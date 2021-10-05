Вражеский БПЛА "Орлан-10" пересекал линию разграничения на Донбассе. За сутки - 4 нарушения "тишины", боевых потерь нет, - штаб ООС
Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы, вооруженные формирования Российской Федерации продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, за прошедшие сутки, 4 октября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.
Возле Лебединского вражеские вооруженные формирования осуществили прицельный обстрел позиций ВСУ из ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также с подствольных гранатометов.
Вблизи Новотошковского враг дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.
"Потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил нет.
На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь и вынудили его прекратить огневую активность", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 5 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации",- сообщили в пресс-центре ОС.
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