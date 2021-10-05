"СН" не хватает голосов для отставки Разумкова. Идут переговоры с группами "За Майбутнє" и "Довіра", - Гончаренко

У депутатской фракции "Слуга Народа" не хватает голосов для того, чтобы отправить в отставку спикера ВР Дмитрия Разумкова.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"У "Слуги Народа" не хватает голосов самостоятельно снять Разумкова. На данный момент идут переговоры с группами "За Майбутнє" и "Довіра". Без их голосов собрать 226 в зале "слуги" не смогут", - подчеркивает Гончаренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подписные листы для отставки Разумкова поступили в Раду. ДОКУМЕНТ

Как сообщалось, депутатская фракция "Слуга народа" собрала суммарно около 190 подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что фракция "Слуга народа" в Трускавце начала сбор подписей за отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады.

Напомним, 30 сентября Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Разумкова с поста спикера.