90-летний актер "Стартрека" Шетнер станет космическим туристом новой миссии Blue Origin Безоса
Компания Blue Origin, принадлежащей основателю Amazon Джеффу Безосу, представила еще двух членов экипажа, которые полетят в космос во время очередного туристического полета.
Это актер Уильям Шетнер и вице-президент Blue Origin по полетам Одри Пауэрс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт компании.
Уильяму Шетнеру 90 лет. Он сыграл Джеймса Тиберия Кирка, капитана звездолета "Энтерпрайз", в сериалах "Звездный путь: Оригинальный сериал", "Звездный путь: Анимационный сериал" и семи фильмах серии "Стартрек".
Вице-президент компании по полетам Одри Пауэрс работает в компании с 2013 года. Она провела около 2 тысяч часов в консоли на МКС, инженер и пилот.
Ранее компания сообщила, что на борту New Shepard будет находиться 4 астронавта, двое из которых - Крис Бошуизен и Глен де Врис. Это 18-миссия компании. Прямая трансляция начнется 12 октября в 16:30 по киевскому времени.
Напомним, 20 июля компания Blue Origin осуществила первый пилотируемый суборбитальный полет ракетной системы New Shepard с американским миллиардером Джеффом Безосом, а также тремя космическими туристами на борту New Sheppard.
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Ну или Сигурни Уивер -- та уж точно без чужого не вернется.
Всё доказывает какой он герой.
Своих лечим, гойских выплодков - калечим.
просто полёт на немного более высокой траектории от самолёта - посмотреть в иллюминатор потом на понтах с окружающими...