Российские наемники из ЧВК Вагнера совершали военные преступления в Ливии, - доклад ООН

Все стороны вооруженного конфликта в Ливии, включая российских наемников, много раз нарушали права человека, некоторые из нарушений могут квалифицироваться как военные преступления или преступления против человечности.

К таким выводам пришла независимая расследовательская миссия, которая была направлена в Ливию под эгидой совета ООН по правам человека, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Доклад миссии будет представлен 7 октября в Женеве, его основное содержание стало известным сегодня. Авторами составлен также список лиц, которые могут быть привлечены к ответственности за совершенные преступления, он, однако, пока остается засекреченным.

В докладе утверждается, что российские наемники из так называемой "ЧВК Вагнера", поддерживавшие одну из сторон ливийского конфликта, по всей видимости, совершали военные преступления, в том числе расстреливали пленных. Также наемники устанавливали мины, на которых впоследствии подрывались мирные жители. Информация о минных полях содержалась на планшете, вероятно, забытом при отступлении бойцами ЧВК. О нем ранее сообщала британская пресса.

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В таких преступлениях, как пытки пленных и убийства мирных жителей, по данным расследователей, виновны как Ливийская национальная армия генерала Халифы Хафтара, на стороне которой сражались россияне, так и отряды международно признанного правительства в Триполи.

Гражданская война в Ливии началась в 2011 году - вначале на фоне восстания против диктатора Муаммара Каддафи, а после его свержения уже между различными фракциями его противников. Сейчас в стране достигнуто соглашение о прекращении огня и сформировано временное правительство, в декабре должны пройти выборы президента.

Официальная Москва отрицает, что в боях в Ливии участвовали российские наемники, в то время как многочисленные свидетельства указывают на то, что они, по крайней мере, присутствовали в стране и оказывали поддержку войскам Хафтара.