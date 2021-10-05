Джекпот Евромиллионов уже достиг 178 миллионов евро, выиграть приз онлайн может любой житель Украины.Реклама

Вторник, лотерея ЕвроМиллионы проведет сегодня очередной тираж, и на этот раз на кону огромный джекпот, по европейским меркам. Сегодня вечером будет разыграно 178 миллионов евро, и этот приз может достаться целиком одному победителю.

Стартовавший 25 февраля Супер-розыгрыш Евромиллионов все ещё ждет победителя. После трех тиражей, в которых никому не удалось угадать все номера, джекпот международной лотереи EuroMillions достиг отметки в €178 миллионов, и жители Украины имеют все шансы сорвать этот джекпот уже сегодня.

Чтобы успеть принять участие в этом тираже, вам нужно успеть купить билет до шести вечера, и выбрать пять основных номера и два номера "лаки стар". Сделать это вы можете на сайте Thelotter.net, предлагающем украинцам официальные билеты ведущих мировых лотерей.

Евромиллионы – что, где, когда?

Лотерея Евромиллионы (EuroMillions) проводится уже пятнадцатый год. За это время она прочно закрепилась как крупнейшая лотерея континента и завоевала наибольшую популярность среди любителей лотерей со всего мира. Изначально лотерея проводилась только во Франции, Испании и Великобритании, но в дальнейшем к ним присоединились ещё несколько стран Европы, включая Австрию, Бельгию, Португалию и Швейцарию. Тиражи проводятся 2 раза в неделю – по вторникам и пятницам.

Минимальный размер джекпота составляет 17 миллионов Евро, максимальный предел первого приза – 190 миллионов. Последним, кому удалось забрать домой эту сумму стал игрок из Великобритании, который предпочел сохранить анонимность. Это был самый крупный лотерейный выигрыш в истории страны.

Следующий розыгрыш лотереи пройдет сегодня, в 20.45 по Парижу, и жители Украины могут попытаться сорвать джекпот наравне с игроками из любой другой страны мира.

Вот как вы можете обеспечить ваше участие в ближайшем тираже:

Создайте аккаунт на сайте theLotter.net Перейдите на страницу EuroMillions Отметьте ваши числа Подтвердите и оплатите заказ Дождитесь тиража и проверьте результаты

Отдельно отметим, что сервис не берет комиссий с выигрышей. Источником его доходов является небольшая наценка к стоимости официального билета, которую клиенты платят при оформлении заказа. Все призы клиентов выплачиваются им полностью (после снятия соответствующих налогов).

Присоединитесь к постоянно растущему списку победителей на сайте

Среди победителей на сайте есть и победители в лотерею Евромиллионы. Например, в июле 2019 южнокореец Х.С.Л. разбогател на €1 млн. "Сначала, я не мог поверить, что всё происходит наяву!" – рассказал счастливец о своих ощущениях после того, как получил звонок с поздравлениями от представителя сервиса.

Х.С.Л. - не единственный победитель на theLotter.net. Участники из Панамы, Англии, Ирака, Украины, Канады, России, Латвии, Азербайджана, Эль-Сальвадора и многих других стран также выигрывали впечатляющие суммы на сайте.

€178-миллионный приз Евромиллионов может быть сорван в любой момент. Купите билеты на Супертираж EuroMillions из Украины, и, возможно, повезет именно вам!

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