Задержание Саакашвили: посол Грузии побывал в МИД Украины. Об экстрадиции не говорили

Это был первый визит Георгия Закарашвили в Министерство иностраннных дел Украины после недавнего назначения.

По словам посла, беседовали не только о Саакашвили, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Разговор был и о Саакашвили (экс-президенте Грузии Михеиле Саакашвили - ИФ), находящемся в заключении в Руставской тюрьме. Украинская сторона высказала благодарность в связи с посещением его в тюрьме украинским консулом. Я заверил, что грузинская сторона обеспечит соблюдение всех международных норм в отношении Саакашвили", - сказал посол.

"Об экстрадиции Саакашвили вообще не было разговора. Что касается заявления президента Украины, выразившего обеспокоенность в связи с задержанием украинского гражданина, то это вполне естественно и понятно", - отметил Закарашвили. Он выразил уверенность, что никаких разногласий в стратегическом партнерстве между Грузией и Украиной не будет.

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Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

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