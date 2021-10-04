Судью Майдана Колегаеву, которая пьяной на Audi врезалась в электроопору, оштрафовали на 850 грн

Суд признал судью Деснянского райсуда Киева Светлану Колегаеву виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшем повреждение улицы в результате ДТП.

Такое решение принял судья Оболонского райсуда Киева Сергей Родионов 4 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Watchers.

"Светлана Колегаева - действующая судья Деснянского суда Киева. Она известна тем, что во время Революции Достоинства выбирала меры протестующим, одного из которых посадила на 30 дней в СИЗО", - отмечается в сообщении.

На суде Колегаева отсутствовала, так как рассматривала неотложные ходатайства. В письменных показаниях она утверждала, что не нарушала правил, а авария произошла якобы из-за технической неисправности авто.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судью из Мукачево приговорили к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества за взятку в 2 тыс. грн, - САП

Адвокат Колегаевой просила суд назначить судебно-техническую экспертизу касательно исправности авто своей подзащитной, а также получить записи с нагрудных камер патрульных полицейских, которые приехали на место ДТП. Суд отказал, заявив, что защита затягивает рассмотрение дела.

Колегаеву признали виновной по статье 124 Кодекса об административных правонарушениях и назначили 850 гривен штрафа. Адвокат судьи заявила, что будет обжаловать решение суда.

Отдельно продолжает слушаться дело по статье 130 КУоАП (управление автомобилем в состоянии опьянения). Максимальное наказание по статье - штраф до 10,8 тысячи гривен и лишение водительских прав на год.

После задержания патрульными Колегаева отказывалась проходить тест на алкоголь на месте, поэтому ее направили в больницу. Позже первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сообщил: врачи подтвердили, что судья была в нетрезвом состоянии.

Также читайте: На судью Колегаеву, устроившую в июле пьяное ДТП в Киеве, составлен админпротокол за вождение в нетрезвом виде, - Билошицкий

Напомним, 21 июля автомобиль Audi, за рулем которого сидела судья, выехал на тротуар, протаранил электроопору и врезался в дерево в Оболонском районе Киева. Никто из прохожих не пострадал. 22 июля министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что это дело "не замнут".