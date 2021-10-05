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Наезд грузовика на детей в Харькове: один из пострадавших подростков умер в больнице

Наезд грузовика на детей в Харькове: один из пострадавших подростков умер в больнице

В больнице скорой и неотложной помощи в Харькове умер один из подростков, которые вечером 4 октября попали под колеса грузовика в микрорайоне Горизонт.

Как инормирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспильне".

Ребенка госпитализировали в состоянии клинической смерти и комы, сообщила со ссылкой на слова заместителя главного врача медучреждения Андрея Соцкого спикер горсовета Ольга Мирошниченко.

По его словам, не удалось реанимировать 14-летнего парня. 12-летний травмированный мальчик находится в отделении политравмы в тяжелом состоянии.

"У ребенка ушиб мозга и скелетная травма", - сообщила пресс-секретарь горсовета.

Напомним, авария произошла 4 октября на улице Большой Окружной в районе дома №3-А. Грузовик DAF XS с полуприцепом сбил двух подростков. По данным полиции, дети пересекали проезжую часть по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": От удара слетела даже обувь: грузовик сбил двух подростков на переходе в Харькове, дети получили тяжелые травмы. ФОТОрепортаж

После наезда двое детей были госпитализированы в тяжелом состоянии в больницу неотложной помощи.

Полиция расследует аварию как "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта". Водителю грозит от трех до восьми лет заключения.
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Топ комментарии
+5
взрослый дядя-водитель, тем более фуры, обязан ехать на такой скорости, и тем более перед пешеходным переходом, чтобы успеть затормозить, если малолетние недоумки решат перебегать по этому пешеходному переходу
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05.10.2021 11:00
+4
к сожалению статистика такова что если в дтп с пешеходом с него слетает обувь в 90% случаев он не жилец
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05.10.2021 10:41
+4
4.14. Пішоходам забороняється:
p4.14:gl4" id="n260" name="n260">а) виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
p4.14:gl4" id="n261" name="n261">б) раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід;
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05.10.2021 10:55
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к сожалению статистика такова что если в дтп с пешеходом с него слетает обувь в 90% случаев он не жилец
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05.10.2021 10:41 Ответить
это убийство. от 8 до 15
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05.10.2021 10:48 Ответить
4.14. Пішоходам забороняється:
p4.14:gl4" id="n260" name="n260">а) виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
p4.14:gl4" id="n261" name="n261">б) раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід;
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05.10.2021 10:55 Ответить
взрослый дядя-водитель, тем более фуры, обязан ехать на такой скорости, и тем более перед пешеходным переходом, чтобы успеть затормозить, если малолетние недоумки решат перебегать по этому пешеходному переходу
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05.10.2021 11:00 Ответить
Не обязан. Увы и ах.
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05.10.2021 11:01 Ответить
ну если убийца- то да, необязан. жалко вам в детстве такой дядя не попался
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05.10.2021 11:07 Ответить
Меня ещё в садике обучали перед переходом убедиться. Любой, кто так не делает повышает себе шансы на встречу с точно таким же водителем.
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05.10.2021 11:09 Ответить
Как водитель,замечал такой факт, что наши люди, ступая на проезжую часть дороги, никогда не смотрят налево. Стесняются наверное.....Хорошо, ты надеешся на меня - водителя (но ведь и водитель может быть идийотом. Особенно замечал это у баб на дорогих машинах). Но у тебя должен же быть какой-то инстинкт самосохранения....Загадка.
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05.10.2021 13:00 Ответить
увы и ах. обязан.
и суд это подтвердит
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05.10.2021 11:12 Ответить
Суд полезет в правила, а там не написано что обязан. И подтвердит, конечно.
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05.10.2021 11:20 Ответить
Не смешите суду на правила пох, там другие критерии даже после бесконечных потужных рехворм А вот что там было как то описано не внятно, или превышение или не внимательность водителя или все таки дети выбежали на на переход. А вот приведенное вами: а) виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху; К пешеходному переходу не относится тому: проїзна частина - елемент дороги, призначений для руху нерейкових транспортних засобів. Дорога може мати декілька проїзних частин, межами яких є розділювальні смуги; а пішохідний перехід - ділянка проїзної частини або інженерна споруда, призначена для руху пішоходів через дорогу. Те по факту часть проезжей части которая не является проезжей частью тк у неё другое предназначение.
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05.10.2021 11:46 Ответить
Камери відеофіксації треба ставити на нерегульованих пішохідних переходах і притягати до відповідальності кожного хто не пропускає пішоходів, може тоді вони навчаться не збивати людей. Сам постійно ходжу через нерегульовані пішохідні переходи і багато водіїв, особливо це стосується таксистів і водіїв автобуса або фур не пропускають пішоходів (деякі ще й сигналять) і ти мусиш зупинитися або бігти, щоб тебе не збили. Хоча в правилах дор. руху стаття 18 по моєму написано, що при проїзді нерегульованого пішохідного переходу водій має переконатися у безпеці пішоходів, перед тим як їхати дальше.
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05.10.2021 10:56 Ответить
Надо. Чтоб сразу было видно, кто виноват.
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05.10.2021 10:59 Ответить
И нащщёт правел - перечитайте выделенное до полного осмысления:

18.1. Водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека.
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05.10.2021 11:00 Ответить
А с чего ты взял, что дети "находились на пешеходном переходе"? Возможно бежали и не останавливаясь начали перебегать по пешеходному переходу.Истину уже не узнаем (понятно что водила будет выгораживать себя). А ребенка уже не вернешь с того света. Разве это первый такой случай? Какие ты правила не устанавливай, какие переходы не делай, (даже сетку вдоль дороги) всегда будут находиться те, кто эти правила будет нарушать.
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05.10.2021 11:14 Ответить
А я и не взял. Товарищ Сергей почему то считает, что нужно в любом случае снижать скорость перед переходом. А вот какбы и нет.

Так что если докажут, что выбежали прямо перед фурой, а скорость не была превышена, то опа! Виноваты только пешеходы.
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05.10.2021 11:19 Ответить
Ну, снижать скорость перед пешеходным переходом ... особенно в городе, особенно в темное время суток ... Согласись, правильная привычка. Даже если ПДД тебя не обязывают это делать. Ребенка нет и водиле насыпят в любом случае. Даже если условно, то имей он такую привычку такого бы могло и не произойти.
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05.10.2021 11:55 Ответить
Есть такая поговорка - "Гладко было на бумаге, но помешали ОВРАГИ"....Тут, конечно необходимо менять что-то в КОНСЕРВАТОРИИ....
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05.10.2021 13:03 Ответить
Если бы скорость была большая, то на тот свет отправились бы оба и сразу..В любом случае ребенка жаль, и жаль водителя, от таких случаев никто не застрахован и умышленно его действия нельзя квалифицировать. Только если бухой за рулем, тогда уже без вариантов. А стоило только посмотреть по сторонам, и все живы и счастливы......
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05.10.2021 11:08 Ответить
Не выбрал скорость, не убедился в безопасности движения. Убил двух детей (судя по травмам, второй тоже очень вероятен). Я бы образцово расстрелял. Просто потому что. Чтобы другие внимательнее были.
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05.10.2021 11:11 Ответить
а я бы отправил тебя принудительно работать водителем фуры. На долго не надо, на неделю бы хватило. Когда к тебе в очередной раз выскочили бы под колеса идиоты (а остановочный путь у 40 тонной фуры даже при 40 км/ч около 50 метров) ты бы резко поменял свою точку зрения.
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05.10.2021 12:27 Ответить
Значит ездь 30 км/ч. Твои проблемы
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05.10.2021 13:56 Ответить
Да, я именно по этому и написал что хочу посмотреть на тебя за рулем фуры едущего везде 30 км/ч. Потому что звидеть в интернете - не мешки ворочать.
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05.10.2021 18:31 Ответить
Пішоходи через одного хворі на голову, а лісапєдістів- тих я б взагалі розстрілював би.
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05.10.2021 12:05 Ответить
Вообще-то на Горизонте нет такой улицы как "Большой Окружной в районе дома №3-А". Правильно "Большая Кольцевая".
Я так понял, что набранная по объяве кацапня слово "Кільцева" перевела как "Окружная". Гоните их ссаными тяпками.
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05.10.2021 13:06 Ответить
В Канаді і Америці на нерегульованих перехрестях стоять знаки "All-way stop". Кожнамашина повинна повністю зупинитись. Хто перший зупинився, той потім перший і рушвє, не залежно від напрямку руху. Пішохода мксиг проп2стити незалежно коли він підійшов, до того як ти зупинився чи після. І це знімає дуже багато проблем .
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05.10.2021 19:02 Ответить
 
 