие же они все жулики и уроды 😡