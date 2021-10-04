Главные новости 4 октября: офшоры Зеленского и его окружения, в Раде запустили процесс отставки Разумкова

Президент и его окружение использует офшорные схемы, процесс отставки Разумкова запущен, подростки до смерти избили полицейского - главные новости Украины 4 октября.

Офшорный скандал

Все обсуждают офшоры президента Зеленского и его окружения, фильм о которых журналисты-расследователи показали накануне. По данным СМИ, эти фирмы могут быть связаны с выводом Коломойским миллионов из "ПриватБанка". Также они утверждают, что соратники президента Шефир и Яковлев купили себе на деньги из офшоров три квартиры в Лондоне. Зеленский в процессе подготовки фильма комментировать его отказался.

Позиция ОП - "время было такое". Мол, защищали бизнес, как могли. Порошенко начал говорить об офшоре на согласительном совете в Раде - и "слуги народа" демонстративно ушли. НАПК обещает учесть данные расследования при проверке деклараций Зеленского и Баканова.

Зацепило, кстати, не только Украину - Pandora Papers содержала информацию об офшорах представителей властей со всего мира. В Чехии против премьера Бабиша открыли дело. В Великобритании, Австралии и Пакистане - обещают провести расследования.

Противостояние Разумкова и "слуг"

Процедуре отставки Разумкова с должности спикера дан официальный старт: в Раду поступили подписные листы. Под ними пока 175 подписей, но Арахамия верит, что будут 240. Разумков сегодня приглашал фракцию на встречу и обещал ответить на все вопросы. Фракция не пришла, Корниенко говорит, что на это бессмысленно тратить время.

А еще Разумков говорит, что "слуги" пытались сфальсифицировать текст закона об олигархах: в Аппарат ВР направили не тот вариант закона, за который проголосовали.

Судьба Саакашвили

Всплывают новые подробности того, как глава Исполнительного комитета реформ попал в Грузию: оказывается, это произошло незаконно. Саакашвили мог пересечь границу в грузовом отсеке парома, который пришел из Черноморска в Батуми. Власти Грузии утверждают, что это случилось еще 29 сентября. Двух человек арестовали за то, что привезли его в страну.

Саакашвили голодает и пишет обращения к сторонникам, которые сегодня пикетировали тюрьму. Власти Грузии говорят, что ни за что не будут его экстрадировать в Украину.

Возлюбленная Саакашвили, нардеп "СН" Елизавета Ясько, собирается в Грузию - но не сейчас, а попозже.

"Северный поток-2" начали заполнять газом

Компания-оператор "Северного потока-2" утверждает, что начала заполнять газом первую нитку трубопровода.

Запуск газопровода сегодня одобрила Дания.

Убийство полицейского в Чернигове

Суд отправил под стражу четверых парней в возрасте 16-18 лет, которые до смерти избили в ночном супермаркете находившегося в отпуске полицейского. Его коллега - в реанимации. Также за решетку отправился 32-летний местный мужчина, ограбивший пострадавшего.

Львов почти в "красной" зоне

"Мы красной зоны не избежим, мы уже в нее входим. Думаю, через несколько дней вопрос будет стоять жестче, потому что есть рост заболеваемости", - заявляет мэр города Садовый.

Также уже завтра в "красной" зона может оказаться Харьковская область. Киеву грозит "оранжевая".

Масштабный сбой в работе Facebook

Соцсети и мессенджеры не работают уже несколько часов. Что случилось и когда их починят - неизвестно.