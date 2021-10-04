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ДТП (7453) Киев (24763) судья (2630) штраф (1263)

Судью Майдана Колегаеву, которая пьяной на Audi врезалась в электроопору, оштрафовали на 850 грн

Судью Майдана Колегаеву, которая пьяной на Audi врезалась в электроопору, оштрафовали на 850 грн

Суд признал судью Деснянского райсуда Киева Светлану Колегаеву виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшем повреждение улицы в результате ДТП.

Такое решение принял судья Оболонского райсуда Киева Сергей Родионов 4 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Watchers.

"Светлана Колегаева - действующая судья Деснянского суда Киева. Она известна тем, что во время Революции Достоинства выбирала меры протестующим, одного из которых посадила на 30 дней в СИЗО", - отмечается в сообщении.

На суде Колегаева отсутствовала, так как рассматривала неотложные ходатайства. В письменных показаниях она утверждала, что не нарушала правил, а авария произошла якобы из-за технической неисправности авто.

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Адвокат Колегаевой просила суд назначить судебно-техническую экспертизу касательно исправности авто своей подзащитной, а также получить записи с нагрудных камер патрульных полицейских, которые приехали на место ДТП. Суд отказал, заявив, что защита затягивает рассмотрение дела.

Колегаеву признали виновной по статье 124 Кодекса об административных правонарушениях и назначили 850 гривен штрафа. Адвокат судьи заявила, что будет обжаловать решение суда.

Отдельно продолжает слушаться дело по статье 130 КУоАП (управление автомобилем в состоянии опьянения). Максимальное наказание по статье - штраф до 10,8 тысячи гривен и лишение водительских прав на год.

После задержания патрульными Колегаева отказывалась проходить тест на алкоголь на месте, поэтому ее направили в больницу. Позже первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сообщил: врачи подтвердили, что судья была в нетрезвом состоянии.

Также читайте: На судью Колегаеву, устроившую в июле пьяное ДТП в Киеве, составлен админпротокол за вождение в нетрезвом виде, - Билошицкий

Напомним, 21 июля автомобиль Audi, за рулем которого сидела судья, выехал на тротуар, протаранил электроопору и врезался в дерево в Оболонском районе Киева. Никто из прохожих не пострадал. 22 июля министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что это дело "не замнут".

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Топ комментарии
+41
Це не суддя, а повія якогось судді рангом повище
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04.10.2021 20:27
+32
странно,шо электроопоре вышак не втулили...
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04.10.2021 20:27
+28
окуительное наказание! вот он самый гуманный, справедливый суд в мире! Суки судьи - будьте вы прокляты до тысячного колдена!
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04.10.2021 20:27
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Це не суддя, а повія якогось судді рангом повище
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04.10.2021 20:27 Ответить
Дивні у жінок уявлення про зовнішність повій...
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04.10.2021 20:28 Ответить
Може і про стать )
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04.10.2021 20:38 Ответить
А повия это кто?
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04.10.2021 20:41 Ответить
Дати словника ?
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04.10.2021 20:46 Ответить
Опишите своими словами .Я пойму .
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04.10.2021 20:51 Ответить
Зеленський
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04.10.2021 20:53 Ответить
Вован, з огляду на те, як і куди рухається твоя кар'єра, псувати стосунки з українськими суддями тобі не з руки, так що задумайся
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04.10.2021 21:03 Ответить
Это Олег Петрович ed2c8e0a ! Теперь понятно?!
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04.10.2021 21:09 Ответить
"тот даун даже на шлюху не тянет. Такая себе клавиша.
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04.10.2021 21:13 Ответить
Ну і харя...
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04.10.2021 20:27 Ответить
странно,шо электроопоре вышак не втулили...
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04.10.2021 20:27 Ответить
окуительное наказание! вот он самый гуманный, справедливый суд в мире! Суки судьи - будьте вы прокляты до тысячного колдена!
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04.10.2021 20:27 Ответить
Нормальне покарання за пошкодження вуличного майна.
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04.10.2021 20:30 Ответить
ну вы знаете, стоимость сьолба гораздо выше, а если еще прибавить его демонтаж, монтаж, то сумма кругленькая выйдет!
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04.10.2021 20:51 Ответить
Ви експерт по пошкодження стовпів в ДТП? Який досвід маєте?
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04.10.2021 20:58 Ответить
Если бы ты хоть раз пытался на даче забор отремонтировать, то знал бы порядок цен на маленький бетонный столбик.
И представлял, сколько может стоить столб в пять раз больший!
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04.10.2021 21:03 Ответить
Ти ще один експерт?
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04.10.2021 21:04 Ответить
Да, эксперт!
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04.10.2021 21:09 Ответить
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04.10.2021 21:09 Ответить
Ви щось про страховку чули, придурки?
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04.10.2021 21:06 Ответить
Страховки на штрафы не распространяются, придурок.
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04.10.2021 21:10 Ответить
Ну так. За версією найвеличнійВшивого, звичайне ДТП, нікого ж не вбила.
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04.10.2021 20:52 Ответить
А є вбиті? Де це є в тексті новини?
Як ви вже остогидли, хайпожери цілодобові,,,
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04.10.2021 21:00 Ответить
Чим ця ситуація відрізняється від ситуації з бухим трухіним? Лише тим, що у того постраждало 4 дорослих і 2 дітей.
І навіть в такій ситуації найвеличніВший не бачить нічого страшного. Звичайне ДТП.
А ця ситуація, з бухою суддею і стовпом, й уваги не варта. За кишенькової судової влади.
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04.10.2021 21:11 Ответить
Зэбанат глибока ваза))))
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04.10.2021 21:27 Ответить
Столб не остался должен? Почему?
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04.10.2021 20:28 Ответить
Та яка там справа? Пяні патрульні збили опору, а на суддю намагаються спихнути. Не вийде. Апеляція розставить крапки . . .
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04.10.2021 20:28 Ответить
на ауди? в электроопору? уж лучше бы в трамвай стоячий или под ковш экскаватора🤣
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04.10.2021 20:29 Ответить
Вот так и выглядит справедливость.У нас.А вы говорите Врадиевка.
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04.10.2021 20:30 Ответить
що ше потрібно???

ці судді усі продажні, доки їх не почнуть судити по закони- вони будуть БЕЗКАРНІ!

Закон потрібен один- "ЗАКОН ЛІНЧА"
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04.10.2021 20:32 Ответить
Это примерно 0,5% её оклада, очень жестоко.
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04.10.2021 20:35 Ответить
Какая отвратительная рожа!
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04.10.2021 20:36 Ответить
Вона і на фото бухая в хлам. Це її постійна життєва позиція
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04.10.2021 20:38 Ответить
за пьянку 850 грн?
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04.10.2021 20:41 Ответить
Её пьяной не признали .
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04.10.2021 20:43 Ответить
Позже первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сообщил: врачи подтвердили, что судья была в нетрезвом состоянии.

а это что значит?
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04.10.2021 20:45 Ответить
Значит что была пьяная , но справку " потеряли " . Но вообще робота судьи Серёжки Родионова топорная . По логике долждны улететь с должности судей это как минимум .
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04.10.2021 20:50 Ответить
А потом они удивляются почему люди так не любят судейскую мразоту.
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04.10.2021 20:41 Ответить
Так судебная реформа уже прошла или ещё не начиналась ?
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04.10.2021 20:45 Ответить
Сейчас сварганят дело что это пьяный столб переходил дорогу в неустановленном месте, а судья не бухая была, а остановилась возле перехода старушку через дорогу перевести.
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04.10.2021 20:45 Ответить
варвары! что ж вы над бабой.... пардон - женщиной издеваетесь?
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04.10.2021 20:49 Ответить
Тю...
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04.10.2021 20:49 Ответить
Странно, решение несправедливое! Автомобилем управлял автопилот, а она спала на заднем сидении. Трухин подтвердит, сам был в аналогичной ситуации.
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04.10.2021 20:51 Ответить
- Пока ты в своей Пенсильвании коровам хвосты крутил, следствие установило, что мертвецки пьяный Порошенко сбил Трухина на пешеходном переходе в его собственной квартире на глазах у жены, а жену, в свою очередь, изнасиловал на глазах у детей. Знаешь, что Порошенко потом сделал с братом Трухина? Джерело:
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04.10.2021 22:24 Ответить
Сам Порох не подюжал бы, без Кровавого Пастора и Боевого Кролика там также не обошлося.
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05.10.2021 06:58 Ответить
Судебная реформа в действии. А у нас что за пьянку можно 850 грн. отделаться?
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04.10.2021 20:56 Ответить
дивлячись кому - от привілейованому класу можна ...
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04.10.2021 21:00 Ответить
У нас навіть можна коментувати сам заголовок, а не текст новини.
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04.10.2021 21:02 Ответить
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04.10.2021 20:59 Ответить
так и читается в облик оморале этой крале - а нифига мне не будет.... отвяньте, злыдни!
правда?
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04.10.2021 21:19 Ответить
Это она такая красавица уже после удара в столб?
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04.10.2021 23:02 Ответить
Це вже на слідуючий день. А тоді ще краща була
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05.10.2021 10:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-KH3k5fDJQs благодарность объявить, что ли...
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04.10.2021 20:59 Ответить
мама дорогая---какие глазки!? Там даже цену видно в глазках таких. Не сильно дорого кстати. Хотелось бы конечно что бы в мантии одета была---и больше ничего другого при этом.
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04.10.2021 21:02 Ответить
Ай-яй-яй, да что же так строго? Практически оставили голой и босой....
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04.10.2021 21:06 Ответить
Присудили откровенные КОПЕЙКИ штрафа.
А для судьи вообще невидимая сумма.
(она может и купюр меньше 1000 в руках лет пять не держала)
Так она ещё и набирается наглости опротестовывать такое решение суда!!!
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04.10.2021 21:06 Ответить
она ещё и набирается наглости опротестовывать такое решение суда!!!
- звісно , оскільки нахабство - це їхня суть , а совісті там і на копійку нема ... Справа в тому , що навіть такий штраф може бути приводом позбавити її судівської посади , тобто - відсунути від корита ...
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04.10.2021 21:18 Ответить
власне, бо для цієї лохудри 850 грн штрафу як для нас 30 коп
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04.10.2021 21:20 Ответить
та шо ж ви за звірі такі?
нелюди!
звідки в бідної жінки такі гроші???
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04.10.2021 21:16 Ответить
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04.10.2021 21:37 Ответить
а вот если бы каждому разрешили купить машину, то столбов бы уже не осталось
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04.10.2021 21:16 Ответить
какая отвратительная рожа (с)
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04.10.2021 21:20 Ответить
ну что, стареющая алкашка-проститутка вполне довольна
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04.10.2021 21:22 Ответить
Интересно, были сдучаи, когда такую судью-про********* сажали в СИЗО и она там от отчаяния и угрызений совести повесилась？
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04.10.2021 21:27 Ответить
Ну,мля, а мій товариш також "в"Їхав" у електрстовп. Злякався за собаку,що вискочила йому просто під колеса, ну і "вивернув" кермо. Так оштрафували на 3,5 тис.грн. Мусив виплатити. А суддя що, по робочим дням судить,а по вихідним попід церквою стоїть із протягнутою рукою від бідності,чи що?
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04.10.2021 21:28 Ответить
У этой мрази на мордк написано, что она алкоголичка со стажем!!
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04.10.2021 21:30 Ответить
А чи не похер что она судья? Зачем на этом внимание акцентировать и говорить про якобы несправедливость из-за ее статуса? Та *** любого бухаря ждет копеечный штраф и суд, где скорей всего заберут права(если никто физически не пострадал). И не важно грузчик ты или олигарх, наказание одно, и оно не существенное. Просто нет суровых наказаний у нас в Украине, потому бухари ездили и будут ездить. А поймают, потом можно и без прав ездить авось пронесет, ибо нашее авось это сила.
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04.10.2021 21:34 Ответить
это у вас, казламордый кацап - все надежда на авось. Не путай свою расейскую ********** с нашей Украиной!
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05.10.2021 01:27 Ответить
Аплодирую стоя
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04.10.2021 21:35 Ответить
Так она же полный неадекватный дыбилоид на рожу, что же это творится в стране ,как такие выродки вообще могут существовать
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04.10.2021 21:39 Ответить
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04.10.2021 21:44 Ответить
У неё одна заправка машины обходится дороже.
А сколько стоит привести в порядок электроопору ?
Или она должна во время бури упасть и убить кучу народа током ?
Сколько заплатила электропора нашему самому честному
шиддовскому суду :?
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04.10.2021 21:46 Ответить
опору в дупу такой судьихи
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04.10.2021 21:50 Ответить
до дупи їй ту опору?
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04.10.2021 22:30 Ответить
НУ ЦЕ ПРОСТО ЯКАСЬ ХРЕНЬ СОБАЧА!
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04.10.2021 22:38 Ответить
Ну так хто ж своїх наказує. Все, Україну розвалюють. Владу захопили олігархи.
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04.10.2021 22:53 Ответить
Зеленский стараеЦЦа... и уже 2,5 года "реформирует" суды...еще 2,5 года "реформирования" и даже названия от страны не останется ...
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04.10.2021 23:04 Ответить
Судьи Зеленского и нас, пока, успешно навозом забрасывают. Кремль, олигархи... вот главная угроза. Лично знал судью, не стеснялась рассказывать что берет взятки, но честно берет.
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04.10.2021 23:36 Ответить
Сосна корабельная
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04.10.2021 23:36 Ответить
Жаль это животное там и не сдохло.
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05.10.2021 01:09 Ответить
****, краще б ця мразота повісилась на електричних опорах, **** помийна.
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05.10.2021 01:31 Ответить
Серьёзный штраф... Стоимость чашечки кофе с бисквитом, в не самом дорогом ресторане...
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05.10.2021 08:16 Ответить
Почему не присудили штраф за повреждение дерева и компенсацию замены электроопоры?
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05.10.2021 09:29 Ответить
 
 