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Facebook (391) Цукерберг (48) WhatsApp (10) Instagram (49)

Цукерберг потерял 7 млрд долл. из-за масштабного сбоя в работе Facebook и Instagram

Цукерберг потерял 7 млрд долл. из-за масштабного сбоя в работе Facebook и Instagram

Состояние руководителя Facebook Марка Цукерберга снизились на 7 млрд долларов на фоне масштабного сбоя в соцсети.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Как пишет Bloomberg, за несколько часов сбоя соцсетей состояние Цукерберга сократилось до 120,9 млрд долларов, а сам он оказался на пятом месте в списке самых богатых людей мира.

После массового сбоя 4 октября на платформах, принадлежащих Facebook Inc., акции компании упали на 5%, пишет Forbes. В частности, о проблемах сообщали платформы Facebook, WhatsApp, Instagram и Oculus. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Масштабный сбой в работе Facebook, WhatsApp и Instagram

Пока не известно, что именно стало причиной сбоя.

В Украине сервисы недоступны приблизительно с 18:30. Нынешний сбой в работе Facebook и в приложениях и сервисах, принадлежащих компании, пользователи других сетей называют самым продолжительным за всю историю существования.

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Топ комментарии
+17
вот поэтому никакой дии у меня в телефоне не будет в обозримом будущем
хотя я сам IT
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04.10.2021 23:06
+15
Мандель...одним твитом...
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04.10.2021 22:59
+14
Фейсбук на вимогу москалів дуже багато українців перебанив.І інші платформи також.
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04.10.2021 22:58
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Да и хер на того цукерберга
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05.10.2021 00:05 Ответить
А хто знайшов?))
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05.10.2021 00:13 Ответить
Уже отремонтировали
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05.10.2021 01:03 Ответить
Еще не полностью. Мне в веб-версии не показывает посты пользователей за август и сентябрь. При этом в мобильном приложении всё ок
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05.10.2021 03:44 Ответить
Цукербнрг должен быть казнен
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05.10.2021 01:23 Ответить
Что это значит? Что надо покупать акции Фейсбука, сейчас как начнут расти
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05.10.2021 01:51 Ответить
Корысть и деньги стали править миром,а честь стала товаром!!!...подопечные этого рыжего дога раз 5 блокировали меня,видите ли мои комментарии "нарушали их нормы сообщества"...изобретенные ими же.Facebook, WhatsApp, Instagram ...постоянная реклама и все было мало...!!!
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05.10.2021 01:57 Ответить
Тут соболезнования миллиардерам высказывают ?
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05.10.2021 04:50 Ответить
бедный мальчик, теперь голодать будет
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05.10.2021 07:20 Ответить
Лет 5 туда не захожу,нет 7...,обыкновенная помойка....что и любая другая типа вконтакте одноклассники и прочие дебильные помои...
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05.10.2021 07:22 Ответить
Олексій Петров
- Одно неосторожное фото и хренак… минус СЕМЬ миллиардов долларов!

https://scontent-sea1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/fr/cp0/e15/q65/244167419_4346469135449721_6574037139485393403_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-5&_nc_sid=110474&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_ohc=A10Z6hTymTsAX-p58BM&_nc_ht=scontent-sea1-1.xx&oh=9afc7898752a2f941c2a13cce2e5c49d&oe=61824CB0
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05.10.2021 07:30 Ответить
Вообще то на Зака пару дней назад достаточно конкретно наехали, в Конгресс тянут, грозят лишить статуса коммуникационного провайдера, плюс инфляция разгоняется, пахнет поднятием учетной ставки, все акции летят в тар-тарары третий день подряд.
Так что не думаю, что тех. сбой имеет какое-либо значение.
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05.10.2021 08:48 Ответить
тёща его загрызёт
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05.10.2021 09:38 Ответить
Ничего он не потерял, так как речь не идет о реальных деньгах, которые у него были, а потом пропали. Просто кто-то воспользовался ситуацией и заработал на бирже, играя на понижение. Завтра курс акций пойдет вверх, и можно будет написать, что Цукерберг заработал $7 млрд., что тоже будет неправдой. Потому что будет правдой только в случае, если он продаст разом все свои акции. То есть можно не переживать за Цукерберга и его "миллиарды". А зарабатывает Цукерберг столько: зарплата (ее размер нам не известен) и дивиденды на акции (могут быть фиксированные или их выплата и размер утверждается каждый раз на собрании акционеров).
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05.10.2021 09:40 Ответить
боже бедненький как жаль
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05.10.2021 09:51 Ответить
так этому жиду и надо.... за его вшивую толерантность.....
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05.10.2021 10:05 Ответить
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