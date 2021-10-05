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Зеленский (19024) офшор (511) США (24813) Псаки (168)

Результаты расследования Pandora Papers не изменят диалога между Киевом и Вашингтоном, - Белый дом

Результаты расследования Pandora Papers не изменят диалога между Киевом и Вашингтоном, - Белый дом

Упоминание о президенте Владимире Зеленском в расследовании оффшоров, проведенных Международным консорциумом журналистов-расследователей, не изменит диалога между Киевом и Вашингтоном, но повышает для президента Джо Байдена важность вопроса усиления финансовой прозрачности в мире.

Об этом "Голосу Америки" во время брифинга в Белом доме сказала пресс-секретарь админитсрации Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Байден предан делу повышения прозрачности как в американской так и в международной финансовой системе. Он настаивает на этом в рамках своей внутренней политики. Также на международных форумах он сосредоточил внимание на важности сравнить правила игры, уменьшить коррупцию и убедиться, что мы делаем это как скоординированное международное общество. Я бы не сказала, что эти обвинения меняют диалог между Вашингтоном и Киевом. Скорее, они делают это вопрос более важным на международной повестке дня", - сказала Псаки.

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Ранее СМИ опубликовали расследование, в котором, в частности, говорится о том, что президент Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.
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Топ комментарии
+7
И это правильно!!! Причём здесь наш недалёкий и мягко говоря невоспитанный и вульгарный президент.
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05.10.2021 10:41
+6
Что реально будет дальше с оффшорным скандалом Зеленского. Прогноз мой и "Бюро анализа политики":

1 У Зеленского есть целевая электоральная аудитория 15-17%, на которую любые доводы типа вагнергейта, оффшоров, непрофессионализма Зеленского как политика - не действуют. Теперь с этими документами. Есть доказательства, как он участвовал в разграблении украинского народа, вклады с "ПриватБанка" выводились Коломойским, в том числе через Зеленского. Но с точки зрения этого костяка Зе-избирателей - всё нормально. То есть, у Зеленского сформировалось личное электоральное ядро, которое сдвинуть будет очень тяжело. Думаю, следующие электоральные замеры покажут снижение рейтинга президента, но не критическое.

2 Ведущие телеканалы - Коломойского, Ахметова, Пинчука, Левочкина - устроят теплую ванну. Особо разгонять новость не будут. Разве что в ток-шоу будет выхватываться, но перебиваться другими темами. Что будет доказательством, что данные, изложенные в "документах Пандоры" - правда.

Дутые "антикоррупционеры" в лице Шабунина и Лещенко красной нитью будут проводить информационную политику, что это "другое".

3 Вопрос в том, как сработает оппозиция в лице "Европейской Солидарности". Сегодня был бесподобен Порошенко на Согласительном совете, который разнёс Зеленского в пух и прах. Но его выступление показали только оппозиционные каналы. Всё равно нужно бить в эту точку - капля камень точит.

4 Все антикоррупционные органы будут делать "бег на месте". И пока Зеленский останется президентом, ничего не измениться. Расследование будут проводить так, чтобы с Зеленским ничего не случилось.

5 Количество нарушений закона со стороны Зеленского и его окружения зашкаливает. И "документы Пандоры" - лишь одно звено длинной цепи. Утрата Зеленским власти приведет к его посадке. И ему ничего не остается, только идти ва-банк. И любыми методами, в том числе с максимальным использованием админресурса, силовиков, цепляться за власть и идти на второй срок.

6 Между тем, лёд тронулся. До сих пор Зеленского воспринимали нормально в этом плане - до тех пор, пока считали, что он заработал свое состояние своим Кварталом. Как только станет известно, что он заимел состояние отмывания денег Коломойского и уклонением от налогов, он автоматически становится в один ряд с теми "кровопийцами", которые "захватили" власть в Украине - олигархами, бандитами и так далее. Это может сыграть ключевую роль в изменении электоральных симпатий. Из образа "своего парня", который своим трудом всего добился, Зеленский может превратиться в одного из тех, против кого направлен его манипулятивный "антиолигархический" закон. И это может опрокинуть его электоральную поддержку. Но, подчёркиваю, всё зависит от того, как сейчас сработает оппозиция в лице "ЕС". Ну, и мы с вами в информационной войне с "позитивными блогерами".

Helgi Sharp
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05.10.2021 10:47
+5
зекрыске звиздец)вот говорят -Байден старый и ...но мстительный же)))
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05.10.2021 10:37
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зекрыске звиздец)вот говорят -Байден старый и ...но мстительный же)))
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05.10.2021 10:37 Ответить
В статье речь об обратном.
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05.10.2021 10:40 Ответить
Научитесь думать ,а не просто читать заголовок)
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05.10.2021 10:45 Ответить
Кому гадить?госизменщику и грабителю вкладчиков привата?всегда рада)
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05.10.2021 11:05 Ответить
В статье речь о том, что диалог будет вестись с Киевом, а не с ЗЕ.

И компромат на ЗЕ появился не сам по себе.

Как ты себе представляешь сотрудничество официальных лиц США с человеком, замешанным в федеральных преступлениях США?

Напомню, что на Коломойском висит уголовка в США, а ЗЕ отмывал через офшоры преступные деньги Коломойского.
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05.10.2021 10:58 Ответить
И это правильно!!! Причём здесь наш недалёкий и мягко говоря невоспитанный и вульгарный президент.
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05.10.2021 10:41 Ответить
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05.10.2021 10:44 Ответить
Міжнародний консорціум журналістов-розслідувачів (ICIJ) випустили результат роботи співробітників понад 150 ЗМІ зі 117 країн світу, які обробили майже 12 мільйонів документів (3 терабайти даних) з внутрішніх архівів 14 офшорних регістраторів. Назвали все це The Pandora Papers
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05.10.2021 10:45 Ответить
Офшор Олександрович Зеленський став чемпіоном світу з політичної корупції.

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05.10.2021 10:48 Ответить
У змаганні офшорів Зе навіть обійшов свого кремлівського теску - ***** путіна.

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05.10.2021 10:55 Ответить
Байден мнение о шмаркле составил раньше. Обοςρετςя шмаркля разом больше или меньше уже рояли не играет.
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05.10.2021 10:46 Ответить
Что реально будет дальше с оффшорным скандалом Зеленского. Прогноз мой и "Бюро анализа политики":

1 У Зеленского есть целевая электоральная аудитория 15-17%, на которую любые доводы типа вагнергейта, оффшоров, непрофессионализма Зеленского как политика - не действуют. Теперь с этими документами. Есть доказательства, как он участвовал в разграблении украинского народа, вклады с "ПриватБанка" выводились Коломойским, в том числе через Зеленского. Но с точки зрения этого костяка Зе-избирателей - всё нормально. То есть, у Зеленского сформировалось личное электоральное ядро, которое сдвинуть будет очень тяжело. Думаю, следующие электоральные замеры покажут снижение рейтинга президента, но не критическое.

2 Ведущие телеканалы - Коломойского, Ахметова, Пинчука, Левочкина - устроят теплую ванну. Особо разгонять новость не будут. Разве что в ток-шоу будет выхватываться, но перебиваться другими темами. Что будет доказательством, что данные, изложенные в "документах Пандоры" - правда.

Дутые "антикоррупционеры" в лице Шабунина и Лещенко красной нитью будут проводить информационную политику, что это "другое".

3 Вопрос в том, как сработает оппозиция в лице "Европейской Солидарности". Сегодня был бесподобен Порошенко на Согласительном совете, который разнёс Зеленского в пух и прах. Но его выступление показали только оппозиционные каналы. Всё равно нужно бить в эту точку - капля камень точит.

4 Все антикоррупционные органы будут делать "бег на месте". И пока Зеленский останется президентом, ничего не измениться. Расследование будут проводить так, чтобы с Зеленским ничего не случилось.

5 Количество нарушений закона со стороны Зеленского и его окружения зашкаливает. И "документы Пандоры" - лишь одно звено длинной цепи. Утрата Зеленским власти приведет к его посадке. И ему ничего не остается, только идти ва-банк. И любыми методами, в том числе с максимальным использованием админресурса, силовиков, цепляться за власть и идти на второй срок.

6 Между тем, лёд тронулся. До сих пор Зеленского воспринимали нормально в этом плане - до тех пор, пока считали, что он заработал свое состояние своим Кварталом. Как только станет известно, что он заимел состояние отмывания денег Коломойского и уклонением от налогов, он автоматически становится в один ряд с теми "кровопийцами", которые "захватили" власть в Украине - олигархами, бандитами и так далее. Это может сыграть ключевую роль в изменении электоральных симпатий. Из образа "своего парня", который своим трудом всего добился, Зеленский может превратиться в одного из тех, против кого направлен его манипулятивный "антиолигархический" закон. И это может опрокинуть его электоральную поддержку. Но, подчёркиваю, всё зависит от того, как сейчас сработает оппозиция в лице "ЕС". Ну, и мы с вами в информационной войне с "позитивными блогерами".

Helgi Sharp
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05.10.2021 10:47 Ответить
Нарід, нарешті особите "досягення" велічайшего. Вже ніякий "слуга урода" не зможе кинутися на амбразуру, щоб прикрити злочинця Зеленського. Та вихаркувати його буде вся Україна, як і до того. Бо в житті за ВСЕ треба платити, і за віру в афериста, і за небажання чути правду.
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05.10.2021 10:49 Ответить
Просто диалог будут вести не с такими токсичными ублюдками, как ЗЕ.
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05.10.2021 10:54 Ответить
США оказались главными выгодополучателями оффшорного бизнеса. Так что Байдену грех на других показывать пальцем. Надо очищать страну от системы грязных денег.
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05.10.2021 10:59 Ответить
Он конечно сукин сын, но он наш сукин сын.(с)
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05.10.2021 11:05 Ответить
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05.10.2021 11:08 Ответить
Вам не пофиг кто его на вилы посадит?мне,лично,совершенно по....главное действо наблюдать,причем в прямом эфире)
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05.10.2021 11:10 Ответить
Цим реченням дипломати підтвердили корупційність нашого гарного мальчіка, але підтримали народ України, вказавши, що шалості мальчіка на нашій совесті, а вони за Україну.
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05.10.2021 11:24 Ответить
Куда уж дальше изменять?
ТАМ УЖЕ ДНО!!!
Зеленского просто ИГНОРИРУЮТ
и работают в обход него с нижестоящими, как могут.
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05.10.2021 11:25 Ответить
Зеленскому, отморозку Баканову и прочим Шефирам пора на выход. И не только.
Злодіям-тюрми!
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05.10.2021 11:29 Ответить
Весь мир в шоке от Украины. Что не президент, то злодій і гівнюк.
Как і оточення. Позор, дальше некуда.
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05.10.2021 11:34 Ответить
 
 