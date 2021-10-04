Спиртзавод на Черниговщине продали на аукционе за 60 млн грн, в три раза дороже стартовой цены, - Фонд госимущества
Новоборовицкое место осуществления деятельности (МОД) и хранения спирта ГП "Укрспирт" на Черниговщине продано на онлайн-аукционе за 60,01 млн грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Фонда государственного имущества.
Аукцион прошел 1 октября. За объект приватизации, который расположен в 80 км от Чернигова, на открытых торгах соревновались трое участников, повысившие стоимость актива более как в три раза от стартовой цены - с 19 млн грн до более 60 млн грн.
Победитель аукциона теперь должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и произвести расчет, после чего процесс приватизации Новоборовицкого МПД будет считаться официально завершенным.
После этого новый владелец получит, в частности, 32 объекта недвижимого имущества, 14 транспортных средств и 431 единицу оборудования.
Напомним, с 15 октября 2020 года в Украине началась приватизация предприятий ГП "Укрспирт". Всего на приватизацию государство выставит 41 место осуществления деятельности, которые входят в госпредприятие "Укрспирт", и еще 37 объектов концерна "Укрспирт".
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"Напомним, с 15 октября 2020 года в Украине началась приватизация предприятий ГП "Укрспирт". "
надо так:"Напомним, с 15 октября 2020 года в Украине началась ВЯЛИКА приватизация предприятий ГП "Укрспирт"."
Только ЧЕМ "гордятся"?
Тем, что их "эксперты" ОШИБЛИСЬ с первоначальной оценкой предприятия в ТРИ РАЗА?