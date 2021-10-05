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COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 9 846 новых случаев заражения

COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 9 846 новых случаев заражения

В Украине зафиксированы 9 846 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 5 октября. Также за минувшие сутки зафиксированы 317 летальных случаев, последний раз такой высокий показатель суточной смертности в Украине фиксировался в средине мая 2021 года - 14 мая 322 летальных случая, 12 мая - 346.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 4 октября 2021 в Украине зафиксированы 9 846 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 918, медработников - 207).

Также за минувшие сутки:

COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 9 846 новых случаев заражения 02 госпитализирован - 1 881 человек;

COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 9 846 новых случаев заражения 02 летальных случаев - 317;

COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 9 846 новых случаев заражения 02 выздоровели - 4 229 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 236 млн, число жертв - 4,8 млн. По суточной смертности Украина занимает третье место в Европе. ИНФОГРАФИКА

За сутки протестированы:

COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 9 846 новых случаев заражения 02 методом ПЦР - 37 080 человек,

COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 9 846 новых случаев заражения 02 методом ИФА - 8 762 человека,

COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 9 846 новых случаев заражения 02 экспресс-тестами - 28 283 человека.

За все время пандемии в Украине:

COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 9 846 новых случаев заражения 02 заболели - 2 469 856 человек;

COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 9 846 новых случаев заражения 02 выздоровели - 2 268 752 человека;

COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 9 846 новых случаев заражения 02 летальных случаев - 57 206;

COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 9 846 новых случаев заражения 02 проведено ПЦР-тестов - 13 003 972.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (992), Харьковской (940), Одесской (809), Запорожской (667) и Донецкой (662) областях", - рассказали в Минздраве.

COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 9 846 новых случаев заражения 11
COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 9 846 новых случаев заражения 12
COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 9 846 новых случаев заражения 13
COVID-19 в Украине: Впервые с мая за сутки умерли более 300 пациентов, зафиксированы 9 846 новых случаев заражения 14

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Топ комментарии
+3
Потому что во всем мире люди идут и вакцинируются, а у нас люди возомнили себя самыми умными..
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05.10.2021 08:57
+3
Все совершенно наоборот. Когда жрать нечего будет. Когда коммунальщики за долги свет и воду отключат. Когда пенсию перестанут платить, потому что налогов не будет. Тогда никакой локдаун зе-команде не помогут
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05.10.2021 09:01
+3
А хто сказав, шо задихатись можна тіки від ковідли? До одного місця ваші пульсоксиметри.
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05.10.2021 10:13
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Правила форума Совет форумчан
Чому ще не закрили всю освіту на карантин? Це ж розплідник інфекції. Чи вони там еа чолі з клоуном лише відосіки записати вміють?
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05.10.2021 08:16 Ответить
Навіщо закривати освіту?! Чим більше заразиться - тим швидше введуть лохдаун. А лохдаун - це можливість грабувати країну, коли всі лошари заперті по своїх домівках і не зможуть бунтувати
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05.10.2021 08:20 Ответить
Все совершенно наоборот. Когда жрать нечего будет. Когда коммунальщики за долги свет и воду отключат. Когда пенсию перестанут платить, потому что налогов не будет. Тогда никакой локдаун зе-команде не помогут
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05.10.2021 09:01 Ответить
Дадада, и даже нова пошта виноватая, ага.
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05.10.2021 08:58 Ответить
Шо да, да? Я на новой пихве показывал факт поддельного документа. Мудакам с нп бы заблокировать отправки, но бабло дороже.
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05.10.2021 09:01 Ответить
Тебеж сказали уже - иди в милицию.
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05.10.2021 09:07 Ответить
Ты читать умеешь? В целом. Или ты не способен "асилеть" смысл текста? Хотя судя по "тыж" "шо" тебе не донести
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05.10.2021 09:13 Ответить
Точно вакцинированный. Нервы ни к чёрту
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05.10.2021 09:16 Ответить
Чудеса вакцинации

Вакцину вкололи - и стал супермен,
Теперь моя гордость почти до колен,
Гипнозом владею,Вай Фай раздаю,
И третью вакцину от жельты колю!,,,
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05.10.2021 21:29 Ответить
Переважна кількість хворих лікуються вдома, їх не кладуть в лікарні, в багатьох нема пульсоксиметрів, щоб виміряти сатурацію, через нежить людина не завжди орієнтується в тому, як вона дише, а вже коли задихається, то буває запізно...А статистика в процентах показує, що кисневих ліжок зайнято небагато. А що таке ще й лікування по телефону...
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05.10.2021 08:21 Ответить
А хто сказав, шо задихатись можна тіки від ковідли? До одного місця ваші пульсоксиметри.
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05.10.2021 10:13 Ответить
Ну как обычно, в будние дни смертность и заболеваемость в разы выше чем в выходные. Ну заболеваемость можно обьяснить меньшим числом тестов а вот смертность просто загадка.
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05.10.2021 08:26 Ответить
Ну как обычно, в будние дни смертность и заболеваемость в разы выше чем в выходные.

В СМИ тоже люди. Дайте им отдохнуть!
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05.10.2021 21:26 Ответить
Я тут так прикинул что если посчитать на миллион населения то Украины выходит на 1 место в мире по суточным показателям.
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05.10.2021 08:34 Ответить
Потому что во всем мире люди идут и вакцинируются, а у нас люди возомнили себя самыми умными..
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05.10.2021 08:57 Ответить
І безсмертними походу.
Але ковіду якось пофіг
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05.10.2021 11:03 Ответить
57 206/450= 127чел в сутки при ежедневной естественной убыли 1500.

Примерно каждый десятый, а с учетом давления то в несколько раз меньше.
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05.10.2021 21:42 Ответить
В этой печальной статистике есть один хороший момент - дремучих дураков и антивакцинаторов все меньше
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05.10.2021 09:03 Ответить
а как назвать тех, что подделывают/покупают сертификаты?
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05.10.2021 09:23 Ответить
те кто подделывает - по нашему законодательству - админ. наказуемые. Кто покупает - дураки и мракобесы. Начальника, таможенника обмануть можно, вирус нет. Он бумажки не читает
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05.10.2021 09:38 Ответить
А при чем тут нехватка витамина Д у твоих мокшей? И про какие 80 лет ты тут рассказываешь?
Средняя продолжительность жизни в Мордоре в 2021 году составляет 71.7 года.. Так что ваше ***** уже на подходе
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05.10.2021 15:25 Ответить
Адвокат - конечно "специалист" в области вакцинации. В мире есть десятки вакцин, и кроме Модерны и Пфайзера все остальные - векторные. Эта технология вакцинации используется уже лет 40. Вакцинируйтесь любой вакциной на выбор, с выбором вакцин в Украине все неплохо.
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05.10.2021 10:34 Ответить
Кацапе йди накати скломию, то для вас, козлорилих найкращі ліки.
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05.10.2021 11:10 Ответить
В Донецкой области - 42 умерших за сутки! Почти в два раза больше, чем в других областях с самой высокой смертностью! Что же там творится, что так много людей умирают?
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05.10.2021 10:30 Ответить
Меньше доверяйте СМИ, а смотрите вокруг- и все станет ясно.
К примеру одна доза В ЕС-60 Э.

Как говориться, игра стоит свеч!
Типа золотой всемирной лихорадки.
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05.10.2021 21:23 Ответить
Статистика говорит в пользу вакцинации, в Киеве вакцинировали больше трети населения, и смертность от ковида в 2 раза ниже, чем в среднем по Украине.
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05.10.2021 10:32 Ответить
А против вакцинации говорит не желание медиков, которые имеют прямое отношение к статистики вакцинироваться, хотя они болеют в 3 раза чаще чем в среднем.
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05.10.2021 11:14 Ответить
У нас такая медицина потому,что медики в массе своей бездари у которых можно удачно только больничный купить.Не стоит ссылаться на эту массу коновалов.
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05.10.2021 11:30 Ответить
Так они же и убеждают в полезности вакцины, хотя сами не вакцинируются. Это просто парадокс или теория заговора?
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05.10.2021 11:48 Ответить
Скажем спасибо секте антивакцинаторов!
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05.10.2021 11:07 Ответить
Вы, готовы похоронить родных и близких?
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05.10.2021 11:19 Ответить
Ну ясно,старики сектантов не интересуют. Вот он яркий представитель секты.Спасибо тебе за пропаганду смерти. 5 млн. смертей ему мало.Ты хоть не много осознаешь сколько ,это миллионов смертей в двух процентах жителей планеты Земля?
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05.10.2021 11:49 Ответить
Антивакцинатори страждають зараз когнітивним дисонансом, їм же на ютубі розказали що вакцинація не допомогла жодній країні.
Але варто подивитися на ситуацію у консервативній і релігіозній(!) Польщі де вакцинували більше 50% населення і України, де вакцинували 13% населення по кількості нових випадків і смертей на 1000 осіб.
Щоб зрозуміти, що українці страждають не консерватизмом, а дрімучою тупістю і невіглаством.
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05.10.2021 19:28 Ответить
Лучшее средство- естественный отбор и антивакцинаторы жертвуя собой способствуют оздоровлению человечества.

Мы уйдем без следа, ни имен ни примет,
Этот мир простоит еще 1000 лет,
Нас и раньше здесь небыло , после не будет,
Ни вреда и не пользы от этого нет.
О. Хаям.
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05.10.2021 21:20 Ответить
Вакцинированные умирают быстрее . В Британии 63% умерших от короны полностью вакцинированные .

https://www.thegatewaypundit.com/2021/10/boom-sen-ron-johnson-drops-truth-bomb-senate-floor-63-uk-delta-deaths-last-7-5-months-fully-vaccinated-video/
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05.10.2021 22:05 Ответить
За сутки естественная убыль населения в Украине - около 1500 человек.

И все умирают от ковида. Других причин нет.
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05.10.2021 21:14 Ответить
Не теряте время . Используйте ивермектин(стромектол ) ****************** и другие антивирусные препараты . На начальных стадиях очень эффективно .
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05.10.2021 22:03 Ответить
 
 