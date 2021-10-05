Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 236 млн, число жертв - 4,8 млн. По суточной смертности Украина занимает третье место в Европе. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 5 октября в мире зарегистрировали 341 012 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 4 841 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировали 236 169 511 случаев инфицирования, из них 341 012 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 822 794 человека, из них 4 841 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 213 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина находится на 19-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 14-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 5-ю, по летальным случаям - 10-ю и 3-ю позицию соответственно.