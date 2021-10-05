Уроженец Луганщины возглавлял несколько пророссийских организаций на Закарпатье, планировал убийство и теракт, - прокуратура
На Закарпатье жителя Луганщины подозревают в государственной измене и подготовке террористического акта.
Об этом Суспільне сообщила пресс-секретарь прокуратуры Закарпатья Екатерина Хижняк, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, мужчина был главой нескольких пророссийских организаций в Закарпатье. Он контактировал с иностранными организациями, от которых получил задание осуществить ряд провокаций и террористический акт в области. Преступления обвиняемый совершал вместе с сообщником в 2018 году.
"В частности, подозреваемый планировал организовать акции протеста у консульства других государств, поджоги учреждений и других объектов, акты вандализма. По мнению заказчиков, такие действия должны привести к дискредитации Украины", - рассказала пресс-секретарь.
"Кроме этого, мужчина пытался организовать убийство общественного активиста, за что обещал исполнителю 30 тыс. долларов. В то же время обвиняемый согласился организовать в Украине информационные акции в интересах РФ с помощью отдельных СМИ и завербовать отдельных украинских военнослужащих, владеющих информацией о расположении личных составов военных ВСУ", - добавила Екатерина Хижняк.
Досудебное расследование по делу завершено. Обвинительный акт по уроженцу Луганщины направили в суд. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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Это очень похоже на взрывы складов в воюющей стране , когда уже в других странах ( Чехия Болгария сразу вычислили россиян и причины взрывов -не дать Украине оружие) в Украине оказывается были виноваты ЛОСИ .
А может в органах тоже сплошные жители Луганщины? Как часто руководящие должности в силовых органах получают именно выходные с востока и Крыма. И никто не задумывается .
Избивание и смерти по всей Украине
Это наверно про вчерашних цыган и пророссийских водителей маршруток не жилающих возить за бесплатно.
Взрывы в Чехии.
Вычислили может и сразу, но сказали когда нашли в этом выгоду. Через 7 лет.
Как там их? А вспомнил, почти одни Лугандоны на руководящих должностях.
Может они просто умнее Не задумывалась?
Может они просто умнее Не задумывалась?»
И НЕ ТОЛЬКО ЗАДУМЫВАЛАСЬ , а знаю
Все это ПРОРОССИЙСКАЯ КОЛОННА , ведомая Кремлем к власти .
А можна замість конфіскації майна конфіскувати голову або хоча б руки і ноги?
Українські конструктори готові використати досвід наземної версії турецької крилатої ракети Atmaca для удосконалення ракетного комплексу "Нептун", який в теорії також може бути доопрацьований для знищення не тільки надводних, але й наземних цілей.
В інтерв'ю виданню "Тексти" Генеральний конструктор - Генеральний директор ДержККБ "ЛУЧ" Олег Коростельов зазначив, що береговий ракетний комплекс "Нептун" за потреби може бути доопрацьований для знищення наземних цілей.
"Нептун" може бути доопрацьований і для використання як крилата ракета низького польоту по наземних цілях. Для цього у неї є всі конструктивні необхідні опції", - зазначає очільник ДК КБ "ЛУЧ".
Водночас для реалізації цієї ідеї передусім необхідне бажання військових отримати таку версію комплексу, стверджує Коростельов.
"Ми діємо строго за правилами, які встановлені законом. Законом встановлено, що Генштаб видає оперативно-технічні вимоги, потім вони перетворюються в тактико-технічне завдання, і потім ми вже робимо", - підкреслює Коростельов.
https://uprom.info/news/vpk/kb-luch-gotove-adaptuvaty-raketnyj-kompleks-neptun-dlya-urazhennya-nazemnyh-czilej/
Ну вот теперь зеленый мальчик прыгает и по фонтанам, и по Карпатам, и по Оманам, и Трускавцу. И он не знает, и он не видит что это лицедейство ведет его к позорному концу.
Правда в том что УЖЕ выданы десятки миллинов долларов США и ЭВРО "помощи" СВОИМ. по 10к эвро в 1 рыло, каждый год !!!!. Венгрия не стала кувейтом. Не разбрасываються они деньги у себя и не ДАРЯТ так запросто своим.
Правда в том чо их "курсы языга" проводятся прям тут в каждем городе, бесплатно для всех желающих. Ходят туда также и действующие чиновники.
Правда в том что всего навсего нужно принять закон о ОДНОМ гражданстве и автоматического лишения гражданства в случае приобретения другого гражданства.
Сепарам до сих пор не дают хотя бы 15 лет. Это тот минимум который должныы получить причастные к всяким посягательствам на территорию Украины. 15 лет - от звонка до звонка. БЕЗ удо, без дуры савченко.
ВСЕ надписи на венгерском должны быть демонтированы. Закарпатье - Украина. А миндальничать с латентными сепарами выйдет дороже. Целовали в зад ДАУНбас. Получили.
Завтра эта "гидра" с миллиардным бюджетом в баксах может нанест удар.