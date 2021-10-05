РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12284 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 234 8
дети (6337) карантин (16728) Львов (4504) Львовщина (2794) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Во Львовском "Охматдете" рекордное с начала пандемии число детей с COVID-19 - 41 ребенок, - пресс-служба медучреждения

Во Львовском

В детской клинической больнице Львовской области "Охматдет" в настоящее время на стационарном лечении находится 41 больной коронавирусом ребенок. Для данного медучреждения это рекордное количество за все время пандемии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу больницы.

"41 ребенок с подтвержденным COVID-19 – это наш рекорд за все время пандемии! Именно столько сегодня у нас детей в нашем особом отделении. Это дети от нескольких месяцев и до 18 лет", - следует из сообщения.

Отмечается, что все пациенты лечатся в соответствии с протоколами и не нуждаются в интенсивной терапии и реанимации.

Кроме этого отмечается, что в случае выявления симптомов коронавируса у ребенка - необходимо обратиться к семейному врачу. Если его состояние ухудшается - сообщить об этом в "скорую".

Читайте также: Легкие поражены на 80%: во Львове врачи спасают 5-летнюю девочку с COVID-19

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как при ОРЗ. Но с медиасопровождением.
показать весь комментарий
05.10.2021 09:04 Ответить
І препаратами з протоколу.
показать весь комментарий
05.10.2021 09:28 Ответить
про фуфлотесты забыли
чего тестируем только на ковид? еще ведь несколько сотен респираторных инфекций известно
показать весь комментарий
05.10.2021 09:36 Ответить
Я з самого початку про це кажу, а вони мені: від грипу менша смертність. Ніби його колись масово ставили як діагноз і шукали тестами.
показать весь комментарий
05.10.2021 09:39 Ответить
В определенный момент часть случаев пневмоний начали диагностировать как осложнение гриппа. Только для того, чтобы продвигать фуфломицин под названием "прививка от гриппа".
Сейчас то же самое делают с ковидом.
показать весь комментарий
05.10.2021 09:41 Ответить
Може бути, бо при вірусній пневмонії в мене ніхто збудника і не думав шукати, а бактеріальна - якось сама по собі, не пишуть: ГРВі, ускладнена такою-то пневмонією. І лише зрідка десь буває: грип, ускладнений пневмонією. Мабуть, посмертний діагноз.
показать весь комментарий
05.10.2021 09:48 Ответить
к детям твари подбираются со своей жижей
показать весь комментарий
05.10.2021 09:36 Ответить
А кацапам-антиваксерам лишь бы больше Украинских детей умирало!
показать весь комментарий
05.10.2021 09:51 Ответить
 
 