Цукерберг потерял 7 млрд долл. из-за масштабного сбоя в работе Facebook и Instagram
Состояние руководителя Facebook Марка Цукерберга снизились на 7 млрд долларов на фоне масштабного сбоя в соцсети.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Как пишет Bloomberg, за несколько часов сбоя соцсетей состояние Цукерберга сократилось до 120,9 млрд долларов, а сам он оказался на пятом месте в списке самых богатых людей мира.
После массового сбоя 4 октября на платформах, принадлежащих Facebook Inc., акции компании упали на 5%, пишет Forbes. В частности, о проблемах сообщали платформы Facebook, WhatsApp, Instagram и Oculus.
Пока не известно, что именно стало причиной сбоя.
В Украине сервисы недоступны приблизительно с 18:30. Нынешний сбой в работе Facebook и в приложениях и сервисах, принадлежащих компании, пользователи других сетей называют самым продолжительным за всю историю существования.
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https://scontent-sea1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/fr/cp0/e15/q65/244167419_4346469135449721_6574037139485393403_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-5&_nc_sid=110474&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_ohc=A10Z6hTymTsAX-p58BM&_nc_ht=scontent-sea1-1.xx&oh=9afc7898752a2f941c2a13cce2e5c49d&oe=61824CB0
Так что не думаю, что тех. сбой имеет какое-либо значение.