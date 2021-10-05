РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4481 посетитель онлайн
Новости
5 070 35
Facebook (391) социальные сети (641) WhatsApp (10) Instagram (49)

Работа Facebook, WhatsApp и Instagram восстанавливается (обновлено)

Работа Facebook, WhatsApp и Instagram восстанавливается (обновлено)

Социальные сети вновь загружаются в десктопных и мобильных версиях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Работа Facebook восстановилась около часа ночи 5 октября.

Данные портала Downdetector свидетельствуют, что количество сообщений о перебоях в работе снижается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сбои в работе сервисов Facebook связаны с проблемами с сетью, - глава техслужбы Шрепфер

В Twitter компании Facebook сообщили: "Огромному сообществу людей и компаний по всему миру, которые зависят от нас: мы сожалеем. Мы много работали над восстановлением доступа к нашим приложениям и службам и рады сообщить, что они снова возвращаются в Интернет. Спасибо за терпение".

 Работа Facebook, WhatsApp и Instagram восстанавливается 01

Напомним, серьезный сбой в работе соцсетей Facebook, Instagram и WhatsApp произошел вечером 4 октября.

В Украине сервисы были недоступны примерно с 18:30. Нынешний сбой в работе Facebook и в приложениях и сервисах, принадлежащих компании, пользователи других сетей называют самым продолжительным за всю историю существования.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
Интересно сколько фриков покончило с собой за это время.
показать весь комментарий
05.10.2021 01:40
+5
показать весь комментарий
05.10.2021 01:57
+4
коцорылые соснули. зато все переписаны, и дальше поребрика не выедут теперь. наслаждайтесь курортами заполярья
показать весь комментарий
05.10.2021 01:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
коцорылые соснули. зато все переписаны, и дальше поребрика не выедут теперь. наслаждайтесь курортами заполярья
показать весь комментарий
05.10.2021 01:29 Ответить
показать весь комментарий
05.10.2021 01:29 Ответить
вам же лахтинским по кайфу когда у америкосов проблемы, смысл вашей никчемной жизни
показать весь комментарий
05.10.2021 01:37 Ответить
Это вам, рашотроллям радостно. Вас, рашорылых, выдают рассуждения о туалетах. Маленький деревянный домик с дыркой в полу все ваши достижения. Ни ума, ни фантазии. Нахрена так палишься, кацапчик?
показать весь комментарий
05.10.2021 02:09 Ответить
и с чего такие заключения, про дырку в полу твой каммент, по фрейду )
показать весь комментарий
05.10.2021 02:11 Ответить
то есть, тебя не устроил мой каммент про лахтинских, савсем без палева *********.. ))))
показать весь комментарий
05.10.2021 02:12 Ответить
Потому что, кацапчик, ты палишься. Вы такие примитивные что деревянный домик (ну ты понял, я надеюсь) это все ваши достижения.
показать весь комментарий
05.10.2021 02:14 Ответить
ты че придурок ) подгими логи, про домик начал первый ты! ) по фрейду )))
показать весь комментарий
05.10.2021 02:18 Ответить
Первый кацап тут ты. Задолбали со своими якутскими скульптурами.
показать весь комментарий
05.10.2021 02:21 Ответить
какими скульптурами придурок ) первій про домик начал тут ты... из глубин твоего сознания
показать весь комментарий
05.10.2021 02:22 Ответить
туалеты на улице сразу стали теплее, после того как фейсбук пол дня лежал
Лошара рабсейская, это не ты написал? Радовался хакерской атаке? Ну где вас на параше таких тупых в умные набирают?
показать весь комментарий
05.10.2021 02:25 Ответить
так стали туалеты теплее или нет? ) или ты хочешь сказать что в вашей коцапии туалеты на улице закончились... защитник дырок в полу, бес палева ))
показать весь комментарий
05.10.2021 02:27 Ответить
До свидания, рашотроль. Передай Берникову что он по-прежнему тупорылых в рашотролли набирает. В спам.
показать весь комментарий
05.10.2021 02:29 Ответить
вали в сад, придурок... ) и не всплывай тут больше, а то совсем смешной будешь
показать весь комментарий
05.10.2021 02:32 Ответить
бай-бай, придурок
показать весь комментарий
05.10.2021 02:32 Ответить
где про туалеты в этой теме , или ты коцап в любой веткуе затычка ))) не выдерживает душа поэта... не пались так казломордый
показать весь комментарий
05.10.2021 02:29 Ответить
https://focus.ua/ukraine/420035-v-10-ukrainskix-shkol-tualety-naxodyatsya-na-ulice В 10% украинских школ туалеты находятся на улице https://focus.ua/ukraine/420035-v-10-ukrainskix-shkol-tualety-naxodyatsya-na-ulice "Кстати, более 30% даже тех туалетов, что находятся в помещениях школ, нуждаются в срочном ремонте. А есть случаи, когда ремонт проведен, но не установлены дверцы кабинки или нет туалетов для нужд детей с инвалидностью. И это тоже нужно менять", -

показать весь комментарий
05.10.2021 07:36 Ответить
Я не могу хвастаться нашими достижениями в этом плане. Не от меня зависит. Но если Вы поставили вопрос таким образом то вот Вам для сравнения:
https://www.youtube.com/watch?v=1GrhXJUavSU
показать весь комментарий
05.10.2021 08:13 Ответить
туалеты на улице сразу стали теплее, после того как фейсбук пол дня лежал
показать весь комментарий
05.10.2021 01:39 Ответить
Интересно сколько фриков покончило с собой за это время.
показать весь комментарий
05.10.2021 01:40 Ответить
шо, сильно умный и элитный, из пгт )
показать весь комментарий
05.10.2021 01:48 Ответить
Та, наверное, хватает в наше время дебилов, которые жить не могут в реальной жизни, только в тиктоках, фейсбуках и инсте сидят
показать весь комментарий
05.10.2021 06:22 Ответить
показать весь комментарий
05.10.2021 01:57 Ответить
кацапы, сэр....
показать весь комментарий
05.10.2021 06:26 Ответить
Алёнушка!
показать весь комментарий
05.10.2021 07:13 Ответить
Зачем
показать весь комментарий
05.10.2021 05:13 Ответить
теперь хоть смогут наконец фб Бутусова банить
показать весь комментарий
05.10.2021 05:30 Ответить
... диджитализация коронавируса! Надо ему противопоставить ТВ и желательно на электронных лампах : вирус боиться излучений. И желательно, чтоб небыло спама максимум две или три телепрограммы и при этом трансляция утром и вечером - в обед на ТВ обед!
показать весь комментарий
05.10.2021 05:46 Ответить
абсолютно насрать...
показать весь комментарий
05.10.2021 06:27 Ответить
показать весь комментарий
05.10.2021 06:43 Ответить
Олексій Петров - Одно неосторожное фото и хренак… минус СЕМЬ миллиардов.
показать весь комментарий
05.10.2021 07:21 Ответить
показать весь комментарий
05.10.2021 07:23 Ответить
Якось байдуже. Не користуюсь і не збираюсь користуватись.
показать весь комментарий
05.10.2021 07:18 Ответить
Все кто фигню пишет про не ненужность этих приложений ,вы это серьёзно? Во первых они позволяют бесплатно связываться по всему миру , во вторых в них общаться молодёжь . Создать что то хорошее очень сложно ,а развалить за пять копеек всегда проще . Умные люди вложили огромный труд , чтобы связь была проще и кто этого не понимает ,мне их искренне жаль.
показать весь комментарий
05.10.2021 09:24 Ответить
ПОФІГ
показать весь комментарий
05.10.2021 09:38 Ответить
 
 