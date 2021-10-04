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Ливия (674) ООН (4053) ЧВК Вагнер (1326) военные преступления (1371)

Российские наемники из ЧВК Вагнера совершали военные преступления в Ливии, - доклад ООН

Российские наемники из ЧВК Вагнера совершали военные преступления в Ливии, - доклад ООН

Все стороны вооруженного конфликта в Ливии, включая российских наемников, много раз нарушали права человека, некоторые из нарушений могут квалифицироваться как военные преступления или преступления против человечности.

К таким выводам пришла независимая расследовательская миссия, которая была направлена в Ливию под эгидой совета ООН по правам человека, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Доклад миссии будет представлен 7 октября в Женеве, его основное содержание стало известным сегодня. Авторами составлен также список лиц, которые могут быть привлечены к ответственности за совершенные преступления, он, однако, пока остается засекреченным.

В докладе утверждается, что российские наемники из так называемой "ЧВК Вагнера", поддерживавшие одну из сторон ливийского конфликта, по всей видимости, совершали военные преступления, в том числе расстреливали пленных. Также наемники устанавливали мины, на которых впоследствии подрывались мирные жители. Информация о минных полях содержалась на планшете, вероятно, забытом при отступлении бойцами ЧВК. О нем ранее сообщала британская пресса.

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В таких преступлениях, как пытки пленных и убийства мирных жителей, по данным расследователей, виновны как Ливийская национальная армия генерала Халифы Хафтара, на стороне которой сражались россияне, так и отряды международно признанного правительства в Триполи.

Гражданская война в Ливии началась в 2011 году - вначале на фоне восстания против диктатора Муаммара Каддафи, а после его свержения уже между различными фракциями его противников. Сейчас в стране достигнуто соглашение о прекращении огня и сформировано временное правительство, в декабре должны пройти выборы президента.

Официальная Москва отрицает, что в боях в Ливии участвовали российские наемники, в то время как многочисленные свидетельства указывают на то, что они, по крайней мере, присутствовали в стране и оказывали поддержку войскам Хафтара.

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Топ комментарии
+6
Там просто не було найвеличнішого, який би подзвонив і попередив ФСБ... Як би воно не називалося (КДБ Бєлоруссії, ФСБ РФ чи влада Лівії)
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04.10.2021 21:03
+6
Поплачьтесь в воротник импотенты несчастные!
Параша совершала и совершает военные преступление в Украине, в Азербайджане, Ливии, Сирии, а вы только сопли жуете!
Забили ради денег на все: нет ни совести, ни морали, ни чести.
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04.10.2021 21:09
+5
а зеклован злив спецоперацію
але, як найвеличніший лідер нації, буде сметунами прощений
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04.10.2021 21:08
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https://youtu.be/B6LFx0mV5c8
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04.10.2021 21:02 Ответить
+++
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04.10.2021 22:02 Ответить
Там просто не було найвеличнішого, який би подзвонив і попередив ФСБ... Як би воно не називалося (КДБ Бєлоруссії, ФСБ РФ чи влада Лівії)
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04.10.2021 21:03 Ответить
ты дывы...то то для оон воны токо на бамбасе булы жынтыльменами?
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04.10.2021 21:04 Ответить
а зеклован злив спецоперацію
але, як найвеличніший лідер нації, буде сметунами прощений
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04.10.2021 21:08 Ответить
Поплачьтесь в воротник импотенты несчастные!
Параша совершала и совершает военные преступление в Украине, в Азербайджане, Ливии, Сирии, а вы только сопли жуете!
Забили ради денег на все: нет ни совести, ни морали, ни чести.
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04.10.2021 21:09 Ответить
Мосул? Ракка?
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04.10.2021 21:42 Ответить
Мослы на холодец, раки с пивом. Не перепутай.
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04.10.2021 23:25 Ответить
заголовок не соответствует содержанию - "по всей видимости", "все стороны"
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04.10.2021 21:20 Ответить
Сколько бы ***** не мычал что их там нет, но отвечать рано или поздно придётся за всё. Уже в следующем году Скрепаторию официально признают виновной в сбитом малазийском боинге. И что бы там ***** не мычал, это уже никого не будет интересовать. Главное что весь мир узнает что скрепатория виновна и что эта недострана из себя представляет!
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04.10.2021 21:21 Ответить
а сейчас не знают и поэтому у нее деньги берут взятками и покупают ее нефть и газ, да?
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04.10.2021 21:26 Ответить
- украинец написал бы на путина просто *****, а вы московские боты боитесь - и даже здесь пишите х.у.й.л.о.м
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04.10.2021 21:33 Ответить
путин - *****.
Полегчало?
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04.10.2021 21:36 Ответить
параллельно
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04.10.2021 21:37 Ответить
Трое российских наемников из группы Вагнера были убиты 2 октября, когда их колонна попала в засаду в деревне Бомбо, к западу от Центральноафриканской Республики. В конце июля на северо-западе ЦАР было ликвидировано четверо российских вагнеровца.
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04.10.2021 21:27 Ответить
на жителей деревни Бомбо у украинцев вся надежда, пока их идиот президент сливает спец.операции собственной разведки..
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04.10.2021 21:31 Ответить
Та то таке, наш Бубачка порішає.
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04.10.2021 21:29 Ответить
І чо? Все рівно разом з терористом путіним запустять сєвєрний гамноток -2
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04.10.2021 21:37 Ответить
Почему в ООН ИГИЛ, ХАМАС, ХЭЗБОЛЛА называют террористами а росийский ВАГНЕР просто наемниками? Те хоть за свою землю воюют а кацапы по всему миру людей убивают притом зверски. Язык ломается назвать кацапов террористами?
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04.10.2021 21:39 Ответить
Ну может потому что помимо вагнера есть ещё десяток ЧВК покрупнее и если записывать в террористы, то всех. И тут уже облом, самих себя в террористы никто не запишет.
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04.10.2021 22:16 Ответить
Повстанцы в Центральноафриканской Республике (ЦАР) заявили об убийстве бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Об этом сообщает местное издание Corbeau News.
Антиправительственная "Коалиция патриотов за перемены" заявила, что взяла одного из бойцов в заложники и убила еще нескольких. Повстанцы также сообщили об уничтожении грузовика российских наемников. Инцидент произошел во время боев с правительственными силами неподалеку от города Бамабари.
По информации, вагнеровцы вместе с солдатами Вооруженных сил страны провели операцию по демонтажу незаконного ограждения, сооруженного повстанцами. В результате произошел бой, во время которого и убили российских наемников.
Представители Красного Креста и "Врачей без границ" подтвердили, что в день боев в местные морги действительно поступили тела убитых, но не сообщили деталей.
Москва в конце 2020 года направила в ЦАР 300 военных инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии республики. Вместе с правительственными военными были замечены и бойцы ЧВК Вагнер.
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04.10.2021 21:47 Ответить
Всем привет! У меня фейсбук начал вечером глючить. У кого то тоже такая проблема, или только у меня.
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04.10.2021 21:49 Ответить
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04.10.2021 21:51 Ответить
Дякую!
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04.10.2021 21:59 Ответить
Прошу.
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04.10.2021 22:14 Ответить
Там не оказалось Президента Предателя (!) который бы помог врагу.
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04.10.2021 21:57 Ответить
https://youtu.be/Nx4uNtx2Rjg https://youtu.be/Nx4uNtx2Rjg
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04.10.2021 22:00 Ответить
https://youtu.be/HTV4xoRoJos https://youtu.be/HTV4xoRoJos
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04.10.2021 22:03 Ответить
Ой, зараз почнеться, глибокі, великі, дуже великі озабочення. Цими озабоченнями насмішили весь світ
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04.10.2021 22:33 Ответить
Як там наш Велічайшій накричав на ООН? Хоробро, тільки одне, що не стукнув своїм клоунським чобітком по трибуні, як колись робив Хрущов. Просто в ООН не знають, що в Україні є посібники "вагнерівців".
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05.10.2021 09:39 Ответить
 
 