Побит рекорд: цена на газ в Европе превысила $1200/тыс. куб. м
Цена на газ на фьючерсном рынке Европы установила очередной рекорд. Впервые за всю историю она превысила 1200 долларов за тысячу кубов.
Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Так, в ходе торгов стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах, буквально через несколько минут после открытия сегодняшних торгов, превысила рекордные 1200 долларов за тысячу кубометров, показав максимум в 1228,8 доллара.
Стоит отметить, что еще вчера цена газа в Европе резко снизилась на фоне новостей о заполнении первой нити "Северного потока-2".
Так, цены фьючерсов на газ опускались на 70 долларов - до 1124 долларов за тысячу кубометров.
После чего на торгах прошла коррекция и снижение котировок замедлилось до 40 долларов и уже вечером стоимость фьючерса составляла 1160 долларов за тысячу кубометров.
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По этой причине Nord Stream 2 AG подала в Федеральное сетевое агентство Германии документы для рассмотрения заявки на сертификацию компании в качестве независимого оператора «Северного потока - 2». Решение по данной заявке будет предоставлено в https://m.gazeta.ru/tags/organization/evrokomissiya.shtml Еврокомиссию не позднее до 8 января 2022 года.
Пропускная способность сп 55 ярдов в год.
Возьми калькулятор и посчитай, Скабеева.
Мы хоть один проект с времён назалежности до ума довели?
Нет.
А заводы тоже предлагаешь солнечными батареями оснастить? А потом жалуетесь что все вокруг нас за дураков держат.
И цены должны снизиться.
Кремль то при всех вариантах в шоколаде, в отличии от Украины.
Останется только рапс и подсолнухи выращивать, с промышленностью придется попрощаться.
Этим никто и не интересуется.
Это инфа скорей для украинцев, которые не могут или ее хотят понять что Кремль не желает транзитировать свой газ через Украину и оплачивая транзит, который уже почти не нужен
https://www.youtube.com/watch?v=o4PMx8Cf0go
Уже появилась информация, что после ухода с поста канцлера она возглавит наблюдательный совет СП-2.
$1,2 за куб
$1.2=31.86 грн
чашка нормального кофе в Киеве от 18 до 30 грн.
чашка кофе в ЕС от 1 евро до 4,5 евро.
ну и стоит ли переживать гЕйропейцам из-за чашки кофе?
В Польше, кстати, многое дешевле, чем в Украине.
я вообще больше 800 кубов за год,не трачу.
ну если есть деньги то это его проблемы. другое дело какая температура в доме. мы,например,не любим жарко,обычно 18-20. это в самый раз.
в третьих котёл. котёл играет огромную роль в расходе газа. вся эта современная дрянь,жрёт довольно таки много. и хотя у меня стоит в сарае новый котёл,но пользуюсь пока старым КС-16.часть форсунок заглушил,оставив из трёх одну,отопление открытого типа но с насосом.трубы фирмы NIBKO,гарантия на которые 50 лет.на фитиле котёл держит температуру в сети 30-35 градусов,чего не может ни один современный котёл,которые не работают на фитиле. к тому же когда тепло,то я его вообще выключаю.
вот как то так.
как правило если мороз до 15,то котёл включаю с фитиля на цифру 1 в шесть утра и до 9 утра,потом опять фитиль до вечера,вечером включаю в пять и до 11 вечера. на ночь на фитиль.
если мороз выше 15,то схема та же,только вместо единицы,ставлю на двойку.
термоса нет,ибо есть естественная вентиляция одна в ванной,другая на кухне. так же есть приток из подпольного пространства.
во всяком случае,никто простудными не болеет,ибо организм в условиях прохлады,лучше адаптируется к условиям холодным на улице.