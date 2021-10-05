Нападение на журналистов "Схем": Подано заявление в полицию, расследование об "Укрэксимбанке" опубликуют в ближайшее время

Журналисты программы "Схемы", после того как на них совершили нападение в государственном "Укрэксимбанке", написали заявление в полицию о препятствовании журналистской деятельности.

Об этом в Facebook сообщила журналистка Наталия Седлецкая, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, в полиции уже есть заявление о препятствовании законной журналистской деятельности.

"Редакция завершает работу над расследованием о фактах, вопросы о которых так не понравились главе государственного финансового учреждения. Опубликуем его в ближайшее время", - подчеркнула Седлецкая.

Напомним, ранее сообщалось, что главе "Укрэксимбанка" Мецгеру не понравился вопрос журналиста "Схем" - у оператора силой забрали технику и удалили запись.

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