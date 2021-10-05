Возле больницы во Львове образовалась очередь из скорых с больными COVID-19: за сутки - рекорд поступлений с начала пандемии. ФОТО
Во Львове у приемного отделения Клинической больницы скорой медицинской помощи (КЛШМД) образовались очереди автомобилей скорой помощи, которые доставляют больных с СOVID-19.
Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь больницы Кристина Каспшишак, передает Цензор.НЕТ.
"За вчерашние сутки у нас рекордное количество поступлений с начала борьбы с пандемией - 81 человек. По состоянию на утро, в стационаре уже 409 подтвержденных случаев. Вакцинированных - 1", - отметила Каспшишак.
Отметим, что запечатленные на фото медики по какой-то причине без защитных костюмов.
Как сообщалось, на сегодняшний день во Львовской области подтверждены 153 433 случая инфицирования коронавируса (в том числе 592 - за последние сутки), из которых 3953 - летальные.
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Если бы "вакцина работала", то при таком охвате (сколько там в зомбоящикерассказывают: 60-70% с 2 дозами?) в последние несколько недель ежесуточно не умирало бы в несколько раз больше людей, чем в тот же период год назад, когда население еще не кололи.
тому,антивакЦинатори,ПНХ!
уверен, что многие отказались прививаться, начитавшись его бреда
2.українською-висновки.
И откуда вы такие лезете?
Кількість померлих за причинами смерті у січні-липні 2021 року
Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу
I00-I99
248231
Клас Х. Хвороби органів дихання
J00-J98
12898
з них грип і пневмонія
J10-J18
9951
Невже всі закінчилися ?
Перефразируя хацапов - коек нет,но вы держитесь.