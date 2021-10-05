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Возле больницы во Львове образовалась очередь из скорых с больными COVID-19: за сутки - рекорд поступлений с начала пандемии. ФОТО

Во Львове у приемного отделения Клинической больницы скорой медицинской помощи (КЛШМД) образовались очереди автомобилей скорой помощи, которые доставляют больных с СOVID-19.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь больницы Кристина Каспшишак, передает Цензор.НЕТ.

"За вчерашние сутки у нас рекордное количество поступлений с начала борьбы с пандемией - 81 человек. По состоянию на утро, в стационаре уже 409 подтвержденных случаев. Вакцинированных - 1", - отметила Каспшишак.

Возле больницы во Львове образовалась очередь из скорых с больными COVID-19: за сутки - рекорд поступлений с начала пандемии 01
Фото: Каспшишак/Facebook

Отметим, что запечатленные на фото медики по какой-то причине без защитных костюмов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во Львовском "Охматдете" рекордное с начала пандемии число детей с COVID-19 - 41 ребенок, - пресс-служба медучреждения

Как сообщалось, на сегодняшний день во Львовской области подтверждены 153 433 случая инфицирования коронавируса (в том числе 592 - за последние сутки), из которых 3953 - летальные.

Возле больницы во Львове образовалась очередь из скорых с больными COVID-19: за сутки - рекорд поступлений с начала пандемии 02
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Топ комментарии
+11
Главное не вакцинироваться ато Соросы чипы вживляют и контролируют моск
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05.10.2021 11:13
+9
Порох перестал костюмы закупать ,барыга
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05.10.2021 11:27
+8
Ну всё, обязательно сегодня постираю масочку.
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05.10.2021 11:11
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Страница 2 из 2
Так, для тебе половина. Для тебе новина що відносна кількість людей на 100 000 , чи будь на яке число може бути дробною... Ти найкращий!
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05.10.2021 12:13 Ответить
А НЕ вакцинированных на 100 тыс?
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05.10.2021 12:14 Ответить
Еще раз для альтернативно одаренных.
Если бы "вакцина работала", то при таком охвате (сколько там в зомбоящикерассказывают: 60-70% с 2 дозами?) в последние несколько недель ежесуточно не умирало бы в несколько раз больше людей, чем в тот же период год назад, когда население еще не кололи.
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05.10.2021 12:22 Ответить
А сколько бы умирало?
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05.10.2021 12:23 Ответить
Логично, что меньше. Ведь ты тут доказываешь, что "вакцинация спасает жизни". Или уже не спасает?
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05.10.2021 12:25 Ответить
ваша кацапская логига логична только для вас, кацапов Приведи расчеты и докажи число
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05.10.2021 12:28 Ответить
Вакцинация снижает количество летальных случаев среди инфицированных или нет? Получится дать простой ответ? Если не получится, то ты слился.
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05.10.2021 12:30 Ответить
Вот ответ:

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05.10.2021 12:32 Ответить
То есть снижает? Почему тогда сейчас с охватом в 60-70% 2 дозами в Англии ежесуточно умирает в 5-10 раз больше, чем в тот же период год назад?
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05.10.2021 12:34 Ответить
А это что?

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05.10.2021 12:41 Ответить
Чепуха, посмотри сколько умирало от ковида людей в Англии в сентябре 2020 года и сколько сейчас.
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05.10.2021 12:43 Ответить
помирають від ковід у абсолютній більшості невакциновані.

тому,антивакЦинатори,ПНХ!
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05.10.2021 23:05 Ответить
Облиште то хворе. Просто майстер клас від Грефа Як виглядати дебілом, і пишатися цим!
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05.10.2021 12:27 Ответить
вообще я рад, что именно он "популяризирует" здесь вакцинацию
уверен, что многие отказались прививаться, начитавшись его бреда
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05.10.2021 12:29 Ответить
Ты глуп. Я призываю всех зэбаранов и під-рашек НЕ вакцинироваться!
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05.10.2021 12:31 Ответить
Ты даже не можешь сейчас написать "Да, вакцинация снижает количество летальных случаев". Ты слился.
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05.10.2021 12:33 Ответить
Твой же график доказывает, что ты врёшь

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05.10.2021 13:03 Ответить
Ты доказал только, что не понимаешь данных, которыми оперируешь.
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05.10.2021 13:16 Ответить
Взагалі то воно кумедне.
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05.10.2021 12:32 Ответить
Я смотрю - ты обижено
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05.10.2021 12:29 Ответить
До речі статистика жахлива з точки зору прихильників вакцинації проти КОВІДу. По Британії на 6.10.2020 загальна кількість жертв 42 445 та на 5.10.2021 вже 136 986. Тобто за рік активної вакцинації померло майже 95 тисяч людей, що вдвічі більше ніж за дев'ять перших місяців з початку пандемії. Виводи робіть самі. Чи то вакцина, чи то фуфломіцин насправді...
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05.10.2021 11:39 Ответить
Даже в группе жесточайшего риска "80 ++" из из 1521 умерщих, всего 49 получили полную вакцинацию двумя дозами Это ли не ужас!
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05.10.2021 11:45 Ответить
Ну ти цікавий. Нащо там проводять масову вакцинацію...? Невже для того щоб кількість жертв за рік вакцинації збільшилися більш ніж в два рази ніж за перші 9 місяців з початку пандемії? Якщо так, то вакцинація супер!!! Визнаю!
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05.10.2021 11:51 Ответить
И что плохого в том, что вакцинированные даже согласно этой бумажке почти не умирают?
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05.10.2021 11:53 Ответить
Він не зізнається. Буде дурня клеїти до кінця. Здається мені вакцина йому "забориста" дісталася.
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05.10.2021 12:07 Ответить
1.у британії вакциновано не всіх,та й зараз шаленіє "Дельта"

2.українською-висновки.
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05.10.2021 22:17 Ответить
знайома вакционувалася кілька місяців тому, позавчора захворіла на ковід...
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05.10.2021 11:21 Ответить
И что - она залетела в больничку под кислород?
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05.10.2021 11:25 Ответить
поки ні, температура висока, підтверджений ковід
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05.10.2021 11:28 Ответить
Ото ж.
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05.10.2021 11:29 Ответить
У меня от ковида умерло трое соседей и несколько дальних родственников за етот год. Они как и ты не вакцинировались потому что Соросы... А ты в курсе что сейчас творится на Рашке и в окупированном крыму? Дохнут тысячами скрепные. Кто может выезжает и вакцинируется в Украине. Ты в курсе что большинству переболевших ковидом можно давать пожизненную инвалидность?
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05.10.2021 11:31 Ответить
Может не точно выразился. Безсимптомно проходит у людей младше 25-30 лет. И то симптомы есть даже у детей типо небольшая температура, головокружение, головной боли или боли в животе, только им не придают значение.
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05.10.2021 11:44 Ответить
Ага, а у меня в подъезде три квартиры пустые стоят - видимо даже родственников не осталось. И это в Киеве!

И откуда вы такие лезете?
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05.10.2021 11:38 Ответить
С начала эпидемии в Украине от КОВИД умерло 60 тысяч человек.
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05.10.2021 11:46 Ответить
Это официальная статистика. Можешь попробовать опровергнуть
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05.10.2021 11:48 Ответить
http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/news/op_died.asp вот официальная

Кількість померлих за причинами смерті у січні-липні 2021 року

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу
I00-I99
248231

Клас Х. Хвороби органів дихання
J00-J98
12898

з них грип і пневмонія
J10-J18
9951
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05.10.2021 11:55 Ответить
И сколько, согласно этой статистике, умерло от КОВИДа в Украине с начала пандемии?
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05.10.2021 12:00 Ответить
Померлим від ковіду ставиться інакший шифр U07.1 або U 07.2 це підозра на ковід. Є багато померлих яким ми не можемо поставити ковід чисто технічно не зважаючи типову картин, відємний ПЛР. Тоді ставится шифр J12.9. То що ви написали ні про що не говорить, потрібно пірвняти з минулими роками. Але кількість загальна померлих які попадають в лікарняні морги збільшилась на 30-40 процентів.
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05.10.2021 13:27 Ответить
Можу навести статистику по одній з лікарень, серед 250 хворих вакцинованих 17. Серед померлих за місяць приблизно 50 осіб, вакцинована була тільки одна, але вона мала дуже важку супутню патологію. Не хочу ні кому нічого доводити, суто цифри.
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05.10.2021 13:31 Ответить
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05.10.2021 22:20 Ответить
Та блэт. Вы реально не читали три года как вакцина работает? Это ж кем надо быть? Вакцина - не панацея, а снижение рисков осложнений на порядок. Знаете что такое "на порядок"?
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05.10.2021 12:27 Ответить
А чому медики на фото , дійсно , без захисних комтюмів ?

Невже всі закінчилися ?
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05.10.2021 11:19 Ответить
Да начхать всем уже давно. Ещё с прошлого года.
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05.10.2021 11:23 Ответить
Порох перестал костюмы закупать ,барыга
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05.10.2021 11:27 Ответить
Зробимо ЇХ разом ще раз!
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05.10.2021 11:31 Ответить
Просто гарні дороги і вони бистро приїхали, так?
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05.10.2021 11:35 Ответить
Постановочные Кадры из серии очереди военных грузовиков на кремацию в Италии 2020 года!
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05.10.2021 11:50 Ответить
зачем постановочные, кол-во больниц сократилось, громады обьеденили, теперь больницы которые при союзе были десятками и расчитаны на 100-200т население города, и которые развалили реформами последних годов , стали еденицами , а кол-во жителей на них записанно более чем при совке.А если учесть что все последние реХформы у нас прозападные ( а там все платное, и такого кол-ва коек как при союзе нет), то у нас все ложится прям зеркально. В Италии там где старички как мухи гибли ,1 больница с 10-15 койками 2 врачами (посменно) и 4 медсестры (тоже посменно) ,а везти начали по 20-30 в день. У нас тоже самое делают.В хорошие времена при гриппе по 3 часа в очереди к врачу стояли, а сейчас и подавно.
Перефразируя хацапов - коек нет,но вы держитесь.
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05.10.2021 11:58 Ответить
Тоже вариант
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06.10.2021 08:43 Ответить
стандартне приймання, нічого дивного...дана лікарня центральна на мільйоне місто
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05.10.2021 12:00 Ответить
Ублюдочные модераторы, запомните. Преступления против человечества не имеют срока давности.
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05.10.2021 12:12 Ответить
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05.10.2021 22:18 Ответить
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