РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12365 посетителей онлайн
Новости
10 020 83
Госдепартамент США (1790) офшор (511) расследование (3019) США (24813) Прайс Нед (109)

Госдеп США о "Досье Пандоры": Конкретно прокомментировать данные не можем, изучаем

Госдеп США о

США пока не могут комментировать "Досье Пандоры" - расследование финансовых операций бывших и действующих лидеров разных стран мира и чиновников, и в настоящие время изучают публикацию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в понедельник представитель госдепа США Нед Прайс.

"Мы, конечно, видели сообщения о "Досье Пандоры", но мы пока не можем конкретно прокомментировать данные, которые изучаем", - заявил Прайс в ходе брифинга.

"Однако важно знать в целом, что США активно обращают внимание на усилении финансовой прозрачности", - добавил он.

В ходе расследования "Досье Пандоры" около 600 журналистов из 117 стран изучили почти 12 млн документов. СМИ, участвовавшие в этой работе, приступили в воскресенье вечером к публикации собранной информации. В расследовании сообщается о том, что свыше 30 бывших и действующих лидеров стран мира и более 300 высокопоставленных госчиновников были замешаны в офшорных финансовых операциях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский отказался комментировать скандал с офшорами до выхода расследования, но теперь ему придется это сделать, - журналистка Бабинец
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
Непотріб подалі від України . . Карлсона в Грузию, Ермака на Россию, Хламидию в Абхазию, бабуБеню в США, ваЗелина в Израиль.
показать весь комментарий
05.10.2021 07:32
+11
В том списке барыга-Коломойский, барыга-Баканов, барыга-Шефир и их клоун-Зе.

За 2,5 года на Порошенко криминала у Зе не нашли. Ибо, на Пороха нигде нет НИЧЕГО.

Никодим
Иван
Харитон
Ульяна
Яков

А вот Зе натворил на два пожизненных:

офшоры+вагнеры+чаус+шефир..+....... = #
показать весь комментарий
05.10.2021 07:39
+8
Негайно хор імені Верьовки, щоб Лисий заспівав:
"Гроріла сRака палала
Вови в офшорах ла-ла-ла
Гроші людські із банку вкрав
А вам про Пороха втирав
Ось вам барига й мародер
Поклав на всіх вас Вова хеR
показать весь комментарий
05.10.2021 08:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Финансовая прозрачность наступила когда президент США Рузвельт 11 марта 1941 года подписал документ о помощи странам третьего Мира в связи с нападением нацистской Германии Гитлера на их суверинитет.... причем сумма указана каждой стране точно и отдельно...,советские бараны туда попали случайно,ибо были союзники Гитлера с 23 августа 1939 года....
показать весь комментарий
05.10.2021 07:29 Ответить
Самі жорсткі санкції потрібно запроваджувати на фігурантів, а не "вивчати"!
Блокувати всі рахунки і робити нев'їзними.
показать весь комментарий
05.10.2021 07:29 Ответить
якщо пишеш Українською, то не вживай кацапїзмів
немає в Українській слова "самі", є "най"
найжорсткійші санкції
показать весь комментарий
05.10.2021 08:05 Ответить
Це питання спірне. Прогугли в інтернеті - вживається слово "самі". По-друге нині правопис української мови спаплюжили вже так, що чим чудніше - тим правильніше. Наприклад: "в таксях, в кіні, скільки це вартує грошей" і т.д.
показать весь комментарий
05.10.2021 08:51 Ответить
Паляныця, от мардовского слова пал, т.е печка.
ПС. Аткель палий это не поджигатель, а печник.
ПС. Иржа тожа мардовское от иржакамц - покрываться коркой или коростой.
ПС. А сало вааще финскае т.е предназначенное для хранения.
показать весь комментарий
05.10.2021 09:26 Ответить
Буква Й в слове "найжорстокіЙші" лишняя..
"найбільш жорстокі" - тоже нормально будет..
показать весь комментарий
05.10.2021 08:55 Ответить
Та гавари вааще але мардюкамц - самый людоедский.
показать весь комментарий
05.10.2021 09:28 Ответить
Я надеюсь, штаты сделают правильные выводы, и наложат на бубочку. Жаль, что только санкции, а общаться с Байденом, как официальное лицо может и его давний друг, Порошенко.
показать весь комментарий
05.10.2021 07:29 Ответить
Барига також в тому списку, що і клоун.
показать весь комментарий
05.10.2021 07:32 Ответить
В том списке барыга-Коломойский, барыга-Баканов, барыга-Шефир и их клоун-Зе.

За 2,5 года на Порошенко криминала у Зе не нашли. Ибо, на Пороха нигде нет НИЧЕГО.

Никодим
Иван
Харитон
Ульяна
Яков

А вот Зе натворил на два пожизненных:

офшоры+вагнеры+чаус+шефир..+....... = #
показать весь комментарий
05.10.2021 07:39 Ответить
ПАПУас с грисаатсасуем усе секретные изобретения пида рассии сдали, под роспись.
показать весь комментарий
05.10.2021 09:30 Ответить
Кстати, теперь это полностью обьясняет нечеловеческую заботу о жизни Сергея Шефира. Ведь согласно Pandora Papers, жизнь первого помощника президента поистине бесценна - на Шефира записаны почти все президентские офшоры.

Офшор Александрович Зеленский
https://scontent-sea1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/fr/cp0/e15/q65/244507019_4340000279368746_4250274399233020115_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-5&_nc_sid=8024bb&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_ohc=L-I4VBcnDh8AX8M2-_a&_nc_ht=scontent-sea1-1.xx&oh=71aeff9718fcd0b1fa2afe708e7f3078&oe=618213CC
показать весь комментарий
05.10.2021 10:20 Ответить
Ахахах))в глазки дуплишся,зебил?
показать весь комментарий
05.10.2021 07:55 Ответить
ты про беню? или про зе?
показать весь комментарий
05.10.2021 08:09 Ответить
показать весь комментарий
05.10.2021 08:10 Ответить
Негайно хор імені Верьовки, щоб Лисий заспівав:
"Гроріла сRака палала
Вови в офшорах ла-ла-ла
Гроші людські із банку вкрав
А вам про Пороха втирав
Ось вам барига й мародер
Поклав на всіх вас Вова хеR
показать весь комментарий
05.10.2021 08:15 Ответить
Ану покаж.
показать весь комментарий
05.10.2021 08:47 Ответить
Байден такой же проходимец, как и его давний дружок.
показать весь комментарий
05.10.2021 08:47 Ответить
Досрочные?
показать весь комментарий
05.10.2021 07:31 Ответить
Все рейтинги в пользу Зеленского проплачены. Слишком много поставлено на карту.
показать весь комментарий
05.10.2021 11:38 Ответить
Не думаю,что оно даже во второй выйдет)не любишь Байдена?а он тебя в лайне и утопит с твоей зекрысой -или ты думаешь ,что зеля теперь в дерьме просто так?))))
показать весь комментарий
05.10.2021 09:00 Ответить
Ничего подобного, а Байден мне именно такой и нужен, красота!
показать весь комментарий
05.10.2021 09:32 Ответить
Непотріб подалі від України . . Карлсона в Грузию, Ермака на Россию, Хламидию в Абхазию, бабуБеню в США, ваЗелина в Израиль.
показать весь комментарий
05.10.2021 07:32 Ответить
А ПАПуаса в гагаузию.
показать весь комментарий
05.10.2021 09:32 Ответить
Порошенко обосрал Новороссию и РАБссию Путлера,причем почти без вооружений..., уникальный случай в Мировой истории....,подобный трюк сделал маршал Финляндии Маннергейм...оружия нет...а Сралина обосрал...причем трижды...в ноябре 1939 года...25 июня 1941 года и в третий раз в 1944 году... Марк Солонин не даст соврать о том войне позорной дохлого Совка...
показать весь комментарий
05.10.2021 07:34 Ответить
Твоё ПАПуас тока лоханск и даунеск сдал.
показать весь комментарий
05.10.2021 09:34 Ответить
показать весь комментарий
05.10.2021 07:35 Ответить
Возраст, когда собчачка сидела на коленях. Стесняюсь спросить , мол, Ленчик до или после объявилась...
показать весь комментарий
05.10.2021 07:38 Ответить
А чего им комментировать? Для них это давно не новость. Все транзакции в $ проходят через банки-корреспонденты США, где их финансовая разведка может отследить каждый цент.
Там по тому же Бене нарыто в сотни раз больше, чем нарыли сейчас.
показать весь комментарий
05.10.2021 07:39 Ответить
А зачем, тогда, они изучают, если не новость?
показать весь комментарий
05.10.2021 08:20 Ответить
Они давно уже изучили)или ты веришь в "химию",которая ,вдруг произошла у Байдена с зекрысой ,которая мешала ему избираться в президенты )
показать весь комментарий
05.10.2021 09:04 Ответить
Пентагон и НАТО наложили ВЕТО на поставки оружия и техники в Украину с 1 марта 2014 года....,представьте в какой ситуации был Порошенко тогда?Фишка в том что именно 1 марта 2014 года ДурьДума РАБссии Вали Матвиенко проголосовала о вводе войск в Украину...,против голосовал 1 дупатат Думы ...Илья Пономарев....,Совпадение? Не думаю...
показать весь комментарий
05.10.2021 07:41 Ответить
Да и сейчас опасно поставлять оружие. главный бомонд от власти находится в неустойчивом состоянии. мечется попеременно на 180* , мол, круть-верть. ЗЫ... Карл, слышишь, таукитайскими "технологиями" восхищаЦЦо, после неудавшегося антоновского слива...
показать весь комментарий
05.10.2021 07:45 Ответить
Тогда было стрёмно поставлять-пуйло обидеться...Порошенко стоило неимоверных усилий создать антипутинскую коалицию...но зекрыса все теперь просрал
показать весь комментарий
05.10.2021 07:52 Ответить
Лера,все изменилось после речи Порошенко в обоих Палатах Конгресса кажись в сентябре 2014 года...
показать весь комментарий
05.10.2021 07:58 Ответить
Согласна
показать весь комментарий
05.10.2021 08:05 Ответить
Оце все що треба знати як захід бореться з пограбуванням інших країн своїми елітами і яких результатів можна очікувати від боротьби з корупцією в бідних країнах. Хоча слів грізних вагон
показать весь комментарий
05.10.2021 07:44 Ответить
А ты сам кто?Гражданин же....почему Штаты должны вешать зелень,если это можешь сделать ты...
показать весь комментарий
05.10.2021 07:49 Ответить
А кто Вам сказал, что Запад обязан бороться с беззаконием и воровством, которые происходят в других странах? Например, Володьку нам не ГосДеп выбрал, а мудрый украинский избиратель, следовательно он и должен задавать вопросы и бороться з пограбуваннями.
показать весь комментарий
05.10.2021 08:26 Ответить
Хитренькие Штаты ...все вы знаете первее всех)
показать весь комментарий
05.10.2021 07:47 Ответить
Та нет,не цензор)спецлужбы США и Великобритании уже заявили ,что все расследуют досконально про беню и зекрыску....ты может думаешь,что это просто так все,когда для подавляющей массы зеголосилок -офшор сразу значит вор)))
показать весь комментарий
05.10.2021 08:52 Ответить
ЧИТАТЬ ЕЩЁ НЕ НАУЧИЛИСЬ !?)
показать весь комментарий
05.10.2021 07:50 Ответить
Любая транзакция в долларах свыше 5 000 баксов фиксируется финансовой полицией США в любой точке мира...омериканцы очень охранают свои доллары...
показать весь комментарий
05.10.2021 07:50 Ответить
Зеленський не відповідає образу "дурника", який він сам собі створив. Він є аферистом міжнародного рівня протягом близько десяти років. Завдяки «Великому будівництву», ЗЕЛЕНСЬКИЙ перейшов у статус мільярдера - Володимир Омелян
показать весь комментарий
05.10.2021 08:18 Ответить
показать весь комментарий
05.10.2021 08:21 Ответить
показать весь комментарий
05.10.2021 08:24 Ответить
Оффшоры Порошенко - это зло, а оффшоры Зеленского законом не запрещены, все так делают.
Отдых Порошенко на Мальдивах за свой счет - это зло, а 100500 отдыхов Зеленского за счет налогоплательщиков: ну, должен же он когда-то отдыхать?
Липецкая фабрика - это торговля на крови, а "Сваты" на российском телевидении - это вне политики.
Порошенко устанавливал убийственные тарифы, а президент Зеленский не имеет полномочий регулировать тарифы, почитайте наконец Конституцию, тупые порохоботы.
Порошенко не закончил войну, потому что он на ней зарабатывал, а Зеленский не может закончить войну, потому что здесь не все так однозначно.
Порошенко хотел установить диктатуру, но слуги народа стали депутатами благодаря президенту Зеленскому: "Потому, теперь я говорю".
Смотрите не перепутайте.
Зелибобы, Оруэлл гордился бы вашим двоемыслием. © сеть
показать весь комментарий
05.10.2021 08:27 Ответить
Какое может быть "двоемыслие" у тех, кто вообще не имеет органа мышления? У абсолютного большинства из 73 % идиотов-зебилоидов голова предназначена исключительно для того, что бы в нее кушать.
показать весь комментарий
05.10.2021 09:51 Ответить
Вчора зелена свора почала виправдовувати офшори Косоворотки і його оточення, мов всі мали офшори і тут мов би нічого кримінального, навіть кожен підприємець в Україні має офшори і Вова тоді не був президентом. Одним словом Вовкі можна, а Порошенко ще той офшорник - йому не можна. Цілих три роки верещали на всіх маланських і проросійських олігархічних каналах цю брехню на Порошенко, і тупий притупий нарід піддався на цю брехню і політично знищив Порошенко, привівши до влади малоросів і відвертих ворогів. А потім нічого, що брехали не підтвердилося, але нарід і далі чекає розправи над Порошенко, який не злякався московської навали і захистив цей нарід. На московії до влади прийшов кооператив "Озеро", а в нас "95 квартал", який живе по безпрєдулу - хуцпа. Дякуємо 73%, ви і надалі робіть себе разом.
показать весь комментарий
05.10.2021 08:34 Ответить
США оказались самым большим мировым оффшором. В одной только Южной Дакоте налоговые мошенники прятали 360 миллиардов долларов. Более того оффшорные схемы для своих клиентов организовывали крупнейшие американские банки вроде Morgan Stanley.
показать весь комментарий
05.10.2021 08:40 Ответить
Вот,реально,насрать -нам главное зекрыску упоковать )
показать весь комментарий
05.10.2021 08:55 Ответить
Сбылась мечта ЗЕ - он среди политиков мирового масштаба.

Правда среди самых отъявленых негодяев типа ***** и президента Кении.

Кстати, у ЗЕ все больше общего с ******.
Технология построения вертикали власти скопирована у *****.
Технология монобольшинства СН скопирована у Единой Роиси *****.
Большинство принятых СН законов скопированы у *****.
Криминальное бабло ЗЕ прячет так же, как *****.
И даже отмазки от скандала с офшорами такие же, как у *****.

Песков вполне мог бы одну отмазку на ЗЕ и ***** публиковать, шоб Подоляк не напрягался и Серлещ лишний раз свои таланты миньетчика не демонстрировал.
показать весь комментарий
05.10.2021 08:44 Ответить
Щоб не обговорювати офшори Володимира Зеленського та його партнерство з олігархом Коломойським ток-шоу "Свобода слова на ICTV" вперше вийшло у спец-форматі. Тобто, у форматі без ток-шоу. Канал Віктора Пінчука крутить фільм режисера Сергія Лозниці «Бабин Яр. Контекст»
показать весь комментарий
05.10.2021 08:46 Ответить
Так каналы всех спонсоров ЗЕ резко ослепли и оглохли.

Собственно, это лучший показатель того, как ЗЕ "борется" с олигархами - олигархи изо всех сил прикрывают и покрывают ЗЕ в СМИ.
показать весь комментарий
05.10.2021 08:50 Ответить
Зеленский сейчас пытается закрыть Шустера, что б он в эту пятницу уже не вышел в эфир.. очень боится этого обсуждения об своих офшорах
показать весь комментарий
05.10.2021 08:54 Ответить
показать весь комментарий
05.10.2021 08:58 Ответить
Пороху нема чого переживати
показать весь комментарий
05.10.2021 09:02 Ответить
вы прям капитан очевидность)
показать весь комментарий
05.10.2021 09:06 Ответить
Ніхто навіть не сумнівався
показать весь комментарий
05.10.2021 10:51 Ответить
помню, как вокруг рошена ходили с этими офшорами, и что? и ничего. то же самое будет и с ЗЕбеней. точно так же он пошлет всех на йух и будет ****************** себе дальше.
показать весь комментарий
05.10.2021 09:10 Ответить
У зебобы криминальный офшор ,а у ПАП нет и всего 3тыщ нарыли)так что можешь не волноваться -США прекрасно знают мартышку,которая лезла в их выборы ,штампуя дела на кандидата в президенты Америки
показать весь комментарий
05.10.2021 09:21 Ответить
с чего мне-то волноваться? ровно то же, такие же "эксперты", как ты, говорили о рошене и его офшорах во время его *******************. на этом же "цензоре" вой стоял до небес. с ЗЕбеней как-то так же и будет: ослы скажут "иа", а караван поедет дальше.
показать весь комментарий
05.10.2021 09:26 Ответить
А ж с "офшором" Пороха в три тыщ тебе не так?может баксов не видел -бывает)
показать весь комментарий
05.10.2021 09:41 Ответить
Хорошо хоть наши Президенты и Депутаты никогда небыли замешаны в финансовых махинациях.
показать весь комментарий
05.10.2021 09:11 Ответить
 
 