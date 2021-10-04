Задержание Саакашвили: посол Грузии побывал в МИД Украины. Об экстрадиции не говорили
Это был первый визит Георгия Закарашвили в Министерство иностраннных дел Украины после недавнего назначения.
По словам посла, беседовали не только о Саакашвили, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Разговор был и о Саакашвили (экс-президенте Грузии Михеиле Саакашвили - ИФ), находящемся в заключении в Руставской тюрьме. Украинская сторона высказала благодарность в связи с посещением его в тюрьме украинским консулом. Я заверил, что грузинская сторона обеспечит соблюдение всех международных норм в отношении Саакашвили", - сказал посол.
"Об экстрадиции Саакашвили вообще не было разговора. Что касается заявления президента Украины, выразившего обеспокоенность в связи с задержанием украинского гражданина, то это вполне естественно и понятно", - отметил Закарашвили. Он выразил уверенность, что никаких разногласий в стратегическом партнерстве между Грузией и Украиной не будет.
Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
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Просто уверен, что всё, с мая 2019 года, протоколируется, фиксируется, и аккуратно подшивается в папочки. В пяти и более экземплярах.
Уронили Мишку на пол,
оторвали Мишке лапы,
уши срезали с башки,
клещами выдрали кишки,
вскрыли штопором глазницы,
раздробили две ключицы,
кислоты залили в пасть,
молотком по пальцам в сласть,
в черепок гвоздей набили,
топором пах зарубили,
в жопу толстый кол загнали,
и немного по пинали,
все равно его не брошу,
надо бы содрать и кожу!
Автор слов : id48072723
Якщо ні, то тут вже повинна працювати дипломатична служба. Все решта - балачки і піар
https://twitter.com/luiza4kaLova_/status/1444420161461698566 3 окт.
Интересно написанная беллетристика, но на кого автор намекает? Неужели на Лизон, свет, Богуцкую? Типа, не простила, что пренебрег нею и выбрал красивенькую Ясько.
Ссук, как жаль, что у меня нет писательского таланта. Такой сюжет пропадает.
Но, походу, мысли, что Михуила в Грузию специально выманили, не только мне приходили)
Скажу так на Міхо заб'єм і всю увагу на "вагнергейт" і офшори Зеленського!
Зараз тіп законно мотає перший строк.
Нехай спершу Вєнєдіктова справу на цього хачапурі відкриє.
Безграмотные капец.
Запрос об экстрадиции возможен, если к примеру В УКРАИНЕ есть уголовное дело на Михуила и мы просим Грузию нам его выдать.
Вот, к примеру, Грузия могда обратиться к нам с просьбой об экстрадиции. но Зеля бы на такое никогда не подписался - имидж свой бережет, ссыкун еще тот.
А вот предать человека, который Зелю к власти привел (в том числе) - это да всегда пожалуйста.
ка и Разумкова.
Как и Геруса.
Как и Данилова
как и Богдана
и то ли еще будет.