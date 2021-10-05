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Российского наемника Бородая поздравили с мандатом депутата Госдумы РФ: якобы за него проголосовали более 200 тысяч жителей Донбасса

Российского наемника Бородая поздравили с мандатом депутата Госдумы РФ: якобы за него проголосовали более 200 тысяч жителей Донбасса

Бывший "премьер" группировки "ДНР" Александр Бородай утвержден депутатом Государственной думы России восьмого созыва от партии власти "Единая Россия".

"Союз добровольцев Донбасса" (объединяет наемников РФ), в котором Бородай является председателем правления, опубликовала поздравления в связи с получением им мандата депутата Госдумы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.

Там также утверждают, что за Бородая проголосовали более 200 тысяч жителей Донбасса.

Бородай занимал 8 место в федеральном списке партии "Единая Россия" по Ростовской области на выборах, которые прошли 17-19 сентября в России. Всего от партии "Единая Россия" по Ростовской области прошло 4 депутата по федеральным спискам и 7 по мажоритарным округам, а всего от Ростовской области в Думу попадут 13 депутатов.

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Напомним, выборы депутатов Госдумы прошли в России с 17 по 19 сентября. Явка, по данным ЦИК, составила 52 процента.

22 сентября Центризбирком России распределил мандаты между партиями, победившими на выборах в Госдуму. Согласно этим подсчетам, от "Единой России" мандат получит террорист Александр Бородай, который с мая по август 2014 года был главой "Совета министров "ДНР". От "Справедливой России - за правду" - террорист Захар Прилепин, командовавший подразделением оккупантов.

Однако 2 октября правозащитники заявили, что Александр Бородай и Захар Прилепин не попадают в Госдуму.

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Топ комментарии
+7
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05.10.2021 00:27
+5
Сча бан прилетит. А вообще - загугли "Показ мод в Луганске". Они всё время такие.
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05.10.2021 00:24
+4
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05.10.2021 00:23
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Так прям и сказали - *****-ты...
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05.10.2021 00:20 Ответить
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05.10.2021 00:23 Ответить
Сча бан прилетит. А вообще - загугли "Показ мод в Луганске". Они всё время такие.
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05.10.2021 00:24 Ответить
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05.10.2021 00:27 Ответить
У- унтерменши
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05.10.2021 00:43 Ответить
Девушка без животика странно напряжена. На чём она там сидит ?
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05.10.2021 03:53 Ответить
ты там девушку увидел? вижу совсем не притязательный
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05.10.2021 09:15 Ответить
Более хитрожопый руцкомирец этот бородай, в отличие от гиркина. Вовремя сдрыснул с дамбаса, от малайзийского Боинга смог отмазаться, а сейчас ещё и в госдуру пролез
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05.10.2021 00:25 Ответить
А потом он станет послом соссии в Папуа новая Гвинея
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05.10.2021 01:58 Ответить
Кого удивляет,что в стране-террористе в госдуре террористы?
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05.10.2021 00:43 Ответить
И управляет всем этим шоблом террорист номер 1 в мире с фашистскими, имперскими замашками и гиперактивной шизофренией...
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05.10.2021 02:23 Ответить
Бородай занимал 8 место в федеральном списке партии "Единая Россия" по Ростовской области на выборах.
За Бородая проголосовали более 200 тысяч жителей Донбасса .
Я ***** с этого зоопарка не то что ржу, а рыдаю. Тупин трясет оккупированными ОРДЛО как своим давно уже полшестым пиптыком.
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05.10.2021 01:00 Ответить
Бандюки госсударственного уровня...
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05.10.2021 01:15 Ответить
С мандатом Бородай теперь легальный мандей.
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05.10.2021 03:54 Ответить
Все логічно і прогнозовано.
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05.10.2021 05:38 Ответить
Это же прекрасно. Побольше дебилов в Госдуре
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05.10.2021 06:51 Ответить
За превращение части Донбасса в говно *****..ты дають на Мацковии... Южная Осетия и Абхезия там же с Приднестровьем....,о рюсский мир....вы баранами рождаетесь... начиная с 1237 года,когда Хан Батый вас придумал...
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05.10.2021 07:15 Ответить
Це вкотре доводить, що Крим і Донбас для України втрачені.
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05.10.2021 07:27 Ответить
Чим саме "доводить" ?
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05.10.2021 08:22 Ответить
Тебе нужен этот обезьянник в составе Украины, да еще с гражданскими правами? А засыпать их дустом мировое сообщество не даст, скажет - негуманно.
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05.10.2021 10:16 Ответить
ЗАКАЖИТЕ ЕГО !!!
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05.10.2021 08:29 Ответить
госдура настолько токсична, что ее и бородай уже никак не испортит.
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05.10.2021 09:16 Ответить
Де реакція влади, коли міжнародного злочинця терориста обирають депутатом держдуми?
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05.10.2021 09:23 Ответить
А я вірю, що 200 000 даунбасян проголосували за цього покидька. Яке їхало, таке й здибало.
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05.10.2021 09:59 Ответить
Кацапстан страна террорист.
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05.10.2021 10:02 Ответить
Кто то там выборы хочет проводить при кацапской власти, результаты очевидны...
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05.10.2021 10:53 Ответить
 
 