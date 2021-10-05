"Слуга народа" Гетманцев недоумевает, почему Разумков не ставит закон об олигархах на переголосование: Эту норму может применить исключительно спикер
У народного депутата "Слуги народа" Даниила Гетманцева есть вопрос, почему спикер Дмитрий Разумков не использует норму Регламента, которая позволяет парламенту пересмотреть закон о деолигархизации.
Об этом, как передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады.
"Эта норма должна быть применена исключительно спикером", - подчеркнул Гетманцев.
По словам нардепа, у него также есть вопрос, почему Разумков на время своей болезни не передал выполнение своих полномочий первому вице-спикеру парламента Руслану Стефанчуку.
"Оставаясь на самоизоляции, он выполнял все функции председателя Верховной Рады, кроме непосредственного ведения заседания", - отметил политик и добавил, что именно по этой причине Стефанчук не смог вынести вопрос о переголосовании закона о деолигархизации на рассмотрение парламента.
"Слуга народа" заявил, что согласно Регламенту, если спикер не может выполнять свои полномочия, то он автоматически должен передать полномочия первому вице-спикеру.
"Не может он выполнять свои обязанности (в случае болезни. – Ред.). Как это вести отдаленно Согласительный совет? О чем вы говорите?" - отреагировал Гетманцев на вопросы журналистов, что мешает спикеру работать удаленно.
Ранее выяснилось, что в законе об олигархах учли три правки (396, 398, 406), в том числе и правку Разумкова (398), которые противоречат друг другу.
Позже Разумков сообщил о попытках фальсификации текста закона об олигархах.
Как сообщалось, 23 сентября Рада приняла закон об олигархах.
Накануне, "Слуга народа" решила рассматривать законопроект об олигархах "быстрым путем" и отказалась рассматривать подданные к законопроекту правки: "Как говорится, терпение лопнуло". В ответ, оппозиция заявила о нарушении Регламента ВР, заблокировала трибуну ВР и потребовала отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента. В итоге, Рада отказалась отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента и продолжила постатейное голосование за законопроект о деолигархизации под крики оппозиционеров: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".
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проголосили-подпишет то что проголосили
и пусть Вовчик-зеленый морковчик репу чешет-надо ветировать ,а не хочется
Подоляк содержака ЗЕ.
ЗЕ содержанка Коломойского.
Прикинь, как Олегу Петровичу хреново живется, что он готов своей сракой торговать за те объедки, что ему остаются от вышестоящих содержанок.
В каком месте это борьба с олигархами?
Это же опять придется всем депутатам по новой калым выплачивать.
Стаття 131. Порядок усунення неузгодженостей та неточностей у прийнятому законі
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17#Text )
Статья состоит из 9 пунктов, которые определяют последовательность действий Головы ВР.
И доречі там є пункти котрі повинен виконати виключно Голова ВР - підготувати пропозиції по закону.
Вот это был бы реально красивый ответ на все недоумения ЗЕ и СН.
Регламент
Глава 30
ПОРЯДОК ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ У ЗВ'ЯЗКУ З НЕСПРОМОЖНІСТЮ ВИКОНАННЯ НИМ СВОЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ ЗА СТАНОМ ЗДОРОВ'Я, А ТАКОЖ У РАЗІ УСУНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ З ПОСТА В ПОРЯДКУ ІМПІЧМЕНТУ
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17#Text )
Конституція
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/39-20#n9 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/39-20#n9 )