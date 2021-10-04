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Укрспирт (158) Черниговщина (1481) ФГИУ (503)

Спиртзавод на Черниговщине продали на аукционе за 60 млн грн, в три раза дороже стартовой цены, - Фонд госимущества

Спиртзавод на Черниговщине продали на аукционе за 60 млн грн, в три раза дороже стартовой цены, - Фонд госимущества

Новоборовицкое место осуществления деятельности (МОД) и хранения спирта ГП "Укрспирт" на Черниговщине продано на онлайн-аукционе за 60,01 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Фонда государственного имущества.

Аукцион прошел 1 октября. За объект приватизации, который расположен в 80 км от Чернигова, на открытых торгах соревновались трое участников, повысившие стоимость актива более как в три раза от стартовой цены - с 19 млн грн до более 60 млн грн.

Победитель аукциона теперь должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и произвести расчет, после чего процесс приватизации Новоборовицкого МПД будет считаться официально завершенным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фонду госимущества со второй попытки удалось продать спиртзавод на Тернопольщине

После этого новый владелец получит, в частности, 32 объекта недвижимого имущества, 14 транспортных средств и 431 единицу оборудования.

Напомним, с 15 октября 2020 года в Украине началась приватизация предприятий ГП "Укрспирт". Всего на приватизацию государство выставит 41 место осуществления деятельности, которые входят в госпредприятие "Укрспирт", и еще 37 объектов концерна "Укрспирт".

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Топ комментарии
+2
а нафтобазу на Сумщині, яку при видачі кредиту оцінили в $90млн, нині не можуть продати і за $4млн... четвертий рік... Отак беня найопував своїх вкладників в ПБ
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04.10.2021 22:54
+1
какой-то условный рабинович уступил завод условному кацману на радость украинскому народу...
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04.10.2021 22:49
+1
Гордятся.......
Только ЧЕМ "гордятся"?
Тем, что их "эксперты" ОШИБЛИСЬ с первоначальной оценкой предприятия в ТРИ РАЗА?
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04.10.2021 23:28
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Правила форума Совет форумчан
какой-то условный рабинович уступил завод условному кацману на радость украинскому народу...
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04.10.2021 22:49 Ответить
Кацман взял кредит у госбанка для покупки госзавода.
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04.10.2021 23:14 Ответить
Да идите вы в сраку со своим заводом!!
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04.10.2021 22:53 Ответить
а нафтобазу на Сумщині, яку при видачі кредиту оцінили в $90млн, нині не можуть продати і за $4млн... четвертий рік... Отак беня найопував своїх вкладників в ПБ
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04.10.2021 22:54 Ответить
спирт наша криптовалюта
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04.10.2021 23:08 Ответить
Блин! Какая скотиняка накосячила?!

"Напомним, с 15 октября 2020 года в Украине началась приватизация предприятий ГП "Укрспирт". "

надо так:"Напомним, с 15 октября 2020 года в Украине началась ВЯЛИКА приватизация предприятий ГП "Укрспирт"."
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04.10.2021 23:13 Ответить
Хай живе та фабрика яка робить халву і вотку, так сказав колись мій дядько.
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04.10.2021 23:15 Ответить
Давно маю власний заводик,дешевший на 60 млн.,але свій.Декілька раз на рік запускаю в дію.Для себе,батьків вистачає.Те що виготовляють на тих заводах якось страшнувато вживати.
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04.10.2021 23:26 Ответить
Гордятся.......
Только ЧЕМ "гордятся"?
Тем, что их "эксперты" ОШИБЛИСЬ с первоначальной оценкой предприятия в ТРИ РАЗА?
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04.10.2021 23:28 Ответить
початкова ціна була-----700000 дол.Дешевше,ніж їхні ''хатинки.
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05.10.2021 06:56 Ответить
Вже було таке. Скоро результат відмінять, та продадуть кому потрібно
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04.10.2021 23:32 Ответить
Оцените в 1-ну гривну, будет в 60 миллионов раз дороже.
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05.10.2021 05:47 Ответить
 
 