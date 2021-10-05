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Новости Отставка Разумкова
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ВР (27371) отставка (3146) Гончаренко (532) Разумков Дмитрий (1520) Слуга народа (2620)

"СН" не хватает голосов для отставки Разумкова. Идут переговоры с группами "За Майбутнє" и "Довіра", - Гончаренко

У депутатской фракции "Слуга Народа" не хватает голосов для того, чтобы отправить в отставку спикера ВР Дмитрия Разумкова.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"У "Слуги Народа" не хватает голосов самостоятельно снять Разумкова. На данный момент идут переговоры с группами "За Майбутнє" и "Довіра". Без их голосов собрать 226 в зале "слуги" не смогут", - подчеркивает Гончаренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подписные листы для отставки Разумкова поступили в Раду. ДОКУМЕНТ

Как сообщалось, депутатская фракция "Слуга народа" собрала суммарно около 190 подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что фракция "Слуга народа" в Трускавце начала сбор подписей за отзыв Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады.

Напомним, 30 сентября Арахамия запросил в Раде подписные листы за отставку Разумкова с поста спикера.

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Топ комментарии
+13
В этих группах за бабло и мать родную продадут...
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05.10.2021 09:51
+5
сколько за голос даете шмаркли?)
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05.10.2021 09:51
+5
Т.е. снова блок Коломойского.

Так вот, родные вы наши зебилы, три упомянутые партии, составляющие большинство в ВР, принадлежат с потрохами Коломойскому.

Как вы себе представляете то, что партия Коломойского борется с Коломойским?
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05.10.2021 09:54
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05.10.2021 09:47 Ответить
В этих группах за бабло и мать родную продадут...
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05.10.2021 09:51 Ответить
Это группы Коломойского.
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05.10.2021 09:55 Ответить
не маму, а бабушку Беню
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05.10.2021 09:58 Ответить
сколько за голос даете шмаркли?)
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05.10.2021 09:51 Ответить
Ну эти то завсегда помогут, дело в цене.
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05.10.2021 09:52 Ответить
А чего им не помочь, если они принадлежат тому же Коломойскому, что и СН?
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05.10.2021 09:54 Ответить
"Голос" поможет ...
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05.10.2021 09:53 Ответить
моносброд все?
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05.10.2021 09:53 Ответить
Т.е. снова блок Коломойского.

Так вот, родные вы наши зебилы, три упомянутые партии, составляющие большинство в ВР, принадлежат с потрохами Коломойскому.

Как вы себе представляете то, что партия Коломойского борется с Коломойским?
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05.10.2021 09:54 Ответить
А должны бороться с Порошенко? По какой причине, если не секрет?
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05.10.2021 10:01 Ответить
Ну как жеж без упоминания о Порохе....
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05.10.2021 10:47 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27361034.html Наша зброя масового ураження ще діє

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05.10.2021 09:57 Ответить
С группировками.
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05.10.2021 10:00 Ответить
а я вчера как раз об этом и писал. что будет интересно посмотреть,если у рабов урода голосов не хватит))))))))))))))
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05.10.2021 10:02 Ответить
Такое впечатление что смотришь шизовато-питаростический 95 балаган!!!
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05.10.2021 10:04 Ответить
Судя по тому, как вчера на Прямом крутил ж-пой Поляков, отвечая на вопрос Орловской о том - будет ли он голосовать за отставку. можно предположить, что по крайней мере его уже купят.
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05.10.2021 10:06 Ответить
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05.10.2021 10:23 Ответить
делов то - у тех, кто из "слуг" отказывается голосовать за отставку, отоборать мандаты и набрать новых, послушных, закон джунглей
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05.10.2021 10:34 Ответить
Когда ж мы этих дармоедов со своей шеи сбросим?????
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05.10.2021 10:56 Ответить
Зеля, распускай парламент, большинство накрылось
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05.10.2021 11:12 Ответить
.."слуги полезных оффшоров" стараются замарать "кровью невинноубиенного Разумкова" как можно больше элитных крипаков... некоторые, способные сложить не только 1+1, упираются, бо не у всех есть нора в Оманах-Китаях-Катарах-КНДРах, а тюрьму после прездобольства Зели готовы иттить не все..
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05.10.2021 11:26 Ответить
Своєї сексоти не вистачило.
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05.10.2021 13:02 Ответить
 
 