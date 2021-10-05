"Укрзализныця" купила для вагонных туалетов сидушки по 10 тыс. грн и кнопки смыва по цене смартфонов
Филиал "Пассажирская компания" АО "Українська залізниця" 16 сентября по результатам тендера заключил соглашение с ООО "Компания АМБ" на поставку запчастей к вакуумным туалетам на 27,51 млн грн.
Об этом сообщается в системе "Прозорро", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші"
"Стоимость отдельных запчастей очень высока. Например, сидушка с крышкой от немецкого производителя Evac стоит 9 456 грн. Или кнопка смыва - 6790 грн (здесь и далее с учетом НДС, на скринах он не учтен)", - отмечает издание.
В открытых источниках есть данные о стульчаках по такой цене с функцией биде или микролифтами. Никаких данных о наличии таких функций в стульчак для "Укрзализныци" - нет.
Кнопка смыва выполняет единственную функцию - подачу сигнала о спуске воды в туалете. Но она стоит как смартфон, который выполняет кучу функций.
Унитазный блок, на который сверху крепится вышеуказанная сидушка, приобретен за 311 880 грн. За эти деньги можно приобрести четыре индийские мотоцикла Bajaj Pulsar NS 200cc.
"Укрзализныця" существенно подняла цены на указанные детали в сравнении с прошлыми годами, когда курс доллара был на уровне текущего. В 2017 году УЗ покупала кнопки для смыва по 5 900 грн, а сидушки по 8 200 грн, то есть на 15% дешевле чем сейчас. При этом за те торги две фирмы-участницы были наказаны Атнимонопольным комитетом за сговор. В 2020 году для ремонта поездов "Тарпан" кнопки смыва покупали также по 5 894 грн", - отмечает издание.
По данным журналистов, к участию в нынешних торгах были допущены только две фирмы - победитель "АМБ" и ООО "Редтехнотрейд". Они не торговались на аукционе, поэтому экономия на торгах по отношению к ожидаемой цене составила менее 1%.
"При этом "Укрзализныця" заложила в тендерную документацию требование определенных чертежей, по которым должны изготавливаться запчасти. Под них подходили только изделия "Evac", поэтому в торгах приняли участие только дилеры этой компании. Еще две фирмы "Евро тек" и "АТОР Консалтинг" также с продукцией "Evac" подавали заявки, но их отклонили. Поскольку они предлагали поставки запчастей от компании из Казахстана. В "Укрзализныце" решили, что на их запчасти не будет распространяться гарантия немецкого производителя", - добавляет издание.
По данным журналистов, основателем киевского ООО "Компания "АМБ" является Александра Ермакова из Броваров. Ранее фирма получила подряды на 68 млн грн только в системе "Укрзализныци". ООО "Редтехнотрейд" записано на Андрея Дзеву из Киева. Ранее фирма выиграла в системе "Укрзализныци" подряды на 46 млн грн.
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вот именно - Человек-Лещенок не решает же там и одного процента, не решал то есть. и не все там завезенные с\из Марса.
так шо.... - еду по хреновой, но отремонтированной дороге на джипе, сажусь в поезд и плачу в соцсетях шо задорого распилили кнопки для слива айфонов в толчке вагинов и паротягинов)
"Кабмін на 3 міс. продовжив повноваження чотирьох членів наглядової ради "Укрзалізниці"
Крім того, Кабмін обрав членами наглядової ради УЗ Сергія Лещенка та Олега Журавльова як представників держави - також терміном не більше ніж на три місяці."
Кстати посмотрел - самая дорогая сидушка в НЛ 2500
Кстати цена не так уже и далекая от реальных цен. Какой то самый сраный отечественный унитаз стоит от 3000грн.
https://epicentrk.ua/shop/unitazy-i-kompakty/deshevie/ Это где он у вас так начинается, в Укрзализныце?
Пусти козла в огород.
Си Дзиньпин посадил бы
на колна бамбук и включил прямую трансляцию.
Немає політичних партій- немає ротації ні законодавчої, ні виконавчої влади. Немає ротації у владі- значить рулить стара та корумпована спадкова бюрократія.
Демократія це, влада народу, якщо народ не бажає владарювати то, демократія не може існувати. А оскільки "святе місце" не може бути порожнім то, його займають ті, у кого є бажання владарювати.
Ось і вся політологія в шести реченнях. Решта, від лукавого.
ибо почитать что Яхве творил... и что "лукавый", то Яхве убил миллионы и все живое почти, а "лукавый" ..... 10 людей, да и то по приказу Яхве.
извиняюсь конечно, я не "сотонист" просто нету как сотоны так и Яхве. но просто смешно иногда когда применяют слова типо - уууу, сотона, и аааа, ыыысуусег)))