"Укрзализныця" купила для вагонных туалетов сидушки по 10 тыс. грн и кнопки смыва по цене смартфонов

Филиал "Пассажирская компания" АО "Українська залізниця" 16 сентября по результатам тендера заключил соглашение с ООО "Компания АМБ" на поставку запчастей к вакуумным туалетам на 27,51 млн грн.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші"

"Стоимость отдельных запчастей очень высока. Например, сидушка с крышкой от немецкого производителя Evac стоит 9 456 грн. Или кнопка смыва - 6790 грн (здесь и далее с учетом НДС, на скринах он не учтен)", - отмечает издание.

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В открытых источниках есть данные о стульчаках по такой цене с функцией биде или микролифтами. Никаких данных о наличии таких функций в стульчак для "Укрзализныци" - нет.

Кнопка смыва выполняет единственную функцию - подачу сигнала о спуске воды в туалете. Но она стоит как смартфон, который выполняет кучу функций.

Унитазный блок, на который сверху крепится вышеуказанная сидушка, приобретен за 311 880 грн. За эти деньги можно приобрести четыре индийские мотоцикла Bajaj Pulsar NS 200cc.





"Укрзализныця" существенно подняла цены на указанные детали в сравнении с прошлыми годами, когда курс доллара был на уровне текущего. В 2017 году УЗ покупала кнопки для смыва по 5 900 грн, а сидушки по 8 200 грн, то есть на 15% дешевле чем сейчас. При этом за те торги две фирмы-участницы были наказаны Атнимонопольным комитетом за сговор. В 2020 году для ремонта поездов "Тарпан" кнопки смыва покупали также по 5 894 грн", - отмечает издание.

По данным журналистов, к участию в нынешних торгах были допущены только две фирмы - победитель "АМБ" и ООО "Редтехнотрейд". Они не торговались на аукционе, поэтому экономия на торгах по отношению к ожидаемой цене составила менее 1%.

"При этом "Укрзализныця" заложила в тендерную документацию требование определенных чертежей, по которым должны изготавливаться запчасти. Под них подходили только изделия "Evac", поэтому в торгах приняли участие только дилеры этой компании. Еще две фирмы "Евро тек" и "АТОР Консалтинг" также с продукцией "Evac" подавали заявки, но их отклонили. Поскольку они предлагали поставки запчастей от компании из Казахстана. В "Укрзализныце" решили, что на их запчасти не будет распространяться гарантия немецкого производителя", - добавляет издание.

По данным журналистов, основателем киевского ООО "Компания "АМБ" является Александра Ермакова из Броваров. Ранее фирма получила подряды на 68 млн грн только в системе "Укрзализныци". ООО "Редтехнотрейд" записано на Андрея Дзеву из Киева. Ранее фирма выиграла в системе "Укрзализныци" подряды на 46 млн грн.