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Главные новости 4 октября: офшоры Зеленского и его окружения, в Раде запустили процесс отставки Разумкова

Главные новости 4 октября: офшоры Зеленского и его окружения, в Раде запустили процесс отставки Разумкова

Президент и его окружение использует офшорные схемы, процесс отставки Разумкова запущен, подростки до смерти избили полицейского - главные новости Украины 4 октября.

Офшорный скандал

Все обсуждают офшоры президента Зеленского и его окружения, фильм о которых журналисты-расследователи показали накануне. По данным СМИ, эти фирмы могут быть связаны с выводом Коломойским миллионов из "ПриватБанка". Также они утверждают, что соратники президента Шефир и Яковлев купили себе на деньги из офшоров три квартиры в Лондоне. Зеленский в процессе подготовки фильма комментировать его отказался.

Позиция ОП - "время было такое". Мол, защищали бизнес, как могли. Порошенко начал говорить об офшоре на согласительном совете в Раде - и "слуги народа" демонстративно ушли. НАПК обещает учесть данные расследования при проверке деклараций Зеленского и Баканова.

Зацепило, кстати, не только Украину - Pandora Papers содержала информацию об офшорах представителей властей со всего мира. В Чехии против премьера Бабиша открыли дело. В Великобритании, Австралии и Пакистане - обещают провести расследования.

Противостояние Разумкова и "слуг"

Процедуре отставки Разумкова с должности спикера дан официальный старт: в Раду поступили подписные листы. Под ними пока 175 подписей, но Арахамия верит, что будут 240. Разумков сегодня приглашал фракцию на встречу и обещал ответить на все вопросы. Фракция не пришла, Корниенко говорит, что на это бессмысленно тратить время.

А еще Разумков говорит, что "слуги" пытались сфальсифицировать текст закона об олигархах: в Аппарат ВР направили не тот вариант закона, за который проголосовали.

Судьба Саакашвили

Всплывают новые подробности того, как глава Исполнительного комитета реформ попал в Грузию: оказывается, это произошло незаконно. Саакашвили мог пересечь границу в грузовом отсеке парома, который пришел из Черноморска в Батуми. Власти Грузии утверждают, что это случилось еще 29 сентября. Двух человек арестовали за то, что привезли его в страну.

Саакашвили голодает и пишет обращения к сторонникам, которые сегодня пикетировали тюрьму. Власти Грузии говорят, что ни за что не будут его экстрадировать в Украину.

Возлюбленная Саакашвили, нардеп "СН" Елизавета Ясько, собирается в Грузию - но не сейчас, а попозже.

"Северный поток-2" начали заполнять газом

Компания-оператор "Северного потока-2" утверждает, что начала заполнять газом первую нитку трубопровода.

Запуск газопровода сегодня одобрила Дания.

Убийство полицейского в Чернигове

Суд отправил под стражу четверых парней в возрасте 16-18 лет, которые до смерти избили в ночном супермаркете находившегося в отпуске полицейского. Его коллега - в реанимации. Также за решетку отправился 32-летний местный мужчина, ограбивший пострадавшего.

Львов почти в "красной" зоне

"Мы красной зоны не избежим, мы уже в нее входим. Думаю, через несколько дней вопрос будет стоять жестче, потому что есть рост заболеваемости", - заявляет мэр города Садовый.

Также уже завтра в "красной" зона может оказаться Харьковская область. Киеву грозит "оранжевая".

Масштабный сбой в работе Facebook

Соцсети и мессенджеры не работают уже несколько часов. Что случилось и когда их починят - неизвестно.

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Топ комментарии
+5
Тільки заради СерЛеща це варто подивитися)
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04.10.2021 22:13
+3
Перемога, ми на першому місці!
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04.10.2021 22:10
+2
https://twitter.com/Leshchenkos @Leshchenkos , тут переконливо показано, що ти ЗЄпід#р.
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04.10.2021 22:22
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Правила форума Совет форумчан
заодно и зелю нхй.
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04.10.2021 22:09 Ответить
Тільки заради СерЛеща це варто подивитися)
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04.10.2021 22:13 Ответить
https://twitter.com/Leshchenkos @Leshchenkos , тут переконливо показано, що ти ЗЄпід#р.
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04.10.2021 22:22 Ответить
Общая сумма не уплаченных налогов по офшорным операциям Зеленского составляет приблизительно 24-26 млн. гривен.

Кроме того подлежат конфискации $1,76 млн оставшиеся на его офшорных счетах в качестве отчислений от $43.6 млн. выведенных из "Приватбанка" через эти счета.
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04.10.2021 23:21 Ответить
Перемога, ми на першому місці!
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04.10.2021 22:10 Ответить
Політиків з прихованими доходами вдвічі більше ніж на 404. Боротьба з олігархами і корупцією as is.
ЗЄдерева Кушай.Те
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04.10.2021 22:12 Ответить
Луиза Чкалова@luiza4kaLova_



Та ****! Устоял один твитор
"Глобальный сбой в работе социальных сетей и мессенджеров - пагубно повлиял на акции ведущих IT-компаний мира.
Стоимость ценных бумаг Twitter упала больше всего."
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04.10.2021 22:12 Ответить
https://youtu.be/Ak4FYWFUJoQ
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04.10.2021 22:20 Ответить
тока не надо из младорыга разумкова строить бердычевскую чегевару..
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04.10.2021 22:23 Ответить
ну, и таки шо? зеля всех опять н....л и брешет, шо он тут ни при чем
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04.10.2021 22:23 Ответить
ПРОЦИШИН ОФІІЙНИЙ - НІКОГО НЕ ЖАЛКО
https://youtu.be/Vvsrt0cSHu4

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04.10.2021 22:31 Ответить
лягло усьо

Луиза Чкалова@luiza4kaLova_

https://twitter.com/luiza4kaLova_/status/1445100949580750849 32 мин



Бгг. Фейсбук лег не только для пользователей.
"Внутренние программы для коммуникации сотрудников компании Facebook не работают из-за глобального сбоя. Это означает, что в настоящее время компания Facebook не может работать над ликвидацией сбоя в работе соцсетей."
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04.10.2021 22:33 Ответить
"Все обсуждают офшоры президента Зеленского и его окружения, фильм о которых журналисты-расследователи показали накануне" (с) - а чи всі обсуждатєлі живі-здорові? І не на кічі? Значить, час, коли по сусідству "" - ще не наступив... хоча до цього все йде...
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04.10.2021 22:49 Ответить
Ярош - президент Украины!
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04.10.2021 22:58 Ответить
Ярош не тот человек, которым притворяется.
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05.10.2021 00:00 Ответить
Главный лжец Украины пришел к власти на лозунге "Порошенко вор, а я честный", но оказался вором еще большим, гораздо большим! Он украл веру в честность! Лжец и вор на доверии, не может быть президентом!
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04.10.2021 23:23 Ответить
 
 