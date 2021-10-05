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коррупция (8455) туалет (75) Укрзализныця (2686) закупки (691)

"Укрзализныця" купила для вагонных туалетов сидушки по 10 тыс. грн и кнопки смыва по цене смартфонов

Филиал "Пассажирская компания" АО "Українська залізниця" 16 сентября по результатам тендера заключил соглашение с ООО "Компания АМБ" на поставку запчастей к вакуумным туалетам на 27,51 млн грн.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші"

"Стоимость отдельных запчастей очень высока. Например, сидушка с крышкой от немецкого производителя Evac стоит 9 456 грн. Или кнопка смыва - 6790 грн (здесь и далее с учетом НДС, на скринах он не учтен)", - отмечает издание.

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Укрзализныця купила для вагонных туалетов сидушки по 10 тыс. грн и кнопки смыва по цене смартфонов 01
Укрзализныця купила для вагонных туалетов сидушки по 10 тыс. грн и кнопки смыва по цене смартфонов 02
Укрзализныця купила для вагонных туалетов сидушки по 10 тыс. грн и кнопки смыва по цене смартфонов 03
Укрзализныця купила для вагонных туалетов сидушки по 10 тыс. грн и кнопки смыва по цене смартфонов 04

В открытых источниках есть данные о стульчаках по такой цене с функцией биде или микролифтами. Никаких данных о наличии таких функций в стульчак для "Укрзализныци" - нет.

Укрзализныця купила для вагонных туалетов сидушки по 10 тыс. грн и кнопки смыва по цене смартфонов 05

Кнопка смыва выполняет единственную функцию - подачу сигнала о спуске воды в туалете. Но она стоит как смартфон, который выполняет кучу функций.

Укрзализныця купила для вагонных туалетов сидушки по 10 тыс. грн и кнопки смыва по цене смартфонов 06

Унитазный блок, на который сверху крепится вышеуказанная сидушка, приобретен за 311 880 грн. За эти деньги можно приобрести четыре индийские мотоцикла Bajaj Pulsar NS 200cc.

Укрзализныця купила для вагонных туалетов сидушки по 10 тыс. грн и кнопки смыва по цене смартфонов 07
Укрзализныця купила для вагонных туалетов сидушки по 10 тыс. грн и кнопки смыва по цене смартфонов 08

"Укрзализныця" существенно подняла цены на указанные детали в сравнении с прошлыми годами, когда курс доллара был на уровне текущего. В 2017 году УЗ покупала кнопки для смыва по 5 900 грн, а сидушки по 8 200 грн, то есть на 15% дешевле чем сейчас. При этом за те торги две фирмы-участницы были наказаны Атнимонопольным комитетом за сговор. В 2020 году для ремонта поездов "Тарпан" кнопки смыва покупали также по 5 894 грн", - отмечает издание.

По данным журналистов, к участию в нынешних торгах были допущены только две фирмы - победитель "АМБ" и ООО "Редтехнотрейд". Они не торговались на аукционе, поэтому экономия на торгах по отношению к ожидаемой цене составила менее 1%.

"При этом "Укрзализныця" заложила в тендерную документацию требование определенных чертежей, по которым должны изготавливаться запчасти. Под них подходили только изделия "Evac", поэтому в торгах приняли участие только дилеры этой компании. Еще две фирмы "Евро тек" и "АТОР Консалтинг" также с продукцией "Evac" подавали заявки, но их отклонили. Поскольку они предлагали поставки запчастей от компании из Казахстана. В "Укрзализныце" решили, что на их запчасти не будет распространяться гарантия немецкого производителя", - добавляет издание.

По данным журналистов, основателем киевского ООО "Компания "АМБ" является Александра Ермакова из Броваров. Ранее фирма получила подряды на 68 млн грн только в системе "Укрзализныци". ООО "Редтехнотрейд" записано на Андрея Дзеву из Киева. Ранее фирма выиграла в системе "Укрзализныци" подряды на 46 млн грн.

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Топ комментарии
+20
У кого-то еще есть вопросы насчет Серлеща и его самоотверженной любви к ЗЕ?
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05.10.2021 10:53
+10
нужно срочно воспользоваться услугами Укрзалізниці . на самом деле мне ни куда не надо . просто очень хочется посидеть на сидушке за 8 000 и понажимать кнопку за 5600
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05.10.2021 10:55
+10
Блок унитазный 260 тыс без ПДВ? Что это за блок такой по цене новенького авто.
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05.10.2021 10:59
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У кого-то еще есть вопросы насчет Серлеща и его самоотверженной любви к ЗЕ?
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05.10.2021 10:53 Ответить
а еще к Членовеку-Хламидии по поводу его .... ну да, уже, прочитав статью, не "высера" но констатации про там шо он сказал шо коррупция "зашита в "днк""?
вот именно - Человек-Лещенок не решает же там и одного процента, не решал то есть. и не все там завезенные с\из Марса.
так шо.... - еду по хреновой, но отремонтированной дороге на джипе, сажусь в поезд и плачу в соцсетях шо задорого распилили кнопки для слива айфонов в толчке вагинов и паротягинов)
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05.10.2021 11:11 Ответить
- Но ведь это же лавочничество! - закричал он. - Начинать полуторастатысячное дело и ссориться из‑за восьми рублей! Учитесь жить широко!..(с)
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05.10.2021 11:25 Ответить
А чем этот сральник хуже ?
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05.10.2021 11:17 Ответить
нужно срочно воспользоваться услугами Укрзалізниці . на самом деле мне ни куда не надо . просто очень хочется посидеть на сидушке за 8 000 и понажимать кнопку за 5600
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05.10.2021 10:55 Ответить
А я бы взял компенсацию смартфоном.
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05.10.2021 11:04 Ответить
Нуу, кнопка смыва на Боинг 737 250 евро стоит. Такшта!
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05.10.2021 10:57 Ответить
Блок унитазный 260 тыс без ПДВ? Что это за блок такой по цене новенького авто.
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05.10.2021 10:59 Ответить
Так в Европу же идем. Никто не задумывался почему в Украине куб досок самого плохого качества стоит более 8000грн? Они что тот лес выращивали? Все очень просто. Какую цену захотели такую и нарисовали. Конкуренции же нету.
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05.10.2021 11:02 Ответить
И что ето первый раз? Кто то хоть раз был наказан за все ети годы? Поетому воруют и будут воровать. А почему так много и нагло воруют? Потому что нужно заплатить мзду прокурорам, судьям а в самом тяжелом случае чтобы хватило на ВИП камеру с интернетом и девочками.
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05.10.2021 11:00 Ответить
Де це бородате чмо? Прокоментує, чи дупу ВАЗеленсього зализує?
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05.10.2021 11:01 Ответить
ему некогда . он на защиту офшоров брошен . думает как объяснить зелохам что офшоры они разные есть плохие ( у Пороха ) а есть хорошие ( у Зельки )
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05.10.2021 11:07 Ответить
Якщо ви про Лєщенка - то його ж звільнили.
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05.10.2021 11:57 Ответить
Та сЧас. Хіба ж Вава відмовиться від такого масажу дупи, та ще й за рахунок наріду.
"Кабмін на 3 міс. продовжив повноваження чотирьох членів наглядової ради "Укрзалізниці"
Крім того, Кабмін обрав членами наглядової ради УЗ Сергія Лещенка та Олега Журавльова як представників держави - також терміном не більше ніж на три місяці."
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05.10.2021 12:13 Ответить
Зрозуміло, дякую
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05.10.2021 12:19 Ответить
"Лещенка пропонують повернути до наглядової ради "Укрзалізниці", - Шмигаль"
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05.10.2021 12:16 Ответить
сируня сделал дело, теперь гуляет смело.
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05.10.2021 11:02 Ответить
Ахтыш грёбаный писец...
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05.10.2021 11:05 Ответить
Ну наконец-то можно будет позвонить домой по кнопке смыва. Это прорыв! Ура!
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05.10.2021 11:06 Ответить
Кстати цена не так уже и далекая от реальных цен. Какой то самый сраный отечественный унитаз стоит от 3000грн. А здесь я так понимаю антивандальный. Вы когда последний раз в наших строительных магазинах были? Не хотите купить 1кв.м. самого не дорогого утеплителя за 500грн?
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05.10.2021 11:07 Ответить
Ну, предположим, неделю назад 0.5 кв.м пенопласта 5см по 25 гривен ещё было
Кстати посмотрел - самая дорогая сидушка в НЛ 2500
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05.10.2021 11:15 Ответить
Ето типо тот пенопласт который сыпется еще не доехав до обьекта? А толщиной 1см и 0.1м.кв еще дешевле будет.
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05.10.2021 11:21 Ответить
Ну вы сравнили 3 тыс и 300 тыс.
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05.10.2021 11:16 Ответить


Кстати цена не так уже и далекая от реальных цен. Какой то самый сраный отечественный унитаз стоит от 3000грн.

https://epicentrk.ua/shop/unitazy-i-kompakty/deshevie/ Это где он у вас так начинается, в Укрзализныце?
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05.10.2021 11:33 Ответить
27 лямов спущены в сортир и попутно в чьи-то карманы.
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05.10.2021 11:08 Ответить
Еврейское умение "делать деньги из воздуха".
Пусти козла в огород.
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05.10.2021 11:18 Ответить
Короче бренд от дома "януковащей"
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05.10.2021 11:14 Ответить
Эрдоган бы просто расстрелял и поставщиков унитазов, и покупателей.
Си Дзиньпин посадил бы на кол на бамбук и включил прямую трансляцию.
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05.10.2021 11:17 Ответить
За останні років 25 укерівників УЗ при обшуках знаходили величезні суми (навіть в холод.ккамерах) і ніхто не сів. Залізяка годує всю кодлу на протязі десятиріч.
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05.10.2021 11:22 Ответить
Щас пробил по инету в среднем вакуумный из нержавейки в розницу стоит штукарь. Ну пусть здесь специфика и всякая хрень всё равно это не должно стоить больше двушки. Тем более на таких объёмах.
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05.10.2021 11:40 Ответить
Сірьожа Лєщєнко чесно заслужив своє місце біля корита.
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05.10.2021 11:57 Ответить
"Сірьожа Лєщєнко" звільнений з набради Укрзалізниці десь зо 2 тижні тому.
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05.10.2021 11:58 Ответить
А кіт ковбаску уминає неначе не за нього річ.
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05.10.2021 11:57 Ответить
Та всі ******* має бути пизжена.
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05.10.2021 13:16 Ответить
Проблема починається з відсутності реальних партій. Про яку демократію може йти мова, якщо народ за трни десятиліття не те що, реальних політичних партій не спромігся орагнізувати, а навіть профспілок.

Немає політичних партій- немає ротації ні законодавчої, ні виконавчої влади. Немає ротації у владі- значить рулить стара та корумпована спадкова бюрократія.

Демократія це, влада народу, якщо народ не бажає владарювати то, демократія не може існувати. А оскільки "святе місце" не може бути порожнім то, його займають ті, у кого є бажання владарювати.

Ось і вся політологія в шести реченнях. Решта, від лукавого.
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05.10.2021 13:22 Ответить
"лукавого" нет, это бред.
ибо почитать что Яхве творил... и что "лукавый", то Яхве убил миллионы и все живое почти, а "лукавый" ..... 10 людей, да и то по приказу Яхве.
извиняюсь конечно, я не "сотонист" просто нету как сотоны так и Яхве. но просто смешно иногда когда применяют слова типо - уууу, сотона, и аааа, ыыысуусег)))
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05.10.2021 14:32 Ответить
Противно смотреть,слушать руководителей ж.д. Люди работают за минималку а кто-то будет с----ь. В новенький автомобиль....
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05.10.2021 17:48 Ответить
Твари просто ТВАРИ , ещё жить с этими мразями и жить. Миллион людей умерло , а этих мразей ниче небере. Твари до последнего будут сечку трусить и бабки высасывать!
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06.10.2021 01:01 Ответить
Как работник этого "кружка", именуемым УЗ, могу твердо заявить, что приходит ему пи.... Такого бардака ещё не было. Материалов нет, инструмента нет, зарплата ниже плинтуса, враньё про среднюю, кадры бегут, новые не идут на зп 6т, больше не выйдет у новобранцев. Ревизоров уже больше чем работяг, мнимые и не мнимые проверки. Финансовая очередная заехала, проверяют не известно что, но параллельно дали инструмент механикам СЦБ один набор за долгие годы на 16 человек. Сам набор неизвестного происхождения, нигде нет данных не производителя не упаковщика. Все как в 90е. Ящик явно производства подвал с кучей, абсолютно ненужных , для работы механика мелочей
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06.10.2021 05:01 Ответить
 
 