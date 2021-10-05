Сбои в работе сервисов Facebook связаны с проблемами с сетью, - глава техслужбы Шрепфер

Масштабный сбой в работе сервисов Facebook произошел из-за проблем с сетью.

Об этом написал в Twitter глава техслужбы Майк Шрепфер, передает Цензор.НЕТ.

"Искренние извинения перед всеми, кого затронули перебои в работе сервисов Facebook. У нас возникли проблемы с сетью, и команда работает изо всех сил, чтобы наладить и восстановить сервисы как можно быстрее", - написал Шрепфер.

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Репортер The New York Times Шира Френкель также в Twitter сообщила, что сотрудники компании Facebook не могут попасть в офис для того, чтобы оценить масштабы проблемы со сбоями в работе социальных сетей, поскольку у них не работают электронные пропуска.

Напомним, серьезный сбой в работе соцсетей Facebook, Instagram и WhatsApp произошел вечером 4 октября.

В Украине сервисы недоступны приблизительно с 18:30. Нынешний сбой в работе Facebook и в приложениях и сервисах, принадлежащих компании, пользователи других сетей называют самым продолжительным за всю историю существования.

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