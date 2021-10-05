Наезд грузовика на детей в Харькове: один из пострадавших подростков умер в больнице
В больнице скорой и неотложной помощи в Харькове умер один из подростков, которые вечером 4 октября попали под колеса грузовика в микрорайоне Горизонт.
Как инормирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспильне".
Ребенка госпитализировали в состоянии клинической смерти и комы, сообщила со ссылкой на слова заместителя главного врача медучреждения Андрея Соцкого спикер горсовета Ольга Мирошниченко.
По его словам, не удалось реанимировать 14-летнего парня. 12-летний травмированный мальчик находится в отделении политравмы в тяжелом состоянии.
"У ребенка ушиб мозга и скелетная травма", - сообщила пресс-секретарь горсовета.
Напомним, авария произошла 4 октября на улице Большой Окружной в районе дома №3-А. Грузовик DAF XS с полуприцепом сбил двух подростков. По данным полиции, дети пересекали проезжую часть по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу.
После наезда двое детей были госпитализированы в тяжелом состоянии в больницу неотложной помощи.
Полиция расследует аварию как "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта". Водителю грозит от трех до восьми лет заключения.
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p4.14:gl4" id="n260" name="n260">а) виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
p4.14:gl4" id="n261" name="n261">б) раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід;
и суд это подтвердит
18.1. Водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека.
Так что если докажут, что выбежали прямо перед фурой, а скорость не была превышена, то опа! Виноваты только пешеходы.
Я так понял, что набранная по объяве кацапня слово "Кільцева" перевела как "Окружная". Гоните их ссаными тяпками.