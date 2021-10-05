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Переговоры с РФ по прямому контракту на поставку газа не планируются, - Шмыгаль

Переговоры с РФ по прямому контракту на поставку газа не планируются, - Шмыгаль

Украина не планирует переговоры с РФ по заключению прямого контракта на поставку природного газа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью порталу lb.ua.

"Такие переговоры не планируются", - сказал он.

Премьер напомнил, что в подземных хранилищах (ПХГ) Украины уже накоплено свыше 18,5 млрд куб. м газа (уже 18,7 млрд куб. м. - Ред.), также страна имеет собственную газодобычу, что позволит пройти предстоящий отопительный сезон.

По его словам, также не стоит ожидать существенного реэкспорта на европейский рынок принадлежащего иностранным трейдерам газа, который хранится в ПХГ Украины.

"В любом случае, первое предложение делается всегда Украине в таких случаях. С вероятностью 100% газ, который находится в Украине, тут и будет использован", - сказал Шмыгаль.

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Топ комментарии
+3
Да это ботва. Ща начнут мычать на всех углах-"покупайте,не выделывайтесь. Мы же братушки".
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05.10.2021 11:15
+2
Что значит не прямая покупка - тот же газ РФ, не покидая Украину физический, просто по документам перепродаётся Украине не Газпромом а фирмой прокладкой с офигенной наценкой. На пустом месте за наш счёт делаются просто космические деньги. Прибыль от этого имеют и Газпром и наши кормчие. Раньше Порох, сегодня Зеля. Всё же лежит на поверхности, всё элементарно.
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05.10.2021 11:52
+1
А вы готовы просрать оставшуюся промышленность и всю страну засеять рапсом и подсолнухами? Видно что готовы.
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05.10.2021 11:27
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ясен пень - кинули вас тупоголовых на спотовый рвнок по 1400 бакинских. уже 4 лярда кубов не хватает, но вы весь украинский газ успешно гоните в Европу....молчу уже про уголь...
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05.10.2021 11:07 Ответить
Что попало начесал.
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05.10.2021 11:12 Ответить
Идите на йухх со своим газиком!
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05.10.2021 11:28 Ответить
Подивимось як ти баран 73% будеш дрова збирати взимку без газа, тупа мокшаніна.
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05.10.2021 11:30 Ответить
У меня солнечные батареи 😆😆😆
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05.10.2021 11:35 Ответить
Дохера они тебе помогут зимой, когда один солнечній день в месяц
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05.10.2021 11:50 Ответить
Может в Якутии и да. В Украине снег может неделю за всю зиму лежать.
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05.10.2021 12:22 Ответить
Дурик. батареи солнечные бесполезны в пасмурный день. Да и сколько того дня зимой
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05.10.2021 12:42 Ответить
Сам дурик. Расскажи мне про солнечную энергию, после трех лет, как я ей успешно пользуюсь. О аккумуляции слышал? О переключении на промышленную, если нет почти солнца или снег - слышал? О ветряке слышал, который тоже крутится?
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05.10.2021 14:18 Ответить
Досить вже цієї "гульні в реверс"! Скільки можна наживатись на простих людях?!
Транспортувати російський газ ми можемо, а от купувати на пряму, чомусь ні. Де логіка?!
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05.10.2021 11:08 Ответить
Все? Готовы на политические уступки Кремлю?
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05.10.2021 11:12 Ответить
Да это ботва. Ща начнут мычать на всех углах-"покупайте,не выделывайтесь. Мы же братушки".
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05.10.2021 11:15 Ответить
ага, но сначала выполняйте "минск" и давайте воду в Крым...
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05.10.2021 11:20 Ответить
Аксёнов сказал, что воды в Крыму достаточно
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05.10.2021 11:33 Ответить
В этом году даже с избытком
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05.10.2021 11:51 Ответить
А вы готовы просрать оставшуюся промышленность и всю страну засеять рапсом и подсолнухами? Видно что готовы.
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05.10.2021 11:27 Ответить
Врагу не сдаётся наш гордый Варяг!
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05.10.2021 11:37 Ответить
В спамі
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05.10.2021 11:14 Ответить
Рано или поздно конечно контракты будут заключены.
Другого выхода нет для страны.
Жить в пещерном и патриотическом государстве желающих мало.
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05.10.2021 11:31 Ответить
Більше того "патріотизмом" тут і не пахне. Транспортувати російський газ в Європу, і за відібраний газ для потреб України також платити Європі втридорога, називаючи це "реверсом" - ото і весь "патріотизм".
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05.10.2021 11:44 Ответить
Два 15-срублевых питушка, покукарекайте в спаме пли
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05.10.2021 12:12 Ответить
Вот это вот видал,вепс🖕
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05.10.2021 12:27 Ответить
мы это уже все проходили. "спасительные" контракты по прямым поставкам через нужные прокладки. сомневаюсь, что оффшорник не подпишет такой контракт
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05.10.2021 11:11 Ответить
Я не понимаю чем газ отличается от например угля, почему уголь покупаем свободно а газ нужно обязательно через виртуальные реверсы и европейских посредников.
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05.10.2021 11:13 Ответить
Патамушта.
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05.10.2021 11:16 Ответить
Достойный ответ настоящего патриота- порохобота.
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05.10.2021 12:34 Ответить
Что ботва-поставлена задача разгонять тему про острую необходимость закупки Украиной газа напрямую у кацапляндии? Скажи своим кураторам,что что это гнилая затея.😉
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05.10.2021 12:42 Ответить
Кроме тебя эту тему никто не разгоняет, порохобот.
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05.10.2021 12:45 Ответить
Так ты ещё и фуфло,оказывается))
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05.10.2021 12:49 Ответить
Ты не в состоянии понять о чем речь, а я значит фуфло.
Такие как ты и загнали страну в тупик. Бестолочь.
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05.10.2021 12:50 Ответить
Да пошел вон.
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05.10.2021 12:56 Ответить
Пошел нах. Патриот сраный.
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05.10.2021 13:01 Ответить
Ублюдок ватный.😆
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05.10.2021 13:02 Ответить
Придурок свидомый
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05.10.2021 13:08 Ответить
Так уголь тоже по реверсу
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05.10.2021 11:21 Ответить
Сьогодні, а післязавтра?
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05.10.2021 11:34 Ответить
Побит рекорд: цена на газ в Европе превысила $1200/тыс. куб. м Источник: пот это наша новая цена...
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05.10.2021 11:34 Ответить
Позитив: На роssии на учениях столкнулись ЗПРК "Тунгуска" и БМП - 2 - пострадавших выносили на руках

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05.10.2021 11:35 Ответить
Конечно, лучше же покупать по 1100, чем по 230.
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05.10.2021 11:46 Ответить
Заводы уже начинают останавливаться. Остановили уже малынский бумажный комбинат. С таким газом завод не может ни с кем на рынках конкурировать
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05.10.2021 11:53 Ответить
Запустят снова
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05.10.2021 14:19 Ответить
Что значит не прямая покупка - тот же газ РФ, не покидая Украину физический, просто по документам перепродаётся Украине не Газпромом а фирмой прокладкой с офигенной наценкой. На пустом месте за наш счёт делаются просто космические деньги. Прибыль от этого имеют и Газпром и наши кормчие. Раньше Порох, сегодня Зеля. Всё же лежит на поверхности, всё элементарно.
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05.10.2021 11:52 Ответить
лахтоботы в теме раскукарекались, админ принима меры!
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05.10.2021 12:13 Ответить
 
 