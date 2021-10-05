"Слуга народа" Гетманцев недоумевает, почему Разумков не ставит закон об олигархах на переголосование: Эту норму может применить исключительно спикер

У народного депутата "Слуги народа" Даниила Гетманцева есть вопрос, почему спикер Дмитрий Разумков не использует норму Регламента, которая позволяет парламенту пересмотреть закон о деолигархизации.

Об этом, как передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"Эта норма должна быть применена исключительно спикером", - подчеркнул Гетманцев.

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По словам нардепа, у него также есть вопрос, почему Разумков на время своей болезни не передал выполнение своих полномочий первому вице-спикеру парламента Руслану Стефанчуку.

"Оставаясь на самоизоляции, он выполнял все функции председателя Верховной Рады, кроме непосредственного ведения заседания", - отметил политик и добавил, что именно по этой причине Стефанчук не смог вынести вопрос о переголосовании закона о деолигархизации на рассмотрение парламента.

"Слуга народа" заявил, что согласно Регламенту, если спикер не может выполнять свои полномочия, то он автоматически должен передать полномочия первому вице-спикеру.

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"Не может он выполнять свои обязанности (в случае болезни. – Ред.). Как это вести отдаленно Согласительный совет? О чем вы говорите?" - отреагировал Гетманцев на вопросы журналистов, что мешает спикеру работать удаленно.

Ранее выяснилось, что в законе об олигархах учли три правки (396, 398, 406), в том числе и правку Разумкова (398), которые противоречат друг другу.

Позже Разумков сообщил о попытках фальсификации текста закона об олигархах.

Как сообщалось, 23 сентября Рада приняла закон об олигархах.

Накануне, "Слуга народа" решила рассматривать законопроект об олигархах "быстрым путем" и отказалась рассматривать подданные к законопроекту правки: "Как говорится, терпение лопнуло". В ответ, оппозиция заявила о нарушении Регламента ВР, заблокировала трибуну ВР и потребовала отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента. В итоге, Рада отказалась отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента и продолжила постатейное голосование за законопроект о деолигархизации под крики оппозиционеров: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".