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журналистика (3253) нападение (2137) СМИ (3761) Укрэксимбанк (121) Седлецкая (91) Мецгер (68)

Нападение на журналистов "Схем": Подано заявление в полицию, расследование об "Укрэксимбанке" опубликуют в ближайшее время

Нападение на журналистов

Журналисты программы "Схемы", после того как на них совершили нападение в государственном "Укрэксимбанке", написали заявление в полицию о препятствовании журналистской деятельности.

Об этом в Facebook сообщила журналистка Наталия Седлецкая, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, в полиции уже есть заявление о препятствовании законной журналистской деятельности.

"Редакция завершает работу над расследованием о фактах, вопросы о которых так не понравились главе государственного финансового учреждения. Опубликуем его в ближайшее время", - подчеркнула Седлецкая.

Напомним, ранее сообщалось, что главе "Укрэксимбанка" Мецгеру не понравился вопрос журналиста "Схем" - у оператора силой забрали технику и удалили запись.

Также читайте: Минкульт предлагает установить уголовную ответственность за систематическое психологическое насилие в отношении журналиста

Автор: 
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Топ комментарии
+7
мы уже в Израиле живем? откуда такая страсть обрезанных тулить на хлебные должности?
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05.10.2021 10:55
+5
мецгеры, шефиры, дзержинские еще в НКВД в 30-х годах на хлебных должностях были, при этом крестьяне без хлеба от голода пухли ... а это их внучки уже во всю стараются ...
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05.10.2021 11:32
+4
Вор на воре и вором погоняет.

Самая бедная страна Европы с самыми богатыми в Европе чиновниками.
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05.10.2021 10:54
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Вор на воре и вором погоняет.

Самая бедная страна Европы с самыми богатыми в Европе чиновниками.
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05.10.2021 10:54 Ответить
мы уже в Израиле живем? откуда такая страсть обрезанных тулить на хлебные должности?
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05.10.2021 10:55 Ответить
Нічого нового.
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05.10.2021 11:00 Ответить
мецгеры, шефиры, дзержинские еще в НКВД в 30-х годах на хлебных должностях были, при этом крестьяне без хлеба от голода пухли ... а это их внучки уже во всю стараются ...
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05.10.2021 11:32 Ответить
евреи - это далеко не самое плохое, что случилось с Украиной.
Вот дебилы, которые выбирают воров и обманщиков во власть, независимо от их национальности - вот это настоящая беда.
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05.10.2021 12:14 Ответить
Порошенко, мартиненко, червоненко, кононенко та інша наволоч..
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05.10.2021 12:52 Ответить
тільки ватників та ЗЕлену патороч телепає від Порошенка ... кремлівське ху@ло чекало на появу чогось на кшталт ЗЕленого зрадника майже 30 років... ЗЕлений лохторат втілив його мрію ...
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05.10.2021 13:06 Ответить
Ну порошенко.. Думав що це всеж таки Ізраїль
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05.10.2021 12:53 Ответить
tZE inform


@tZEinform



"Новости днА" Банкиры государственного "Укрэксимбанка" напали на журналистов. Зеленский считает главной угрозой украинской экономики регламент Верховной Рады.
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05.10.2021 11:24 Ответить
Какая прекрасная украинская фамилия - Мецгер Євген!
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05.10.2021 11:26 Ответить
ЗеСкотство!
лохи одобряют
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05.10.2021 12:18 Ответить
 
 