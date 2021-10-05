Результаты расследования Pandora Papers не изменят диалога между Киевом и Вашингтоном, - Белый дом
Упоминание о президенте Владимире Зеленском в расследовании оффшоров, проведенных Международным консорциумом журналистов-расследователей, не изменит диалога между Киевом и Вашингтоном, но повышает для президента Джо Байдена важность вопроса усиления финансовой прозрачности в мире.
Об этом "Голосу Америки" во время брифинга в Белом доме сказала пресс-секретарь админитсрации Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ.
"Президент Байден предан делу повышения прозрачности как в американской так и в международной финансовой системе. Он настаивает на этом в рамках своей внутренней политики. Также на международных форумах он сосредоточил внимание на важности сравнить правила игры, уменьшить коррупцию и убедиться, что мы делаем это как скоординированное международное общество. Я бы не сказала, что эти обвинения меняют диалог между Вашингтоном и Киевом. Скорее, они делают это вопрос более важным на международной повестке дня", - сказала Псаки.
Ранее СМИ опубликовали расследование, в котором, в частности, говорится о том, что президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.
Пожалуйста, подождите...
И компромат на ЗЕ появился не сам по себе.
Как ты себе представляешь сотрудничество официальных лиц США с человеком, замешанным в федеральных преступлениях США?
Напомню, что на Коломойском висит уголовка в США, а ЗЕ отмывал через офшоры преступные деньги Коломойского.
1 У Зеленского есть целевая электоральная аудитория 15-17%, на которую любые доводы типа вагнергейта, оффшоров, непрофессионализма Зеленского как политика - не действуют. Теперь с этими документами. Есть доказательства, как он участвовал в разграблении украинского народа, вклады с "ПриватБанка" выводились Коломойским, в том числе через Зеленского. Но с точки зрения этого костяка Зе-избирателей - всё нормально. То есть, у Зеленского сформировалось личное электоральное ядро, которое сдвинуть будет очень тяжело. Думаю, следующие электоральные замеры покажут снижение рейтинга президента, но не критическое.
2 Ведущие телеканалы - Коломойского, Ахметова, Пинчука, Левочкина - устроят теплую ванну. Особо разгонять новость не будут. Разве что в ток-шоу будет выхватываться, но перебиваться другими темами. Что будет доказательством, что данные, изложенные в "документах Пандоры" - правда.
Дутые "антикоррупционеры" в лице Шабунина и Лещенко красной нитью будут проводить информационную политику, что это "другое".
3 Вопрос в том, как сработает оппозиция в лице "Европейской Солидарности". Сегодня был бесподобен Порошенко на Согласительном совете, который разнёс Зеленского в пух и прах. Но его выступление показали только оппозиционные каналы. Всё равно нужно бить в эту точку - капля камень точит.
4 Все антикоррупционные органы будут делать "бег на месте". И пока Зеленский останется президентом, ничего не измениться. Расследование будут проводить так, чтобы с Зеленским ничего не случилось.
5 Количество нарушений закона со стороны Зеленского и его окружения зашкаливает. И "документы Пандоры" - лишь одно звено длинной цепи. Утрата Зеленским власти приведет к его посадке. И ему ничего не остается, только идти ва-банк. И любыми методами, в том числе с максимальным использованием админресурса, силовиков, цепляться за власть и идти на второй срок.
6 Между тем, лёд тронулся. До сих пор Зеленского воспринимали нормально в этом плане - до тех пор, пока считали, что он заработал свое состояние своим Кварталом. Как только станет известно, что он заимел состояние отмывания денег Коломойского и уклонением от налогов, он автоматически становится в один ряд с теми "кровопийцами", которые "захватили" власть в Украине - олигархами, бандитами и так далее. Это может сыграть ключевую роль в изменении электоральных симпатий. Из образа "своего парня", который своим трудом всего добился, Зеленский может превратиться в одного из тех, против кого направлен его манипулятивный "антиолигархический" закон. И это может опрокинуть его электоральную поддержку. Но, подчёркиваю, всё зависит от того, как сейчас сработает оппозиция в лице "ЕС". Ну, и мы с вами в информационной войне с "позитивными блогерами".
Helgi Sharp
ТАМ УЖЕ ДНО!!!
Зеленского просто ИГНОРИРУЮТ
и работают в обход него с нижестоящими, как могут.
Злодіям-тюрми!
Как і оточення. Позор, дальше некуда.