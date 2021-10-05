StateWatch просит волонтеров рассказать, что они покупают для армии: "Хотим сравнить реальные потребности ВСУ с результатами гособоронзакупок"

Команда StateWatch вместе с партнерами разработали анонимный опрос для волонтеров, которые закупают товары для военнослужащих.

Об этом говорится в сообщении StateWatch, передает Цензор.НЕТ.

Опрос будет продолжаться до 15 октября включительно.

В анкете приведены несколько вопросов для определения реальных потребностей Вооруженных Сил Украины, которые обеспечивают непосредственно волонтеры и волонтерские организации в течение 2020-2021 годов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гособоронзаказ на текущий год выполняется: Минобороны уже разместило 84,5% от годового объема заказов, - Уруский

"Таким образом мы хотим сравнить реальные потребности ВСУ с результатами государственных оборонных закупок и узнать, обеспечение каких групп товаров должно быть первоочередной обязанностью Министерства обороны, однако не было им обеспечено. Поэтому просим присоединиться к опросу волонтеров и распространить анкету среди как можно большего количества заинтересованных лиц. Данные респондентов не будут распространены ни в одном информационном продукте и не будут переданы третьим лицам", - объяснили суть исследования в StateWatch.

Пройти опрос можно по ссылке.



