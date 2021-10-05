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За сутки от коронавируса в Киеве умерли 13 человек. Выявлено 560 новых случаев, - Кличко. КАРТА

560 подтвержденных случаев заболевания коронавирус (всего 236545). Зафиксировано 13 летальных случаев.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Так, за сутки заболели 305 женщин в возрасте от 18 до 92 лет, 194 мужчины в возрасте от 18 до 90 лет, 33 девочки от 1 месяца до 17 лет и 28 мальчиков от 1 до 17 лет.

Также зафиксировано 13 летальных случаев от вируса (всего 5463)

За сутки госпитализированы 64 больных коронавирусом, 126 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

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224 жителя столицы преодолели коронавирус (всего 221658).

Кличко отметил, что больше всего случаев заболевания обнаружили в следующих районах: Дарницком (104), Деснянском (97) и в Святошинском (66).

За сутки от коронавируса в Киеве умерли 13 человек. Выявлено 560 новых случаев, - Кличко 01
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Кличко так ритуально сообщает как будто бы это что то плохое.
А то что развязку и эстакаду "строит" 5 лет - это как буд то что то хорошее.
Китайцы за то же время квартал целый строят и 4 года с него налоги собирают. А тут - плачет шо вирус.
а еще говорил шо: У меня есть имя, и я не собираюсь его ... как это... плямами с пятнами покрыть.
(наверное он сказал это выглядывая из-под пятен?)
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05.10.2021 11:28 Ответить
Он еще и метро "строит".
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05.10.2021 12:18 Ответить
 
 