StateWatch просит волонтеров рассказать, что они покупают для армии: "Хотим сравнить реальные потребности ВСУ с результатами гособоронзакупок"
Команда StateWatch вместе с партнерами разработали анонимный опрос для волонтеров, которые закупают товары для военнослужащих.
Об этом говорится в сообщении StateWatch, передает Цензор.НЕТ.
Опрос будет продолжаться до 15 октября включительно.
В анкете приведены несколько вопросов для определения реальных потребностей Вооруженных Сил Украины, которые обеспечивают непосредственно волонтеры и волонтерские организации в течение 2020-2021 годов.
"Таким образом мы хотим сравнить реальные потребности ВСУ с результатами государственных оборонных закупок и узнать, обеспечение каких групп товаров должно быть первоочередной обязанностью Министерства обороны, однако не было им обеспечено. Поэтому просим присоединиться к опросу волонтеров и распространить анкету среди как можно большего количества заинтересованных лиц. Данные респондентов не будут распространены ни в одном информационном продукте и не будут переданы третьим лицам", - объяснили суть исследования в StateWatch.
Пройти опрос можно по ссылке.
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представляю чувства НАТО - на армию волонтерят, а де-генералы - как вы сказал - катаются на броневиках..... немецких. но не БТР-ах)
Для ВСУ нужно:
Антиснайперские и антиартилерийские радары.
Системы радиолокационной борьбы и подавления.
РСЗО, ПВО, "Купол".
Крылатые ракеты, баллистические ракеты малой дальности.
Спутниковая разведка.
...
Неужели об этом всем осведомлены валонтеры и снабжают этим ВСУ?
терпят - значит любят - справедливо подумал Шефир.... и был обстрелян. ах какой был патриот... блин! не попали((((
значит терпят.
ибо гранатомет может купить любая собака, и там уже шофера бы искали с шифером на ближайших деревьях