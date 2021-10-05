COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 9 846 новых случаев заражения

В Украине зафиксированы 9 846 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 5 октября. Также за минувшие сутки зафиксированы 317 летальных случаев, последний раз такой высокий показатель суточной смертности в Украине фиксировался в средине мая 2021 года - 14 мая 322 летальных случая, 12 мая - 346.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 4 октября 2021 в Украине зафиксированы 9 846 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 918, медработников - 207).

Также за минувшие сутки:

госпитализирован - 1 881 человек;

летальных случаев - 317;

выздоровели - 4 229 человек.

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За сутки протестированы:

методом ПЦР - 37 080 человек,

методом ИФА - 8 762 человека,

экспресс-тестами - 28 283 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 469 856 человек;

выздоровели - 2 268 752 человека;

летальных случаев - 57 206;

проведено ПЦР-тестов - 13 003 972.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (992), Харьковской (940), Одесской (809), Запорожской (667) и Донецкой (662) областях", - рассказали в Минздраве.







