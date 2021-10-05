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Газ (9402) Европа (1617) цены (2229)

Побит рекорд: цена на газ в Европе превысила $1200/тыс. куб. м

Побит рекорд: цена на газ в Европе превысила $1200/тыс. куб. м

Цена на газ на фьючерсном рынке Европы установила очередной рекорд. Впервые за всю историю она превысила 1200 долларов за тысячу кубов.

Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Так, в ходе торгов стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах, буквально через несколько минут после открытия сегодняшних торгов, превысила рекордные 1200 долларов за тысячу кубометров, показав максимум в 1228,8 доллара.

Стоит отметить, что еще вчера цена газа в Европе резко снизилась на фоне новостей о заполнении первой нити "Северного потока-2".

Так, цены фьючерсов на газ опускались на 70 долларов - до 1124 долларов за тысячу кубометров.

После чего на торгах прошла коррекция и снижение котировок замедлилось до 40 долларов и уже вечером стоимость фьючерса составляла 1160 долларов за тысячу кубометров.

Читайте также: Пробит очередной рекорд: цена на газ в Европе практически достигла $1200/тыс. куб. м

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Топ комментарии
+8
Пофігу. Найвеличніший казав що у нас підвищення не буде.
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05.10.2021 10:37
+4
С такими ценами на газ строительство потока оправдает себя через пару месяцев.
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05.10.2021 10:41
+4
Она в доле.
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05.10.2021 10:44
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Правила форума Совет форумчан
а ещё и Гретой Блумберг,твм...
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05.10.2021 10:36 Ответить
з такими цінами країни ЄС не тільки Україну здадуть, а й самі на спину ляжуть
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05.10.2021 10:31 Ответить
Уже.
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05.10.2021 10:43 Ответить
Чем быстрей сертифицируют поток, тем быстрей цены на газ придут в норму. Зависимость прямая. Рискну предположить что поток запустят в этом месяце.
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05.10.2021 10:34 Ответить
Российская компания пробовала вывести газопровод из-под действия директивы в судебном порядке, но 25 августа Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил апелляцию Nord Stream 2 AG. Суд оставил в силе решение Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA, немецкий регулятор в сфере энергетики), которое признало газопровод не соответствующим Третьему энергопакету ЕС.

По этой причине Nord Stream 2 AG подала в Федеральное сетевое агентство Германии документы для рассмотрения заявки на сертификацию компании в качестве независимого оператора «Северного потока - 2». Решение по данной заявке будет предоставлено в https://m.gazeta.ru/tags/organization/evrokomissiya.shtml Еврокомиссию не позднее до 8 января 2022 года.
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05.10.2021 11:40 Ответить
Пофігу. Найвеличніший казав що у нас підвищення не буде.
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05.10.2021 10:37 Ответить
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05.10.2021 10:38 Ответить
Будет хана промышленности.
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05.10.2021 10:47 Ответить
Шо тут дивуватись? Спонсори кацапсячого СП2 хочуть відбити вкладене бабло. Тому, що сам СП2 сам по собі дуже токсичний. Ще ніхто не знає яка буде політика США стосовно цього газогону.
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05.10.2021 10:37 Ответить
С такими ценами на газ строительство потока оправдает себя через пару месяцев.
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05.10.2021 10:41 Ответить
Ну так я ж про шо й кажу. А ще багато хто зрозумів шо таке на самому ділі мати справу з кацапами.
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05.10.2021 10:44 Ответить
ну, по крайней мере затраты на "Стокгольм" они уже отбили 100%
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05.10.2021 10:49 Ответить
100 лярдов за пару месяцев, Скабеева ты? Считать разучилась, или никогда не умела?
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05.10.2021 10:57 Ответить
Поток стоит около 10 ярдов. Цена на газ 1200 и это далеко не предел.
Пропускная способность сп 55 ярдов в год.
Возьми калькулятор и посчитай, Скабеева.
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05.10.2021 11:07 Ответить
Скабеева, ты школу хоть закончила то? Кто его по 1200$ покупать то будет? Дешевле перейти на водород. Не говоря уже вернуться к углю, что намного проще и прибыльнее стало, что в Европе сейчас и делают, и помимо всего прочего выкупают площадки под Солнечные Эл. станции. Теперь даже солнечные панели выгоднее вашего газа. Спекулянты могут покуражится где то до марта, а потом все...
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05.10.2021 13:37 Ответить
Где Украина и где водород?
Мы хоть один проект с времён назалежности до ума довели?
Нет.
А заводы тоже предлагаешь солнечными батареями оснастить? А потом жалуетесь что все вокруг нас за дураков держат.
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05.10.2021 13:41 Ответить
Причем тут Украина, что мы кроме ЗЕкретинов можем миру предложить? А запад таких цен долго терпеть не будет, энергетическая революция давно перезрела, тормозилась дешевым газом да ковидом, а теперь видать пришло время. У меня в доме два котла, газовый и твердотопливный, пока газ по 8 грв., вопрос не стоит остро. Но по 40 грв., я его точно покупать не буду, да и другие тоже.
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05.10.2021 13:48 Ответить
Запад конечно терпеть не будет и поэтому ускорит сертификацию.
И цены должны снизиться.
Кремль то при всех вариантах в шоколаде, в отличии от Украины.
Останется только рапс и подсолнухи выращивать, с промышленностью придется попрощаться.
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05.10.2021 13:55 Ответить
Точно Скабеева, причем тут сертификация? Мощность существующих газопроводов в два раза превышает потребности Европы, а теперь будет в два с половиной. Единственное пустое ПСГ в Германии принадлежит Газпрому. Кацапы, вы думаете что умнее всех? Поверьте, вам этот кризис просто так не пройдет. На хитрую жопу всегда найдется...
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05.10.2021 14:41 Ответить
Сертификация притом, что чем быстрей газ пойдет в Европу по новой трубе, тем быстрей начнет падать спрос на него. И падать цена. Может быть. Почему в кремле должны терять прибыль, транзитируя и далее по украинской трубе свой газ? Работает Южный поток, все контакты по объему соблюдается, законтрактованные украинские объемы вычерпаны и поэтому собственник газа решает придержать и заработать. Что тут странного?
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05.10.2021 14:57 Ответить
Так труба через Беларусь и СП - 1 все лето простояли на профилактике, единственное ПСГ в Европе принадлежащее Газпрому пустое, все остальные заполнены на 85%. Ребята, не нужно никого дурить, своему населению сказки рассказывайте, оно у вас доверчивое...
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05.10.2021 15:02 Ответить
Российскому населению вообще наплевать на какую то трубу, которая на профилактике была.
Этим никто и не интересуется.
Это инфа скорей для украинцев, которые не могут или ее хотят понять что Кремль не желает транзитировать свой газ через Украину и оплачивая транзит, который уже почти не нужен
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05.10.2021 15:11 Ответить
Блин, я тебе про трубу через Беларусь, и СП - 1 , через Украину как раз все транспортировалось по плану. А то что кремль добивается полного разрыва отношений, так у него это получилось. Не будет транзита, переживем. А расейское население пусть валежник собирает...
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05.10.2021 15:43 Ответить
Или вы думаете что российское население переживает за украинцев и украинский транзит и не знает что Кремль придумывает разные причины чтобы россияне не волновались за своих братьев?
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05.10.2021 15:16 Ответить
Если их телек посмотреть, то там только про Украину, вот и ты тут на всех ветках разгоняешь очередное замерзание, 25е по счету...
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05.10.2021 15:45 Ответить
Так скажи же нам наконец, где кацапы должны брать газ чтобы обогреть всю Европу? Они уже и так в этом году все рекорды по поставкам побили. А ещё химические заводы запускают. Только один завод минеральных удобрений в Ленинградской области будет 2,5 млн тонн производить. И пластмассы и сжиженный газ начали производить. Его просто тупо не хватает для всех, вот и все причины. А штаты только наобещали всем СПГ, но поматросили и бросили.
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05.10.2021 20:54 Ответить
А зачем тогда им столько труб, и все вокруг Украины. Вот тебе ссылочка, ваш парень кстати, но вменяемый, что на кацапии редкость, посмотри и не плачь...

https://www.youtube.com/watch?v=o4PMx8Cf0go
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06.10.2021 09:53 Ответить
Я не знаю, что они там с Киселёвым болтают. И я ни кода не видел в телевизоре, что бы кто то говорил о воровстве газа, методом сверления трубы. Речь ведь шла только о бухгалтерских делах. О несвоевременной и не полной оплате за газ в соответствии с договорами. Потреблять но не платить, именно это и называется воровство. Украина с гордостью уверяет весь мир, что она уже пять лет или больше не использует российский газ. Так зачем же тогда ей та труба когда есть другие маршруты за которые не надо столько платить? И зачем давать Украине в руки такой инструмент шантажа? Ясное дело, что эта труба она политическое оружие в чьих то руках. Отобрать это оружие у враждебной страны, это разумно и логично. Такова жизнь. Так мир устроен.
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06.10.2021 10:13 Ответить
Смешная ты зверушка, ватная... Да нам начхать на вас и ваш газ, забудь. Тебе же чистым урюцким языком говорят, Газпром поставляет газ в Венгрию обходными маршрутами, по самым низким ценам, и при этом оплачивает транспортировку этого же газа через Украину, вот это экономика, никакой политики, смешно? И эти сволочи что то там еще про один народ рассказывают? Аха-ха-ха...
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06.10.2021 10:27 Ответить
Так переходный период. Настройка наладка подключение новых стран и маршрутов требует времени и подстраховки. Что же тут смешного?
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06.10.2021 10:38 Ответить
Контракт до 2024 года, качай или плати.
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06.10.2021 11:00 Ответить
Успеют ещё за два года.
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06.10.2021 16:15 Ответить
Шо бабуля, допомогалась *******?
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05.10.2021 10:42 Ответить
Она в доле.
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05.10.2021 10:44 Ответить
+
Уже появилась информация, что после ухода с поста канцлера она возглавит наблюдательный совет СП-2.
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05.10.2021 10:52 Ответить
Хде?
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05.10.2021 11:10 Ответить
$1200 за 1000 куб.
$1,2 за куб

$1.2=31.86 грн
чашка нормального кофе в Киеве от 18 до 30 грн.

чашка кофе в ЕС от 1 евро до 4,5 евро.

ну и стоит ли переживать гЕйропейцам из-за чашки кофе?
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05.10.2021 10:45 Ответить
а ты сравни доходы жителей ЕС (даже не обязательно Германии, а хотя бы ближайших к нам стран - Словакии, Венгрии, Польши) с Украиной...
В Польше, кстати, многое дешевле, чем в Украине.
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05.10.2021 10:50 Ответить
так я о том и говорю,что для них эта цена роли не играет!
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05.10.2021 10:56 Ответить
серйозно? а до чого тут 1 кубометр? В місяць виходить кубів 350-400 для середнього будинку з утепленням.
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05.10.2021 11:09 Ответить
у меня средний,утеплённый снаружи дом,70 квадрат. в прошлую зиму,максимальный расход составил 140 кубов за месяц.

я вообще больше 800 кубов за год,не трачу.
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05.10.2021 11:17 Ответить
чим утеплений, де знаходиться?
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05.10.2021 11:30 Ответить
Борисполь. пенопласт 5 см.+штукатурка. потолок минвата изовер 150
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05.10.2021 11:33 Ответить
Ну не знаю, в мене приблизно такий самий по розмірах, на стелі 10 см мінвати, пенопласт 5см та вікна подвійні, менше 300 лише коли тепло.
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05.10.2021 11:37 Ответить
у меня сосед живёт в доме 120 квадрат. не утеплённый дом-в холодный месяц тратит 1500 кубов.

ну если есть деньги то это его проблемы. другое дело какая температура в доме. мы,например,не любим жарко,обычно 18-20. это в самый раз.

в третьих котёл. котёл играет огромную роль в расходе газа. вся эта современная дрянь,жрёт довольно таки много. и хотя у меня стоит в сарае новый котёл,но пользуюсь пока старым КС-16.часть форсунок заглушил,оставив из трёх одну,отопление открытого типа но с насосом.трубы фирмы NIBKO,гарантия на которые 50 лет.на фитиле котёл держит температуру в сети 30-35 градусов,чего не может ни один современный котёл,которые не работают на фитиле. к тому же когда тепло,то я его вообще выключаю.

вот как то так.
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05.10.2021 11:50 Ответить
можливо з системою опалення треба попрацювати. В мене теж на 16квт, і насос німецький, проте тепло йде двома 2дюймовими трубами.
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05.10.2021 12:27 Ответить
у меня тоже два крыла,начальная труба 1,5"железная,но это только от котла вверх метра полтора,а потом переход на 3/4" NIBKO,а возле радиатора переход на 1/2".
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05.10.2021 16:44 Ответить
Похоже, у тебя счетчик заржавел. Все котлы, примерно одинаковый КПД имеют. А у вас случайно фундаментальный закон сохранения энергии никто своим указом не отменил?
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05.10.2021 21:01 Ответить
а при чём тут КПД? если я включу все три форсунки или оставлю одну,то КПД один хер будет не выше 92% вопрос упрётся лишь в расход. вот я заглушил две форсунки,тем самым уменьшил расход. а греет у меня котёл и на одной форсунке хорошо,ибо теплообменник лабиринтного типа,а не современная херь с вертикальными трубами,обмотанными спиралью из фольги.
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05.10.2021 21:12 Ответить
Но ведь температура зависит только от количества сгоревшего газа и времени горения. Если ты умышленно уменьшил мощность котла в три раза, значит количество часов горения увеличил тоже в три раза. Современные котлы даже чуть чуть экономнее, потому, что у них нет дымохода в потолке где для необходимой тяги температура сгоревших газов должна быть не меньше ста градусов. К тому же нет и утечек для вентиляции которые устроены вокруг дымоходной трубы. Там воздух в топку нагнетается электрической турбиной с избытком, при полном сгорании газа.
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05.10.2021 21:21 Ответить
я так живу уже 20 лет,с таким котлом и с таким расходом. и счётчик у меня забирали на поверку,и ничего в нём не заржавело. может это не укладывается в современную логику котлов и расходов,но так и есть. мне хорошо и это главное)
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06.10.2021 09:21 Ответить
У меня тоже котёл старый, название не помню, напольная тумбочка без электричества может работать и мне он нравится. И живу я в широте аналогичной Украине и дом и площадью и утеплён примерно как у тебя. Но температура в доме 23 днём и 20 ночью. А сжигаю я зимой кубометров 300, а в январе 400. И я считаю, что это экономно. У меня для экономии есть одна маленькая хитрость. Я циркуляционный насос включаю с помощью умной программируемой розетки. Она у меня вечером насос выключает а под утро включает. В результате котёл самостоятельно включаясь и выключаясь, внутри себя поддерживает свою заданную температуру, но тепло в дом через лопасти выключенного насоса почти не идёт. Поэтому ночью он тоже почти не гудит. А спать при пониженной температуре даже приятней. Я тебе верю, что можно и с таким расходом прожить. А если поселиться внутри термоса, то ещё экономней, только это не комфортно.
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06.10.2021 09:59 Ответить
насос я не выключаю,он у меня стоит на малом ходе. котёл не имеет функции самостоятельного отключения/включения,поэтому я сам.

как правило если мороз до 15,то котёл включаю с фитиля на цифру 1 в шесть утра и до 9 утра,потом опять фитиль до вечера,вечером включаю в пять и до 11 вечера. на ночь на фитиль.

если мороз выше 15,то схема та же,только вместо единицы,ставлю на двойку.

термоса нет,ибо есть естественная вентиляция одна в ванной,другая на кухне. так же есть приток из подпольного пространства.

во всяком случае,никто простудными не болеет,ибо организм в условиях прохлады,лучше адаптируется к условиям холодным на улице.
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06.10.2021 10:09 Ответить
Не только на вкус и цвет товарищей нет, но и на температуру тоже. У меня внуки то приезжают то не приезжают. Под них подстраиваться и то привыкать то отвыкать от повышенной температуры тоже не хочется. А ещё у меня бойлер в ванной, он параллельно котлу подключен. И такая схема без отдельной водогрейной колонки тоже экономней.
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06.10.2021 10:20 Ответить
электрический бойлер в системе отопления?
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06.10.2021 10:29 Ответить
Нет. Бойлер тоже от отопительного котла греется. Два газовых баллона сварены между собой, а внутри труба от котла к общей обратке. Дёшево сердито и красиво.
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06.10.2021 10:34 Ответить
ясно. у нас так раньше тоже многие делали. но меня этот вариант не устраивает. электрический бойлер в ванной более чем достаточен. расход воды на семью из 4 человек составляет 8-9 кубов в месяц,сюда входит всё-мытьё посуды,стирка,ну и личная гигиена.
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06.10.2021 10:40 Ответить
Тут дело в цене. У нас электроэнергия намного дороже газа.
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06.10.2021 10:42 Ответить
у нас пока нет...в среднем по году тратим 350-380 кВт по цене 1,68 грн. это не так уж много. а газ дорого,хоть сейчас и сдерживают цену,но всё равно.
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06.10.2021 10:45 Ответить
Мы побольше, но это из-за расходов на "производство" сушка для фруктов, кухонная водогрейка, электросварка инструменты электрические, иногда и до 500 квт выходит.
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06.10.2021 10:50 Ответить
ну я тоже пользуюсь и электроинструментами и сваркой...а сушим яблоки на улице) а ягоды и овощи,в большой морозилке замораживаем на зиму. это интереснее) зимой и у нас бывает до 460.но это пару месяцев. темнеет рано,делать нечего,телевизор,два компа...пироги в электрошкафу)
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06.10.2021 10:56 Ответить
Сушить на улице ненадёжно особенно в осеннюю дождливую погоду, хлопотливо, долго и вид получается не товарный и объёмы производства незначительные. Насекомые снижают качество. Разве, что только для себя. У меня такая полупромышленная сушилка, многолотковый продуваемый тепловентилятором шкаф с терморегулировкой, который по мере надобности подключает спирали на мощность 0,5, 1, 1,5, 2 и теоретически 3 квт. (но последний режим отключен) общая площадь лотков больше восьми квадратных метра. за сезон в сухом виде получилось килограммов 190. Груши целые не резаные в основном, слива яблоки, инжир. Киловатты отдельно не считал, но за весенне-летний период киловатт на 700 больше чем за осенне-зимний.
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06.10.2021 13:08 Ответить
у меня для себя. под навесом,в специальной корзине из сетки.
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06.10.2021 14:40 Ответить
На кухне есть небольшая электрическая водогрейка. Литров 10 кажется всего, мощность один киловатт.
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06.10.2021 10:46 Ответить
Так может у вас дома температура +15 и вам это нравиться. А если норм температуру поддерживать, то такого маленького расхода быть не может.
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05.10.2021 11:43 Ответить
18-20,нас это устраивает.
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05.10.2021 11:51 Ответить
дякувати богу, погода тепла. Нехай так і буде до весни
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05.10.2021 10:59 Ответить
наша Украинская озабоченность Эвропе......
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05.10.2021 11:00 Ответить
)(уйло хохочет и бьет себя по ляшкам от удовольствия
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05.10.2021 11:03 Ответить
Вот запустят СП_2 и цена упадет до 1199 баков
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05.10.2021 11:06 Ответить
Це перемога Німеччини, Франції і особисто Меркель.
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05.10.2021 11:30 Ответить
 
 