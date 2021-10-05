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ВР (27371) регламент (217) Разумков Дмитрий (1520) Гетманцев (408) Стефанчук Руслан (637) Закон об олигархах (119)

"Слуга народа" Гетманцев недоумевает, почему Разумков не ставит закон об олигархах на переголосование: Эту норму может применить исключительно спикер

У народного депутата "Слуги народа" Даниила Гетманцева есть вопрос, почему спикер Дмитрий Разумков не использует норму Регламента, которая позволяет парламенту пересмотреть закон о деолигархизации.

Об этом, как передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"Эта норма должна быть применена исключительно спикером", - подчеркнул Гетманцев.

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По словам нардепа, у него также есть вопрос, почему Разумков на время своей болезни не передал выполнение своих полномочий первому вице-спикеру парламента Руслану Стефанчуку.

"Оставаясь на самоизоляции, он выполнял все функции председателя Верховной Рады, кроме непосредственного ведения заседания", - отметил политик и добавил, что именно по этой причине Стефанчук не смог вынести вопрос о переголосовании закона о деолигархизации на рассмотрение парламента.

"Слуга народа" заявил, что согласно Регламенту, если спикер не может выполнять свои полномочия, то он автоматически должен передать полномочия первому вице-спикеру.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разумков сообщил о попытках фальсификации текста закона об олигархах

"Не может он выполнять свои обязанности (в случае болезни. – Ред.). Как это вести отдаленно Согласительный совет? О чем вы говорите?" - отреагировал Гетманцев на вопросы журналистов, что мешает спикеру работать удаленно.

Ранее выяснилось, что в законе об олигархах учли три правки (396, 398, 406), в том числе и правку Разумкова (398), которые противоречат друг другу.

Позже Разумков сообщил о попытках фальсификации текста закона об олигархах.

Как сообщалось, 23 сентября Рада приняла закон об олигархах.

Накануне, "Слуга народа" решила рассматривать законопроект об олигархах "быстрым путем" и отказалась рассматривать подданные к законопроекту правки: "Как говорится, терпение лопнуло". В ответ, оппозиция заявила о нарушении Регламента ВР, заблокировала трибуну ВР и потребовала отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента. В итоге, Рада отказалась отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента и продолжила постатейное голосование за законопроект о деолигархизации под крики оппозиционеров: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".

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Топ комментарии
+6
а почему не может удаленно? у нас диджитализация семимильными шагами врывается в каждый дом. почему спикер исключение?
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05.10.2021 10:38
+6
Ха ха ха)покажи те кто вас ещё не пнул и в штаны не насрал,уроды)а ещё год назад в штаны вам срал только Порошенко...
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05.10.2021 10:40
+4
та нет,не выйдет..
проголосили-подпишет то что проголосили
и пусть Вовчик-зеленый морковчик репу чешет-надо ветировать ,а не хочется
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05.10.2021 10:39
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Правила форума Совет форумчан
а почему не может удаленно? у нас диджитализация семимильными шагами врывается в каждый дом. почему спикер исключение?
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05.10.2021 10:38 Ответить
жидилизация на каждом углу
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05.10.2021 10:57 Ответить
И ее свежие результаты.

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05.10.2021 11:28 Ответить
та нет,не выйдет..
проголосили-подпишет то что проголосили
и пусть Вовчик-зеленый морковчик репу чешет-надо ветировать ,а не хочется
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05.10.2021 10:39 Ответить
Подписать это может только ДЕБИЛ, а Разумков на такого не похож (при всех его недостатках), к тому же он прекрасно понимает, что за каждую подпись отвечать будет только ОН и никто другой.
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05.10.2021 11:44 Ответить
Ха ха ха)покажи те кто вас ещё не пнул и в штаны не насрал,уроды)а ещё год назад в штаны вам срал только Порошенко...
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05.10.2021 10:40 Ответить
недоумевает потому что недоумокк
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05.10.2021 10:41 Ответить
Молодцы! Наконец то начали бороться с олигархами !
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05.10.2021 10:42 Ответить
Твої діфірамби зелені ще не обридли тобі?
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05.10.2021 10:45 Ответить
тупо содержанка Подоляка.
Подоляк содержака ЗЕ.
ЗЕ содержанка Коломойского.

Прикинь, как Олегу Петровичу хреново живется, что он готов своей сракой торговать за те объедки, что ему остаются от вышестоящих содержанок.
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05.10.2021 10:51 Ответить
ЗЕ отмывает в офшорах криминальные финансы международного преступника Коломойского.

В каком месте это борьба с олигархами?
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05.10.2021 10:49 Ответить
Ага, где-то так

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05.10.2021 10:52 Ответить
Дабьі дурь каждого всем бьіла видна.(С)
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05.10.2021 10:43 Ответить
Бубочка не при чем. Это они там в Раде шота мутят. А Бубочка борется с олигархами...И ржет по приколу.
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05.10.2021 10:43 Ответить
Если бы он посмотрел на себя в зеркало, он бы понял, что бодун не способствует нормальному восприятию информации.
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05.10.2021 10:44 Ответить
Ну так переголосовывать же сам Зеленский НЕ ХОЧЕТ!
Это же опять придется всем депутатам по новой калым выплачивать.
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05.10.2021 10:44 Ответить
Переголосование? Это вообще что за такой термин? Не было такого никогда в истории парламентаризма.
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05.10.2021 10:45 Ответить
Очевидно имеется ввиду єта статья Регламента
Стаття 131. Порядок усунення неузгодженостей та неточностей у прийнятому законі
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17#Text )
Статья состоит из 9 пунктов, которые определяют последовательность действий Головы ВР.
И доречі там є пункти котрі повинен виконати виключно Голова ВР - підготувати пропозиції по закону.
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05.10.2021 12:02 Ответить
Не понимает, потому что как всегда дурака включил.
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05.10.2021 10:46 Ответить
Размкову сейчас самое время запустить процедуру импичмента ЗЕ.

Вот это был бы реально красивый ответ на все недоумения ЗЕ и СН.
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05.10.2021 10:47 Ответить
Не кажіть дурниць, краще читайте Регламент ВР та Конституцію.
Регламент
Глава 30
ПОРЯДОК ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ У ЗВ'ЯЗКУ З НЕСПРОМОЖНІСТЮ ВИКОНАННЯ НИМ СВОЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ ЗА СТАНОМ ЗДОРОВ'Я, А ТАКОЖ У РАЗІ УСУНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ З ПОСТА В ПОРЯДКУ ІМПІЧМЕНТУ
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17#Text )
Конституція
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/39-20#n9 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/39-20#n9 )
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05.10.2021 12:12 Ответить
Конечно совок недоумевает, когда конверт с баблом уже в кармане, разумков ждёт свой самый жирный конверт, хотели кинуть пацана, он не лох.
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05.10.2021 10:58 Ответить
 
 