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Новости Будни полиции
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Пьяный отчим до смерти избил 10-летнюю приемную дочь на Закарпатье, при этом в доме находилась ее мать, - полиция. ФОТО

В селе Паладь-Комаровцы (Закарпатская область) нетрезвый отчим избил 10-летнюю приемную дочь, в результате чего девочка умерла. Злоумышленник задержан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

3 октября, около пятого часа на линию "102" поступило сообщение о смерти ребенка в селе Паладь-Комаровцы Ужгородского района.

34-летний заявитель признался, что вечером, находясь в нетрезвом состоянии, избил свою 10-летнюю приемную дочь. А утром нашел ребенка на кровати без признаков жизни.

Пьяный отчим до смерти избил 10-летнюю приемную дочь на Закарпатье, при этом в доме находилась ее мать, - полиция 01
Фото: сайт полиции

Тело ребенка находится в прозектуре для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Работники полиции задержали злоумышленника в порядке статьи 208 УПК Украины и поместят в изолятор временного содержания.

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Уголовное производство открыто по ч. 2 п.2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка).

Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение. Следствие по делу продолжается.

4 октября следователи полиции начали еще одно уголовное производство по факту смерти девочки.

После проведения всех необходимых первоочередных следственных действий правоохранители установили, что на момент совершения преступления в доме находилась мать погибшей девочки. Женщина не предприняла никаких действий и заведомо оставила ребенка, находившегося в опасном для жизни состоянии, без помощи.

Следователи открыли по данному факту еще одно уголовное производство по ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины, то есть оставление в опасности, повлекшее смерть человека. Именно в рамках этого производства будет дана правовая оценка действиям матери.
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Топ комментарии
+14
Больше всего ненавижу этих мамаш..
Схватится за хрен какой то мрази и ведёт его к детям своим,а потом дети отгребают(
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05.10.2021 09:48
+10
Таким нелюдям только пожизненное, а то дадут 10 лет и выйдет лет через 7.
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05.10.2021 09:44
+8
Какую марзоту земля носит...
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05.10.2021 09:45
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Правила форума Совет форумчан
Таким нелюдям только пожизненное, а то дадут 10 лет и выйдет лет через 7.
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05.10.2021 09:44 Ответить
Вообще то дадут года два-три условно.
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05.10.2021 10:53 Ответить
Какую марзоту земля носит...
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05.10.2021 09:45 Ответить
Не удивлюсь если окажется переселенцем из даунпаса!!!!!
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05.10.2021 09:46 Ответить
не здивуюся що це місцевий циган.
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05.10.2021 09:49 Ответить
Скоріш за все.Там таких море.
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05.10.2021 10:18 Ответить
Алкоголь запретить !! Давай легалайз!
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05.10.2021 09:46 Ответить
Вы что больной? Хотите как в Испании, Голландии, Чехии, Канаде, Израиле или отдельный штатах в США? Наш путь духовный: выпил водочки и мать/жену/дочь лупить... или ветеранов АТО на остановке... или полицейских у супермаркета. Помни(!) алкоголь добро, марихуана - зло.
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05.10.2021 10:23 Ответить
Больше всего ненавижу этих мамаш..
Схватится за хрен какой то мрази и ведёт его к детям своим,а потом дети отгребают(
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05.10.2021 09:48 Ответить
Мозгов нет одни гормони, мужики не лучше.
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05.10.2021 09:54 Ответить
Согласна,что и мужики не лучше -не зря же все сказки про плохих мачех...
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05.10.2021 10:49 Ответить
Социальние роли у мужа и жени разние.
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05.10.2021 16:54 Ответить
мать нужно туда же...
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05.10.2021 09:52 Ответить
Таки дурацкий у нас уголовний кодекс: или 15 лет или пожизненное. 25 лет как в нормальних странах никак.
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05.10.2021 09:53 Ответить
В нормальных странах не страдающих толерастией, расстрел или стульчик с электро приводом. Вот нафига эту тварь кормить 25 лет за деньги налогоплательщиков???
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05.10.2021 09:58 Ответить
На уровне федерального правительства смертная казнь в США не применялась с 2003 по 2020 год. В большинстве штатов её официально уже отменили. С твоих слов получается что Афганистан нормальная страна. По мне так такие выродки должны пожизненно на каменоломнях работать и желательно публично.
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05.10.2021 10:03 Ответить
І що ж це за "нормальні країни" в яких є розстріл??
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05.10.2021 11:45 Ответить
Когда ловили чикатило двоих расстреляли просто так. А в тюрьме надо не просто сидеть, а работать.
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05.10.2021 16:52 Ответить
Всі цигани раніше в паспорті були українці.
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05.10.2021 10:19 Ответить
И на )(у..й нужна такая мать , впервую очередь она виновата 😡
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05.10.2021 09:59 Ответить
Обох утилізувати за вбивство 😡
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05.10.2021 10:06 Ответить
Судя по его росту, компенсировал свои комплексы на тех кто не мог за себя постоять.
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05.10.2021 10:08 Ответить
Поступок ужасный и не людской. Но есть и точка зрения, что нормальному мужчине связывать себя с РСП. - не стоит.
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05.10.2021 10:29 Ответить
где тут "нормальный мужчина", тот который дитё бил бил да убил? охренеть товарищи, хоть закусывайт
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05.10.2021 12:03 Ответить
Не писалось выше, что он нормальный. Писалось, что с РСП лучше не связываться. Никогда.
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05.10.2021 12:23 Ответить
СССР наплодил скотов.
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05.10.2021 13:49 Ответить
Фото, отзывы односельчан:

https://transkarpatia.net/transcarpathia/crime/149703-vbivstvo-ditini-na-zakarpatti-opublikovano-foto-vitchima-i-materi-divchinki.html
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06.10.2021 20:05 Ответить
 
 