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Завтра ВСК соберется на заседание: планируют рассматривать трагедию под Иловайском, - "слуга народа" Безуглая

Завтра ВСК соберется на заседание: планируют рассматривать трагедию под Иловайском, -

Завтра, 6 октября, временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины соберется на заседание. Накануне глава ВСК Марьяна Безуглая ("Слуга народа") сообщила, что комиссия перейдет от рассмотрения дела "вагнеровцев" к Иловайской трагедии.

Об этом Безуглая сообщила на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Брифинг по итогам заседания ВСК завтра в 21:00. Садовая 3а, крыльцо", - сообщила Безуглая.

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Накануне она сообщила, что ВСК переходит к делу Иловайска.

Завтра ВСК соберется на заседание: планируют рассматривать трагедию под Иловайском, - слуга народа Безуглая 01

Ранее Зеленский признался, что он провалил спецоперацию по захвату "вагнеровцев": "Когда они заехали, я сказал Лукашенко: "там у вас боевики". Нардепы от оппозиции уже потребовали, чтобы ВСК по делу "вагнеровцев" продолжила работу и установила, почему Зеленский сообщил Лукашенко о приезде наемников.

Все это происходит на фоне появления в СМИ информации о том, что офшорные фирмы Зеленского и его соратников могут быть связаны с выводом Коломойским миллионов из "Приватбанка".

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.

Напомним, в ночь с 23 на 24 августа 2014 года произошло самое масштабное вторжение сил страны-агрессора на территорию Украины. 29 августа 2014 года по приказу командования Генштаба ВС РФ российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военнослужащих.

В результате трагедии в Иловайске 366 украинских воинов погибли, 429 были ранены, 300 - попали в плен.

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Топ комментарии
+26
вангергейт уже похоронили, безмозглая?
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05.10.2021 11:14
+20
а историю с вагнеровцами шо похоронили ?
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05.10.2021 11:15
+17
Ну все, с вагнеровцами закончили, теперь можно так же тщательно Иловайск разбирать. Удивительная турбопродуктивность. Все вам зеленые не такие!
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05.10.2021 11:15
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Правила форума Совет форумчан
Вам регламент мозги не жмет?
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05.10.2021 11:13 Ответить
не жмет . регламент большой а мозги у них маленькие
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05.10.2021 11:15 Ответить
- Клавдия Ивановна была глупа, и ее преклонный возраст не позволял надеяться на то, что она когда‑нибудь поумнеет. (с)
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05.10.2021 11:20 Ответить
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05.10.2021 11:24 Ответить
Їм регламент, я здичавіло вибачаюся, що-що не тисне?
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05.10.2021 11:20 Ответить
)
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05.10.2021 11:21 Ответить
А мозги є?
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05.10.2021 19:24 Ответить
вангергейт уже похоронили, безмозглая?
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05.10.2021 11:14 Ответить
Вагнергейт ніззя. Там 111 найвеличнішому ломиться... Треба чимось іншим його забріхувати. Разом з раптом вилізшими апшорами... Які виявилися дійсно злочинними.
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05.10.2021 11:57 Ответить
при чому тут головнокомандувач?
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05.10.2021 11:14 Ответить
Никто больше вашей зелени просто не поверит)
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05.10.2021 11:21 Ответить
І дійсно:

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05.10.2021 11:24 Ответить
а историю с вагнеровцами шо похоронили ?
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05.10.2021 11:15 Ответить
Ну все, с вагнеровцами закончили, теперь можно так же тщательно Иловайск разбирать. Удивительная турбопродуктивность. Все вам зеленые не такие!
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05.10.2021 11:15 Ответить
Не "турбо", а "дуро".
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05.10.2021 11:58 Ответить
А "вагнер" що здулося? А "офшори 95" може?🤬🤬🤬 Су...ка чому не допитали усіх по "вагнер"...тепер точно сумнівів немає, це спрямований, цинічний, кримінальний захист Зе!
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05.10.2021 11:15 Ответить
Уже все, вагнеровцев расследовали? И Бутусова допросили? Вот и вся цена этой ВСК и их дальнейших расследований...
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05.10.2021 11:16 Ответить
зЕ-рмаку не сподобались покази Бурби, жучці дана команда затягувати і відволікати увагу.
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05.10.2021 11:17 Ответить
Тупоголовая решила,что по "вагнеровцам" фсё?
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05.10.2021 11:17 Ответить
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05.10.2021 11:18 Ответить
Я только себе представляю, как слуги сейчас начнут разгон этой темы. Но прикрыть гору собственных и Зе зашкваров вряд ли получится.
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05.10.2021 11:19 Ответить
а если в Шефира еще раз пострелять ?
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05.10.2021 11:22 Ответить
Тільки цього разу саме у Шефіра, а не у шофера! Бо минулого разу ліжа вийшла! ☝😎
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05.10.2021 11:28 Ответить
они опять накосячат в этот раз будут стрелять в шерифа или в Омара Шарифа
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05.10.2021 11:36 Ответить
Або кинуть омаром у Хайяма...

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05.10.2021 11:45 Ответить
Янукович отдыхает! То ли ещё будет! Такой наглой власти в Украине ещё не было!!!
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05.10.2021 11:19 Ответить
обрізані, сер... Якщо щось, то в Ізраїль втечуть.
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05.10.2021 11:56 Ответить
Все просто, для них, любое расследование преследует только одну цель:
ДОКОПАТЬСЯ ДО ПОРОШЕНКО!
Если расследование этого не позволяет, его ЗАКРЫВАЮТ.
И открывают НОВОЕ.
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05.10.2021 11:21 Ответить
Ты считаешь, что он виноват, уважаемая?
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05.10.2021 11:27 Ответить
Кто "он" и в чем "виноват", НЕуважаемая?
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05.10.2021 11:28 Ответить
походу кроме Ильфа с Петровым,они ещё и репризы Райкина смотрят....а давайте включим дурочку. они про насосы,а мы им про колёсы...
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05.10.2021 11:21 Ответить
Офшоры сами себя не заболтают. Нужно потужно что нибудь пораздувать. А тут еще и на пороха можно потявкать. ))
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05.10.2021 11:21 Ответить
Майдана нового не нужно боятся. Армия держит кордоны, проводит боевую учебу.
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05.10.2021 11:24 Ответить
З державною зрадою зєрмака вже розібрались???
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05.10.2021 11:25 Ответить
"Мы решили отвлечь внимание от скандала с оффшорами шмаркли" глава ВСК Марьяна Безмозглая ("Слуга народа")
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05.10.2021 11:25 Ответить
Давно пора!
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05.10.2021 11:25 Ответить
И какой идиот зекретинам теперь поверит?)Вова в офшорах -то есть вор-красная тряпка для львиной доли зеголосилок)плакай за настоящим рейтингом зекрысы....
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05.10.2021 11:29 Ответить
Тут уже напряглись Беня, Корбан и Хомчак.
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05.10.2021 11:31 Ответить
Звичайно, Пехтерєв! Закріпи, Пехтерєв, вкрай небезпечні для здоров'я і навіть для життя. Тому, Пехтерєв, якщо ви відчуваєте внутрішній заклик до дефекації - мерщій біжіть до лятрини робити сир-сир, Пехтерєв!
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05.10.2021 11:36 Ответить
я так понимаю они теперь будут в этой тск брать по очереди вопросы и если в нем не найдется кровавой руки пороха, переходить к следующему? цель определена
"я знаю пароль я вижу ориентир."
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05.10.2021 11:26 Ответить
Якось так. Циклічний ґальґоритм - If Gunpowder's bloody hand not found - go to... Ну ви зрозуміли.
(шкода, зараз нема часу прописати це програмним кодом)
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05.10.2021 12:00 Ответить
Безуглая как раз звала Бутусова на вагнеров.
По Иловайску он тоже в курсе, с Корбаном, Хомчаком и Беней.

На попытках спасения Офшора Вагнеровича Зеленского эта курица стала соучастницей его преступлений.
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05.10.2021 11:26 Ответить
З вагнергейтом все ясно. Недоумок сам сказав що це він злив. Тепер справа за прокуратурою. Нехай порушують кримінальну справу.
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05.10.2021 11:26 Ответить
Сейчас эти безмозглые во главе с Безуглой выйдут на то, что Семенченко рванул в Иловайск по указанию бородатой бабушки. Вот тут-то разозленная бабушка им головы и пооткручивает.
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05.10.2021 11:31 Ответить
+++
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05.10.2021 11:32 Ответить
Безголовая забывает что вечно во власти не будет и придет время когда ей придется отвечать за участие в сдаче интересов страны и народа.
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05.10.2021 11:31 Ответить
Да ладно, обычную яйцелизку в таких страшных преступлениях обвинять! Где Генпрокуратура, СБУ и прочие "защитники" государства Украина? Правильно, Вовочку ублажают и традиционными , и не очень способами! А Маричка - просто громоотвод для общественности...
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05.10.2021 11:42 Ответить
бомбардировку Марса метеоритами они там не планируют рассматривать?
стадо монодебилов...
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05.10.2021 11:44 Ответить
Тільки бомбардування метеоризмом зЕбільних штанів.
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05.10.2021 12:02 Ответить
а вагнергейт уже все? рассмотрела?
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05.10.2021 11:44 Ответить
panem et circenses...
Вираз використовувався для опису політики державних діячів, які, підкуповуючи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D1%81 плебеїв роздачами грошей і продуктів, а також цирковими виставами, захоплювали і утримували владу в стародавньому Римі, Україні...
O tempora, o mores...
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05.10.2021 11:51 Ответить
"Роздачами грошей і продуктів" теж варто було б виділити.
Гречка: перевірений тисячоліттями шлях до влади...
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05.10.2021 12:08 Ответить
************ ты партийная! Придет время, будешь вместе с шутом-наркоманом, Ермаком другими ЗЕлеными скотами отвечать перед законом за слив операции
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05.10.2021 11:54 Ответить
Конечно- дело о 30 вагнеровцев намного важнее чем ТЫСЯЧА погибших в Иловайске украинских воинов под руководством Верховного главнокомандующего Порошенко и его личного охранника а по совместительству еще и Министра Обороны Украины- клоуна Гелетея
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05.10.2021 12:04 Ответить
После боев под Иловайском на проекте Новоросия Путлер поставил крест...,Новоросия от Харьковаа до Одессы сдохла... трупами сводной Псковско-Костромской дивизии ВДВ РАБссии и 36-й Чеченской бригады...

Слава Україні!!!Героям Слава!!!
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05.10.2021 12:05 Ответить
В мене немає такої впевненості що він поставив хрест. ***** не залишить Україну у спокої поки не здохне
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05.10.2021 22:26 Ответить
Потери РАБссии на Донбассе Путлер засекретил навечно!!!КЕстати потери ССср во 2 Мировой войне Путлер засекретил до 2045 года....Вопрос...зачем?Стыдно перед рюсским быдлом?или воевали не с братом Гитлером,а с союзником? Уроды блин...
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05.10.2021 12:09 Ответить
Скажите, а кто из членнов этой вонючей ТСК, возглавляемой этой тупой но наглой и черноротой тёлки с противозачаточной внешностью был в то время в мясорубке под Иловайском или хотябы служил в ВСУ? Какое они имеют военное образование, что бы не просто рассуждать на эту тему, но ещё и судить о тех событиях? Где была она лично и членны, в то время и чем занимались? Воровали пиво по супермаркеат, чистили свинарники и рубили без уплаты налогов бабло на свадьбах в роли тамады или эвакуировали убитых и раненых, вели огонь по московитам, подвозили боекомплект и пищу солдатам?
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05.10.2021 12:12 Ответить
Тупее Безуглой,может быть только БезУглая... Уникальное создание
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05.10.2021 12:21 Ответить
Трагедия это когда советские солдаты дивизиями и полками,ротами взводами сдавались в плен с первого дня войны...,особенно в Котле Белосток-Минск...сдалось 350 000 зольдатэн РККА...это и правда трагедия....,такого позора не знала ни одна армия Мира за 20 столетий...
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05.10.2021 12:18 Ответить
Рассмотрите, рассмотрите ... Я думаю, результат будет такой же как с вагнергейтом. Все государственные институции превратились в сплошной квартал-95. Лицедейство, имитация, обман...(((
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05.10.2021 13:01 Ответить
Цензор став такою помийною ямою, що гидко читати. Чому ви так перекручуєте факти і так відверто маніпулюєте? Невже ви такі тупі самі і тупими вважаєте читачів. Невже достатньо Зеленському сказати лукашенко "Там до вас приїхали бандити" і все - зрив операції. Про те, що на його територію заїхали бандити з РФ хто хто, а лукашенко був проінформований в туж мить. Тож не чіпляйте ви зрив операції на Зеленьського. Майте хоч краплину гідності . Згадайте про журналістську єтику. Хоча про що я ? Наша журналістика і єтика - диаметрально протилежні речі. А щодо коментарів, то тут необхідна бригада психіатрів. Такої концентрації імбіцилів і відвертих придурків годі й шукати. І щодо вибору 73 % лекторату. Я особисто голосувала не скільки за Зеленського , скільки проти порошенка. І таких як я відсотків 50 від загальної кільськості голосувавших. Однак якби мені прийшлось знову голосувати, я б віддала свій голос за Зеленського цілком свідомо. Так, не все вдається. Але те, що є прагнення змінювати країну , варте найбільших похвал. І ще - є критика , а є глум. Критикувати владу необхідно. Це запорука розвитку громадянського суспільства. Але те, що роблять порохоботські ресурси нічого спільного з критикою не має. Така відверта брехня , спекуляція і маніпуляція. Розумні люди прекрасно розуміють - ху із ху. Розумних у нас , дякувати Богу , більше . Тому не тратьте петькині кошти так бездарно і на вітер. Згадайте, чому вас учили у журналістських вишах- пишіть правду панове. Хоча холуй не може бути паном. І щодо офшорів: навіть не вдаючись у деталі , переках коштів був задовго до президенства Зе. А панамська історія відбувалась у період президенства порошенка і , що найжахливіше - у період війни. Тож не порівнюйте чоловічий орган і палкою.
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05.10.2021 14:32 Ответить
 
 