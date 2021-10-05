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космос (768) Безос (4)

90-летний актер "Стартрека" Шетнер станет космическим туристом новой миссии Blue Origin Безоса

90-летний актер

Компания Blue Origin, принадлежащей основателю Amazon Джеффу Безосу, представила еще двух членов экипажа, которые полетят в космос во время очередного туристического полета.

Это актер Уильям Шетнер и вице-президент Blue Origin по полетам Одри Пауэрс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт компании.

Уильяму Шетнеру 90 лет. Он сыграл Джеймса Тиберия Кирка, капитана звездолета "Энтерпрайз", в сериалах "Звездный путь: Оригинальный сериал", "Звездный путь: Анимационный сериал" и семи фильмах серии "Стартрек".

Вице-президент компании по полетам Одри Пауэрс работает в компании с 2013 года. Она провела около 2 тысяч часов в консоли на МКС, инженер и пилот.

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Ранее компания сообщила, что на борту New Shepard будет находиться 4 астронавта, двое из которых - Крис Бошуизен и Глен де Врис. Это 18-миссия компании. Прямая трансляция начнется 12 октября в 16:30 по киевскому времени.

Напомним, 20 июля компания Blue Origin осуществила первый пилотируемый суборбитальный полет ракетной системы New Shepard с американским миллиардером Джеффом Безосом, а также тремя космическими туристами на борту New Sheppard.

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Топ комментарии
+5
Это вот этому мужику на фото 90 лет? Нереально круто выглядит, максимум на лет 70
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05.10.2021 01:41
+3
Кино? Когда это на па-рашке снимали кино? То шо снимали, как действие, то да, а вот кино, как результат. Где оно?
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05.10.2021 01:21
+3
Так что ж ты сюда это г@вно притащил? Любишь таскать г@вно?
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05.10.2021 01:28
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Безос, захвати лучше на орбиту Дэвида Духовны, он на обратном пути алиена привезет.
Ну или Сигурни Уивер -- та уж точно без чужого не вернется.
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05.10.2021 01:16 Ответить
Кино? Когда это на па-рашке снимали кино? То шо снимали, как действие, то да, а вот кино, как результат. Где оно?
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05.10.2021 01:21 Ответить
Так что ж ты сюда это г@вно притащил? Любишь таскать г@вно?
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05.10.2021 01:28 Ответить
А ты начал копроведческую.
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05.10.2021 09:41 Ответить
Это вот этому мужику на фото 90 лет? Нереально круто выглядит, максимум на лет 70
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05.10.2021 01:41 Ответить
Еще и в космос летит. Перегрузки в несколько g никто не отменял. Наши старики в 90 лет даже по трапу на ракету не взберутся.
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05.10.2021 06:00 Ответить
на Клинта Иствуда посмотри. Еще вовсю работает. Дай Б-г каждому такого здоровья.
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05.10.2021 09:01 Ответить
О, наш хлопец из Торонто, Schatner, cтанет кацманавтом. Причём с помощью Безоса а не своего соотечественника Элона Маска...
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05.10.2021 02:27 Ответить
Маск кстати не канадец - он родился и вырос в Южной Африке. Этот акцент не спутаешь ни с чем.
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05.10.2021 02:33 Ответить
Откинуть копыта на орбите - самая прикольная опция программы.
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05.10.2021 03:46 Ответить
Та шо ж Ви людину вже хороните, ну !
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05.10.2021 03:55 Ответить
Каждый - кузнец своего "счастья".
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05.10.2021 07:48 Ответить
и классная смерть для книги Гинесса...
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05.10.2021 06:50 Ответить
Лучше бы занимался своими внуками.
Всё доказывает какой он герой.
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05.10.2021 13:52 Ответить
В Японии до 90 лет доживает больше половины рожденных, в Кацапстане, и к сожалению у нас тоже, лишь6-7%.
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05.10.2021 05:15 Ответить
Потому что медицина - "упгавляемая".
Своих лечим, гойских выплодков - калечим.
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05.10.2021 07:50 Ответить
зато дожили до новостей, где в космос летают обычные люди, а не "герои-космонавты"..
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05.10.2021 06:27 Ответить
а шо такое "космос" в данном случае?

просто полёт на немного более высокой траектории от самолёта - посмотреть в иллюминатор потом на понтах с окружающими...
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05.10.2021 06:53 Ответить
Полет в космос невозможен по нескольким причинам,главная из них перепады температур и давлений через каждые 10 км при наборе высоты аппаратом.90 летний старик такое не выдержит,40 летний тоже....,кто то верит в эту чушь...,а дырки на МКС латать скотчем это шедевр... от кацманавта Димки Рогозина...
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05.10.2021 07:05 Ответить
https://youtu.be/BbLkdl6MJ68 https://youtu.be/BbLkdl6MJ68
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05.10.2021 07:08 Ответить
Ложь планетарных масштабов.Юрий Тимовский.Ютьюб.
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05.10.2021 07:09 Ответить
Шкода Леонард Німой не дожив до цього польоту. Було б мега епічно побачити їх двох у космосі.
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05.10.2021 10:02 Ответить
 
 