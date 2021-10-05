Жителям Литвы старше 75 лет планируют выплачивать по 100 евро за вакцинацию от COVID-19

Министерство социальных дел Литвы подготовило проект постановления, по которому пожилые люди, сделавшие к зиме прививку от COVID-19 получат разовую помощь в размере 100 евро.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает LRT.

Предусматривается, что эти деньги смогут получить все жители Литвы старше 75 лет, которые сделают вторую прививку от COVID-19 не позднее 1 декабря.

Кроме того, представителям этой возрастной категории предлагается вознаграждение, если до 1 апреля следующего года они вакцинируются от коронавируса третьей дозой.

Как отмечают в министерстве, предложение имеет целью поощрить пожилых людей "к приобретению иммунитета от COVID-19".

По последним данным, по крайней мере одну дозу COVID-вакцины получили 76,2% жителей Литвы, перешагнувших 75-летний рубеж.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через полгода эффективность вакцины Pfizer против COVID-19 падает вдвое, - исследование