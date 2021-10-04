За комментарии в соцсетях к новости от убийстве КГБ-шника в Беларуси задержано 116 человек, - правозащитники
С 29 сентября по 1 октября в Беларуси задержали 116 человек из-за комментариев о гибели минчанина Андрея Зельцера и сотрудника КГБ.
Об этом сообщил правозащитный центр "Вясна", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Людей задерживают по статьям об оскорблении представителя власти (статья 369 УК) и разжигании социальной розни (статья 130). В МВД Беларуси заявили, что "установили" более 200 человек, оставивших "оскорбительные комментарии".
Правозащитникам известны имена 116 человек, но цифра постоянно меняется. По их данным, большинство задержанных не вышло на свободу спустя 72 часа после задержания, родственники части из них до сих пор не знают местонахождение своих близких.
Из-за материала о Зельцере в стране заблокировали сайт "Комсомольской правды в Беларуси": в нем одна из одноклассниц айтишника хорошо о нем отзывалась. Автором этой заметки является журналист Геннадий Можейко, которого задержали и поместили в изолятор на Окрестина в Минске. Он также проходит подозреваемым по статьям о разжигании ненависти (статья 130 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369).
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 28 сентября белорусские провластные СМИ опубликовали видео того, как минский айтишник застрелил ворвавшегося в его квартиру сотрудника КГБ и тоже был застрелен. 30 сентября в Киеве состоялся вечер памяти погибшего айтишника - Андрея Зельцера.
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а хлопы просто никакие...
А причина наличия такой нормы международного права - в предотвращении проблем. Если в стране нарушаются права человека, то рано или поздно это коснётся других стран. Либо в виде потока беженцев, платить за что придётся налогоплательщикам (см. Сирия, к примеру), либо одуревший от безнаказанности дома диктатор захочет стать "Владычицей морскою" и полезет драться к соседям (как, например, Гитлер, Сталин, Хусейн, путин и так далее).
Так что "не наше дело" - неправильная политика. Неадекватных надо утихомиривать. Планета Земля - это как многоквартирный дом. Если кто-то в подвале взрывчатку заложил по приколу, или лупит несущую стену, или поджигает свою квартиру, плохо же в результате всем будет . . .
Пора бы уже за мыслепреступление сажать!
Прол не может не любить Большого картопляного брата!
а в "фашисткой" Украине с хунтой такого нет?
"заметка, где о нем хорошо отзывались"
а как о нем можно было плохо отзываться?
человек в EPAM работал, это не оформлять протоколы задержания в ментовке