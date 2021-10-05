Уроженец Луганщины возглавлял несколько пророссийских организаций на Закарпатье, планировал убийство и теракт, - прокуратура

На Закарпатье жителя Луганщины подозревают в государственной измене и подготовке террористического акта.

Об этом Суспільне сообщила пресс-секретарь прокуратуры Закарпатья Екатерина Хижняк, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, мужчина был главой нескольких пророссийских организаций в Закарпатье. Он контактировал с иностранными организациями, от которых получил задание осуществить ряд провокаций и террористический акт в области. Преступления обвиняемый совершал вместе с сообщником в 2018 году.

"В частности, подозреваемый планировал организовать акции протеста у консульства других государств, поджоги учреждений и других объектов, акты вандализма. По мнению заказчиков, такие действия должны привести к дискредитации Украины", - рассказала пресс-секретарь.

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"Кроме этого, мужчина пытался организовать убийство общественного активиста, за что обещал исполнителю 30 тыс. долларов. В то же время обвиняемый согласился организовать в Украине информационные акции в интересах РФ с помощью отдельных СМИ и завербовать отдельных украинских военнослужащих, владеющих информацией о расположении личных составов военных ВСУ", - добавила Екатерина Хижняк.

Досудебное расследование по делу завершено. Обвинительный акт по уроженцу Луганщины направили в суд. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.