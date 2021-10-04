Российские наемники из ЧВК Вагнера совершали военные преступления в Ливии, - доклад ООН
Все стороны вооруженного конфликта в Ливии, включая российских наемников, много раз нарушали права человека, некоторые из нарушений могут квалифицироваться как военные преступления или преступления против человечности.
К таким выводам пришла независимая расследовательская миссия, которая была направлена в Ливию под эгидой совета ООН по правам человека, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Доклад миссии будет представлен 7 октября в Женеве, его основное содержание стало известным сегодня. Авторами составлен также список лиц, которые могут быть привлечены к ответственности за совершенные преступления, он, однако, пока остается засекреченным.
В докладе утверждается, что российские наемники из так называемой "ЧВК Вагнера", поддерживавшие одну из сторон ливийского конфликта, по всей видимости, совершали военные преступления, в том числе расстреливали пленных. Также наемники устанавливали мины, на которых впоследствии подрывались мирные жители. Информация о минных полях содержалась на планшете, вероятно, забытом при отступлении бойцами ЧВК. О нем ранее сообщала британская пресса.
В таких преступлениях, как пытки пленных и убийства мирных жителей, по данным расследователей, виновны как Ливийская национальная армия генерала Халифы Хафтара, на стороне которой сражались россияне, так и отряды международно признанного правительства в Триполи.
Гражданская война в Ливии началась в 2011 году - вначале на фоне восстания против диктатора Муаммара Каддафи, а после его свержения уже между различными фракциями его противников. Сейчас в стране достигнуто соглашение о прекращении огня и сформировано временное правительство, в декабре должны пройти выборы президента.
Официальная Москва отрицает, что в боях в Ливии участвовали российские наемники, в то время как многочисленные свидетельства указывают на то, что они, по крайней мере, присутствовали в стране и оказывали поддержку войскам Хафтара.
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але, як найвеличніший лідер нації, буде сметунами прощений
Параша совершала и совершает военные преступление в Украине, в Азербайджане, Ливии, Сирии, а вы только сопли жуете!
Забили ради денег на все: нет ни совести, ни морали, ни чести.
Полегчало?
Антиправительственная "Коалиция патриотов за перемены" заявила, что взяла одного из бойцов в заложники и убила еще нескольких. Повстанцы также сообщили об уничтожении грузовика российских наемников. Инцидент произошел во время боев с правительственными силами неподалеку от города Бамабари.
По информации, вагнеровцы вместе с солдатами Вооруженных сил страны провели операцию по демонтажу незаконного ограждения, сооруженного повстанцами. В результате произошел бой, во время которого и убили российских наемников.
Представители Красного Креста и "Врачей без границ" подтвердили, что в день боев в местные морги действительно поступили тела убитых, но не сообщили деталей.
Москва в конце 2020 года направила в ЦАР 300 военных инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии республики. Вместе с правительственными военными были замечены и бойцы ЧВК Вагнер.