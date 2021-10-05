COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 9 846 новых случаев заражения
В Украине зафиксированы 9 846 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 5 октября. Также за минувшие сутки зафиксированы 317 летальных случаев, последний раз такой высокий показатель суточной смертности в Украине фиксировался в средине мая 2021 года - 14 мая 322 летальных случая, 12 мая - 346.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 4 октября 2021 в Украине зафиксированы 9 846 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 918, медработников - 207).
Также за минувшие сутки:
госпитализирован - 1 881 человек;
летальных случаев - 317;
выздоровели - 4 229 человек.
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 37 080 человек,
методом ИФА - 8 762 человека,
экспресс-тестами - 28 283 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 469 856 человек;
выздоровели - 2 268 752 человека;
летальных случаев - 57 206;
проведено ПЦР-тестов - 13 003 972.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (992), Харьковской (940), Одесской (809), Запорожской (667) и Донецкой (662) областях", - рассказали в Минздраве.
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Вакцину вкололи - и стал супермен,
Теперь моя гордость почти до колен,
Гипнозом владею,Вай Фай раздаю,
И третью вакцину от жельты колю!,,,
В СМИ тоже люди. Дайте им отдохнуть!
Але ковіду якось пофіг
Примерно каждый десятый, а с учетом давления то в несколько раз меньше.
Средняя продолжительность жизни в Мордоре в 2021 году составляет 71.7 года.. Так что ваше ***** уже на подходе
К примеру одна доза В ЕС-60 Э.
Как говориться, игра стоит свеч!
Типа золотой всемирной лихорадки.
Але варто подивитися на ситуацію у консервативній і релігіозній(!) Польщі де вакцинували більше 50% населення і України, де вакцинували 13% населення по кількості нових випадків і смертей на 1000 осіб.
Щоб зрозуміти, що українці страждають не консерватизмом, а дрімучою тупістю і невіглаством.
Мы уйдем без следа, ни имен ни примет,
Этот мир простоит еще 1000 лет,
Нас и раньше здесь небыло , после не будет,
Ни вреда и не пользы от этого нет.
О. Хаям.
https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/boom-sen-ron-johnson-drops-truth-bomb-senate-floor-63-uk-delta-deaths-last-7-5-months-fully-vaccinated-video/
И все умирают от ковида. Других причин нет.