"СН" не хватает голосов для отставки Разумкова. Идут переговоры с группами "За Майбутнє" и "Довіра", - Гончаренко
У депутатской фракции "Слуга Народа" не хватает голосов для того, чтобы отправить в отставку спикера ВР Дмитрия Разумкова.
Об этом сообщил в своем Телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
"У "Слуги Народа" не хватает голосов самостоятельно снять Разумкова. На данный момент идут переговоры с группами "За Майбутнє" и "Довіра". Без их голосов собрать 226 в зале "слуги" не смогут", - подчеркивает Гончаренко.
Как сообщалось, депутатская фракция "Слуга народа" собрала суммарно около 190 подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что фракция "Слуга народа" в Трускавце начала сбор подписей за отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады.
Напомним, 30 сентября Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Разумкова с поста спикера.
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Так вот, родные вы наши зебилы, три упомянутые партии, составляющие большинство в ВР, принадлежат с потрохами Коломойскому.
Как вы себе представляете то, что партия Коломойского борется с Коломойским?