Судью Майдана Колегаеву, которая пьяной на Audi врезалась в электроопору, оштрафовали на 850 грн
Суд признал судью Деснянского райсуда Киева Светлану Колегаеву виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшем повреждение улицы в результате ДТП.
Такое решение принял судья Оболонского райсуда Киева Сергей Родионов 4 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Watchers.
"Светлана Колегаева - действующая судья Деснянского суда Киева. Она известна тем, что во время Революции Достоинства выбирала меры протестующим, одного из которых посадила на 30 дней в СИЗО", - отмечается в сообщении.
На суде Колегаева отсутствовала, так как рассматривала неотложные ходатайства. В письменных показаниях она утверждала, что не нарушала правил, а авария произошла якобы из-за технической неисправности авто.
Адвокат Колегаевой просила суд назначить судебно-техническую экспертизу касательно исправности авто своей подзащитной, а также получить записи с нагрудных камер патрульных полицейских, которые приехали на место ДТП. Суд отказал, заявив, что защита затягивает рассмотрение дела.
Колегаеву признали виновной по статье 124 Кодекса об административных правонарушениях и назначили 850 гривен штрафа. Адвокат судьи заявила, что будет обжаловать решение суда.
Отдельно продолжает слушаться дело по статье 130 КУоАП (управление автомобилем в состоянии опьянения). Максимальное наказание по статье - штраф до 10,8 тысячи гривен и лишение водительских прав на год.
После задержания патрульными Колегаева отказывалась проходить тест на алкоголь на месте, поэтому ее направили в больницу. Позже первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сообщил: врачи подтвердили, что судья была в нетрезвом состоянии.
Напомним, 21 июля автомобиль Audi, за рулем которого сидела судья, выехал на тротуар, протаранил электроопору и врезался в дерево в Оболонском районе Киева. Никто из прохожих не пострадал. 22 июля министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что это дело "не замнут".
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И представлял, сколько может стоить столб в пять раз больший!
Як ви вже остогидли, хайпожери цілодобові,,,
І навіть в такій ситуації найвеличніВший не бачить нічого страшного. Звичайне ДТП.
А ця ситуація, з бухою суддею і стовпом, й уваги не варта. За кишенькової судової влади.
ці судді усі продажні, доки їх не почнуть судити по закони- вони будуть БЕЗКАРНІ!
Закон потрібен один- "ЗАКОН ЛІНЧА"
а это что значит?
правда?
А для судьи вообще невидимая сумма.
(она может и купюр меньше 1000 в руках лет пять не держала)
Так она ещё и набирается наглости опротестовывать такое решение суда!!!
- звісно , оскільки нахабство - це їхня суть , а совісті там і на копійку нема ... Справа в тому , що навіть такий штраф може бути приводом позбавити її судівської посади , тобто - відсунути від корита ...
нелюди!
звідки в бідної жінки такі гроші???
А сколько стоит привести в порядок электроопору ?
Или она должна во время бури упасть и убить кучу народа током ?
Сколько заплатила электропора нашему самому честному
шиддовскому суду :?