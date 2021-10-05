По факту пожара в больнице Белой Церкви, во время которого погибла пациентка, открыто уголовное производство, - прокуратура

Пациентка погибла во время пожара в больнице города Белая Церковь (Киевская область).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

"По предварительным данным, 4 октября в городской больнице города Белая Церковь в одной из палат гематологического отделения произошло возгорание мебели. Присутствующие в отделении были эвакуированы, однако одна из пациенток погибла. Причины смерти женщины и возгорания устанавливаются", - говорится в сообщении

Открыто уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей (ч.2 ст.270 Уголовного кодекса Украины).

Также смотрите: Рано утром в больнице в Белой Церкви вспыхнул пожар: одна пациентка умерла, 13 - эвакуированы. ФОТОрепортаж (обновлено)

Ранее Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о пожаре в двухэтажном здании первой городской больницы Белой Церкви вследствие замыкания электрообогревателя, в связи с чем из здания пришлось эвакуировать 13 человек. "Пострадал один человек 1945 г.р.… Пожар ликвидирован на площади 1 кв. м., и с медперсоналом проведена эвакуация 13 больных. К тушению привлекалось 18 человек и 5 единиц техники ГСЧС", - сообщили в ведомстве.