Госдеп США о "Досье Пандоры": Конкретно прокомментировать данные не можем, изучаем
США пока не могут комментировать "Досье Пандоры" - расследование финансовых операций бывших и действующих лидеров разных стран мира и чиновников, и в настоящие время изучают публикацию.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в понедельник представитель госдепа США Нед Прайс.
"Мы, конечно, видели сообщения о "Досье Пандоры", но мы пока не можем конкретно прокомментировать данные, которые изучаем", - заявил Прайс в ходе брифинга.
"Однако важно знать в целом, что США активно обращают внимание на усилении финансовой прозрачности", - добавил он.
В ходе расследования "Досье Пандоры" около 600 журналистов из 117 стран изучили почти 12 млн документов. СМИ, участвовавшие в этой работе, приступили в воскресенье вечером к публикации собранной информации. В расследовании сообщается о том, что свыше 30 бывших и действующих лидеров стран мира и более 300 высокопоставленных госчиновников были замешаны в офшорных финансовых операциях.
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Блокувати всі рахунки і робити нев'їзними.
немає в Українській слова "самі", є "най"
найжорсткійші санкції
ПС. Аткель палий это не поджигатель, а печник.
ПС. Иржа тожа мардовское от иржакамц - покрываться коркой или коростой.
ПС. А сало вааще финскае т.е предназначенное для хранения.
"найбільш жорстокі" - тоже нормально будет..
За 2,5 года на Порошенко криминала у Зе не нашли. Ибо, на Пороха нигде нет НИЧЕГО.
Никодим
Иван
Харитон
Ульяна
Яков
А вот Зе натворил на два пожизненных:
офшоры+вагнеры+чаус+шефир..+....... = #
Офшор Александрович Зеленский
https://scontent-sea1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/fr/cp0/e15/q65/244507019_4340000279368746_4250274399233020115_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-5&_nc_sid=8024bb&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_ohc=L-I4VBcnDh8AX8M2-_a&_nc_ht=scontent-sea1-1.xx&oh=71aeff9718fcd0b1fa2afe708e7f3078&oe=618213CC
"Гроріла сRака палала
Вови в офшорах ла-ла-ла
Гроші людські із банку вкрав
А вам про Пороха втирав
Ось вам барига й мародер
Поклав на всіх вас Вова хеR
Там по тому же Бене нарыто в сотни раз больше, чем нарыли сейчас.
Отдых Порошенко на Мальдивах за свой счет - это зло, а 100500 отдыхов Зеленского за счет налогоплательщиков: ну, должен же он когда-то отдыхать?
Липецкая фабрика - это торговля на крови, а "Сваты" на российском телевидении - это вне политики.
Порошенко устанавливал убийственные тарифы, а президент Зеленский не имеет полномочий регулировать тарифы, почитайте наконец Конституцию, тупые порохоботы.
Порошенко не закончил войну, потому что он на ней зарабатывал, а Зеленский не может закончить войну, потому что здесь не все так однозначно.
Порошенко хотел установить диктатуру, но слуги народа стали депутатами благодаря президенту Зеленскому: "Потому, теперь я говорю".
Смотрите не перепутайте.
Зелибобы, Оруэлл гордился бы вашим двоемыслием. © сеть
Правда среди самых отъявленых негодяев типа ***** и президента Кении.
Кстати, у ЗЕ все больше общего с ******.
Технология построения вертикали власти скопирована у *****.
Технология монобольшинства СН скопирована у Единой Роиси *****.
Большинство принятых СН законов скопированы у *****.
Криминальное бабло ЗЕ прячет так же, как *****.
И даже отмазки от скандала с офшорами такие же, как у *****.
Песков вполне мог бы одну отмазку на ЗЕ и ***** публиковать, шоб Подоляк не напрягался и Серлещ лишний раз свои таланты миньетчика не демонстрировал.
Собственно, это лучший показатель того, как ЗЕ "борется" с олигархами - олигархи изо всех сил прикрывают и покрывают ЗЕ в СМИ.