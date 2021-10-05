Сбои в работе сервисов Facebook связаны с проблемами с сетью, - глава техслужбы Шрепфер
Масштабный сбой в работе сервисов Facebook произошел из-за проблем с сетью.
Об этом написал в Twitter глава техслужбы Майк Шрепфер, передает Цензор.НЕТ.
"Искренние извинения перед всеми, кого затронули перебои в работе сервисов Facebook. У нас возникли проблемы с сетью, и команда работает изо всех сил, чтобы наладить и восстановить сервисы как можно быстрее", - написал Шрепфер.
Репортер The New York Times Шира Френкель также в Twitter сообщила, что сотрудники компании Facebook не могут попасть в офис для того, чтобы оценить масштабы проблемы со сбоями в работе социальных сетей, поскольку у них не работают электронные пропуска.
Напомним, серьезный сбой в работе соцсетей Facebook, Instagram и WhatsApp произошел вечером 4 октября.
В Украине сервисы недоступны приблизительно с 18:30. Нынешний сбой в работе Facebook и в приложениях и сервисах, принадлежащих компании, пользователи других сетей называют самым продолжительным за всю историю существования.
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В интервью телеканалу https://www.cbsnews.com/news/facebook-whistleblower-frances-haugen-misinformation-public-60-minutes-2021-10-03/ CBS она отметила, что руководство компании неоднократно работало по принципу "рост важнее безопасности". 37-летняя Хауген два года была на должности продакт-менеджера в группе гражданской ответственности компании. За это время ей удалось скопировать ряд служебных записок и документов.
Эти документы она анонимно передала в правоохранительные органы, позже их опубликовало издание Wall Street Journal, однако сейчас девушка захотела показать свою личность. В частности, в жалобах говорится, что собственное исследование Facebook показывает, что соцсеть усиливает ненависть, дезинформацию и политические волнения. Однако, компания скрывает то, что знает об этом.
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