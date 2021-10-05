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армия (8253) волонтеры (2612) ВСУ (6263) Гособоронзаказ (55)

StateWatch просит волонтеров рассказать, что они покупают для армии: "Хотим сравнить реальные потребности ВСУ с результатами гособоронзакупок"

StateWatch просит волонтеров рассказать, что они покупают для армии:

Команда StateWatch вместе с партнерами разработали анонимный опрос для волонтеров, которые закупают товары для военнослужащих.

Об этом говорится в сообщении StateWatch, передает Цензор.НЕТ.

 Опрос будет продолжаться до 15 октября включительно.

В анкете приведены несколько вопросов для определения реальных потребностей Вооруженных Сил Украины, которые обеспечивают непосредственно волонтеры и волонтерские организации в течение 2020-2021 годов.

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"Таким образом мы хотим сравнить реальные потребности ВСУ с результатами государственных оборонных закупок и узнать, обеспечение каких групп товаров должно быть первоочередной обязанностью Министерства обороны, однако не было им обеспечено. Поэтому просим присоединиться к опросу волонтеров и распространить анкету среди как можно большего количества заинтересованных лиц. Данные респондентов не будут распространены ни в одном информационном продукте и не будут переданы третьим лицам", - объяснили суть исследования в StateWatch.

Пройти опрос можно по ссылке.

StateWatch просит волонтеров рассказать, что они покупают для армии: Хотим сравнить реальные потребности ВСУ с результатами гособоронзакупок 01
StateWatch просит волонтеров рассказать, что они покупают для армии: Хотим сравнить реальные потребности ВСУ с результатами гособоронзакупок 02

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05.10.2021 09:14 Ответить
это то, с чего следует начинать аудит! там тупой распил бабла!!! у нас бюджет не малый на армию, а как кинуться, так ничего нет! вплоть до того, что раненым помощь собирают волонтеры(( зато можно посмотреть на каких джипах генералы катаются, и в каких домах живут! вот и весь индикатор честности
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05.10.2021 09:17 Ответить
а потом плачем - эээ, Бидон, че мы не в НАТО то?)
представляю чувства НАТО - на армию волонтерят, а де-генералы - как вы сказал - катаются на броневиках..... немецких. но не БТР-ах)
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05.10.2021 09:45 Ответить
Ну...
Для ВСУ нужно:
Антиснайперские и антиартилерийские радары.
Системы радиолокационной борьбы и подавления.
РСЗО, ПВО, "Купол".
Крылатые ракеты, баллистические ракеты малой дальности.
Спутниковая разведка.
...
Неужели об этом всем осведомлены валонтеры и снабжают этим ВСУ?
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05.10.2021 09:19 Ответить
А ядерная бомба не нужна разве?
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05.10.2021 09:22 Ответить
Стыдно когда в воюющей стране не первый год, армия пользуется услугами волонтеров ( честь и хвала им!!!) , а президент и его окружение включая и партейку СН занимаются мародерством и откровенно бойкотирует военные поставки в армию, они бы давно продали страну кацапью но только животный страх удерживает их перед неминуемой расправой над ними народа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.10.2021 09:36 Ответить
ага, расправятся. вот тока штаны или брюки найду и расправимься. Вы - первый, я за вами.
терпят - значит любят - справедливо подумал Шефир.... и был обстрелян. ах какой был патриот... блин! не попали((((
значит терпят.
ибо гранатомет может купить любая собака, и там уже шофера бы искали с шифером на ближайших деревьях
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05.10.2021 09:48 Ответить
 
 