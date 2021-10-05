Работа Facebook, WhatsApp и Instagram восстанавливается (обновлено)

Социальные сети вновь загружаются в десктопных и мобильных версиях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Работа Facebook восстановилась около часа ночи 5 октября.

Данные портала Downdetector свидетельствуют, что количество сообщений о перебоях в работе снижается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сбои в работе сервисов Facebook связаны с проблемами с сетью, - глава техслужбы Шрепфер

В Twitter компании Facebook сообщили: "Огромному сообществу людей и компаний по всему миру, которые зависят от нас: мы сожалеем. Мы много работали над восстановлением доступа к нашим приложениям и службам и рады сообщить, что они снова возвращаются в Интернет. Спасибо за терпение".

Напомним, серьезный сбой в работе соцсетей Facebook, Instagram и WhatsApp произошел вечером 4 октября.

В Украине сервисы были недоступны примерно с 18:30. Нынешний сбой в работе Facebook и в приложениях и сервисах, принадлежащих компании, пользователи других сетей называют самым продолжительным за всю историю существования.