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Новости Репрессии в Беларуси
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За комментарии в соцсетях к новости от убийстве КГБ-шника в Беларуси задержано 116 человек, - правозащитники

За комментарии в соцсетях к новости от убийстве КГБ-шника в Беларуси задержано 116 человек, - правозащитники

С 29 сентября по 1 октября в Беларуси задержали 116 человек из-за комментариев о гибели минчанина Андрея Зельцера и сотрудника КГБ.

Об этом сообщил правозащитный центр "Вясна", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Людей задерживают по статьям об оскорблении представителя власти (статья 369 УК) и разжигании социальной розни (статья 130). В МВД Беларуси заявили, что "установили" более 200 человек, оставивших "оскорбительные комментарии".

Правозащитникам известны имена 116 человек, но цифра постоянно меняется. По их данным, большинство задержанных не вышло на свободу спустя 72 часа после задержания, родственники части из них до сих пор не знают местонахождение своих близких.

Также читайте: Около 50 человек задержали в Беларуси за комменты в соцсетях к новости об убийстве КГБ-шника

Из-за материала о Зельцере в стране заблокировали сайт "Комсомольской правды в Беларуси": в нем одна из одноклассниц айтишника хорошо о нем отзывалась. Автором этой заметки является журналист Геннадий Можейко, которого задержали и поместили в изолятор на Окрестина в Минске. Он также проходит подозреваемым по статьям о разжигании ненависти (статья 130 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369).

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 28 сентября белорусские провластные СМИ опубликовали видео того, как минский айтишник застрелил ворвавшегося в его квартиру сотрудника КГБ и тоже был застрелен. 30 сентября в Киеве состоялся вечер памяти погибшего айтишника - Андрея Зельцера.

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Топ комментарии
+12
Какая же там ранимая власть! Прямо как гимназисточки.
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04.10.2021 20:59
+12
Квіти вже збирають?
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04.10.2021 21:03
+9
мож теперь поймут,шо рогатка круче клавиатуры...
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04.10.2021 20:59
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Правила форума Совет форумчан
Какая же там ранимая власть! Прямо как гимназисточки.
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04.10.2021 20:59 Ответить
мож теперь поймут,шо рогатка круче клавиатуры...
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04.10.2021 20:59 Ответить
Не поймут. "Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков" (с). Там болото.
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04.10.2021 22:00 Ответить
просто тётки ихние тяжёлые на подъём...
а хлопы просто никакие...
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04.10.2021 22:04 Ответить
И все сидят в кацапском зомбо-тв. А Их каналы - копии кацапских.
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04.10.2021 22:08 Ответить
не наше дело,хай сами расхлёбывают...мыж не кацапы кругом свой шнобак совать..
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04.10.2021 22:14 Ответить
Согласно нормам международного права нарушение прав человека не является внутренним делом страны.

А причина наличия такой нормы международного права - в предотвращении проблем. Если в стране нарушаются права человека, то рано или поздно это коснётся других стран. Либо в виде потока беженцев, платить за что придётся налогоплательщикам (см. Сирия, к примеру), либо одуревший от безнаказанности дома диктатор захочет стать "Владычицей морскою" и полезет драться к соседям (как, например, Гитлер, Сталин, Хусейн, путин и так далее).

Так что "не наше дело" - неправильная политика. Неадекватных надо утихомиривать. Планета Земля - это как многоквартирный дом. Если кто-то в подвале взрывчатку заложил по приколу, или лупит несущую стену, или поджигает свою квартиру, плохо же в результате всем будет . . .
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04.10.2021 22:23 Ответить
хорошо бы это каждому жыдоугробуряту на лобешнике набить тупой иглой...
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04.10.2021 22:26 Ответить
та бацка может сажать не тока бульбу, зато зеля лучше грает на рояле
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04.10.2021 21:01 Ответить
А спам у многих не открывается.Знал?😂🌷×××
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04.10.2021 21:46 Ответить
Тебя заспамили потому что ты х-ю несёшь на суржике, иди прогуляйся и заходи на второй круг
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04.10.2021 21:48 Ответить
терпилы
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04.10.2021 21:02 Ответить
При Сталіні за анекдоти та використані "за призначенням" газети портретом вождя садили, тепер в Білорусі за пости і лайки🙁
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04.10.2021 21:03 Ответить
Матка Боска! Єжов ,мабуть, у могилі нервово закурив від заздрощів.
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04.10.2021 21:56 Ответить
Квіти вже збирають?
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04.10.2021 21:03 Ответить
да, это не ссср, это гораздо хуже - начальник ***** и под*****вщик колхозный председатель...
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04.10.2021 21:07 Ответить
А холуй завжди "крутіший" за свого пана у сенсі покараннь подібних собі.
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04.10.2021 21:58 Ответить
Все нормально,чего хотели то и получили.
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04.10.2021 21:19 Ответить
гестапо и чучхе отдыхает в стороне
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04.10.2021 21:24 Ответить
Непорядок.

Пора бы уже за мыслепреступление сажать!

Прол не может не любить Большого картопляного брата!
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04.10.2021 21:37 Ответить
Путло и Лука это два фашистких режима
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04.10.2021 21:39 Ответить
Как далеко от Зельцера до Зеленского...
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04.10.2021 21:44 Ответить
почему в "сбодной" белоруси и рашке сажают людей за сообщения в соц сетях
а в "фашисткой" Украине с хунтой такого нет?

"заметка, где о нем хорошо отзывались"
а как о нем можно было плохо отзываться?
человек в EPAM работал, это не оформлять протоколы задержания в ментовке
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04.10.2021 21:55 Ответить
Зеленский строит в Украине диктатуру намного более жесткую.
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04.10.2021 22:02 Ответить
це мабуть неможливо. згадайте хама.
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04.10.2021 22:23 Ответить
Зе в своїй допомозі воровитому олігарху давно перещеголяв хама. І що?
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26.11.2021 11:39 Ответить
хам хотів бути єдиним олігархом...на цьому тернистому шляху його і підбили.
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26.11.2021 11:58 Ответить
А тобі за ВПНом з ольгіно видніше? Так?
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05.10.2021 07:31 Ответить
а в 14м они говорили что так и надо нам, что у нас война... это бумеранг
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04.10.2021 22:18 Ответить
Різні люди - різне говорили. Не узагальнюйте. Білоруси були на Майдані і є серед добровольців
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04.10.2021 23:22 Ответить
А ще більше біларусів серед тих хто стріляє в нашу сторону.
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26.11.2021 11:42 Ответить
а я казав білорусам не на цензорі боротись треба , а палити автозаки і катівні та бити ментів .
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04.10.2021 23:05 Ответить
_Поняли что такое диктатура и тоталитарный строй? Так вот то же самое в турборежиме прямо сейчас организовывают зельные упыри. Ясно вам, тормоза?!
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04.10.2021 23:09 Ответить
Кто меняет свободу на хлеб - теряет и то, и другое.
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04.10.2021 23:12 Ответить
А вот если бы у этих 116 человек были в руках ружья ?
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05.10.2021 05:02 Ответить
 
 