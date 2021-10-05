За сутки от коронавируса в Киеве умерли 13 человек. Выявлено 560 новых случаев, - Кличко. КАРТА

560 подтвержденных случаев заболевания коронавирус (всего 236545). Зафиксировано 13 летальных случаев.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Так, за сутки заболели 305 женщин в возрасте от 18 до 92 лет, 194 мужчины в возрасте от 18 до 90 лет, 33 девочки от 1 месяца до 17 лет и 28 мальчиков от 1 до 17 лет.

Также зафиксировано 13 летальных случаев от вируса (всего 5463)

За сутки госпитализированы 64 больных коронавирусом, 126 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

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224 жителя столицы преодолели коронавирус (всего 221658).

Кличко отметил, что больше всего случаев заболевания обнаружили в следующих районах: Дарницком (104), Деснянском (97) и в Святошинском (66).