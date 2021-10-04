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Грузия (3173) МИД (6803) Саакашвили (3210) Закарашвили (1)

Задержание Саакашвили: посол Грузии побывал в МИД Украины. Об экстрадиции не говорили

Задержание Саакашвили: посол Грузии побывал в МИД Украины. Об экстрадиции не говорили

Это был первый визит Георгия Закарашвили в Министерство иностраннных дел Украины после недавнего назначения.

По словам посла, беседовали не только о Саакашвили, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Разговор был и о Саакашвили (экс-президенте Грузии Михеиле Саакашвили - ИФ), находящемся в заключении в Руставской тюрьме. Украинская сторона высказала благодарность в связи с посещением его в тюрьме украинским консулом. Я заверил, что грузинская сторона обеспечит соблюдение всех международных норм в отношении Саакашвили", - сказал посол.

"Об экстрадиции Саакашвили вообще не было разговора. Что касается заявления президента Украины, выразившего обеспокоенность в связи с задержанием украинского гражданина, то это вполне естественно и понятно", - отметил Закарашвили. Он выразил уверенность, что никаких разногласий в стратегическом партнерстве между Грузией и Украиной не будет.

Читайте: Саакашвили обещает продолжать голодовку до своего освобождения

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

Смотрите: Девушка Саакашвили, "слуга народа" Ясько: Надо ехать в Грузию. ВИДЕО

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Топ комментарии
+4
У Міхо є громадянство Грузії? Якщо так, то які питання? Громалянин Грузії затриманий на території Грузії по звинуваченню у злочинах на території Грузії....
Якщо ні, то тут вже повинна працювати дипломатична служба. Все решта - балачки і піар
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04.10.2021 20:27
+4
чем больше мужчиноподобное бабскоугодное существо тем продажнее его нутро . . . он же никогда не был откровенным с мужчинами - да ? этот совковый мажор как порутчик Ржевский все сравнивал с пианино. . . а в Одесе хотел быть Остапом Бендером. Он придурок который хочет запомниться как выскочка. . . .точно как Зеленский. . . Я думаю что зек Саакашвили не верит что он в тюрьме . А есть у него там интернет чтоб поинтересоваться что о нем думают в настоящее время. А он ничего не сделал чтобы облегчить свою судьбу. Ему не привезут бабу с Киева. Потому что есть жена и дети. Он совсем не думает что и жена к нему не приедет пока он не ответит на все ее вопросы. Жены любят задавать неудобные вопросы когда ты в полной жопе. Вот и совадение подошло до Саакашвили зек и ЗеКоманда. . .. . получается что все из ЗеКоманды - скоро будут Зеками. .. . читайте завидуйте - зеуйобки а карма над лжецами одна - ****** вам всем незабаром.
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04.10.2021 21:01
+3
На Вагнергейт Порошенко четыреждыуклонист-главнокомандующий с начальником СБУ лейтенантом Бакановым ответил Саакашвилигейтом.Премьер Грузии Гарибашвили благодарит Киев за сотрудничество в деле задержания Саакашвили .
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04.10.2021 20:24
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На Вагнергейт Порошенко четыреждыуклонист-главнокомандующий с начальником СБУ лейтенантом Бакановым ответил Саакашвилигейтом.Премьер Грузии Гарибашвили благодарит Киев за сотрудничество в деле задержания Саакашвили .
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04.10.2021 20:24 Ответить
Ни кто не забыт. Ни, что не забыто.
Просто уверен, что всё, с мая 2019 года, протоколируется, фиксируется, и аккуратно подшивается в папочки. В пяти и более экземплярах.
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04.10.2021 20:27 Ответить

Уронили Мишку на пол,
оторвали Мишке лапы,
уши срезали с башки,
клещами выдрали кишки,
вскрыли штопором глазницы,
раздробили две ключицы,
кислоты залили в пасть,
молотком по пальцам в сласть,
в черепок гвоздей набили,
топором пах зарубили,
в жопу толстый кол загнали,
и немного по пинали,
все равно его не брошу,
надо бы содрать и кожу!

Автор слов : id48072723
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04.10.2021 20:38 Ответить
абы пару кораблей сидельцу не забыли...
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04.10.2021 20:25 Ответить
Ээээ, генацвале, какие сосны, ему там, в колонии, обеспечены подарки на 8 марта.
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04.10.2021 20:26 Ответить
та не,я не про то...жаргон наркош иной..
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04.10.2021 20:31 Ответить
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04.10.2021 20:33 Ответить
Какая нах экстрадиция? Ежели оно считает себя гражданином Украины, то должно отсидеть там, за незаконное пересечение границы и вмешательство в проведение выборов. А уж потом, с чистой там совестью, пожалте к нам, на кичу, за незаконное пересечение границы.
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04.10.2021 20:25 Ответить
У Міхо є громадянство Грузії? Якщо так, то які питання? Громалянин Грузії затриманий на території Грузії по звинуваченню у злочинах на території Грузії....
Якщо ні, то тут вже повинна працювати дипломатична служба. Все решта - балачки і піар
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04.10.2021 20:27 Ответить
был карльсон, который живет на крыше, стал карльсон, которого упекли в подвал
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04.10.2021 20:31 Ответить
Михо нам нужен если только его на Дерьмака поменять. А еще лучше на зеледента, он так от всего устал что постоянно хочет отдохнуть. Тихая одиночка в солнечной Грузии самое то будет.
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04.10.2021 20:39 Ответить
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04.10.2021 20:41 Ответить
Луиза Чкалова@luiza4kaLova_

https://twitter.com/luiza4kaLova_/status/1444420161461698566 3 окт.



Интересно написанная беллетристика, но на кого автор намекает? Неужели на Лизон, свет, Богуцкую? Типа, не простила, что пренебрег нею и выбрал красивенькую Ясько.
Ссук, как жаль, что у меня нет писательского таланта. Такой сюжет пропадает.
Но, походу, мысли, что Михуила в Грузию специально выманили, не только мне приходили)
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04.10.2021 20:42 Ответить
Міхо - відволікаючий маневр, піар шум, або заглушити скандал "вагнергейту" .
Скажу так на Міхо заб'єм і всю увагу на "вагнергейт" і офшори Зеленського!
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04.10.2021 20:43 Ответить
чем больше мужчиноподобное бабскоугодное существо тем продажнее его нутро . . . он же никогда не был откровенным с мужчинами - да ? этот совковый мажор как порутчик Ржевский все сравнивал с пианино. . . а в Одесе хотел быть Остапом Бендером. Он придурок который хочет запомниться как выскочка. . . .точно как Зеленский. . . Я думаю что зек Саакашвили не верит что он в тюрьме . А есть у него там интернет чтоб поинтересоваться что о нем думают в настоящее время. А он ничего не сделал чтобы облегчить свою судьбу. Ему не привезут бабу с Киева. Потому что есть жена и дети. Он совсем не думает что и жена к нему не приедет пока он не ответит на все ее вопросы. Жены любят задавать неудобные вопросы когда ты в полной жопе. Вот и совадение подошло до Саакашвили зек и ЗеКоманда. . .. . получается что все из ЗеКоманды - скоро будут Зеками. .. . читайте завидуйте - зеуйобки а карма над лжецами одна - ****** вам всем незабаром.
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04.10.2021 21:01 Ответить
Що за дурня,яка екстрадиція ? Це форма міжнародної співпраці,при якій злочинець,що переховується в іншій країні,видається в країну ,за законами якої той вчинив злочин і розшукується.
Зараз тіп законно мотає перший строк.
Нехай спершу Вєнєдіктова справу на цього хачапурі відкриє.
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04.10.2021 21:34 Ответить
https://youtu.be/Nx4uNtx2Rjg https://youtu.be/Nx4uNtx2Rjg
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04.10.2021 21:57 Ответить
Саак редкое гавно пусть сидит тварь поганая
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04.10.2021 21:59 Ответить
наши журналисты тупые донельзя. Это они ему вопрос видимо задали - был ли разговор о возможной экстрадиции Михуила в Украину?
Безграмотные капец.
Запрос об экстрадиции возможен, если к примеру В УКРАИНЕ есть уголовное дело на Михуила и мы просим Грузию нам его выдать.
Вот, к примеру, Грузия могда обратиться к нам с просьбой об экстрадиции. но Зеля бы на такое никогда не подписался - имидж свой бережет, ссыкун еще тот.
А вот предать человека, который Зелю к власти привел (в том числе) - это да всегда пожалуйста.
ка и Разумкова.
Как и Геруса.
Как и Данилова
как и Богдана
и то ли еще будет.
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04.10.2021 22:07 Ответить
Закон бумеранга будет.
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04.10.2021 22:53 Ответить
Пусть Клоун отправит в Грузию наших разведчиков, которые чавуза из Молдовы украли. Они Михо тушкой или чучелом, но в Украину вернут для дальнейших приключений на нашу голову.
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04.10.2021 23:09 Ответить
 
 